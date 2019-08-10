〈熱門股〉雙鴻受惠三星手機首度採用熱板 下半年出貨暢旺 股價周漲11%

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 下半年將受惠三星推出的 Galaxy Note10 系列，其中採用價格較貴的熱板，加上市場看旺輝達及 AMD 新上市顯卡後市，雙鴻今年整體營收可望成長 3 成，利多激勵下，本周股價漲幅 11.49%，突破短均線。

三星甫發表年度旗艦機 Note10 及 Note10+，兩款機種將推 5G 版本，首度採用 0.35mm 散熱板，法人看好，未來 5G 商轉將有更多手機導入熱板，雙鴻可望直接受惠。

董事長林育申日前表示，儘管日韓貿易戰，外界預估韓系手機出貨恐下滑，不過拉貨力道未受影響，加上韓系手機使用價格較貴的熱板，看好下半年手機相關市場。

展望後市，林育申表示，除下半年手機出貨強勁外，輝達及 AMD 新上市的顯卡，市場反應良好，有助推升營運，法人表示，進入下半年傳統出貨旺季，雙鴻今年營收可望年增 30%，獲利更可維持賺 1 股本，明年營收更將挑戰 10 億元，較今年 8 億元再成長逾 2 成。

雙鴻上半年營收 46.64 億元，年增 29.6%；毛利率 19.94%，年增 9.08 個百分點；營益率 10.97%，年增 9.6 個百分點；稅後純益 4.14 億元，年增 862%；每股純益 4.78 元。