凌巨下半年續攻利基型產品 目標拓展市場、客戶訂單

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 第 2 季在本業轉盈、處分子公司凌達光電挹注下，稅後純益 8.22 億元，每股純益達 1.86 元，雙雙創下新高，展望下半年，凌巨表示，大環境不確定因素仍多，將持續朝高端利基型市場布局，並以拓展客戶、市場訂單為目標。

凌巨表示，2 年前美中貿易戰尚未爆發時，就因應主要客戶要求在台灣提供 Total solution，便將部分模組產線搬回台灣，因此美中貿易戰爆發時才可以快速應對，目前台灣、中國產能都可滿足需求，將強化產品競爭力，主要將朝加值化、利基型產品，應對未來市場變化。

凌巨並沒有生產智慧型手機、電腦等相關產品，主要著重利基型中小尺寸面板市場，產品包含家電、醫療、手持裝置、導航設備、對講機、戶外顯示、POS 機等等，公司策略是以多樣少量的產品目標努力，並希望產品不要受市場價格戰爭影響。

展望下半年，凌巨表示，雖然第 2 季終端需求略微回溫，但下半年全球經濟前景依舊不明，將持續致力於高端利基型市場耕耘，力求營運穩定，總經理的場昭光 (Akimitsu Matoba) 日前也曾表示，今年將持續調整業務結構，預計工控產品營收占比可望拉升至 55%、車用產品主要瞄準歐洲市場，預期也將突破 3 成。