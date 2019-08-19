阿根廷股匯債仍危機重重 總統候選人主張與IMF重談協議

阿根廷總統 Mauricio Macri 正陷入困境，他面臨經濟部長突然辭職與國家債務遭降級的雙重打擊，與此同時，他還在初選慘輸對手 Alberto Fernandez，總統大位眼見不保。

民粹派總統候選人 Fernandez 同時呼籲，由於阿根廷根本還不起錢，已經「實質違約」，Macri 應該和 IMF 重新談判先前創紀錄的 560 億美元信貸額度的條款。

阿根廷局勢仍然不穩

Macri 在 2018 年和 IMF 達成一項金額 560 億美元的紓困貸款協議，以穩定外匯市場，Macri 承諾削減赤字，但經濟依然衰退。而上週他在初選意外落後，在截至上週五的 5 天內，Merval 股票指數以美元計算下跌 45%，債券價格下跌約 30%，比索下跌 18%。

財政部長 Nicolas Dujovne 也在 17 日宣布辭職，他也是與 IMF 談判的主要代表。在他辭職前一天，惠譽和標準普爾全球評級均下調阿根廷的信貸情況，至垃圾債等級，並提到主權債務違約的可能性。

據《彭博》報導，在上週末短暫的喘息之後，一系列負面新聞可能引發新的市場動盪。本週一阿根延因假期，股市與匯市仍然關閉。

AMP Capital Investors Ltd. 動態市場主管 Nader Naeimi 表示，這將帶來更多不確定性。目前市場對阿根廷的信譽度提出了一個巨大的問號，並可能進一步壓低披索和阿根廷債券。

IMF 及違約問題

被看好接任總統大位的 Fernandez，接受當地《國家報》及《號角報》採訪時則表示，去年與 IMF 的協議，阿根廷如今根本無法達到同意的目標，已經實質上違約，只能重談。

他表示，IMF 與阿根廷應該是相互尊重的關係，但現任政府實際上屈從於嚴苛的條件。

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