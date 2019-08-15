〈航太展亮點〉雷虎攜手中華電推全球首見無人機基地台

無人機大廠雷虎科技 (8033-TW) 與中華電信 (2412-TW) 合作開發的「中華電信緊急空中基地台系統 (CHTUAS)」，今 (15) 日在台北國際航太暨國防工業展亮相，強打現有 4G 和未來 5G 的新應用商機，由於此為領先全球首見的無人機基地台和無人機中繼基地台解決方案，總統蔡英文也蒞臨雷虎展示區觀摩全新技術。

CHTUAS 是由中華電信衛星移動車、雷虎科技無人機 CX180 和 T150 共同組成，雷虎董事長陳冠如表示，有鑑於台灣每年地震和颱風等天災所造成的損害大，雷虎與中華電信合作成功開發的緊急空中基地台系統，可協助政府投入救援，緊急恢復通信。

陳冠如更看好，隨著未來 5G 的快速發展，將為雷虎帶來龐大商機。

陳冠如強調，這次參展可讓市場看到，雷虎具有技術能量可取得如中華電信等大型企業的合作，也藉此向國際展示，更廣泛無人機的應用已開始發展，看好未來將取得更多長期服務的合約。

緊急空中基地台系統主要用於緊急救難通訊需求，當地面基地台受到天災、地震或火災等電力損毀，造成通訊信號中斷，中華電信衛星移動車於災難現場就位後，透過無人機酬載基地台快速升空，可令災區通訊復原，讓災區民眾得以和外界連絡，而救災指揮中心也可藉此有效掌握情資，派遣適當的救援行動。

由雷虎開發的同軸雙旋翼無人機 (CX-180 ICEMAN；無人機基地台)，具備高度 100 米定點、長滯空的飛行動力，以及最大起飛重量 35 公斤的高酬載能力，搭載中華電信的 4G/5G 通訊基站設備。

而無人直升機 (T-150 MAVERICK；無人機中繼基地台) 酬載中華電信的無線中繼基地台 (Repeater/Relay)，連結 CX-180 ICEMAN 無人機的 4G/5G 通訊基站，可使訊號覆蓋範圍再提升。