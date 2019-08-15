三星電子上半年員工人數、研發費用皆創新高！

根據《韓聯社》14 日報導，南韓的電子業龍頭三星電子 (005930-KR)，在 2019 上半年的員工人數與研發費用，雙雙創下過去的最高紀錄。

(圖片：Investing.com)

根據三星電子所公開的報告書，截至 2019 年 6 月底時，該公司在南韓國內的員工有 10 萬 5044 人，較去年底的 10 萬 3011 人增加了 2%，也是公司創設以來的最高紀錄。與 10 年前 2009 年 6 月底的 8 萬 3558 人相比，增加約 25%。

特別是在正式員工方面，達 10 萬 4460 人，較 6 個月前增加了 2101 人；而非正式的員工人數，則從原本的 652 人減為 584 人。

每一名員工的平均薪資，約為 4600 萬韓元 (約折合新台幣 119 萬元)，較去年增加 300 萬韓元 (約折合新台幣 8 萬元)。

另外在研發費用方面，三星電子於 2019 上半年共支出了 10 兆 1267 億韓元，首度在同期突破了 10 兆韓元大關。占營收 9.3% 的比例，更創下了過去最高紀錄。

該公司的相關人士表示「因對內、對外的不確定因素，所造成更加困難的經營環境中，在雇用上作出了努力」，「特別不光是維持主力事業的優位性，為找尋驅動成長的動能，擴張了研發費用」作出了說明。

今年上半年，在三星電子獲得最多報酬的高層，是該公司的權五鉉會長，共拿到了 31.67 億韓元 (約折合新台幣 8183 萬元)。

而副會長的李在鎔，先前因身陷韓國前總統朴槿惠及其友人之間的送賄事件，在日前遭南韓法院作出緩刑判決而被釋放，雖已回到公司經營，但由於相關訴訟仍在進行當中，而未拿取公司報酬。