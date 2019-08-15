〈航太展亮點〉JPP-KY新廠Q4申請特殊製程認證 下半年將優於上半年

兩年一度的台北國際航太暨國防工業展，今 (15) 日於世貿一館盛大展開，空巴航電機構件供應商經寶精密 jpp-KY(5284-TW) 指出，今年新規劃的航太陽極處理廠和熱處理廠已建置完成，待試機過後，預計第 4 季申請新的 Nadcap 特殊製程認證，為後市添新動能，經寶更強調，重點發展計畫將在下半年開始執行，獲利回穩可期。

經寶上半年合併營收營收 7.1 億元，年增達 23.99%，不過，由於第 2 季因一次性認列開始量產的伺服器機櫃模具費用、及併入歐洲子公司成本，單季毛利率 29.82%，低於去年同期的 34.36%，加上貿易戰影響，使泰銖相對升值，第 2 季列匯兌損失近千萬元，上半年稅後純益 6430 萬元，年減 25%。

經寶強調，最差的時期已過去，隨著第 3 季傳統旺季到來，伺服器機櫃也開始進入量產，下半年獲利動能恢復穩定，而公司重點發展計畫，也在下半年開始執行，樂觀看美中貿易戰下的轉單效益持續發酵。

經寶擁有 Nadcap 非破壞性試驗 (NDT)、Nadcap 化學皮膜 (CP)、Nadcap 焊接 (Welding) 及 AS9100 等航太特殊製程認證，航太產品主要有空中巴士 A320、A340、A350 及 Boeing787 的駕駛艙航電機構件，營收占比約為 20-23%，去年底收購了法國 Agiliteam 集團的兩家航太精密零組件 ADB 及 LUTEC 公司，跨足到航太精密車銑加工零組件，航太產品合併營收占比超過 30%。

經寶指出，隨著泰國的 4.0 東部經濟走廊計畫推行，除建置航太新廠來發展新的航太產品，也將進軍整合認證教育的航太維修市場，預期 2020 年就會有初步進展。