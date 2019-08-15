金融業培養數位力 台企近4成有明確執行計畫 亞太區排名第三

金融業積極強化數位力，根據星展銀行調查，亞太地區 10 家有 7 家企業缺乏數位策略與落實執行，未來恐落後其他市場，台灣企業的數位準備程度在亞太地區排名第三，僅 39% 公司有明確執行方向，僅次於日本與新加坡。

星展銀行首次針對企業進行「數位財務指標」調查，亞太地區中，台灣企業有 39% 的公司有明確的數位轉型策略，僅次於日本 (44%) 和新加坡 (41%)，已開發市場中以澳洲表現最差，僅 10% 的企業有明確的數位策略。

調查發現，亞太地區有 29.5% 財務長與財務主管認為在推動企業數位轉型的責任越來越重大，43.6% 受訪者則認為數位轉型是資訊科技部門的責任，11.3% 受訪者認為數位轉型是執行長的責任。

進一步分析財務長與財務主管對於數位轉型的看法，受訪者認為數位轉型所面臨的三大風險分別是，轉型速度和科技的複雜性 (86.4%)、執行時面臨眾多挑戰和必須創造具體成果 (78.8%)，以及尋找有助執行數位轉型的人才 (67.6%)。



此外，調查結果也發現，44.1% 受訪者認為在推動數位轉型的過程中，需要積極與業務單位合作，才能有效執行數位策略。

星展銀行環球金融交易服務處負責人 John Laurens 表示，數位轉型將對企業產生巨大衝擊，越來越多企業逐漸了解數位轉型涉及整個組織的全面轉型，因此需要企業組織內每個部門的投入參與

John Laurens 進一步指出，越來越多的公司希望銀行可以針對業務應用的數位技術的適用性與安全性提供建議，同時期盼銀行能在推動數位轉型過程中衍生的金融科技風險給予協助。

星展數位財務指標調查 (Digital Treasury Index) 共訪問 13 個亞太市場 (澳洲、中國、印度、印尼、日本、香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國、越南) 中的 1304 位財務長們和企業財務主管。



