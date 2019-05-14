折疊手機不夠看 聯想推折疊螢幕NB

在市場推出折疊手機後，其折疊螢幕的概念蔓延到 PC 製造商身上。聯想在近期於美國率先公布全球第一款可折疊螢幕概念的 NB－ThinkPad X1（產品名稱暫定）。而該產品預計在 2020 年推出。

聯想指出，從 2008 年～2016 年，行動辦公工作量增加 140%，越來越多專業人士需要隨時隨地處理一些緊迫性，且涉及多應用的工作事項。因此聯想將可折疊概念應用到目前的 NB 之中。

圖: 取材自網路

根據報導指出，ThinkPad X1 搭載一塊 LG 供應的 4:3 的 13.3 英吋 2K 解析度 OLED 螢幕，在折疊後電腦尺吋接近一本書，而整機重量只有 900 克左右。

聯想表示，這款可折疊螢幕 NB 在折疊成一本書後，卻不會影響其性能。在過去，一款 13.3 英吋螢幕的筆記型電腦，需要占據跟螢幕一樣大的空間。而聯想這款新 NB 將可透過對折使螢幕寬度減少一半。

該款可折疊螢幕 NB 還支援全螢幕手寫。聯想指出，這款 NB 將包括一個鍵盤，不過具體的鍵盤附件和工作原理將在稍後公布。

與折疊手機一樣，目前聯想這款折疊螢幕 NB 瞄準高階客戶。這款產品是為追求便攜性和尖端技術的專業人士打造。

已有部份外媒在試用後給該款產品好評，並稱之為用途靈活的電腦。不過折疊螢幕在手機上，經歷過三星 Galaxy Fold 事件後，市場已對於這項新科技是否足夠成熟打出問號，而聯想在此時打造這台折疊螢幕 NB 是否將步上三星後塵，也後續留意焦點。