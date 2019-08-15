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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/14  108/08/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.30700   10.33250  -0.02550   -0.24679
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.09560   10.12060  -0.02500   -0.24702
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.39320   10.43170  -0.03850   -0.36907
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.18820   10.22600  -0.03780   -0.36965
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.17550   10.21200  -0.03650   -0.35742
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.17940   10.21260  -0.03320   -0.32509
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.17750   10.21120  -0.03370   -0.33003
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.28330   10.31690  -0.03360   -0.32568
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.78830    9.81390  -0.02560   -0.26085
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.78830    9.81390  -0.02560   -0.26085
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.78300    9.81160  -0.02860   -0.29149
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.78300    9.81160  -0.02860   -0.29149
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.91560    9.94030  -0.02470   -0.24848
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.91560    9.94030  -0.02470   -0.24848
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.71110   10.73670  -0.02560   -0.23843
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.51150   10.53660  -0.02510   -0.23822
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.62240   10.65630  -0.03390   -0.31812
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.50930   10.54300  -0.03370   -0.31964
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.72000   21.64000   0.08000    0.36969
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.53000   20.95000  -0.42000   -2.00477
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.44860   43.42250   0.02610    0.06011
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.17890   39.99510   0.18380    0.45956
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.88040    9.90360  -0.02320   -0.23426
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.41780   10.44350  -0.02570   -0.24609
中國信託台灣活力基金                                               13.48000   13.33000   0.15000    1.12528
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.95000   11.08000  -0.13000   -1.17329
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.34000    9.20000   0.14000    1.52174
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.15000    9.99000   0.16000    1.60160
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.19880   10.31900  -0.12020   -1.16484
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.26170   10.21360   0.04810    0.47094
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.17220    9.12920   0.04300    0.47102
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.43190   10.41830   0.01360    0.13054
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29320    9.28090   0.01230    0.13253
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.76350   11.69780   0.06570    0.56164
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.96560    9.90990   0.05570    0.56206
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.06930   11.11360  -0.04430   -0.39861
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.64720    9.68580  -0.03860   -0.39852
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              47.36730   47.27570   0.09160    0.19376
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.26600   43.04460   0.22140    0.51435
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.18410   48.08970   0.09440    0.19630
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.91540   48.82650   0.08890    0.18207
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.86000   10.72000   0.14000    1.30597
中國信託智能運動基金-美元                                          10.33000   10.24000   0.09000    0.87891
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.21000   10.09000   0.12000    1.18930
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04070   11.04050   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.44080   10.41400   0.02680    0.25735
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.60180    9.57710   0.02470    0.25791
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.57040   10.56900   0.00140    0.01325
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.71990    9.71830   0.00160    0.01646
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.69540   40.54240   0.15300    0.37738
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.25640   41.02860   0.22780    0.55522
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.41000   11.26000   0.15000    1.33215
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.83000   10.69000   0.14000    1.30964
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.33000   11.22000   0.11000    0.98039
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.81000   10.71000   0.10000    0.93371
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.62360   45.56010   0.06350    0.13938
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.89130   45.89760  -0.00630   -0.01373
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.70250   45.63990   0.06260    0.13716
元大2001基金                                                       64.48000   63.83000   0.65000    1.01833
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          48.69930   48.65090   0.04840    0.09948
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.00600   45.99760   0.00840    0.01826
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.18000   20.27000  -0.09000   -0.44401
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.72920   11.72850   0.00070    0.00597
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.83340   10.65740   0.17600    1.65143
元大上證50基金                                                     32.03000   31.82000   0.21000    0.65996
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.22000   10.36000  -0.14000   -1.35135
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.43000   12.80000  -0.37000   -2.89063
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.42100   11.60900  -0.18800   -1.61943
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.75000   15.95600  -0.20600   -1.29105
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.96300   11.03700  -0.07400   -0.67047
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.57000   10.46900   0.10100    0.96475
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.89000    2.94000  -0.05000   -1.70068
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.95000   12.94000   0.01000    0.07728
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.75200   46.56950   0.18250    0.39189
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.05980   11.11740  -0.05760   -0.51811
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.05530   10.10770  -0.05240   -0.51842
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.19870   10.08580   0.11290    1.11940
元大巴西指數基金                                                    7.20400    7.05000   0.15400    2.18440
元大日經225基金                                                    26.25000   26.02000   0.23000    0.88394
元大台商收成基金                                                   22.63000   22.44000   0.19000    0.84670
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.74000   11.84000  -0.10000   -0.84459
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.63000   38.02000   0.61000    1.60442
元大台灣中型100基金                                                32.92000   32.66000   0.26000    0.79608
元大台灣加權股價指數基金                                           25.48000   25.28700   0.19300    0.76324
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.17000   10.10000   0.07000    0.69307
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
元大台灣卓越50基金                                                 80.19000   79.56000   0.63000    0.79186
元大台灣金融基金                                                   17.95000   17.89000   0.06000    0.33538
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.76000   31.75000   0.01000    0.03150
元大台灣高股息基金                                                 26.88000   26.72000   0.16000    0.59880
元大台灣電子科技基金                                               35.69000   35.30000   0.39000    1.10482
元大全球ETF成長組合基金                                            10.67000   10.57000   0.10000    0.94607
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.19000   15.06000   0.13000    0.86321
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.63000   23.10000   0.53000    2.29437
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.58000   13.55000   0.03000    0.22140
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.31000   13.50000  -0.19000   -1.40741
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.25800   12.27600  -0.01800   -0.14663
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.28000    6.30000  -0.02000   -0.31746
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.92000    6.91000   0.01000    0.14472
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.19800    8.14200   0.05600    0.68779
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.29000    8.20000   0.09000    1.09756
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
元大全球農業商機基金                                               18.14000   18.00000   0.14000    0.77778
元大印尼指數基金                                                    9.56300    9.54600   0.01700    0.17809
元大印度指數基金                                                    9.46600    9.55400  -0.08800   -0.92108
元大印度基金                                                       12.36000   12.49000  -0.13000   -1.04083
元大多多基金                                                       17.50000   17.30000   0.20000    1.15607
元大多福基金                                                       53.65000   53.08000   0.57000    1.07385
元大亞太成長基金                                                    8.43000    8.51000  -0.08000   -0.94007
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.55750    9.46520   0.09230    0.97515
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.63190    7.55820   0.07370    0.97510
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.64000    8.85000  -0.21000   -2.37288
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.64000    9.72000  -0.08000   -0.82305
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.03000    9.20000  -0.17000   -1.84783
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.64000    9.72000  -0.08000   -0.82305
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.79600   10.01300  -0.21700   -2.16718
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20590   10.19320   0.01270    0.12459
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42460   10.42070   0.00390    0.03743
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.17730   10.17360   0.00370    0.03637
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.63550   10.59580   0.03970    0.37468
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.38460   10.34580   0.03880    0.37503
元大卓越基金                                                       43.40000   43.16000   0.24000    0.55607
元大店頭基金                                                        8.62000    8.52000   0.10000    1.17371
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.49760   10.49700   0.00060    0.00572
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96320    9.99600  -0.03280   -0.32813
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.13670   33.07570   0.06100    0.18443
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   46.40830   46.33870   0.06960    0.15020
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.62510   15.59050   0.03460    0.22193
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.40350   26.47120  -0.06770   -0.25575
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.84480   43.85760  -0.01280   -0.02919
元大高科技基金                                                     19.90000   19.63000   0.27000    1.37545
元大得利貨幣市場基金                                               16.33650   16.33630   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04010   12.03990   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
元大富櫃50基金                                                     12.78000   12.70000   0.08000    0.62992
元大華夏中小基金                                                    7.14000    7.12000   0.02000    0.28090
元大新中國基金-人民幣                                               9.45000    9.58000  -0.13000   -1.35699
元大新中國基金-美元                                                 8.69100    8.69800  -0.00700   -0.08048
元大新中國基金-新台幣                                               8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
元大新主流基金                                                     25.25000   24.96000   0.29000    1.16186
元大新東協平衡基金-美元                                             9.33100    9.35000  -0.01900   -0.20321
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.94350   11.04550  -0.10200   -0.92345
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.90820    9.87190   0.03630    0.36771
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.50010   11.41940   0.08070    0.70669
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.43010    9.36390   0.06620    0.70697
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.63600   10.64010  -0.00410   -0.03853
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84110    9.84490  -0.00380   -0.03860
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.03530   11.00250   0.03280    0.29811
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.22000   10.18950   0.03050    0.29933
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17200   10.17050   0.00150    0.01475
元大新興亞洲基金                                                   10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.74830    9.67860   0.06970    0.72015
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.03330    8.96880   0.06450    0.71916
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.23420   10.12690   0.10730    1.05955
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.49860    9.39890   0.09970    1.06076
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17340   15.17320   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.51000   37.11000   0.40000    1.07788
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.99000    9.12000  -0.13000   -1.42544
元大實質多重資產基金-美元                                           8.11900    8.13100  -0.01200   -0.14758
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.72000   12.83000  -0.11000   -0.85737
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.87000   16.73000   0.14000    0.83682
元大摩臺基金                                                       37.53000   37.24000   0.29000    0.77873
元大標普500基金                                                    27.98000   27.48000   0.50000    1.81951
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.30000   12.52000  -0.22000   -1.75719
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.87000   34.59000   1.28000    3.70049
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.17000   21.00000   0.17000    0.80952
元大標智滬深300基金                                                17.51000   17.33000   0.18000    1.03866
元大歐洲50基金                                                     24.59000   24.36000   0.23000    0.94417
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.15450    9.15480  -0.00030   -0.00328
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30120   10.30100   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.55000   15.48000   0.07000    0.45220
日盛上選基金                                                       35.87000   35.66000   0.21000    0.58890
日盛小而美基金                                                     18.56000   18.42000   0.14000    0.76004
日盛中國內需動力基金                                                9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.37470   12.36830   0.00640    0.05175
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.85680    9.85170   0.00510    0.05177
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.52470   12.55290  -0.02820   -0.22465
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.97110    9.99360  -0.02250   -0.22514
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.43350   11.42050   0.01300    0.11383
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.08500    9.07470   0.01030    0.11350
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.57000   10.67000  -0.10000   -0.93721
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.74000    9.84000  -0.10000   -1.01626
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.56000   10.63000  -0.07000   -0.65851
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
日盛日盛基金                                                       12.11000   11.99000   0.12000    1.00083
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛全球抗暖化基金                                                 11.29000   11.16000   0.13000    1.16487
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55450   10.54760   0.00690    0.06542
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41390    9.40780   0.00610    0.06484
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.40100   10.36940   0.03160    0.30474
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.27740    9.24920   0.02820    0.30489
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.23000   10.12000   0.11000    1.08696
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.45000   10.30000   0.15000    1.45631
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52570    2.52430   0.00140    0.05546
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65660    1.65570   0.00090    0.05436
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38740    0.38810  -0.00070   -0.18037
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25460    0.25510  -0.00050   -0.19600
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.88500   12.87230   0.01270    0.09866
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.34230    8.33400   0.00830    0.09959
日盛亞洲機會基金                                                    6.85000    6.91000  -0.06000   -0.86831
日盛首選基金                                                       17.89000   17.77000   0.12000    0.67530
日盛高科技基金                                                     18.90000   18.69000   0.21000    1.12360
日盛貨幣市場基金                                                   14.84490   14.84470   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.88000   41.46000   0.42000    1.01302
日盛精選五虎基金                                                   36.60000   36.32000   0.28000    0.77093
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55520   13.55500   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.64000   32.16000   0.48000    1.49254
