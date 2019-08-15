美延後對中加稅 經長：台商產業鏈移回腳步不停歇

美國宣布延後新一波對中國手機、筆電等商品加徵關稅，經濟部長沈榮津今 (15) 日表示，台商產業鏈移回的腳步仍不停，預期美國對台灣輸美的產地附加價值率會提高至 35% 以上，廠商會以保守從嚴態度因應。

美國原訂 9 月起對 3000 億美元中國製輸美產品加課 10% 關稅，13 日意外宣布包括手機、筆電等部分商品增稅延後至 12 月 15 日實施，不過美國總統川普證實是考量到聖誕節，避免提高關稅傷害美國民眾。

面對國際變化，沈榮津表示，廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 等電子代工五哥都已做好準備，陸續將產線移回台灣，雖然川普宣布延後加稅，業者仍沒有停下準備動作，以保守從嚴的態度將產業鏈恢復，並預期台灣銷美國產地證明的附加價值率要求，會提高至 35% 以上。

沈榮津指出，雖然短期業者獲得喘息空間，但長期來說，業者也憂心川普隨時發動並調整貿易戰談判策略，因此，廠商仍持續做好恢復產業鏈的布局。不過，貿易戰促使台商回台，整體來說仍是利多，因為這不只是中心廠移回，而是整個產業鏈，關聯效果相當大，可望進一步帶動投資、就業回溫。

德國與中國最新經濟數據疲軟，加上美國 2 年期及 10 年期公債殖利率倒掛，引發全球經濟衰退疑慮，造成美股大跌。沈榮津認為，回頭來看，台灣第 2 季經濟成長率 2.41%，高於南韓 2.1%、香港 0.6%、新加坡 0.1%，主要是因為產業持續升級轉型，加上 5+2 產業出現效應帶動。

展望下半年，由於台商回台、產業升級轉型，再加上轉單效應，沈榮津表示持審慎樂觀態度，但仍需因應外在環境變化不確定因素，政府將持續推動產業轉型、高值化產線移回及排除投資障礙等工作。