外資看衰「蔚來」營運 股價重挫10%

中國版特斯拉－蔚來汽車在公布第一季財報及第二季財測後，外資發表利空報告，看衰蔚來汽車未來發展，導致蔚來在美國時間 29 日股價重挫約 10%，創下掛牌新低。

圖: 東方財富網, 蔚來汽車股價周線走勢

第一季財報重點：

營收人民幣 16.312 億元，預期人民幣 15.25 億元，季減 52.5%。

稅後虧損達人民幣 26.24 億元，虧損比前一季減少 25%。

每股淨損人民幣 2.56 元，前一季為淨損人民幣 3.37 元。

毛利率為 - 13.4%，前一季為 0.4%。

汽車銷售額達人民幣 15.35 億元，季減 54.6%。

汽車銷售毛利率為 - 7.2%，前一季為 3.7%。

第一季 ES8 交車數量為 3989 輛，前一季為 7980 輛。4 月 ES8 交車數量 1124 輛，不如公司預期。

圖: 蔚來官網

未來展望

第二季預計營收達人民幣 11.3 億元～12.9 億元，交車數量預估 2800 輛～3200 輛車，整體營運較第一季再衰退。

市場觀點

美銀美林將蔚來汽車的評等從中性下調至表現不佳，原因之一就是與特斯拉在中國市場的競爭將更激烈，特別是特斯拉在中國生產的 Model 3 定價與 ES6 相差不多。

原因之二：中國政府減少電動汽車補貼，將打壓新車訂單，且汽車銷售下滑將使營運現金流減少，增加再融資風險。

美銀美林預計蔚來汽車在 2020 年可能需求再向市場募資，以目前的營運情況，即使蔚來剛取得北京亦莊國投（中國政府投資單位）人民幣 100 億元的援助，但從燒錢速度來看只能支持 3～4 個季度。