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          8.86000    8.72000   0.14000    1.60550
台新MSCI中國基金                                                   18.95000   18.95000   0.00000    0.00000
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.28000   19.85000   0.43000    2.16625
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23190   14.23170   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     47.90000   47.00000   0.90000    1.91489
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.53900    0.54220  -0.00320   -0.59019
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.95500   16.99600  -0.04100   -0.24123
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31270    0.31330  -0.00060   -0.19151
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
台新主流基金                                                       25.51000   25.33000   0.18000    0.71062
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.43000   24.34000   0.09000    0.36976
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78000    0.77990   0.00010    0.01282
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.29000   17.23000   0.06000    0.34823
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55120    0.55120   0.00000    0.00000
台新台灣中小基金                                                   37.49000   36.97000   0.52000    1.40655
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.10870   11.11380  -0.00510   -0.04589
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.06110   10.04490   0.01620    0.16128
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.63770   11.61900   0.01870    0.16094
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.07650   10.07120   0.00530    0.05263
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.28110   11.27510   0.00600    0.05321
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
台新印度基金                                                       14.09000   14.12000  -0.03000   -0.21246
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.68400    8.67010   0.01390    0.16032
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28070    0.28120  -0.00050   -0.17781
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.75230   12.73180   0.02050    0.16101
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40730    0.40800  -0.00070   -0.17157
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.03000   39.78000   0.25000    0.62846
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.20000   43.17000   0.03000    0.06949
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13550   11.13540   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.48720   33.28540   0.20180    0.60627
台新智慧生活基金-美元                                              10.69860   10.58900   0.10960    1.03504
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.24000   11.09000   0.15000    1.35257
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.03930    8.10090  -0.06160   -0.76041
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.39550    8.43150  -0.03600   -0.42697
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.12930    9.19930  -0.07000   -0.76093
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.54510    9.58600  -0.04090   -0.42666
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.62610   11.66640  -0.04030   -0.34544
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36340    0.36590  -0.00250   -0.68325
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.24390    8.27250  -0.02860   -0.34572
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27200    0.27380  -0.00180   -0.65741
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.37000    5.35000   0.02000    0.37383
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.98000   22.87000   0.11000    0.48098
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.49210   10.61590  -0.12380   -1.16618
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08410   10.07170   0.01240    0.12312
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.25110   10.22070   0.03040    0.29744
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.49940   10.62770  -0.12830   -1.20722
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.07990   10.06730   0.01260    0.12516
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.25110   10.22070   0.03040    0.29744
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.93490   44.76900   0.16590    0.37057
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.57800   44.42300   0.15500    0.34892
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.62880   39.40730   0.22150    0.56208
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38350   11.38280   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.03040    9.98450   0.04590    0.45971
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32260    9.33250  -0.00990   -0.10608
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.98520   10.99680  -0.01160   -0.10549
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.76970    7.74400   0.02570    0.33187
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.22550    9.19500   0.03050    0.33170
永豐中小基金                                                       54.00000   53.41000   0.59000    1.10466
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.82650    1.83560  -0.00910   -0.49575
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.55480    2.56770  -0.01290   -0.50240
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22100    8.22520  -0.00420   -0.05106
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.15790   11.16360  -0.00570   -0.05106
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.77000    4.84000  -0.07000   -1.44628
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.20000   21.39000  -0.19000   -0.88827
永豐主流品牌基金                                                   19.01000   18.85000   0.16000    0.84881
永豐永豐基金                                                       33.26000   32.89000   0.37000    1.12496
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14840    9.17260  -0.02420   -0.26383
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.66740    9.69300  -0.02560   -0.26411
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.15220    9.14980   0.00240    0.02623
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.67410    9.67160   0.00250    0.02585
永豐亞洲民生消費基金                                               11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             14.15850   14.15000   0.00850    0.06007
永豐貨幣市場基金                                                   13.94740   13.94720   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.15910    2.16900  -0.00990   -0.45643
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.67550    2.68780  -0.01230   -0.45762
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82660    7.82710  -0.00050   -0.00639
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.00670   11.00740  -0.00070   -0.00636
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.20630    7.22080  -0.01450   -0.20081
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.59670   11.62010  -0.02340   -0.20138
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.77000    7.84000  -0.07000   -0.89286
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.09000   18.20000  -0.11000   -0.60440
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.32000   52.93000   0.39000    0.73682
永豐領航科技基金                                                   39.13000   38.56000   0.57000    1.47822
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.51000   11.76000  -0.25000   -2.12585
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.01000   11.23000  -0.22000   -1.95904
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.93000    9.81000   0.12000    1.22324
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.83000    9.75000   0.08000    0.82051
永豐趨勢平衡基金                                                   41.75000   41.32000   0.43000    1.04066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.91480   11.91400   0.00080    0.00671
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74650    9.75160  -0.00510   -0.05230
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39740   10.40280  -0.00540   -0.05191
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82920    9.84170  -0.01250   -0.12701
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.31690   10.33000  -0.01310   -0.12682
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80420    9.80940  -0.00520   -0.05301
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58430   10.58990  -0.00560   -0.05288
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83880    9.84910  -0.01030   -0.10458
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.40170   10.41260  -0.01090   -0.10468
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.77000   10.87000  -0.10000   -0.91996
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.89000    9.99000  -0.10000   -1.00100
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.65000   14.82000  -0.17000   -1.14710
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.98000   19.15000  -0.17000   -0.88773
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.74000   18.94000  -0.20000   -1.05597
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06810   10.07860  -0.01050   -0.10418
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06810   10.07860  -0.01050   -0.10418
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00710   10.01210  -0.00500   -0.04994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00710   10.01210  -0.00500   -0.04994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.20340   10.20620  -0.00280   -0.02743
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20330   10.20610  -0.00280   -0.02743
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07310   10.07570  -0.00260   -0.02580
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07310   10.07560  -0.00250   -0.02481
兆豐國際生命科學基金                                               15.03000   14.82000   0.21000    1.41700
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.44310   10.35960   0.08350    0.80602
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.58530   10.52500   0.06030    0.57292
兆豐國際全球基金                                                   30.78000   30.48000   0.30000    0.98425
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50810   10.50740   0.00070    0.00666
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33420   10.36620  -0.03200   -0.30870
兆豐國際國民基金                                                   23.14000   22.80000   0.34000    1.49123
兆豐國際第一基金                                                   13.13000   13.00000   0.13000    1.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.81190   10.80110   0.01080    0.09999
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.25240    8.24410   0.00830    0.10068
兆豐國際萬全基金                                                   20.52000   20.36000   0.16000    0.78585
兆豐國際電子基金                                                   26.32000   26.01000   0.31000    1.19185
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.43000   21.26000   0.17000    0.79962
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.79000   15.91000  -0.12000   -0.75424
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.10000   35.64000   0.46000    1.29068
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56330   12.56310   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.64000    9.55000   0.09000    0.94241
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.75260    9.80110  -0.04850   -0.49484
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.74070    9.78870  -0.04800   -0.49036
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.90010    9.91460  -0.01450   -0.14625
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.76520    9.81250  -0.04730   -0.48204
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.76010    9.80640  -0.04630   -0.47214
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.75280    9.80130  -0.04850   -0.49483
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.74330    9.79130  -0.04800   -0.49023
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.90860    9.92310  -0.01450   -0.14612
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.76970    9.81700  -0.04730   -0.48182
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.76790    9.81420  -0.04630   -0.47177
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.86170   10.88230  -0.02060   -0.18930
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.60150   10.62300  -0.02150   -0.20239
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.86070   10.87900  -0.01830   -0.16821
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.54160   10.56160  -0.02000   -0.18937
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.66680   10.68840  -0.02160   -0.20209
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.65880   10.67680  -0.01800   -0.16859
合庫台灣基金                                                       11.84000   11.68000   0.16000    1.36986
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.76740   11.72220   0.04520    0.38559
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.66800   12.64620   0.02180    0.17238
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.29720   11.27670   0.02050    0.18179
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.07290   12.05500   0.01790    0.14849
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14470    8.11340   0.03130    0.38578
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35120    9.33590   0.01530    0.16388
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.07400    9.06170   0.01230    0.13574
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.76380    8.75010   0.01370    0.15657
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.21700    9.20090   0.01610    0.17498
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
合庫全球新興市場基金                                                8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
合庫貨幣市場基金                                                   10.17840   10.17830   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.87090    9.90240  -0.03150   -0.31810
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.25930   10.27130  -0.01200   -0.11683
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.58930   10.60010  -0.01080   -0.10189
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.04490   12.08550  -0.04060   -0.33594
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.32240   15.36260  -0.04020   -0.26167
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.61740    8.64410  -0.02670   -0.30888
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49210    9.52140  -0.02930   -0.30773
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.91990    7.92800  -0.00810   -0.10217
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62080    8.64810  -0.02730   -0.31568
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.50500   10.52970  -0.02470   -0.23457
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.19000   11.46000  -0.27000   -2.35602
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.78000   10.91000  -0.13000   -1.19157
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.12000   11.21000  -0.09000   -0.80285
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.18620   10.20660  -0.02040   -0.19987
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18390   10.19880  -0.01490   -0.14610
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.95630    9.88130   0.07500    0.75901
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15480   10.17370  -0.01890   -0.18577
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.18610   10.20650  -0.02040   -0.19987
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.18380   10.19880  -0.01500   -0.14708
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.95620    9.88120   0.07500    0.75902
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.15480   10.17370  -0.01890   -0.18577
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23910   11.23860   0.00050    0.00445
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.78700    9.79230  -0.00530   -0.05412
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.88040    9.85240   0.02800    0.28419
安聯中國東協基金                                                   14.88000   14.98000  -0.10000   -0.66756
安聯中國策略基金-美元                                              11.74000   11.87000  -0.13000   -1.09520
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.58000   15.70000  -0.12000   -0.76433
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.03000   15.15000  -0.12000   -0.79208
安聯中華新思路基金-美元                                            13.55000   13.66000  -0.11000   -0.80527
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.99000   13.06000  -0.07000   -0.53599
安聯台灣大壩基金                                                   32.07000   31.74000   0.33000    1.03970
安聯台灣科技基金                                                   53.37000   52.81000   0.56000    1.06041
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55430   12.55420   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   36.41000   36.09000   0.32000    0.88667
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84940   10.86050  -0.01110   -0.10221
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.00970   16.02030  -0.01060   -0.06617
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.94890    9.95540  -0.00650   -0.06529
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.00470   10.01110  -0.00640   -0.06393
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.05000   11.92000   0.13000    1.09060
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.04000    9.94000   0.10000    1.00604
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.51000   11.43000   0.08000    0.69991
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.30230   13.32150  -0.01920   -0.14413
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87150   10.88570  -0.01420   -0.13045
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.96350   12.97890  -0.01540   -0.11865
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61420    9.62990  -0.01570   -0.16303
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53740    9.55150  -0.01410   -0.14762
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.08470    9.09550  -0.01080   -0.11874
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.27660   10.30110  -0.02450   -0.23784
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.28740   10.29960  -0.01220   -0.11845
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.51000   0.07000    0.60817
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.50280   12.52320  -0.02040   -0.16290
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.32280   11.34070  -0.01790   -0.15784
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95060   10.96350  -0.01290   -0.11766
