看好工控產品成長 凌巨一度漲逾8% 創3個月來高點

面板廠凌巨 (8105-TW) 受惠客戶拉貨、景氣回溫，市場看好下半年工控產品出貨增加，加上日本凸版集團技術加值，營運可望成長，今 (15) 日股價開高走高，盤中一度大漲逾 8%，最高來到 12.15 元，直奔漲停，創 5 月以來波段高點。

法人表示，凌巨主要生產利基型產品，6 月因產品組合調整，導致營收略有增減，展望下半年，在客戶恢復拉貨、工控產品出貨增加帶動下，預期本季表現將比第 2 季好，雖然美中貿易戰不確定性仍高，但下半年表現仍值得期待。

法人表示，凌巨今年 2 月因母公司 ORTUS TECHNOLOGY CO.,LTD 併入日本凸版集團，成為凸版集團的子公司，預期在集團技術的加值下，在車載顯示器、電子標籤、倉儲管理等工控產品，市場競爭力將提升。

總經理的場昭光 (Akimitsu Matoba) 日前也表示，今年將持續調整業務結構，預計工控產品營收占比可望拉升至 55%、車用產品也可突破 3 成。

凌巨 6 月合併營收，達 8.24 億元，月減 1.08%、年減 10.14%，第 2 季營收 24.77 億元，季增 27.9%、年減 6.4%，累計今年上半年合併營收 44.12 億元，年減 14.29%。