〈財報〉聯想年度營收創新高、PC成績優於預期 但股價重挫

聯想集團 (Lenovo)(0992-HK) 週四 (23 日) 午間發布第 4 財季與全年財報，在 PC 部門表現超過預期之下，第 4 財季利潤成長了 3 倍之多。

財報關鍵數字

單季純益增至 1.18 億美元，優於分析師預期的 9140 萬美元，去年同期為 3300 萬美元；

單季營收年增 10%，至 117.1 億美元，優於分析師預估的 116.5 億美元；

全年營收成長 12.5%，至 510 億美元；

全年毛利率年增 0.6 個百分點，至 14.4%，毛利年增 8%，至 73.71 億美元；

相較於前一財年 1.89 億美元虧損，今年轉為獲利 5.97 億美元。

不過香港交易的聯想股票，卻由午盤開局時的小漲，於下午快速下落，一度跌逾 6%，之後跌幅稍微減小，仍下挫近 5%，報港幣 5.75 元。

聯想走勢 (圖表取自 Google)

楊元慶：轉型已初顯成效

聯想指出，儘管本財政年度下半年整個行業面臨處理器供應短缺，但個人電腦與智慧設備業務，營收仍增長 15%，至 384.75 億美元的記錄新高，佔集團總收入約 75%，主要得利於推動改善產品結構的戰略有效執行。

在行動部門，聯想簡化產品組合，並專注於拉丁美洲和北美的核心市場。因此在下半年，移動業務集團實現了自收購摩托羅拉移動以來，首次稅前盈餘。

數據中心業務上，聯想表示，集團進一步強化了其商業模式、產品領導地位以及銷售和行銷，因而在財年結束時創造了 60.25 億美元的營收新高，佔集團總收入約 12%。

聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶對財報表現表示滿意，並表示現在是聯想的最好時刻。楊元慶說，聯想轉型已初顯成效，業績顯著提升，未來發展的新基石已經具備雛形。