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.58620    8.59960  -0.01340   -0.15582
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44330    8.45660  -0.01330   -0.15727
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.13920    8.14880  -0.00960   -0.11781
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24010   10.26240  -0.02230   -0.21730
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.11610   10.12800  -0.01190   -0.11750
安聯全球人口趨勢基金                                               12.24000   12.13000   0.11000    0.90684
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.90000    8.80000   0.10000    1.13636
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.21000   33.74000   0.47000    1.39301
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.73000    7.63000   0.10000    1.31062
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.60100   12.59200   0.00900    0.07147
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.64360   10.63600   0.00760    0.07146
安聯全球新興市場基金                                               16.64000   16.71000  -0.07000   -0.41891
安聯全球農金趨勢基金                                                9.17000    9.08000   0.09000    0.99119
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.09000    8.98000   0.11000    1.22494
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.65000   10.56000   0.09000    0.85227
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.90000   10.80000   0.10000    0.92593
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.81000   10.71000   0.10000    0.93371
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.37000   10.28000   0.09000    0.87549
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54000    9.45000   0.09000    0.95238
安聯亞洲動態策略基金                                               21.78000   21.77000   0.01000    0.04593
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.05220   10.04740   0.00480    0.04777
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.10530   10.09650   0.00880    0.08716
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12600   10.12050   0.00550    0.05435
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.10270   10.09430   0.00840    0.08322
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.13820   10.13260   0.00560    0.05527
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.10940   10.10060   0.00880    0.08712
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05820   10.04920   0.00900    0.08956
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.05820   10.04920   0.00900    0.08956
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05820   10.04920   0.00900    0.08956
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.60320   10.59660   0.00660    0.06228
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.13550   10.12910   0.00640    0.06318
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.99350   91.04070  -0.04720   -0.05184
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.28840   13.30690  -0.01850   -0.13903
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.37960   68.41420  -0.03460   -0.05057
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.88210    9.89590  -0.01380   -0.13945
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.76850    2.76590   0.00260    0.09400
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96030   10.94400   0.01630    0.14894
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33440    2.32980   0.00460    0.19744
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84740    8.83360   0.01380    0.15622
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.50540   10.49390   0.01150    0.10959
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.30860   10.33140  -0.02280   -0.22069
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.76460   10.79720  -0.03260   -0.30193
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.26360   10.28530  -0.02170   -0.21098
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.30000   10.32520  -0.02520   -0.24406
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.40380   10.39240   0.01140    0.10970
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.17660   10.19890  -0.02230   -0.21865
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.53970   10.56980  -0.03010   -0.28477
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.16170   10.18320  -0.02150   -0.21113
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.20590   10.23050  -0.02460   -0.24046
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.13270   10.14520  -0.01250   -0.12321
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.27880   10.29410  -0.01530   -0.14863
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.11790   10.12940  -0.01150   -0.11353
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.05490   10.06750  -0.01260   -0.12516
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.14740   10.16010  -0.01270   -0.12500
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.22880   10.24390  -0.01510   -0.14740
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.11760   10.12910  -0.01150   -0.11353
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.05600   10.06800  -0.01200   -0.11919
宏利台灣動力基金A類型                                              31.22000   30.90000   0.32000    1.03560
宏利台灣動力基金I類型                                              31.22000   30.90000   0.32000    1.03560
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.91910    9.86560   0.05350    0.54229
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.94960    9.86420   0.08540    0.86576
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.47330    7.43310   0.04020    0.54082
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51600    7.45990   0.05610    0.75202
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.50000   11.37000   0.13000    1.14336
宏利全球債券組合基金                                               13.85990   13.88490  -0.02500   -0.18005
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99780    2.99990  -0.00210   -0.07000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.47930   12.47090   0.00840    0.06736
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97140    8.96350   0.00790    0.08814
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62360    2.61770   0.00590    0.22539
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.65290   11.60490   0.04800    0.41362
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.21080    3.24260  -0.03180   -0.98069
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53150    0.53590  -0.00440   -0.82105
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.06000   15.17000  -0.11000   -0.72512
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.36300   12.33390   0.02910    0.23594
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.93360   10.90540   0.02820    0.25859
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.51800   10.47900   0.03900    0.37217
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.72410    8.70440   0.01970    0.22632
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.35650    8.33500   0.02150    0.25795
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25140    8.22180   0.02960    0.36002
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.37480    8.35700   0.01780    0.21300
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.99000    9.90000   0.09000    0.90909
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.21000   10.09000   0.12000    1.18930
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.98000    9.89000   0.09000    0.91001
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.95620    2.97590  -0.01970   -0.66198
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42730    0.43010  -0.00280   -0.65101
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.92360   12.99430  -0.07070   -0.54408
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97480    0.98070  -0.00590   -0.60161
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.38880    7.42950  -0.04070   -0.54782
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04560    2.05920  -0.01360   -0.66045
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29500    0.29700  -0.00200   -0.67340
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98710    9.03830  -0.05120   -0.56648
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32520    0.32740  -0.00220   -0.67196
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69310   13.69300   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.32000    2.35000  -0.03000   -1.27660
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.54000   10.64000  -0.10000   -0.93985
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.08000   26.01000   0.07000    0.26913
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.08000   26.01000   0.07000    0.26913
宏利澳幣保本基金                                                   12.71390   12.71080   0.00310    0.02439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.10000   10.20000  -0.10000   -0.98039
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.69000   11.79000  -0.10000   -0.84818
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.42000   11.33000   0.09000    0.79435
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.68000   10.81000  -0.13000   -1.20259
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                         9.95000   10.06000  -0.11000   -1.09344
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.23000    9.30000  -0.07000   -0.75269
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.55000   11.64000  -0.09000   -0.77320
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46520   10.58910  -0.12390   -1.17007
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.49680    9.52390  -0.02710   -0.28455
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.12930    9.11380   0.01550    0.17007
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56510   11.54540   0.01970    0.17063
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.27000   0.07000    0.75512
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.78000    9.68000   0.10000    1.03306
貝萊德新台幣基金                                                   12.97530   12.97510   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.08000   26.91000   0.17000    0.63174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49280   11.46150   0.03130    0.27309
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11300    9.98820   0.12480    1.24947
保德信大中華基金-人民幣                                             9.88000   10.06000  -0.18000   -1.78926
保德信大中華基金-美元                                               9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
保德信大中華基金-新台幣                                            29.04000   29.16000  -0.12000   -0.41152
保德信中小型股基金                                                 51.03000   50.20000   0.83000    1.65339
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.67000    8.76000  -0.09000   -1.02740
保德信中國中小基金-美元                                             8.18000    8.17000   0.01000    0.12240
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.94290    9.94820  -0.00530   -0.05328
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.05660   10.05370   0.00290    0.02885
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.06270   10.06870  -0.00600   -0.05959
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.16170   11.16840  -0.00670   -0.05999
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.98000   27.77000   0.21000    0.75621
保德信全球消費商機基金                                             19.55000   19.32000   0.23000    1.19048
保德信全球基礎建設基金                                             14.03000   13.94000   0.09000    0.64562
保德信全球資源基金                                                  7.05000    6.96000   0.09000    1.29310
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.83000   32.59000   0.24000    0.73642
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.28580   10.40060  -0.11480   -1.10378
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.70560   10.82510  -0.11950   -1.10392
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.48240   10.55120  -0.06880   -0.65206
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.90790   10.97950  -0.07160   -0.65212
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.60820    9.58550   0.02270    0.23682
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.77430   10.74790   0.02640    0.24563
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.32330    9.26910   0.05420    0.58474
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.43370   10.37310   0.06060    0.58420
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.27090    8.26290   0.00800    0.09682
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.40830   11.39720   0.01110    0.09739
保德信亞太基金                                                     19.41000   19.53000  -0.12000   -0.61444
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.84200    8.83580   0.00620    0.07017
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.25720   12.24860   0.00860    0.07021
保德信店頭市場基金                                                 36.87000   36.44000   0.43000    1.18002
保德信拉丁美洲基金                                                  7.20000    7.05000   0.15000    2.12766
保德信金平衡基金                                                   30.21000   29.94000   0.27000    0.90180
保德信金滿意基金                                                   42.81000   42.41000   0.40000    0.94317
保德信科技島基金                                                   27.89000   27.52000   0.37000    1.34448
保德信高成長基金                                                   97.26000   96.14000   1.12000    1.16497
保德信貨幣市場基金                                                 15.84800   15.84770   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.53940   10.43500   0.10440    1.00048
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.94630   10.80140   0.14490    1.34149
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.99920   10.94300   0.05620    0.51357
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.69650   10.60610   0.09040    0.85234
保德信新世紀基金                                                   10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25370    8.25770  -0.00400   -0.04844
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.41170   10.42050  -0.00880   -0.08445
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.75610   11.76200  -0.00590   -0.05016
保德信新興趨勢組合基金                                             10.49000   10.32000   0.17000    1.64729
保德信瑞騰基金                                                     15.66060   15.65990   0.00070    0.00447
保德信歐洲組合基金                                                 10.08000    9.98000   0.10000    1.00200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.72320    9.77990  -0.05670   -0.57976
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.28860   10.34880  -0.06020   -0.58171
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.72160    9.76390  -0.04230   -0.43323
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.04250   10.08390  -0.04140   -0.41056
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.82830    9.88760  -0.05930   -0.59974
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.28810   10.35020  -0.06210   -0.59999
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.68880    9.74340  -0.05460   -0.56038
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06140   10.11800  -0.05660   -0.55940
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.42300   10.46460  -0.04160   -0.39753
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.09920   10.16400  -0.06480   -0.63754
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49640   10.56450  -0.06810   -0.64461
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.02930   10.09160  -0.06230   -0.61735
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.35820   10.42170  -0.06350   -0.60931
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03790   10.09370  -0.05580   -0.55282
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57720   10.63390  -0.05670   -0.53320
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.91260    9.96500  -0.05240   -0.52584
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.30850   10.36300  -0.05450   -0.52591
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.89960    9.92700  -0.02740   -0.27601
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.90030    9.92790  -0.02760   -0.27800
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.16990   10.20690  -0.03700   -0.36250
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.86670    9.89190  -0.02520   -0.25475
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.86670    9.89190  -0.02520   -0.25475
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.15870   10.20160  -0.04290   -0.42052
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.36840   10.38900  -0.02060   -0.19829
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.07000   10.08630  -0.01630   -0.16161
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19280   10.21420  -0.02140   -0.20951
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57240   10.59460  -0.02220   -0.20954
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.31700   10.33570  -0.01870   -0.18093
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.98720   11.00840  -0.02120   -0.19258
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.17130   10.19110  -0.01980   -0.19429
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.47560   10.49610  -0.02050   -0.19531
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51470   10.53270  -0.01800   -0.17090
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.53560   10.55080  -0.01520   -0.14406
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.72000   10.69930   0.02070    0.19347
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.32970   10.34930  -0.01960   -0.18938
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.33270   10.35230  -0.01960   -0.18933
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.44690   10.46870  -0.02180   -0.20824
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.62960   10.65270  -0.02310   -0.21685
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.11760   10.13330  -0.01570   -0.15493
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.21440   10.23020  -0.01580   -0.15444
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97290    1.97690  -0.00400   -0.20234
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83740    2.84280  -0.00540   -0.18995
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28960    0.29000  -0.00040   -0.13793
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45270    0.45330  -0.00060   -0.13236
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.27950    8.27590   0.00360    0.04350
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.11390   12.11730  -0.00340   -0.02806
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.74730    9.76810  -0.02080   -0.21294
