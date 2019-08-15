【華冠投顧】國巨，趁壓低，再次加碼承接。

本月初川普表示，於 09/01 起對於剩下的價值三千億美元的中國輸往美國商品，加徵 10% 關稅。而這個加徵的時間點，前日宣佈將順延。部分商品加徵關稅的日期將延後到 12/15。此緩解貿易戰緊張氛圍之舉，使得美股再度的彈升，但這美好的時刻也僅『曇花一現』而已。

周三，川普再度推文砲轟 Fed，將美國經濟放緩的罪魁禍首，全部推給 Fed 主席鮑威爾 (Jay Powell)。他說，『中國』不是經濟衰退的主要原因，我們的問題是出在 Fed 的利率政策上。他再度痛批鮑威爾 (Jerome Powell) 實在很無知；我們現在長、短債的殖利率曲線倒掛的太瘋狂了！這言論，導致週三美股再度重挫，道瓊工業指數，再次下殺 800 點，跌幅 3.0%。目前美國公債殖利率，二年期高於十年期，殖利率曲線呈現具經濟衰退疑慮的『倒掛』現象。

但若以客觀角度來看，當市場具有警覺之時，往往此時市場仍是處於安全期；當市場處在毫無警覺性的時候，此時，反倒是應該要居高思危的時刻。

加權指數，昨日彈升，來到我 08/12 推演圖中之小反壓區下緣，隨之，今日馬上再次的下盪。如昨日之述『後市續觀察 10290-10180 支撐區之力道強弱』今日來到 10287 最低，果真進入了該區間。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，若依目前庫存問題已漸趨和緩，市場需求具回溫之跡象來看的話，預計在 08/26 除息之前，有續往上彈升之機。另外『2317 鴻海』，來到長期大支撐區之後，目前仍位居低檔整理，後市持續上攻機率高。

2327 國巨：

七月合併營收新台幣 33.8 億元，月增率 10.18%。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。估第 3 季 MLCC 的平均銷售價格下滑幅度，將收斂到 5% 至 10% 之間，稼動率可望提升到 50% 至 60% 之間。

2317 鴻海：

前日公布半年報，雖三率三降，但第二季 EPS1.23 元，高於去年同期的 1.01 元，上半年 EPS2.66 元，也高於去年同期的 2.4 元。上半年的毛利率、營益率、淨利率僅剩 5.42％、1.43％、1.67％，去年同期為 5.9％、1.92％及 1.97％。多、空摻半，再怎麼差至少該反應的利空已充分的反應在股價上，時序進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師