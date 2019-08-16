太陽能電池止跌回穩跡象現 產業景氣可望落底反彈

據研調機構 TrendForce 旗下 EnergyTrend 調查顯示，本周中國、海外太陽能電池報價全數持平，止跌回穩跡象浮現，隨著時序將步入傳統旺季，加上受時間壓迫的太陽能電廠專案陸續開工下，太陽能產業景氣可望止跌走強。

據 TrendForce 數據顯示，本周包括中國與海外多晶電池、單晶電池、高效單晶電池及特高效單晶電池，報價均持平表現，至於矽晶圓方面，多晶矽晶圓下跌 1.08%，單晶矽晶圓報價則是同樣持平。

TrendForce 指出，單晶矽晶圓在長單加持下，沒有過多散單影響價格變化，先前市場傳出缺貨現象也不復見。多晶則被認可已跌至現金成本水位，下調空間不多，加上需求也不高，整體價格得以持穩。

太陽能電池方面，TrendForce 表示，電池市場出現止跌回穩跡象，但中小廠仍透過減產、或降低產能利用率，來應對目前低迷的價格走勢。

整體而言，TrendForce 指出，太陽能產業鏈間或許有些價格變動，但不致影響後續市場價格走勢，雖然目前無論海內外，仍無法看到明確訂單需求開出，但隨著時序將步入傳統旺季，加上受時間壓迫的太陽能電廠專案陸續開工，相信最艱難時刻將結束，產業景氣可望止跌反彈。