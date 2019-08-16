中國嘴上說不買 上週進口了美豬1萬噸

週四 (15 日) 根據美國農業部最新消息，中國上週向美國進口了一萬多噸的美國豬肉，創下七周以來最大單周購買量。先前購買的大豆與高粱也持續運往中國。

在中美貿易僵持之下，中國於 8 月 5 日宣布，不再購買美國農產品。不過中國上週向美國購買了 10211 噸的美國豬肉，統計時間為 8 月 2 日至 8 月 8 日。目前尚不確定是在 5 日之前或之後購買。

經濟學家 Steve Meyer 認為，這是一項正面的新訂單消息，也顯示出，作為全球最大的豬肉消費國，中國正身受非洲豬瘟疫情所苦，需要美國的豬肉來填補供給的不足。

此外，儘管中國宣布暫停購買農產品，但之前預定購買的大豆等農產品，仍繼續在美國裝船並運往中國。

美國農業部也證實此消息，截至 8 月 8 日當週，在德州的海灣裝載 53788 噸的美國高粱貨船，正開往中國。此外，同一周，美國也向中國出口了 59.9 萬多噸先前訂購的大豆，創下 2 月以來最大單周出貨量。

非洲豬瘟在中國影響持續蔓延，中國豬價已大漲 30% 創下新高，因此中國正積極尋求豬肉進口，有消息傳出，中國正尋求從巴西等其他國家進口，預估今年進口量將超過 300 萬噸，是去年的三倍以上。