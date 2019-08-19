上證指數強漲逾2% 北向資金創3月底以來最大單日淨流入

在中國央行週末 (17 日) 發布「變相降息」新制之後，市場情緒轉佳，資金快速湧入中國 A 股市場，推升 A 股大漲。北向資金全天淨流入人民幣 78.48 億元，創 3 月底以來最大單日淨流入額。

在利多加持之下，滬深股市今開高走高，上證指數強漲 2.1%，連續 4 個交易日收漲， 深證指數漲 2.96%，創業板指漲 3.5%，市場成交放量明顯，兩市全天成交人民幣 5815.99 億元。

圖表取自新浪財經

北向資金在 A 股環境明顯好轉的情況下，加速流入，全天淨流入額達到人民幣 78.48 億元。

政策利多提振市場情緒

今天市場情緒明顯轉好，主要原因是政策面多則利多發布。券商類股全線大漲，長城證券、第一創業、中信建投、國信證券等均漲停。

中國人行表示將於 8 月 20 日公布新的貸款基準利率 (LPR)，此舉目的在幫助公司降低借貸成本，並支持因與美國的貿易戰而受到影響的經濟放緩，這項新政策被廣泛視為「指導性降息」。

招商證券在報告中指出，利率改革將進一步推動貨幣政策在短期內放鬆的預期，有助於提振風險偏好。

此外，中共中央和國務院昨天還發布了關於支持深圳建設為示範區的意見，在有意強化深圳戰略定位之下，也帶動深圳本地股的飆升。

外資前 7 月流入變化

今年以來，北上資金隨市場情緒波動明顯。早前數據顯示，1-7 月北上資金合計淨流入人民幣 1083.9 億元，其中 1-2 月受 MSCI 擴容影響，北上資金淨流入額分別達到了 606.9 和 603.9 億元，3 月僅小升 43.6 億元。但 4-5 月逢中美貿易摩擦升級，反呈淨流出 178 億元和 536.7 億元。

6 月伴隨聯準會降息升溫及 A 股入富，北上資金再次轉為淨流入，回流 426 億元，7 月淨流入速度再減緩，降至 120.2 億元。