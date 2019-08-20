【華冠投顧】鴻海，即將『破繭而出』

繼價值三千億美元的中國輸美商品，加徵 10% 關稅措施被順延之後，周一，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國政府給『華為』的寬限期再延 90 天。美國在今年五月發給『華為』的臨時許可證，於昨日 08/19 到期。此寬限期延長之後，華為可繼續提供客服維持營運與購買美國產品。這消息使得周一的美股持續彈升，道瓊工業指數上漲 249 點，漲幅 + 0.96%。隨之，今日台股依然維持著強勢。

加權指數，依據上周五 08/16 之述『而上方 10495-10539 之反壓區，若被站上，則短期內空市威力暫時解除』今日，最高來到 10538 已進入該區間的上緣了，明日仍依此區間為參考依據。

川普連任之路成敗的關鍵，首重『經濟』的優劣；而與中國之間的貿易談判結果，這僅是其次。上周，川普與花旗集團等三位執行長通過電話，他們一致表示，貿易戰使得經濟成長趨緩，這是不爭的事實，貿易爭端不利於企業未來的發展這是必然的；目前美國市況還算不錯，若這些問題都解決了，那情況會更好。想必這話，川普也聽進去了！由近日一系列的『讓步』即可看出端倪。

畢竟『選票』是很現實的；他也擔心若在任之時，美國經濟呈現放緩，勢必會影響他的連任之路。因而，為了下一屆的總統寶座，有些事，川普不得不低頭。

預估，中美貿易爭端，隨著下一屆美國總統大選時間點的逼近，其對於股市的衝擊將會越來越輕微。因此，美與台股，依據長期角度觀之，我依舊持續看長多。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，客戶庫存消化殆盡，終端需求也回溫，對下半年轉樂觀之預期。預計在 08/26 除息之前，有持續往上彈升之機。另外『2317 鴻海』，目前仍位居低檔整理，依據型態，後市呈現『破繭而出』往上攻堅機率高。

2327 國巨：

七月合併營收新台幣 33.8 億元，月增率 10.18%。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。估第 3 季 MLCC 的平均銷售價格下滑幅度，將收斂到 5% 至 10% 之間，稼動率可望提升到 50% 至 60% 之間。



2317 鴻海：

時序進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師