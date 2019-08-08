美中貿易戰持續延燒 推升巴西當地大豆價格

外電報導，由於中美貿易爭端持續加劇，導致巴西大豆港口溢價飆升和巴西當地貨幣疲軟，巴西大豆以當地貨幣計價創下了近兩個月以來新高。

在先前，美國總統川普宣布對中國 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，隨後，全球最大的大豆進口國中國便暫停了美國農產品相關交易。根據研究中心 Cepea 的數據顯示，巴西馬托格羅索州的大豆價格每袋約 15.67 美元，上漲 0.81%，創下 6 月 18 日以來的新高。而 Refinitiv 的數據顯示，巴西港口大豆易價從 6 月 16 日以來飆升了 70%，達到了自 2018 年 11 月以來的新高。

巴西帕拉州的穀物經紀人 Camilo Motter 認為，巴西雷亞爾匯率的疲軟和港口的高溢價，正推動巴西國內大豆價格上漲。巴西雷亞爾兌美元匯率在本周下跌近 5%

Cepea / Esalq 穀物分析師 LucílioAlves 表示：「中國的需求可能會增加。貿易戰升級後，他們可能更聚焦在巴西，甚至取消美國大豆採購。」

根據生產商協會 Aprosoja 的說法，巴西農民正抓住機會出售舊作大豆，同時也在爭取將在下個月開始種植的明年作物訂單。「生產者等待這樣的時刻。一些農民也加強了與肥料和農用化學品供應商的易貨交易，以確保下一季作物的投入，更好的利用此時的優勢來銷售作物。」Aprosoja 的負責人 Bartolomeu Braz Pereira 說道。

根據調查顯示，巴西新一季的大豆種植面積預期將增加 2.3%，總面積達 3670 萬公頃。