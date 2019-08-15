聯想第一季純益年增逾1倍 股價不賞臉

聯想今 (15) 日公布財政年度第一季業績，由於個人 PC 部門大幅成長，帶動純益年增逾 1 倍。但好業績無法有效提振股價走勢，受到全球經濟前景不佳，美股重挫影響，聯想開盤即下挫逾 2%。

資料來源: investing.com

財政年度第一季營運 highlight：

營收 125.12 億美元，年增 5%。

純益 1.62 億美元，年增 111%。

毛利率 16.4%，成長 2.7 個百分點。

EPS 0.0137 美元，去年同期 0.0065 美元。

個人 PC 業務本季營收年增 12%，達 96.31 億美元，佔集團總收入 75% 以上。

個人 PC 銷售量年增 17.9%，排名全球個人 PC 市場榜首，同時市占率再次創下新高，達 24.9%。

行動業務方面，營收年減 9%，達 15.03 億美元。

數據中心業務方面，營收達 13.56 億美元，年減 17%。不過該部門虧損持續減少中。

公司觀點

營收成長主要受惠於個人電腦和智慧設備業務持續成長，及新的智慧轉型策略，包含高利潤的服務業務和軟體業務所致。此外，在個人電腦和智慧設備業務的強力推動下，集團稅前純益成長也逾一倍。

展望未來，聯想集團指出，就行動業務而言，計劃在下一季推出六款新型號終端設備。同時，聯想將繼續推動軟體定義基礎架構、儲存和網路、服務和軟體等業務的成長。