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.45550   12.48310  -0.02760   -0.22110
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64480    8.65830  -0.01350   -0.15592
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.08670   11.10410  -0.01740   -0.15670
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.66180   10.74020  -0.07840   -0.72997
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.53540   10.59920  -0.06380   -0.60193
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.49000   19.33000   0.16000    0.82773
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4515.14000 4477.42000  37.72000    0.84245
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.19570   10.31720  -0.12150   -1.17765
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.08590   11.21830  -0.13240   -1.18021
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.14600   10.25290  -0.10690   -1.04263
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.61550    9.72680  -0.11130   -1.14426
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.22280   10.34110  -0.11830   -1.14398
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68910    9.78350  -0.09440   -0.96489
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.03800   10.14510  -0.10710   -1.05568
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.35970   10.42540  -0.06570   -0.63019
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.98170    5.99320  -0.01150   -0.19188
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.02620   11.04740  -0.02120   -0.19190
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.39910   10.42220  -0.02310   -0.22164
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.25550   11.31060  -0.05510   -0.48715
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.51210   10.56140  -0.04930   -0.46679
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.93730    8.95710  -0.01980   -0.22105
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.14780    9.19260  -0.04480   -0.48735
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.04520    9.08770  -0.04250   -0.46767
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.26370   10.28650  -0.02280   -0.22165
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.60440   10.65640  -0.05200   -0.48797
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.60420   10.65400  -0.04980   -0.46743
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.03000    7.06000  -0.03000   -0.42493
柏瑞巨人基金                                                       12.82000   12.75000   0.07000    0.54902
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70420   13.70410   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.72000   16.65000   0.07000    0.42042
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.37650   14.35180   0.02470    0.17210
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.64180   12.64670  -0.00490   -0.03875
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.20810   13.21290  -0.00480   -0.03633
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.58430    8.56950   0.01480    0.17271
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.79430    6.78260   0.01170    0.17250
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64010    8.64340  -0.00330   -0.03818
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49020    8.49010   0.00010    0.00118
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70440   10.70830  -0.00390   -0.03642
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.39070    8.39180  -0.00110   -0.01311
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.82940   12.83430  -0.00490   -0.03818
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.45280   12.43140   0.02140    0.17214
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.23820   13.23800   0.00020    0.00151
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.02370   12.02800  -0.00430   -0.03575
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.00250    8.98700   0.01550    0.17247
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65770    9.66140  -0.00370   -0.03830
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70170    9.70150   0.00020    0.00206
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51650    9.52000  -0.00350   -0.03676
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41120    9.41240  -0.00120   -0.01275
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.77750   10.75570   0.02180    0.20268
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.67570   10.67630  -0.00060   -0.00562
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.45920   10.45940  -0.00020   -0.00191
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.61720   10.60890   0.00830    0.07824
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.89190    9.87190   0.02000    0.20260
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55850    9.55910  -0.00060   -0.00628
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.79760   10.78950   0.00810    0.07507
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58220    9.58240  -0.00020   -0.00209
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73410    9.72650   0.00760    0.07814
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.75740   10.73560   0.02180    0.20306
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.67600   10.67670  -0.00070   -0.00656
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.45960   10.45980  -0.00020   -0.00191
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.61820   10.61000   0.00820    0.07729
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.89180    9.87170   0.02010    0.20361
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55880    9.55940  -0.00060   -0.00628
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.98270   10.97440   0.00830    0.07563
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58240    9.58260  -0.00020   -0.00209
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73480    9.72720   0.00760    0.07813
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.36280   11.33910   0.02370    0.20901
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.74020   12.73460   0.00560    0.04397
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.99740   11.99880  -0.00140   -0.01167
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.99910    8.98020   0.01890    0.21046
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65850    9.65420   0.00430    0.04454
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56220    9.56320  -0.00100   -0.01046
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.05710   11.03390   0.02320    0.21026
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.86330   11.85800   0.00530    0.04470
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59040   11.59170  -0.00130   -0.01121
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.99940    8.98050   0.01890    0.21046
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65900    9.65480   0.00420    0.04350
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56260    9.56370  -0.00110   -0.01150
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.83000   12.99000  -0.16000   -1.23172
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.39000   13.61000  -0.22000   -1.61646
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.77000    8.91000  -0.14000   -1.57127
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.22000    8.32000  -0.10000   -1.20192
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.78000    8.92000  -0.14000   -1.56951
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.85000   10.98000  -0.13000   -1.18397
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.51000   10.68000  -0.17000   -1.59176
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.79000   10.96000  -0.17000   -1.55109
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.48000   12.67000  -0.19000   -1.49961
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.96000   13.12000  -0.16000   -1.21951
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.22000   10.02000   0.20000    1.99601
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.35370   12.35600  -0.00230   -0.01861
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.43810   10.46270  -0.02460   -0.23512
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.85310    7.85460  -0.00150   -0.01910
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.31120   10.33540  -0.02420   -0.23415
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.39290   12.37500   0.01790    0.14465
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03800   12.04670  -0.00870   -0.07222
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.01030   11.01780  -0.00750   -0.06807
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.61150    8.59910   0.01240    0.14420
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61980    9.62680  -0.00700   -0.07271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.65550    9.66200  -0.00650   -0.06727
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.58010   11.58850  -0.00840   -0.07249
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.88260   10.86690   0.01570    0.14448
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.99190   10.99930  -0.00740   -0.06728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96280    9.97000  -0.00720   -0.07222
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.30460    9.29110   0.01350    0.14530
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20300    9.20500  -0.00200   -0.02173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.68190    9.68850  -0.00660   -0.06812
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.68800   12.70290  -0.01490   -0.11730
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.11160   12.15450  -0.04290   -0.35296
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.41880   11.45800  -0.03920   -0.34212
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.08630    7.09460  -0.00830   -0.11699
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76210    8.79310  -0.03100   -0.35255
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.41270    9.44500  -0.03230   -0.34198
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.90710   10.91990  -0.01280   -0.11722
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.43660   11.47590  -0.03930   -0.34246
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.49050    9.52400  -0.03350   -0.35174
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.04240    9.05310  -0.01070   -0.11819
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61390    9.64690  -0.03300   -0.34208
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.22370   12.16400   0.05970    0.49079
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.95170   12.91310   0.03860    0.29892
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.78270   11.75230   0.03040    0.25867
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.48470    9.43850   0.04620    0.48948
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.07690   10.04690   0.03000    0.29860
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05640   10.03050   0.02590    0.25821
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.20790   12.17160   0.03630    0.29824
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.90580   10.85270   0.05310    0.48928
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.22660   11.19770   0.02890    0.25809
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.08760   10.03850   0.04910    0.48912
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.65260    9.60560   0.04700    0.48930
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.31950   10.28870   0.03080    0.29936
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79590    9.77060   0.02530    0.25894
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.24000   19.11000   0.13000    0.68027
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.95000   17.78000   0.17000    0.95613
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.46590   13.47660  -0.01070   -0.07940
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.28030   10.21850   0.06180    0.60479
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.27940   11.22890   0.05050    0.44973
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.38410   12.31800   0.06610    0.53661
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.75390   10.70670   0.04720    0.44085
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.89800    8.84450   0.05350    0.60490
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.42580    9.38360   0.04220    0.44972
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.41370    9.36350   0.05020    0.53612
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.35340    9.31230   0.04110    0.44135
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.03140    8.97710   0.05430    0.60487
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.22920    9.18780   0.04140    0.45060
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.28020   11.22010   0.06010    0.53565
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.29680    9.25600   0.04080    0.44080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.83520   45.69160   0.14360    0.31428
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.63610    9.79720  -0.16110   -1.64435
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84490    9.87490  -0.03000   -0.30380
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.56000   11.64000  -0.08000   -0.68729
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        31.61000   31.26000   0.35000    1.11964
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.82200   11.82120   0.00080    0.00677
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.68190    1.66010   0.02180    1.31317
國泰大中華基金                                                     20.56000   20.24000   0.32000    1.58103
國泰小龍基金-新台幣                                                15.40000   15.22000   0.18000    1.18265
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.12000   43.50000   0.62000    1.42529
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.30040    4.38990  -0.08950   -2.03877
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67010    0.67530  -0.00520   -0.77003
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.71720    0.72270  -0.00550   -0.76104
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.33000   19.41000  -0.08000   -0.41216
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.80490   44.11370   0.69120    1.56686
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.34410    2.38960  -0.04550   -1.90408
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33210    0.33420  -0.00210   -0.62837
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.49360   10.52410  -0.03050   -0.28981
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33810    0.33720   0.00090    0.26690
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47540   10.41330   0.06210    0.59635
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.07200    4.16450  -0.09250   -2.22116
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.57580    0.58130  -0.00550   -0.94616
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.29000   18.40000  -0.11000   -0.59783
國泰中港台基金-人民幣                                               3.11910    3.17570  -0.05660   -1.78228
國泰中港台基金-美元                                                 0.44660    0.44880  -0.00220   -0.49020
國泰中港台基金-新台幣                                              14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.84880    9.97420  -0.12540   -1.25724
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.14420   10.20810  -0.06390   -0.62597
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.34030   10.37040  -0.03010   -0.29025
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.60000   25.33000   0.27000    1.06593
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.93000   13.13000  -0.20000   -1.52323
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.82000   28.99000   0.83000    2.86306
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35410    0.35390   0.00020    0.05651
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33260    0.33240   0.00020    0.06017
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33350    0.33330   0.00020    0.06001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.16600   11.12180   0.04420    0.39742
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.49380   10.45220   0.04160    0.39800
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.52940   10.48770   0.04170    0.39761
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46470   12.46460   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41870    0.41760   0.00110    0.26341
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36950    0.36850   0.00100    0.27137
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44710    0.44590   0.00120    0.26912
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55690    0.55940  -0.00250   -0.44691
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.49420    2.50600  -0.01180   -0.47087
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35610    0.35320   0.00290    0.82106
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.23000   11.10000   0.13000    1.17117
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52650    0.52590   0.00060    0.11409
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48880    0.48850   0.00030    0.06141
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.49000   14.43000   0.06000    0.41580
國泰全球資源基金-美元                                               0.16280    0.16160   0.00120    0.74257
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.21000    5.15000   0.06000    1.16505
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59830    0.59500   0.00330    0.55462
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.85000   18.68000   0.17000    0.91006
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.31000   18.15000   0.16000    0.88154
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88030    0.88170  -0.00140   -0.15878
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.70000   20.43000   0.27000    1.32159
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    21.93000   21.88000   0.05000    0.22852
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.51270    2.56380  -0.05110   -1.99314
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35960    0.36220  -0.00260   -0.71784
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30770    0.30990  -0.00220   -0.70991
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.26370   11.31170  -0.04800   -0.42434
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.63560    9.67660  -0.04100   -0.42370
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52830    0.53590  -0.00760   -1.41818
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38350    0.38630  -0.00280   -0.72483
