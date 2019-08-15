金融監理沙盒成功首案誕生 信用小白電信借貸未來可望一體適用

台灣金融監理沙盒第一個成功案誕生！金管會今 (15) 日表示，凱基銀行與中華電信合作，實驗內容主要是藉由電信帳單及手機號碼驗證，讓「金融小白」辦理信用貸款，已正式實驗成功出沙盒，未來只要銀行公會修改相關安控基準法規，將可以讓其他銀行跟進辦理一體適用。

凱基銀行與中華電信合作，於 2018 年 12 月 5 日開始「實踐普惠金融首創電信行動身分認證」實驗計畫，首創運用電信行動身分認證，只要是中華電信行動門號用戶，而且不是凱基銀行客戶，透過手機操作只要 3 分鐘即可線上完成信貸申請。

舉例來說，當客戶在手機上輸入資料，行動身分認證平台會同時驗證個人資料及 SIM 卡，比對該位客戶以雙證件於中華電信臨櫃申辦門號時所提供的資料，以確保為客戶本人。

此外，在驗證過程中，凱基銀行與中華電信的系統介接將採取「雙向驗證」，與客戶手機之間的訊息傳遞也都採用 SSL 安全連線機制，符合訊息隱密性原則。

此實驗計畫原本預計在沙盒實驗一年，4 千位參與者，曝險金額上限 2 億元，不過，才實驗 8 個月後，上個月已經完成 4000 名參與者實驗，且達到零違約，期間只有一、二個陳情案，且情節都不嚴重，主要是抱怨借貸額度不夠。

金管會表示，目前需待凱基銀行一個月內提書面報告，金管會將評估判定是否達到當初企畫目的，檢視其成果，一旦判定可行，此業務只要修正銀行公會自律規範，未來完全沒有銀行帳戶或「信用小白」，也能透過相關輔助機制，線上申辦信用卡或信貸，，若修法能夠成功，就能讓其他銀行跟進一體適用實施上路。