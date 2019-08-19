3年來首度 S&P企業評級下調數大於上調

今年信評機構調降全球上市公司的行動已出現罕見水平，加劇了市場對全球經濟前景疲軟的擔憂。

國際信評機構標準普爾 (S&P) 公布數據顯示，截至 8 月 13 日，金融與非金融公司合計共出現 487 個下調評級，超過上調數量約 60 個，值得注意的是，這是自 2016 年來，首次出現下調多於上調的情形，凸顯了美中貿易戰延長為全球經濟帶來的風險。

(圖：日經中文網)

標準普爾指出，一些產業像是能源、汽車和服裝受到貿易戰影響最為劇烈，因此相關企業評級遭調降的情況也較明顯。其中，美國企業遭到降級的情況達到 3 年最差，中國企業亦出現 2 年最差表現

受到關稅戰和貿易摩擦帶來的負面影響，企業盈利空間可能受到擠壓，迫使資金週轉走向嚴峻。S&P 將生產輪胎和汽車零組件的美企 Accuride 調降至 B 評級，同時暗示進一步下調的可能性，艾沛克斯工具集團 (Apex Tool) 受到美對中施行懲罰性關稅影響，信用評級亦遭受打擊。

據 QUICK FactSet 研究顯示，今年第 2 季，全球上市公司的淨利出現 4% 的下滑，其中亞洲企業的整體利潤下降，北美雖實現利潤增長，若剔除領先科技企業，亦出現 0.41% 的利潤下跌。

此外，企業受到全球經濟危機下的貨幣寬鬆政策影響，出現債務膨脹情況。2018 財年，全球上市公司的有息債務已增長至 22.1 萬億美元，根據 QUICK FactSet 數據，該數字在 2008 財年末為 12.5 萬億美元。