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.70000   11.74000  -0.04000   -0.34072
國泰科技生化基金                                                   34.84000   34.32000   0.52000    1.51515
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.37000   28.83000   0.54000    1.87305
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.55000   12.76000  -0.21000   -1.64577
國泰美國費城半導體基金                                             14.81000   14.33000   0.48000    3.34962
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.13070   48.03020   0.10050    0.20924
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.99330   15.95160   0.04170    0.26142
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.02810   27.10670  -0.07860   -0.28997
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.73070   46.65740   0.07330    0.15710
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.82970   46.58090   0.24880    0.53412
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.61560   43.29850   0.31710    0.73236
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31770    0.31690   0.00080    0.25245
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.94250    9.90680   0.03570    0.36036
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.00180    9.96580   0.03600    0.36124
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31730    0.31640   0.00090    0.28445
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.92790    9.88790   0.04000    0.40453
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.00250    9.96200   0.04050    0.40654
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31700    0.31600   0.00100    0.31646
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.92140    9.87690   0.04450    0.45055
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.00410    9.95910   0.04500    0.45185
國泰紐幣2021保本基金                                               12.90010   12.89150   0.00860    0.06671
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.28050   13.27280   0.00770    0.05801
國泰紐幣保本基金                                                   12.77330   12.76990   0.00340    0.02663
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.70000   23.44000   0.26000    1.10922
國泰富時中國A50基金                                                21.26000   21.12000   0.14000    0.66288
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.48140   49.35960   0.12180    0.24676
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34900    0.34920  -0.00020   -0.05727
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52370    0.52770  -0.00400   -0.75801
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.29590   42.08370   0.21220    0.50423
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.23000   20.06000   0.17000    0.84746
國泰新興市場基金-美元                                               0.37430    0.37580  -0.00150   -0.39915
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.41950    2.46510  -0.04560   -1.84982
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48430    1.51230  -0.02800   -1.85148
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35600    0.35800  -0.00200   -0.55866
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22060    0.22180  -0.00120   -0.54103
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.83270   10.88080  -0.04810   -0.44206
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.52000    6.54900  -0.02900   -0.44282
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.52220   47.51870   0.00350    0.00737
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           47.45080   47.25450   0.19630    0.41541
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.05020   44.02460   0.02560    0.05815
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.33000   13.44000  -0.11000   -0.81845
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.67000   35.08000   0.59000    1.68187
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.64000   23.03000   0.61000    2.64872
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34660    0.34630   0.00030    0.08663
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.46910   39.32460   0.14450    0.36745
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.89000   21.59000   0.30000    1.38953
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.97000   19.04000  -0.07000   -0.36765
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.50000   17.28000   0.22000    1.27315
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41680    0.41730  -0.00050   -0.11982
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.62990   12.62810   0.00180    0.01425
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56560   10.56950  -0.00390   -0.03690
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47390   10.48220  -0.00830   -0.07918
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.74840   10.72090   0.02750    0.25651
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24070   10.24440  -0.00370   -0.03612
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18260   10.19080  -0.00820   -0.08046
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.39230   10.36580   0.02650    0.25565
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.93980    9.95310  -0.01330   -0.13363
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79470    9.80960  -0.01490   -0.15189
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.91730    9.93600  -0.01870   -0.18820
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.88460    9.87000   0.01460    0.14792
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.93980    9.95300  -0.01320   -0.13262
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.78980    9.80470  -0.01490   -0.15197
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.91720    9.93590  -0.01870   -0.18821
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.88460    9.87000   0.01460    0.14792
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45230   11.45120   0.00110    0.00961
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93930    9.90910   0.03020    0.30477
第一金大中華基金                                                   26.13000   25.97000   0.16000    0.61610
第一金小型精選基金                                                 33.16000   32.89000   0.27000    0.82092
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.14000   13.44000  -0.30000   -2.23214
第一金中國世紀基金-美元                                             8.04690    8.12440  -0.07750   -0.95392
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.67000    9.73000  -0.06000   -0.61665
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.66000    9.72000  -0.06000   -0.61728
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.82740    9.89370  -0.06630   -0.67012
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36900    8.33510   0.03390    0.40671
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.41380   11.49140  -0.07760   -0.67529
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.89760    9.85750   0.04010    0.40680
第一金中概平衡基金                                                 28.11000   27.85000   0.26000    0.93357
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33090   15.33070   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.74800  178.74500   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.59200   15.43880   0.15320    0.99231
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.59100   15.43780   0.15320    0.99237
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.30000   15.09000   0.21000    1.39165
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.30000   15.10000   0.20000    1.32450
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.58010   10.41460   0.16550    1.58912
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.57800   10.41280   0.16520    1.58651
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.79000   10.58000   0.21000    1.98488
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.79000   10.58000   0.21000    1.98488
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.18510   10.12360   0.06150    0.60749
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.18520   10.12350   0.06170    0.60947
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.59000   10.50000   0.09000    0.85714
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.59000   10.49000   0.10000    0.95329
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.72440   12.67070   0.05370    0.42381
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.74150   12.68780   0.05370    0.42324
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.27000   12.17000   0.10000    0.82169
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.29000   12.20000   0.09000    0.73770
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.73100    9.72950   0.00150    0.01542
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.72590    9.72440   0.00150    0.01543
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.41480    9.39840   0.01640    0.17450
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.43890    9.42250   0.01640    0.17405
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.62840   10.63050  -0.00210   -0.01975
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.32380   10.30580   0.01800    0.17466
第一金全球大趨勢基金                                               25.24000   24.90000   0.34000    1.36546
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.29900    9.29520   0.00380    0.04088
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.41940    6.41680   0.00260    0.04052
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.97800    9.93420   0.04380    0.44090
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.97820    9.93450   0.04370    0.43988
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.89050   10.84290   0.04760    0.43900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.89240   10.84470   0.04770    0.43985
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56510    8.51950   0.04560    0.53524
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.53730   10.48120   0.05610    0.53524
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.20170    9.21610  -0.01440   -0.15625
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.20010    9.21460  -0.01450   -0.15736
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.63670    7.62170   0.01500    0.19681
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.63140    7.61640   0.01500    0.19694
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44100    8.41230   0.02870    0.34117
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44150    8.41290   0.02860    0.33995
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.56770   11.58590  -0.01820   -0.15709
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.56830   11.58650  -0.01820   -0.15708
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.17640   10.15650   0.01990    0.19593
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.17720   10.15730   0.01990    0.19592
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.99710   14.94620   0.05090    0.34055
第一金亞洲科技基金                                                 17.63000   17.80000  -0.17000   -0.95506
第一金亞洲新興市場基金                                             12.81000   12.93000  -0.12000   -0.92807
第一金店頭市場基金                                                  8.08000    8.06000   0.02000    0.24814
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.18070   10.19380  -0.01310   -0.12851
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.18070   10.19380  -0.01310   -0.12851
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.31330   10.29190   0.02140    0.20793
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.31330   10.29180   0.02150    0.20890
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.18080   10.19400  -0.01320   -0.12949
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.18830   10.20130  -0.01300   -0.12743
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.18070   10.19380  -0.01310   -0.12851
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.31330   10.29180   0.02150    0.20890
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.32100   10.29930   0.02170    0.21069
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.31330   10.29190   0.02140    0.20793
第一金創新趨勢基金                                                 21.77000   21.55000   0.22000    1.02088
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.34090   45.26810   0.07280    0.16082
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.23120   45.11520   0.11600    0.25712
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      46.51390   46.44980   0.06410    0.13800
第一金電子基金                                                     34.51000   34.09000   0.42000    1.23203
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.22000   18.03000   0.19000    1.05380
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.95000   19.39000   0.56000    2.88809
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.29000    8.42000  -0.13000   -1.54394
統一大中華中小基金(美元)                                            7.38000    7.49000  -0.11000   -1.46862
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.13000   11.27000  -0.14000   -1.24224
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
統一大滿貫基金-A類型                                               35.64000   35.33000   0.31000    0.87744
統一大滿貫基金-I類型                                               35.64000   35.33000   0.31000    0.87744
統一大龍印基金                                                     14.57000   14.50000   0.07000    0.48276
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
統一中小基金                                                       24.55000   24.36000   0.19000    0.77997
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.02370   10.04930  -0.02560   -0.25474
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03000    9.04150  -0.01150   -0.12719
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.87610    8.86300   0.01310    0.14781
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.61620   12.64850  -0.03230   -0.25537
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.32340   11.33780  -0.01440   -0.12701
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08610   11.06970   0.01640    0.14815
統一台灣動力基金                                                   19.29000   18.98000   0.31000    1.63330
統一全天候基金-A類型                                              114.34000  112.77000   1.57000    1.39221
統一全天候基金-I類型                                              115.02000  113.44000   1.58000    1.39281
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.42350    8.44450  -0.02100   -0.24868
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.87790    7.88750  -0.00960   -0.12171
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02600    8.00870   0.01730    0.21602
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.11520    9.13800  -0.02280   -0.24951
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.53270    8.54310  -0.01040   -0.12174
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.68560    8.66690   0.01870    0.21576
統一全球債券組合基金                                               12.44830   12.45710  -0.00880   -0.07064
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.09000   16.06000   0.03000    0.18680
統一全球新科技基金(美元)                                           14.73000   14.70000   0.03000    0.20408
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.42000   14.34000   0.08000    0.55788
統一亞太基金                                                       24.81000   25.04000  -0.23000   -0.91853
統一亞洲大金磚基金                                                 12.07000   12.13000  -0.06000   -0.49464
統一奔騰基金                                                       60.95000   60.33000   0.62000    1.02768
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74270   16.74240   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.27000   11.41000  -0.14000   -1.22699
統一強漢基金(美元)                                                  9.87000   10.00000  -0.13000   -1.30000
統一強漢基金(新台幣)                                               26.52000   26.77000  -0.25000   -0.93388
統一統信基金                                                       30.89000   30.48000   0.41000    1.34514
統一黑馬基金                                                       61.35000   60.81000   0.54000    0.88801
統一新亞洲科技能源基金                                             16.29000   16.43000  -0.14000   -0.85210
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.15640    8.14690   0.00950    0.11661
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.89690   10.88420   0.01270    0.11668
統一經建基金                                                       48.40000   47.71000   0.69000    1.44624
統一龍馬基金                                                       69.87000   69.25000   0.62000    0.89531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.83000   20.60000   0.23000    1.11650
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.34000   47.75000   0.59000    1.23560
野村中國機會基金                                                   13.93000   14.02000  -0.09000   -0.64194
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41210   10.41880  -0.00670   -0.06431
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36990   10.37500  -0.00510   -0.04916
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.54500   10.51500   0.03000    0.28531
野村巴西基金                                                        7.01000    6.84000   0.17000    2.48538
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.40000   11.31000   0.09000    0.79576
野村台灣高股息基金                                                 24.59000   24.32000   0.27000    1.11020
野村台灣運籌基金                                                   37.50000   37.15000   0.35000    0.94213
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88300    9.88350  -0.00050   -0.00506
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76280    9.76150   0.00130    0.01332
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84150    9.83410   0.00740    0.07525
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.50570   10.50620  -0.00050   -0.00476
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27060   10.26910   0.00150    0.01461
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05830   10.05070   0.00760    0.07562
野村平衡基金                                                       20.13000   19.97000   0.16000    0.80120
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93580    9.93070   0.00510    0.05136
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.18510   10.24240  -0.05730   -0.55944
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94280    9.93400   0.00880    0.08858
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93580    9.93070   0.00510    0.05136
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.18510   10.24240  -0.05730   -0.55944
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94280    9.93400   0.00880    0.08858
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94880    9.90650   0.04230    0.42699
