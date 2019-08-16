反送中抗爭惡化 香港銀行業獲利空間遭調降

香港反送中抗爭愈演愈烈，近期匯豐銀行三高層接連請辭，香港網民在塞爆機場行動後又發動全港大提款，使得投資人愈來愈擔心一波接一波的反政府抗爭活動對香港銀行業的衝擊。

過去香港能吸引長期投資，主要是投資者看中香港現有制度可以使商業機制順利運行，資產價值得以保全，Partners 國際資本執行長 Ronald Wan 表示，如果香港國際金融中心地位弱化、資金嚴重外流而影響對商業活動的支持，將會進一步引發對銀行業的擔憂。

反送中抗爭目前已進入第 11 周，已經造成香港經濟放緩，今年經濟成長率可能出現零成長，人民幣自 6 月底以來下跌 2.5%，加上美中貿易爭端升級，導致八月以來，港股下跌超過 2000 點，跌幅重達 7.36%。

首當其衝的匯豐控股 (0005-HK)，股價在短短三周內下跌 13％，出現 1989 年以來最大跌幅；中銀香港控股 (2388-HK)8 月以來下跌 12％，港股恆生指數周五雖反彈 1%，但仍是今年 8 月以來全球表現最差的股指之一。

匯豐控股 (黑線) 和中銀香港 (紅線) 股價七月中旬起跌勢加重。(來源：Bloomberg)

花旗集團對香港銀行業抱持更加謹慎的態度，上周出具的報告指出，人民幣貶值將導致銀行業對中國大陸客戶的貸款「急劇下降」，並損害資產質量，使得香港銀行業的盈利風險擴大，除了將中銀香港的評級調降至中性，並預期香港銀行業每股獲利還有 20%-60% 的下跌空間。

香港財政司周四將香港今年恐難維持經濟成長，將經濟成長率預測從先前的 2%-3% 調降至 0%-1%，同時以「撐企業、紓民困」為名，宣布 7 項紓解政經困局的經濟和民生措施，預計將影響政府收入及增加支出約港幣 191 億元。