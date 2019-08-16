業績潮 逾九百家A股公司下週公布成績單

下週 A 股將迎接上市公司公布上半年成績單的高峰潮，根據上交所、深交所揭露的預定業績公布時間表顯示，下週 (8 月 19 日～8 月 24) 有 933 家上市公司公布 2019 年半年報。其中，已有 419 家公司提早宣布業績預告，而業績有喜訊的公司共有 237 家，比重約六成。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

下週將有不少重量級企業發表業績，如中國人保、中國神華、萬科、寶鋼、招商銀行、中國人壽、浦發銀行等等，這些企業市值均在人民幣 1000 億元以上。

而已預先公布業績告捷的 237 家企業中，有 65 家預估 2019 年半年報純益成長逾 1 倍以上，其中更有 4 家企業純益成長逾 10 倍。

此外，即將於下週公布半年報的 933 家企業中，截至本週四的 4 個交易日裡，股價上漲的個股共有 688 檔，比重逾七成。其中，有 43 檔個股在這段期間累計漲幅 10% 以上。

至於在資金流向方面，933 家企業中，本週以來的 4 個交易日裡共有 327 檔個股受到主流資金的青睞。其中，有 84 檔個股出現人民幣 1000 萬元以上大筆資金搶購，合計共吸金人民幣 54.29 億元。

其中，紫光國微、立訊精密、大族激光、中信證券、歌爾、三安光電、科大訊飛、長川科技、寧德時代等等的 13 檔個股，在本週的前四個交易日，資金淨流入均在人民幣 1 億元以上。

在財報高峰來臨前，已有不少法人看好部份公司營運前景，更有 11 家總市值逾人民幣 1000 億的企業，在最近 1 個月內獲得 5 家以上券商看好，如招商銀行、寧德時代、中國神華、萬科、中信證券、上海銀行、立訊精密、海螺水泥等等。這些受到看好的企業，之後是否更具股價上漲的優勢，值得期待。