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.99100   10.00440  -0.01340   -0.13394
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.00010   10.00930  -0.00920   -0.09191
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.00610    9.98160   0.02450    0.24545
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.70000   14.68000   0.02000    0.13624
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.29000   12.33000  -0.04000   -0.32441
野村全球生技醫療基金                                               17.05000   16.85000   0.20000    1.18694
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.25130   10.26400  -0.01270   -0.12373
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21920   10.23060  -0.01140   -0.11143
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.20960   10.20090   0.00870    0.08529
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.49680   10.50960  -0.01280   -0.12179
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.42800   10.43910  -0.01110   -0.10633
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.42300   10.41390   0.00910    0.08738
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.28630   10.27760   0.00870    0.08465
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.89580   10.90910  -0.01330   -0.12192
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.78010   10.79190  -0.01180   -0.10934
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.77790   10.76860   0.00930    0.08636
野村全球品牌基金                                                   28.68000   28.40000   0.28000    0.98592
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.43000   10.32000   0.11000    1.06589
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.68000   12.54000   0.14000    1.11643
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.52000   10.45000   0.07000    0.66986
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.26000   19.04000   0.22000    1.15546
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.90000   11.81000   0.09000    0.76207
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.96140   10.96290  -0.00150   -0.01368
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.97470   10.97440   0.00030    0.00273
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78340   10.77180   0.01160    0.10769
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.46920    8.43710   0.03210    0.38046
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.30020    8.26760   0.03260    0.39431
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.93410    7.89050   0.04360    0.55256
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.88490   10.84360   0.04130    0.38087
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.38940   10.34850   0.04090    0.39523
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.02770    9.97300   0.05470    0.54848
野村成長基金                                                       32.14000   31.96000   0.18000    0.56320
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.13390    8.18840  -0.05450   -0.66558
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.14980    8.20240  -0.05260   -0.64128
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.44020    8.47440  -0.03420   -0.40357
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.41340    9.47650  -0.06310   -0.66586
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.28350    9.34340  -0.05990   -0.64109
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.59720    9.63610  -0.03890   -0.40369
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.64000    8.76000  -0.12000   -1.36986
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.51000   12.70000  -0.19000   -1.49606
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.15570   10.16540  -0.00970   -0.09542
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.09170   10.10080  -0.00910   -0.09009
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08010   10.06620   0.01390    0.13809
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.59880    9.60820  -0.00940   -0.09783
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.61550    9.62390  -0.00840   -0.08728
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.81280    9.79890   0.01390    0.14185
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.17070   10.15660   0.01410    0.13883
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.73550   10.74400  -0.00850   -0.07911
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.64590   10.65510  -0.00920   -0.08634
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.86440   10.84900   0.01540    0.14195
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.93150    9.95180  -0.02030   -0.20398
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.93330    9.95310  -0.01980   -0.19893
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.92220    9.92230  -0.00010   -0.00101
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.44630    8.44640  -0.00010   -0.00118
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.00970    9.02810  -0.01840   -0.20381
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.87560    8.89350  -0.01790   -0.20127
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.03590   10.03400   0.00190    0.01894
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.74350   13.74360  -0.00010   -0.00073
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.82610   12.85230  -0.02620   -0.20385
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.37860   10.40020  -0.02160   -0.20769
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48020   10.49100  -0.01080   -0.10295
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44370   10.45080  -0.00710   -0.06794
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51410   10.51290   0.00120    0.01141
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.77920   10.79030  -0.01110   -0.10287
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71840   10.72570  -0.00730   -0.06806
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70850   10.70700   0.00150    0.01401
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.73030   10.73470  -0.00440   -0.04099
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.65910   10.66010  -0.00100   -0.00938
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.94100   10.89100   0.05000    0.45909
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24010   10.20350   0.03660    0.35870
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.78700    9.76640   0.02060    0.21093
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42500    9.40310   0.02190    0.23290
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.95850    8.92660   0.03190    0.35736
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.46090   11.42020   0.04070    0.35639
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45470   10.42620   0.02850    0.27335
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.56720   11.55090   0.01630    0.14111
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.98470   10.96670   0.01800    0.16413
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.78980   10.76020   0.02960    0.27509
野村泰國基金                                                       42.40000   43.43000  -1.03000   -2.37163
野村高科技基金                                                     11.00000   10.88000   0.12000    1.10294
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.49370   10.41890   0.07480    0.71793
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.01730    9.97590   0.04140    0.41500
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.69850   10.67140   0.02710    0.25395
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.42000    9.37410   0.04590    0.48965
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.48370    9.41620   0.06750    0.71685
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.68650    9.65210   0.03440    0.35640
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.00380   11.95510   0.04870    0.40736
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.21790   14.20190   0.01600    0.11266
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.90160   10.84840   0.05320    0.49039
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.98290   10.90480   0.07810    0.71620
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.39230   11.35180   0.04050    0.35677
野村貨幣市場基金                                                   16.34650   16.34620   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.70000   14.85000  -0.15000   -1.01010
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.41980   10.41790   0.00190    0.01824
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.01280   10.00020   0.01260    0.12600
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.27260   10.22580   0.04680    0.45767
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31010   10.31700  -0.00690   -0.06688
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25630   10.25750  -0.00120   -0.01170
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28760   10.28560   0.00200    0.01944
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72030   10.72740  -0.00710   -0.06619
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62750   10.62850  -0.00100   -0.00941
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69880   10.69650   0.00230    0.02150
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.93120   10.00920  -0.07800   -0.77928
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.93120   10.00780  -0.07660   -0.76540
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.89970    9.95760  -0.05790   -0.58147
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.56220   10.64420  -0.08200   -0.77037
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.50900   10.59010  -0.08110   -0.76581
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.48140   10.54260  -0.06120   -0.58050
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.58600   10.61340  -0.02740   -0.25816
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.93720    7.95780  -0.02060   -0.25887
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.30780   12.33960  -0.03180   -0.25771
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.97000    8.89000   0.08000    0.89989
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.38760   10.39520  -0.00760   -0.07311
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.65790   10.67360  -0.01570   -0.14709
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32980   10.33520  -0.00540   -0.05225
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.55040   10.52000   0.03040    0.28897
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39950   10.40920  -0.00970   -0.09319
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.38800   10.39560  -0.00760   -0.07311
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.65830   10.67390  -0.01560   -0.14615
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33020   10.33560  -0.00540   -0.05225
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.55440   10.52440   0.03000    0.28505
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39830   10.40800  -0.00970   -0.09320
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40460   10.40720  -0.00260   -0.02498
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68200   10.66510   0.01690    0.15846
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34560   10.34510   0.00050    0.00483
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.56770   10.51920   0.04850    0.46106
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41910   10.41840   0.00070    0.00672
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40460   10.40720  -0.00260   -0.02498
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.68400   10.66710   0.01690    0.15843
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35270   10.35220   0.00050    0.00483
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.58220   10.53370   0.04850    0.46043
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41970   10.41900   0.00070    0.00672
野村精選貨幣市場基金                                               12.11800   12.11780   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.57000    7.46000   0.11000    1.47453
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.83000   10.68000   0.15000    1.40449
野村積極成長基金                                                   13.62000   13.55000   0.07000    0.51661
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.55000   10.44000   0.11000    1.05364
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.26000   37.87000   0.39000    1.02984
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.66510   10.63970   0.02540    0.23873
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.48150    8.46960   0.01190    0.14050
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.81480    7.80310   0.01170    0.14994
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.67500    7.65680   0.01820    0.23770
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.22260   12.20460   0.01800    0.14749
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.93210   10.91570   0.01640    0.15024
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77760   10.75200   0.02560    0.23810
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.85000   11.68000   0.17000    1.45548
野村環球基金-人民幣計價                                            17.80000   17.60000   0.20000    1.13636
野村環球基金-美元計價                                              13.74000   13.58000   0.16000    1.17820
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.65000   19.37000   0.28000    1.44553
野村鴻利基金                                                       24.18000   23.98000   0.20000    0.83403
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90760   16.90740   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.31000   20.13000   0.18000    0.89419
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.20000   13.37000  -0.17000   -1.27150
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.46000   15.34000   0.12000    0.78227
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79510   10.79880  -0.00370   -0.03426
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.13580   14.14080  -0.00500   -0.03536
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.86170   10.91760  -0.05590   -0.51202
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59900   10.51940   0.07960    0.75670
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.68660   10.77510  -0.08850   -0.82134
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.39880   10.35340   0.04540    0.43850
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.18220   10.29370  -0.11150   -1.08319
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.08680   10.06530   0.02150    0.21361
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.08540   10.03210   0.05330    0.53129
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.35330   10.35810  -0.00480   -0.04634
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.49460   10.50860  -0.01400   -0.13322
凱基台商天下基金                                                   13.71000   13.76000  -0.05000   -0.36337
凱基台灣精五門基金                                                 22.22000   21.96000   0.26000    1.18397
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.12050   46.97380   0.14670    0.31230
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.17610   47.87770   0.29840    0.62325
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.84620   42.54500   0.30120    0.70796
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.52000   10.41000   0.11000    1.05668
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.64000    9.53000   0.11000    1.15425
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.56150   10.48820   0.07330    0.69888
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   47.38120   47.31830   0.06290    0.13293
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         48.48610   48.41770   0.06840    0.14127
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.74000   48.62850   0.11150    0.22929
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.43000   12.56000  -0.13000   -1.03503
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.00840   11.02370  -0.01530   -0.13879
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60040   11.60020   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.87000   29.51000   0.36000    1.21993
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.14000   22.63000   0.51000    2.25365
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.92930   21.51680   0.41250    1.91711
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.15000   17.04000   0.11000    0.64554
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.02290   15.97560   0.04730    0.29608
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.34000    7.29000   0.05000    0.68587
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.43700   43.36430   0.07270    0.16765
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.59860   43.48760   0.11100    0.25525
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.78000   43.69590   0.08410    0.19247
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.17320   11.06950   0.10370    0.93681
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.45500   12.32430   0.13070    1.06051
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.05000   12.87000   0.18000    1.39860
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.96000   12.78000   0.18000    1.40845
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.41620   12.28940   0.12680    1.03178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.39640   10.42290  -0.02650   -0.25425
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.95880    9.85710   0.10170    1.03174
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.20100   10.06290   0.13810    1.37237
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.39630   10.42280  -0.02650   -0.25425
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.95880    9.85710   0.10170    1.03174
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.20100   10.06290   0.13810    1.37237
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.43000   12.73000  -0.30000   -2.35664
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.36000   33.75000   1.61000    4.77037
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.04000   32.22000   0.82000    2.54500
富邦上証180基金                                                    30.48000   30.29000   0.19000    0.62727
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19420    0.19380   0.00040    0.20640
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.12000    6.09000   0.03000    0.49261
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.32000    6.37000  -0.05000   -0.78493
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   44.17000   43.80000   0.37000    0.84475
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.19390   12.34440  -0.15050   -1.21918
