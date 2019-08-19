川普不願延長華為許可？IDC：要看美科技公司對政府的影響力

美國總統川普將在美國時間週一 (19 日) 決定，是否要延長華為的「臨時寬限」許可。儘管川普說，他完全不想與華為做生意，但研究機構 IDC(International Data Corporation) 認為，美國科技公司的施壓程度，將影響最終決定。

美國商務部在今年 5 月，將華為列入「實體名單」，阻止美國公司向華為出售或轉讓產品及技術，幾天後，商務部放寬部分限制，發出 90 天的臨時許可，將至週一結束。

早前美國媒體報導，美國決定將臨時許可再延長 90 天，但川普表示，這些消息不正確，他還未做出最後決定。

IDC 總裁 Crawford Del Prete 表示，他認為最終決定不在於是否懲罰華為，而是與美國零組件供應商對政府的施壓情況有關。

Del Prete 指出，華為的核心產品線—包括電信設備、伺服器、儲存設備、網路設備及智慧手機，都有非常複雜的供應鏈，而且交付周期也非常長。特別是，華為並不一定依賴美國公司供應先進技術，也能取得近期的替代方式。

這種情況下將帶給美方壓力，對華為限制，但打擊美國科技公司的營收及獲利。

Del Prete 表示，川普決定延後原定 9 月 1 日加課到部分關稅，到 12 月 15 日再課徵，就是類似的狀況。川普想要避免這對消費者造成的重大影響，以確保有個強勁的假日買氣。

他表示，如果加課這些關稅，將提高進口成本及受影響產品的平均售價。另一方面，如果這導致部分供應鏈中斷，季節性需求產品無法順利生產，美國消費者也會不滿。