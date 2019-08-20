台股盤後—華為禁令延後 IC設計續強 收復10500點關卡

台股今 (20) 日在華為禁令寬限期延後，美國以及日、韓股市走揚下，漲勢延續，終場上漲 33.75 點或 0.32%、來到 10522.5 點，成功收復 10500 點關卡，其中 IC 設計、光通訊族群表現亮眼，今日成交量 1199.96 億元。

大型權值股方面，美國延長華為寬限期 90 天，三王今日均收在平盤之上，台積電上漲 1%、鴻海維持平盤，大立光則收漲 1.6%；另外，電源雙雄也表現強勁，光寶科大漲 4%、台達電漲瑜 2.7%。

IC 族群方面，雖然龍頭聯發科今日漲多拉回修正，但在股后信驊今日漲近 7% 接棒下，中小型的 IC 設計也紛紛跟進，沛亨、類比科衝上漲停，尼克森、鈺太也上漲 8.5%，矽力 - KY 也漲瑜 4%，瑞昱、創意等也同步走揚。

光通訊族群也在華為禁令寬限延長的消息激勵下，紛紛表態，統新亮燈漲停、眾達 - KY 也大漲半根漲停，光環、波若威、聯均均全面收紅。

法人分析，美中貿易協商可望於 9 月重啟，加上近期延後關稅、華為禁令，頻頻釋出善意，也可望帶動市場信心回穩。

目前來看，市場資金將再著眼於電子股，短期將集中於 5G、Apple 與華為相關供應鏈，如 IC 設計、網通、PCB/CCL、散熱與手機鏡頭等族群。