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.21150   11.30870  -0.09720   -0.85952
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.85870   10.82720   0.03150    0.29093
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.32560   10.45310  -0.12750   -1.21973
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.41280    9.49440  -0.08160   -0.85945
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.12670    9.10030   0.02640    0.29010
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.71450   20.60910   0.10540    0.51142
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.66920   11.66840   0.00080    0.00686
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.68620   10.51430   0.17190    1.63492
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.77510   13.87970  -0.10460   -0.75362
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00060    2.00690  -0.00630   -0.31392
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.36510    9.43610  -0.07100   -0.75243
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40910    1.41350  -0.00440   -0.31128
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.49240   12.53590  -0.04350   -0.34700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81440    1.81740  -0.00300   -0.16507
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.41960   10.45590  -0.03630   -0.34717
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53460    1.53720  -0.00260   -0.16914
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.97890   10.98360  -0.00470   -0.04279
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.90980   10.92080  -0.01100   -0.10073
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.97000   16.14000  -0.17000   -1.05328
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.88000   16.58000   0.30000    1.80941
富邦日本東証基金                                                   19.30000   19.16000   0.14000    0.73069
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.63000   45.52000   0.11000    0.24165
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.52000   45.23000   0.29000    0.64117
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.41000   51.01000   0.40000    0.78416
富邦台灣心基金                                                     22.72000   22.40000   0.32000    1.42857
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.29000   44.94000   0.35000    0.77882
富邦台灣科技指數基金                                               54.83000   54.25000   0.58000    1.06912
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.53180   49.44570   0.08610    0.17413
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.13190   41.83290   0.29900    0.71475
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30970    0.31100  -0.00130   -0.41801
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.66900    2.68720  -0.01820   -0.67728
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36040    0.36050  -0.00010   -0.02774
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.24520   11.21300   0.03220    0.28717
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.27580    2.29130  -0.01550   -0.67647
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33910    0.33920  -0.00010   -0.02948
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.52130    9.49410   0.02720    0.28649
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.79000   23.03000  -0.24000   -1.04212
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.92000   14.68000   0.24000    1.63488
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.33000   26.99000  -0.66000   -2.44535
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71430   15.71410   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              16.89000   16.72000   0.17000    1.01675
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.14550   42.12630   0.01920    0.04558
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.22020   46.14720   0.07300    0.15819
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.87250   40.75840   0.11410    0.27994
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.12730   41.12490   0.00240    0.00584
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.65200   40.47840   0.17360    0.42887
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.74360   47.68460   0.05900    0.12373
富邦長紅基金                                                       63.31000   62.38000   0.93000    1.49086
富邦科技基金                                                       25.53000   25.14000   0.39000    1.55131
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.00700   41.92750   0.07950    0.18961
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.45880   48.37010   0.08870    0.18338
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.43760   41.45140  -0.01380   -0.03329
富邦恒生國企ETF基金                                                19.28000   19.34000  -0.06000   -0.31024
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.65000   14.70000  -0.05000   -0.34014
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.28000   23.38000  -0.10000   -0.42772
富邦高成長基金                                                     24.43000   24.08000   0.35000    1.45349
富邦基金A類型                                                      13.94000   13.76000   0.18000    1.30814
富邦基金I類型                                                      13.94000   13.76000   0.18000    1.30814
富邦深証100基金                                                    10.12000   10.03000   0.09000    0.89731
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.38000   20.16000   0.22000    1.09127
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42470    0.42340   0.00130    0.30704
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.40000   12.38750   0.01250    0.10091
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.19600    9.18680   0.00920    0.10014
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29900    0.29810   0.00090    0.30191
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.38770    8.37930   0.00840    0.10025
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.04960   10.18240  -0.13280   -1.30421
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.84170   10.93510  -0.09340   -0.85413
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.27720    9.45280  -0.17560   -1.85765
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.00320   10.14640  -0.14320   -1.41134
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.73000   17.66000   0.07000    0.39638
富邦精準基金                                                       45.25000   44.45000   0.80000    1.79978
富邦精銳中小基金                                                   12.14000   11.95000   0.19000    1.58996
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.08000   17.90000   0.18000    1.00559
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.99000   20.84000   0.15000    0.71977
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.22000    7.28000  -0.06000   -0.82418
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.52000   15.26000   0.26000    1.70380
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.14000   20.02000   0.12000    0.59940
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.74370   10.93010  -0.18640   -1.70538
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.19210   10.18090   0.01120    0.11001
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.58030   10.52080   0.05950    0.56555
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.16980   10.34610  -0.17630   -1.70402
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.60250    9.59190   0.01060    0.11051
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.95620    9.90020   0.05600    0.56565
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富達台灣成長基金                                                   30.94000   30.78000   0.16000    0.51982
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.88190    9.87960   0.00230    0.02328
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.86050    9.84750   0.01300    0.13201
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.66110    9.64760   0.01350    0.13993
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.25810   10.24590   0.01220    0.11907
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.23720   10.22370   0.01350    0.13205
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.03400   10.01860   0.01540    0.15371
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.35850    8.38760  -0.02910   -0.34694
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.06550    9.09510  -0.02960   -0.32545
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.60410    8.63420  -0.03010   -0.34861
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.18960   10.22330  -0.03370   -0.32964
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.27640   10.31000  -0.03360   -0.32590
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.78290    9.81730  -0.03440   -0.35040
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.94290    9.97440  -0.03150   -0.31581
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59240    8.61510  -0.02270   -0.26349
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.89830    9.92260  -0.02430   -0.24490
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14760    9.17160  -0.02400   -0.26168
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.47530   11.50590  -0.03060   -0.26595
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.30240   11.33010  -0.02770   -0.24448
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.57440   10.60170  -0.02730   -0.25751
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.35530    9.37850  -0.02320   -0.24737
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.25000   15.12000   0.13000    0.85979
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.83060    8.88130  -0.05070   -0.57086
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.74370    9.79770  -0.05400   -0.55115
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21220    9.26600  -0.05380   -0.58062
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.73300   10.79100  -0.05800   -0.53748
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.77560   10.83530  -0.05970   -0.55098
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25490   10.31380  -0.05890   -0.57108
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.36970    9.42170  -0.05200   -0.55192
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.00000    9.07000  -0.07000   -0.77178
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.49000    8.42000   0.07000    0.83135
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.69000    7.79000  -0.10000   -1.28370
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.96000   10.09000  -0.13000   -1.28840
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.14590   10.19450  -0.04860   -0.47673
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.43900    9.43810   0.00090    0.00954
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.01340    8.99680   0.01660    0.18451
富蘭克林華美中華基金                                               11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.63000   22.45000   0.18000    0.80178
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.34000   22.23000   0.11000    0.49483
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.21610    8.20650   0.00960    0.11698
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.28340    9.29520  -0.01180   -0.12695
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.30520   10.31830  -0.01310   -0.12696
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.89390    9.88220   0.01170    0.11839
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.62220   11.60450   0.01770    0.15253
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.67220    8.65890   0.01330    0.15360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79280    8.77940   0.01340    0.15263
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.87770    9.86260   0.01510    0.15310
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.51080   14.50050   0.01030    0.07103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.42210   10.41470   0.00740    0.07105
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33990   10.33250   0.00740    0.07162
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62610   10.60620   0.01990    0.18763
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.62400    7.60980   0.01420    0.18660
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94450    8.92780   0.01670    0.18706
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93410    9.91550   0.01860    0.18759
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.33540   11.28540   0.05000    0.44305
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59430    7.56080   0.03350    0.44307
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92830    8.88900   0.03930    0.44212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.08210   10.03770   0.04440    0.44233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.91090   10.90260   0.00830    0.07613
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65800    7.65220   0.00580    0.07580
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22170    8.23770  -0.01600   -0.19423
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25830    9.29440  -0.03610   -0.38841
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.36540   10.40580  -0.04040   -0.38825
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12160   13.14710  -0.02550   -0.19396
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.17000    8.08000   0.09000    1.11386
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.58000    8.45000   0.13000    1.53846
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.82000    8.90000  -0.08000   -0.89888
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.31000    8.37000  -0.06000   -0.71685
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.38000   12.47000  -0.09000   -0.72173
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.27000   0.06000    0.72551
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.20200   13.10910   0.09290    0.70867
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.21000   11.14000   0.07000    0.62837
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
富蘭克林華美第一富基金                                             39.72000   39.13000   0.59000    1.50779
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35690   10.35670   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.46000    8.44000   0.02000    0.23697
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.84000    8.79000   0.05000    0.56883
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.89000   14.87000   0.02000    0.13450
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.58000   13.39000   0.19000    1.41897
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.09000   15.82000   0.27000    1.70670
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.63090    9.67430  -0.04340   -0.44861
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.63080    9.67420  -0.04340   -0.44862
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.63160    9.67840  -0.04680   -0.48355
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.63160    9.67830  -0.04670   -0.48252
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.64040    9.66760  -0.02720   -0.28135
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.56730    9.59440  -0.02710   -0.28246
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.56730    9.59440  -0.02710   -0.28246
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.83160    9.83060   0.00100    0.01017
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.75700    9.75600   0.00100    0.01025
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.75690    9.75600   0.00090    0.00923
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.43400    6.40880   0.02520    0.39321
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.43570   10.48020  -0.04450   -0.42461
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47680    9.54710  -0.07030   -0.73635
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.52660   11.61200  -0.08540   -0.73545
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.74730    6.76890  -0.02160   -0.31911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.86040    8.90750  -0.04710   -0.52877
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.97640   11.01160  -0.03520   -0.31966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.41000   71.55000  -0.14000   -0.19567
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    73.28000   73.11000   0.17000    0.23253
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                63.02920   62.86890   0.16030    0.25498
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.01000   20.89000   0.12000    0.57444
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              70.44320   70.36820   0.07500    0.10658
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.03120   68.90650   0.12470    0.18097
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89420   11.89360   0.00060    0.00504
復華人生目標基金                                                   40.69400   40.18810   0.50590    1.25883
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
復華中小精選基金                                                   67.26000   66.11000   1.15000    1.73953
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.71430   52.42050   0.29380    0.56047
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.34590   63.19700   0.14890    0.23561
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.74000    9.92000  -0.18000   -1.81452
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.65000   11.91000  -0.26000   -2.18304
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.45000   10.68000  -0.23000   -2.15356
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華台灣智能基金                                                   11.91000   11.84000   0.07000    0.59122
復華全方位基金                                                     30.24000   29.79000   0.45000    1.51057
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.67000   12.57000   0.10000    0.79554
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.30000   20.07000   0.23000    1.14599
復華全球平衡基金-美元                                               9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.75000   19.64000   0.11000    0.56008
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.13000   14.02000   0.11000    0.78459
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.86000   13.71000   0.15000    1.09409
復華全球原物料基金                                                  8.17000    8.11000   0.06000    0.73983
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.05000   12.95000   0.10000    0.77220
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.26270   12.26010   0.00260    0.02121
復華全球債券基金                                                   15.28740   15.26690   0.02050    0.13428
