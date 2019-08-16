中國信託銀行攻一日快閃換匯 交易金額提升2.5倍

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行「一日快閃換匯」活動受客戶喜愛，活動日交易金額較平日提升最高 2.5 倍，每月逾 3 成客戶會再度參與快閃換匯活動。

中信銀行分析大數據資料發現，今年上半年網路換匯交易占比逾 7 成，反映網路換匯交易深受客戶青睞。青睞網路換匯的客戶分為兩大族群，主要是出國旅遊族，客戶換匯幣別集中於旅遊熱門地區，如美元、日圓，其次為投資理財族，通常購買市場波動中可逢低布局的幣別。

以 7 月為例，歐元、英鎊換匯交易金額出現成長。市場關注澳幣近期匯率為 10 年來低點，中國信託理財專家團隊另指出，美元也將看漲，有興趣投資外幣的客戶可留意機會進場。

中信銀行表示，客戶可利用「中信 Home Bank」APP、網路銀行設定匯率到價通知，把握理想換匯時機，網路換匯不僅天天都有匯差減碼，每月更有指定日換匯快閃活動。若欲至中信銀行分行臨櫃提領外幣，可透過「中信 Home Bank」APP 預約取號，節省等候時間，或利用中信銀行外幣 ATM 提領美元、日圓及人民幣，回國後手邊如有美元、日圓及人民幣現鈔，亦可透過中信銀行外幣 ATM 進行回存。

近期新臺幣兌換美元、日圓為相對高點，適逢旅遊旺季，民眾若想以較優惠的匯率換取外幣，中信銀行今日再舉辦一日快閃換匯活動，至下午 3 時 30 分前在「中信 Home Bank」APP 或網路銀行，可以新臺幣兌換 14 種指定外幣，還可享單筆即期匯差優惠。