路透短觀：日本8月製造業信心續跌 2013年來首次進入負區間

路透社短期經濟觀測調查 (Reuters Tankan) 顯示，隨著美中貿易衝突升溫，全球貿易前景面臨下行壓力，8 月份日本製造業信心指數已連續 3 個月走跌，並為 2013 年 4 月以來首次跌入負區間。

調查結果顯示，日本製造業信心指數從 7 月份的 3 降至 8 月份的 - 4，創下 6 年來首次為負的紀錄，主要受到電動機械、金屬、食品加工及交通設備等製造商對貿易前景信心下滑所致。

日本路透短觀指數 (圖：Investing.com)

上週，美國 2 年期及 10 年期公債殖利率曲線出現 2007 年來首次倒掛，10 年期公債殖利率更創下 3 年新低，彰顯出投資者對美國經濟衰退的擔憂加劇，加上德、中兩國經濟走向收縮，導致依賴出口導向的國家前景出現惡化，例如日本。

根據日本央行 (BOJ) 發布的企業短期經濟觀測月度民意調查，製造業信心指數已連續 3 個月出現下滑，大型製造商的信心也已跌至 3 年來新低。

一位電機製造商接受調查表示，美中貿易戰、日韓出口限制以及近期日圓升值，皆導致商品出現銷售瓶頸。

此外，批發及零售商銷售疲軟也使得日本服務業信心出現衰減。數據顯示，服務業信心指數自 7 月份的 25 下滑至 13。隨著日本於去年 10 月起上調銷售稅，對於私人消費佔總體經濟 6 成的日本來說，這引發了國內需求是否能維持足夠彈性，來抵銷外部貿易壓力的問題。