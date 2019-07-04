流動性太緊 港幣衝上2年高點

港幣兌美元大幅升值，創下 2017 年 5 月以來最高水準，流動性緊縮，導致銀行借貸成本持續上升是主因之一。

USD/HKD 首次進入聯繫匯率的區間的偏強的上半部區域 (來源: Bloomberg)

今 (4) 日 早盤港幣兌美元升值 0.18%。USD/HKD 價位來到 7.78385，向港幣與美元聯繫匯率的區間上緣 7.75-7.85 靠近。這也是去年 9 月以來，首次進入聯繫匯率區間中，偏強的上半部區域。

隔夜香港銀行同業拆息 (HIBOR) 再度攀升至 2.7%，創 1 個月的新高。一個月期的 HIBOR 更來到 3.025%，創下 2008 年 10 月金融海嘯以來的新高點。

分析師認為，造成銀行拆價成本大幅上升，可能是因為季節性因素影響。公司正手持大筆現金準備每季的股利支付，以及大量的 IPO 活動。此外，香港的示威活動也帶來影響。

Westpac Banking Corp 亞洲總體策略長 Frances Cheung 認為，港幣的驅動主要來自過於緊縮的流動性。他認為，流動性偏緊的情況，將持續到近期大型公司股票 IPO 發行之後。

跨國啤酒生產集團：安海斯 - 布希英博集團 (InBev) 本周開始籌備高達 98 億美元的 IPO 上市計畫。此外，阿里巴巴也稱已經申請了 IPO，預計將籌資高達 200 億美元。

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