【豐銀投顧】我們股票創高…下一檔是？

◆盤勢分析

才高興一天，馬上就又傳來 2 年期公債殖利率與 10 年期發生倒掛的情況，這種情況已經不是這一年多來第一次了，這一次的事和中美貿易大戰的事情不一樣，不是川普能控制的。所謂的利率倒掛，指的是長天期債券 (例如 10 年公債) 的利率照理說應該要高於短天期債券利率 (例如 2 年期)。但卻發生短天期債券利率高於長天期，這就叫利率倒掛。會形成倒掛的原因很多，但最近形成的原因在於很多人擔心股市崩跌、也擔心經濟變差，因此將資金轉入債券市場，大舉購債使得利率下降 (債券的價格與利率是反向變動的)，所以也引發了大眾對未來經濟的疑慮，這就是今天全球股市下跌的主因。

早在 5/29，筆者就在此專欄說過: ，那就是當利率倒掛後，過一段時間股市就會真的崩跌。關於這個說法其實有個盲點。那就是利率倒掛其實是要維持很長一段時間，才有可能引發股市重挫。否則如果利率倒掛只是一天二天就會使股市重挫，那有心人士只要去大買債券，豈不是就可以同時放空股市大賺？筆者認為這一次的倒掛並不是經濟真正要衰退，而是從利率的角度來看，長息走勢隱含著對將來短息的預期。代表市場預期將來短期利率會下調。「倒掛」的原因可能是市場利率正在反映美聯儲再次降息的機率提高了。或許經濟真有可能引發衰退，但衰退的程度應沒有大家想像中的大。況且美債並不是只有美國人在買，現在世界各國都會購買美債來當美元資產的儲備，這些國家並不是真的看衰景氣，而是在經濟發展的過程中，本來就必須有一定的美元資產來當「家底」，因此短期的殖利率波動不能就證明是經濟倒退的證據。

這一陣子大盤重挫近 800 點，但我們家族成員於今年四月底在 18 元附近開始佈局的 9946 三發，今天最高已經來到 25.7 元了。這是一檔長線的股票， 這樣的佈局筆者覺得很不錯，太多人只想買所謂的短線飆股，但通常沒成功還搞到賠錢，何不像我們佈局三發這檔股票穩穩的賺錢呢？目前也已經又找到條件和三發相當的一檔股票來接班，有興趣的人可與我們連絡，未來的盤勢沒有想像中那麼差，請保持信心，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師