【日盛投顧】指數再度跌破年線

◆盤勢分析

1. 因前夜美股四大指數大跌超過 3%，亞洲的股市早盤普遍表現不佳。周四台股跳空低開後震盪，各板塊普遍拉回整理，僅有少數零星個股表現，終場收盤報 10,327.13 點，下跌 100.6 點，跌幅 0.96%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收長黑 K 棒，再度跌破年線，呈現相對弱勢整理格局。

(2) 量能：市場觀望氣氛收升高，成交量再度萎縮至 1,220.70 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標在低檔糾結、MACD 柱狀體零軸下震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 56.73 億元；外資 - 58.77 億元、投信 + 3.02 億元、自營 - 0.98 億元。

3.OTC 指數開低後橫盤震盪，終場下跌 1.02%。目前上檔壓力為下移至 138 點，下方支撐則為 132 點關卡。

PCB、散熱零星個股表現



1. 散熱模組：類股仍是盤面主流，個股呈現持續論動，3338 泰碩開低走高，盤中再創新高價；6230 超眾、3653 建策、3324 雙鴻尾盤拉高，3017 奇鋐拉回窄幅整理。

2.PCB：陸系分析師指出受惠 5G 趨勢，400G 高速交換器需求強勁，關鍵 PCB 相關廠商包括 2368 金像電、2313 華通與 5469 瀚宇博周四逆勢上漲，帶動 6153 嘉聯益開低走高。

3. 其他電子：2449 京元電 2Q19 獲利創近年同期新高，早盤放量走高；8081 致新 2Q19 獲利創新高，3Q19 展望佳，股價逆勢上漲；此外，ESD 大廠 6411 晶焱尾盤爆量拉升，再創波段的新高價。

4. 生技：3176 基亞 2Q19 轉虧為盈，收盤上漲 4.89%；此外，4162 智擎跌深反彈。

5. 操作建議：國際股市因對全球景氣疑慮加深，加上中美貿易訊息多空衝擊，台股本月已經三度跌破年線，技術面呈現弱勢格局，後續觀察年線能否快速站回，仍短線以個股表現為主。在選股方面，短線進出以散熱、PCB、面板等人氣焦點，長線佈局可能留意 9 月有新品發布的蘋概股。