資金撤出恐引發HIBOR波動 大摩下調香港GDP成長預期至-0.3%

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周一 (19 日) 發布報告表示，在美中貿易戰及反送中運動的催化下，資金流出香港可能導致香港銀行同業拆款利率 (HIBOR) 大幅波動，損害當地經濟，因此下調香港 2019 年 GDP 成長預期至 - 0.3%，低於此前 1% 的增長預期。

分析師在報告中將今年第 3 季成長率調降至 - 1.5%，創 10 年新低，並將今年 GDP 成長預期調降至 - 0.3%，低於此前預估的 1%。

包含 Chun Him Cheung 等大摩策略分析師在報告中指出，資金外流可能推動港幣兌美元匯率升至 7.85，若投資者持續將資金撤離香港，HIBOR 可能變得越來越不穩定。

報告估計，一旦銀行缺乏港元，銀行不容易把錢拆借出去，銀行貨幣體系結餘不足，容易導致 HIBOR 波動。

隨著香港反送中運動進入第 11 週，已對港幣匯率形成一定程度壓力，促使政府採取一連串刺激政策加速經濟成長。大摩表示，雖然香港金融管理局有足夠外匯儲備將港幣兌美元匯率壓制在 7.85，不穩定的 HIBOR 仍然可能擾亂市場，損害當地經濟。

港幣兌美元匯率走勢 (圖：Bloomberg)

此外，摩根士丹利認為，今年恆生指數可能下跌至 21500 點，其與 MSCI 香港指數的下跌風險高於上揚，因此建議投資者採取守勢。

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