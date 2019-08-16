保2穩了！主計總處大幅上修台GDP至2.46% 明年突破2.5%

主計總處今 (16) 日公布台灣國民所得統計及國內經濟情勢展望，預估今 (2018) 年全年經濟成長率 (GDP) 將達 2.46%，較 5 月預測值一口氣上修 0.27 個百分點，其中，上半年 GDP 2.12%，上修 0.37 個百分點，下半年 GDP 為 2.79%，上修 0.19 個百分點；而明年 GDP 預測值為 2.58%，「保 2」沒有疑慮。

主計總處表示，實質出口力道明顯回升，且預料下半年出口表現將優於上半年，是本次上修 GDP 的主因。

主計總處此次將第一季 GDP 從原先統計值 1.71% 再上修至 1.83%，而第二季 GDP 初步統計為 2.4%，略低於 7 月概估數 2.41%，第 3、4 季 GDP 預測值則分別為 2.67% 和 2.90%，顯示經濟呈現逐季成長。

主計總處進一步說明，上半年實質出口成長由第 1 季的 0.42% 提高至第 2 季 3.07%，顯示實質出口力道明顯回升，預料下半年還會更好，使全年商品出口 3317 億美元，年減 1.24%，併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出實質成長 3.47%，較 5 月預測大幅上修 0.85 個百分點。

而輸入方面，上半年按美元計價海關商品進口年增 0.06%，下半年續受原物料價格及出口和內需引申需求影響，預估全年商品進口 2865 億美元，年增 0.07%，併計商品與服務並剔除物價因素後，輸入實質成長 2.90%，也上修 0.67 個百分點。

民間消費方面，由於全球經貿不確定性、金融市場波動劇烈等因素影響消費信心，預測全年民間消費實質成長 2.03%，僅上修 0.01 個百分點，但仍優於去年全年的 1.99%。

民間投資方面，隨著半導體、營業產業持續投資，加上台商回流，主計總處認為，下半年民間投資成長動能可期，預測全年民間投資實質成長 5.01%，上修 0.53 個百分點，併計公共投資後，全年固定投資實質成長 5.96%。

至於物價，主計總處認為，國際物價與躉售物價指數 (WPI) 趨跌，紓緩廠商成本壓力，預測全年消費者物價指數 (CPI) 僅上漲 0.67%，下修 0.04 個百分點，至明年則略升至 0.82%，續呈溫和平穩。