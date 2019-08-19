貿易戰衝擊市場 可運用股票期貨買強空弱配對交易 創造獲利

近期中美貿易戰衝擊市場，台股市場跟著劇烈波動，統一期貨建議，投資人可利用股票期貨便於多空操作的特性，同時做多在貿易戰中的受惠族群，並放空受害族群配對，利用貿易戰對不同產業帶來的影響，進行買強空弱的配對交易，可減輕消息反覆造成的投資難度，在指數上沖下洗、不易操作的盤勢下，可以藉由貿易戰帶來獲利機會。

統一期貨指出，貿易戰越演越烈，甚至帶起示範效應，台灣出口數據過去 9 個月有 8 個月呈現衰退，不過轉單效應同樣強勁發酵，出口部份在資通訊產品年增率達到 20％、電子零組件連 2 月正成長，進口部分資本設備較上月大增 40％，反映台商回流設廠潮，均可看出下半年電子旺季將至。

另外，統一期貨分析，面對貿易戰導致經濟衰退風險，採取寬鬆的貨幣政策幾乎已是各國央行之間的共識，大環境利率水平偏低且資金寬鬆下，股市步入熊市的機會並不高，仍以高檔區間震盪為主。

在此狀況下操作較為不易，投資人可留意受惠轉單效應的類股，如通訊設備、雲端伺服器、電腦零組件等，惟須留意未來 3,000 億美元商品關稅課徵手機、電腦帶來的影響。

另外，統一期貨強調，美國一下看似態度強硬要全面開戰，一下似又忌憚美股走弱而縮手，加上貿易關稅清單品項繁雜，各種層面的影響越趨複雜，當然會造成投資人在選股操作上，需要下更多功夫。

在目前中美、日韓貿易戰影響之下，可留意財政部每月公布的台灣進出口數據，投資人可利用股票期貨便於多空操作的特性，同時做多在貿易戰中的受惠族群，並放空受害族群進行配對，利用貿易戰對不同產業帶來的影響，進行買強空弱的配對交易。

統一期貨三個月日均交易量約 6,000 口以上，為了讓投資人更容易了解股票期貨，在統一期貨官網特別規劃了股票期貨 Top 10 即時報價區，以及股票期貨保證金即時試算功能，並以台積電現貨與股票期貨為範例延伸簡單的教學，對於想要小試身手的投資人是相當實用的入門網站。

而對於已在交易的投資人，統一期貨提供手機智慧單交易股票期貨功能，客戶可使用「統一 e 指發」下單 APP 執行智慧單委託，委託送出後在雲端主機洗價，可更方便、有效率執行停損、停利，幫助客戶在動盪的市場中善用股票期貨特性達成整體投資效益。

而由鉅亨網主辦、期貨交易所、證交所、期貨公會協辦的「股票期貨月月亨通交易競賽活動」，競賽期間自 5 月 2 日～7 月 31 日，共 3 個月，參加對象為國內專兼營期貨經紀商，競賽標的為臺灣期貨交易所上市之股票期貨契約，將選出交易成長獎、交易大亨獎。

其中，統一期貨獲得股票期貨交易大亨獎第四名，統一期貨強調，將於 9 月～12 月舉辦「期士風雲錄系列講座」，集合民間期權交易高手與客戶面對面分享實戰經驗，9 月首場即安排了股票期貨交易高手鍾建安老師，在北中南高各開辦一場客戶限定講座，同時搭配新客戶交易股票期貨等商品，可參加 Apple watch 等百項好禮抽獎活動，達特定口數加碼送千元購物金或 iPad Pro 等優惠。