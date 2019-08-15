人民幣存款餘額終結連續跌勢 央行：出乎意料 原因在法人戶

台灣央行今 (15) 日公布 7 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2653.25 億元 (以下金額全為人民幣)，終結連 3 月下滑，轉為增加 1.69 億元或 0.06%，央行指出，個人戶仍持續下滑，本月狀況「蠻出乎意料」，主要是因法人戶回升，不過，6 月以來人民幣走貶，「8 月貶勢更是不得了」，預料 8 月的人民幣業務「會很精彩」。

7 月外匯指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額增加 3.32 億元至 2325.86 億元，國際金融業務分行 (OBU) 則月減 1.63 億元。

央行官員表示，儘管個人戶定存到期不續存約減少 3.1 億元，但法人戶增加大於個人戶減少金額。

而法人戶 DBU 增加的主因是，7 月有部分國際債券到期，規模為 26.75 億元，由於很接近 7 月底，「這些錢回到投資機構時來不及再進行其他投資導致看起來增加」，不過 8 月開始，一旦找到新的投資標的可能水位又會再變化。

事實上，7 月新增的 4 檔國際債券規模共 16.17 億元，仍不及到期的一檔。

另一方面，7 月人民幣的匯款總額為 1251.37 億元，月減 184.98 億元，央行說明，主要是因 7 月電子業匯往中國的貨款沒有那麼多，而投信資金匯往國外的投資金額也減少，再加上上月比較基期較大。

此外，央行公布今日銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月期為日盛銀的 2.3%、3 個月為凱基銀 2.5%，6 個月為上海商銀 2.78%、9 個月為日盛銀 2.6%，而 1 年期是陽信銀的 2.8%，除了 1 個月期之外，各天期均較 6 月底低，顯示市場對於人民幣後市的看法還是相對保守。

央行官員說，人民幣 6 月 28 日對美元的收盤價是 6.8679，到 7 月底來到 6.9102，8 月貶勢更是加重。

目前台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次於香港的 6042 億元 (6 月底)，高於新加坡 1160 億元 (3 月底) 和南韓 93 億元 (6 月底)。