回流台商7成為其客戶 上銀將回台投資62億元擴廠

關鍵零組件暨工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 今 (15) 日獲經濟部通過回台投資申請，由於通過台商回流方案企業中，7 成為其客戶，為此，上銀將在台投資 62 億元，建置雲科三期新廠，及擴建嘉義大埔美二期舊廠等，生產滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人與迴轉平台等產品，可望創造 1250 個本國就業機會。

由於美中貿易戰受衝擊各產業，如工具機、自動化設備及汽車電子零組件、自行車零件等，目前通過台商回流方案的企業，7 成皆為上銀客戶。為降低貿易戰影響及配合臺商客戶回流需求，並擴大實現全智慧化工廠目標，上銀將加碼在台產能佈局，回台投資 62 億元。

上銀將擴建臺中工業區及嘉義大埔美二期舊廠，並建置雲科三期新廠，也將在臺中精密機械園區擴產，為因應後續訂單需求，新增的產能除滾珠螺桿、線性滑軌前後製程外，還包括單軸機器人、AC 軸迴轉平台等新產品。

除回台投資外，上銀今年海外新廠佈局也持續啟動，義大利新廠已於 6 月底簽約，預計年底前搬遷至新廠區。日本神戶新廠預計年底前敲定建設公司，明年初開始建設。

展望下半年，上銀集團總裁卓永財表示，第 3 季不見得比第 2 季差，第 4 季仍難預測，但許多新品將陸續交貨，加上受惠日韓貿易戰轉單，營運可望優於第 3 季。整體而言，今年營收估將持平去年或稍減，但明年在新品出貨放大、加上東南亞建廠設備需求推升下，營運勢必會優於今年。

