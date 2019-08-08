處分子公司挹注 凌巨Q2純益8.22億元創新高 EPS 1.86元

凌巨 (8105-TW) 今 (8) 日公布第 2 季財報，稅後純益 8.22 億元，創下新高、年增 1012.44%，主要是終端需求回溫、認列處分子公司凌達光電利益，每股純益達 1.86 元，展望下半年，凌巨表示，將持續朝高端利基型市場布局。

凌巨第 2 季營收 24.77 億元，季增 27.98%、年減 6.36%，毛利率 11.7%，季增 9.05 個百分點、年減 0.62 個百分點，營益率 079%，由上季轉正、年減 0.49 個百分點；稅後純益 8.22 億元，因業外認列處分子公司凌達光電利益 8.53 億元，由上季轉虧為盈、年增 1012.44%，每股純益 1.86 元。

凌巨上半年營收 44.12 億元，年減 14.3%，毛利率 7.73%，年減 5.1 個百分點，營益率 -4.1%，稅後純益 6.59 億元，年增 654.1%，每股純益 1.49 元。

凌巨今 (8) 日也公布 7 月合併營收達 8.19 億元，月減 0.66 %、年減 8.03%，累計今年前 7 月合併營收 52.31 億元，年減 13.37%。

展望下半年，凌巨表示，雖然第 2 季終端需求略微回溫，但下半年全球經濟前景依舊不明，將持續致力於高端利基型市場耕耘，總經理的場昭光 (Akimitsu Matoba) 日前也曾表示，今年將持續調整業務結構，預計工控產品營收占比可望拉升至 55%、車用產品主要瞄準歐洲市場，預期也將突破 3 成。