復華全球債券組合基金                                               15.41000   15.41000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.26000   15.26000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
復華有利貨幣市場基金                                               13.49990   13.49970   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
復華亞太成長基金                                                   12.33000   12.26000   0.07000    0.57096
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.00000    8.91000   0.09000    1.01010
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.73000    9.60000   0.13000    1.35417
復華東協世紀基金                                                   12.00000   12.23000  -0.23000   -1.88062
復華南非幣長期收益基金A                                            13.93000   13.89000   0.04000    0.28798
復華南非幣長期收益基金B                                             7.88000    7.86000   0.02000    0.25445
復華南非幣短期收益基金A                                            14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      74.36120   74.24580   0.11540    0.15543
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.09000   21.75000   0.34000    1.56322
復華美國新星基金-美元                                              12.62000   12.50000   0.12000    0.96000
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.03000   12.86000   0.17000    1.32193
復華恒生基金                                                       19.61000   19.70000  -0.09000   -0.45685
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.31000   25.33000  -0.02000   -0.07896
復華神盾基金                                                       27.73240   27.42850   0.30390    1.10797
復華高成長基金                                                     70.11000   68.64000   1.47000    2.14161
復華高益策略組合基金                                               13.69000   13.68000   0.01000    0.07310
復華貨幣市場基金                                                   14.46370   14.46350   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.37000   18.37000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.66000   47.59000   0.07000    0.14709
復華復華基金                                                       21.98000   21.51000   0.47000    2.18503
復華華人世紀基金                                                   16.87000   16.92000  -0.05000   -0.29551
復華傳家二號基金                                                   33.54720   33.24200   0.30520    0.91812
復華傳家基金                                                       23.36350   23.22200   0.14150    0.60934
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.93000   15.92000   0.01000    0.06281
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.45000   14.39000   0.06000    0.41696
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.23000   12.25000  -0.02000   -0.16327
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.92000   22.77000   0.15000    0.65876
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.76000   71.45000   0.31000    0.43387
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.34000    5.38000  -0.04000   -0.74349
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.97000   12.05000  -0.08000   -0.66390
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.80000   11.89000  -0.09000   -0.75694
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
復華滬深300 A股基金                                                22.88000   22.73000   0.15000    0.65992
復華數位經濟基金                                                   47.15000   46.77000   0.38000    0.81249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.02760   10.06330  -0.03570   -0.35475
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.80070    9.82710  -0.02640   -0.26864
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.57040   10.60810  -0.03770   -0.35539
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.19600   10.22460  -0.02860   -0.27972
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.90850    9.95760  -0.04910   -0.49309
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.04020   10.06610  -0.02590   -0.25730
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.20420   10.23540  -0.03120   -0.30482
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.97280   10.96930   0.00350    0.03191
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.03470   10.06840  -0.03370   -0.33471
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.81410   10.81400   0.00010    0.00092
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.39200   10.42690  -0.03490   -0.33471
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.18580   11.18570   0.00010    0.00089
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.51940   10.67670  -0.15730   -1.47330
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.60010   10.63660  -0.03650   -0.34315
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.83990   10.84040  -0.00050   -0.00461
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.47760   10.64220  -0.16460   -1.54667
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.63260   11.69100  -0.05840   -0.49953
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.53200   10.57470  -0.04270   -0.40379
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.65690   10.82430  -0.16740   -1.54652
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.93550   11.99360  -0.05810   -0.48443
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.67410   10.71760  -0.04350   -0.40587
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.96310   10.97080  -0.00770   -0.07019
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.02950   10.18550  -0.15600   -1.53159
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.14160   10.18280  -0.04120   -0.40460
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.18040   10.18740  -0.00700   -0.06871
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.33780   10.51300  -0.17520   -1.66651
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.60470   10.68770  -0.08300   -0.77659
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46650   10.52270  -0.05620   -0.53408
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.33650   10.51160  -0.17510   -1.66578
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.60460   10.68750  -0.08290   -0.77567
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46320   10.51940  -0.05620   -0.53425
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.23950   10.40410  -0.16460   -1.58207
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.34470   10.38830  -0.04360   -0.41970
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.23770   10.40220  -0.16450   -1.58140
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.34560   10.38930  -0.04370   -0.42063
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.78490   10.96860  -0.18370   -1.67478
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.91010   10.96610  -0.05600   -0.51066
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.14690   11.16640  -0.01950   -0.17463
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.03560   10.22550  -0.18990   -1.85712
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.14450   10.21970  -0.07520   -0.73583
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.18390   10.22490  -0.04100   -0.40098
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.22800    9.26810  -0.04010   -0.43267
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.13370    8.07160   0.06210    0.76936
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.28170    8.19090   0.09080    1.10855
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.08740   12.13930  -0.05190   -0.42754
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.68140   10.59990   0.08150    0.76888
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.00220   10.88150   0.12070    1.10922
景順主流基金                                                       18.52000   18.31000   0.21000    1.14691
景順台灣科技基金                                                   32.36000   32.05000   0.31000    0.96724
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.96000    8.91000   0.05000    0.56117
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.56000   11.50000   0.06000    0.52174
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.87000   10.81000   0.06000    0.55504
景順全球科技基金                                                   23.88000   23.35000   0.53000    2.26981
景順全球康健基金                                                   19.93000   19.68000   0.25000    1.27033
景順貨幣市場基金                                                   15.99800   15.99780   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.90000   32.66000   0.24000    0.73484
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.56000   14.30000   0.26000    1.81818
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.90000   13.61000   0.29000    2.13079
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.90000   10.78000   0.12000    1.11317
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.35000   11.19000   0.16000    1.42985
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.63000   11.50000   0.13000    1.13043
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.95000   11.78000   0.17000    1.44312
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61030    8.62040  -0.01010   -0.11716
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83580    7.82000   0.01580    0.20205
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.48870   11.50230  -0.01360   -0.11824
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.43340   10.41240   0.02100    0.20168
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.18000    8.23000  -0.05000   -0.60753
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.57000    7.71000  -0.14000   -1.81582
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.36000   11.53000  -0.17000   -1.47441
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63620    9.63730  -0.00110   -0.01141
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.04420   10.01150   0.03270    0.32662
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.24200   10.24310  -0.00110   -0.01074
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.67960   10.64490   0.03470    0.32598
華南永昌永昌基金                                                   20.12000   19.97000   0.15000    0.75113
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.98650   14.99470  -0.00820   -0.05469
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.54000   10.42000   0.12000    1.15163
華南永昌全球精品基金                                               16.99000   16.85000   0.14000    0.83086
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.37000   13.37000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.55000   13.50000   0.05000    0.37037
華南永昌物聯網精選基金                                             12.09000   11.98000   0.11000    0.91820
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28690   16.28660   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.79990   24.72900   0.07090    0.28671
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99420   11.99410   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76260   10.76630  -0.00370   -0.03437
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.72270   10.55280   0.16990    1.61000
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97610    9.97960  -0.00350   -0.03507
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.87180    9.71540   0.15640    1.60982
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60460   10.61060  -0.00600   -0.05655
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.49760   10.33350   0.16410    1.58804
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95100    9.95660  -0.00560   -0.05624
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.79140    9.63830   0.15310    1.58845
華頓中小型基金                                                     21.07000   20.65000   0.42000    2.03390
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.06480   12.01290   0.05190    0.43204
華頓台灣基金                                                       23.52000   23.27000   0.25000    1.07434
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57480   11.57460   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.58000   17.59000  -0.01000   -0.05685
華頓全球高收益債券基金A                                            13.92970   13.91250   0.01720    0.12363
華頓全球高收益債券基金B                                             8.07650    8.06660   0.00990    0.12273
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.95000    4.93000   0.02000    0.40568
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.69740    2.74700  -0.04960   -1.80561
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.11550   12.15080  -0.03530   -0.29052
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38450    0.38700  -0.00250   -0.64599
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.97650   12.05820  -0.08170   -0.67755
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.97650   12.05820  -0.08170   -0.67755
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.59940   10.71420  -0.11480   -1.07148
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.69440   10.60370   0.09070    0.85536
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.69390   10.60320   0.09070    0.85540
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.38430    9.30480   0.07950    0.85440
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.68330   10.62840   0.05490    0.51654
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.68310   10.62830   0.05480    0.51560
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.35560    9.31650   0.03910    0.41969
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.66000   10.87000  -0.21000   -1.93192
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.67440    2.69200  -0.01760   -0.65379
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.08990    2.12300  -0.03310   -1.55911
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.10470   12.04060   0.06410    0.53237
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.34570    9.29620   0.04950    0.53248
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38060    0.37860   0.00200    0.52826
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29430    0.29360   0.00070    0.23842
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.43000    3.50000  -0.07000   -2.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.40000   15.48000  -0.08000   -0.51680
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.32000   24.10000   0.22000    0.91286
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.73000   12.53000   0.20000    1.59617
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.26000    8.18000   0.08000    0.97800
匯豐安富基金                                                       25.73000   25.59000   0.14000    0.54709
匯豐成功基金                                                       42.90000   42.52000   0.38000    0.89370
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.37000    2.42000  -0.05000   -2.06612
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.21000   11.30000  -0.09000   -0.79646
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.46000   10.55000  -0.09000   -0.85308
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.21000   11.30000  -0.09000   -0.79646
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.92000   10.08000  -0.16000   -1.58730
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.73570    2.77380  -0.03810   -1.37357
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.39210    2.42660  -0.03450   -1.42174
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97440   11.98090  -0.00650   -0.05425
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.01180    8.01810  -0.00630   -0.07857
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39080    0.39150  -0.00070   -0.17880
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33440    0.33500  -0.00060   -0.17910
匯豐金磚動力基金                                                   14.40000   14.42000  -0.02000   -0.13870
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01540   15.01520   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.09000    5.06000   0.03000    0.59289
匯豐新鑽動力基金                                                   10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.58400    5.53240   0.05160    0.93269
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.45870    9.40720   0.05150    0.54745
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.54000   52.05000   0.49000    0.94140
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.54000   52.05000   0.49000    0.94140
匯豐龍騰電子基金                                                   37.69000   37.27000   0.42000    1.12691
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.80520   12.81940  -0.01420   -0.11077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.14000   18.00000   0.14000    0.77778
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.99000    9.07000  -0.08000   -0.88203
新光中國成長基金(美元)                                              8.78000    8.86000  -0.08000   -0.90293
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.50100   11.51360  -0.01260   -0.10944
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.30130   10.31570  -0.01440   -0.13959
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.85810   10.83910   0.01900    0.17529
新光台灣富貴基金                                                   24.23000   24.05000   0.18000    0.74844
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.89000   21.48000   0.41000    1.90875
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.73200   40.51000   0.22200    0.54801
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.85060   46.72220   0.12840    0.27482
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.26000   10.03000   0.23000    2.29312
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.91000    9.69000   0.22000    2.27038
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.18000    9.92000   0.26000    2.62097
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.09260   11.11960  -0.02700   -0.24281
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.07780   11.06990   0.00790    0.07136
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.44310   10.46820  -0.02510   -0.23977
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.41520   10.40780   0.00740    0.07110
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                10.15000    9.91000   0.24000    2.42180
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.39000   11.12000   0.27000    2.42806
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.85000    9.73000   0.12000    1.23330
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51350   15.51330   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.66000    9.57000   0.09000    0.94044
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.58000    8.50000   0.08000    0.94118
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.15000    9.03000   0.12000    1.32890
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.75000    8.65000   0.10000    1.15607
新光亞洲精選基金-美金                                              20.05000   20.34000  -0.29000   -1.42576
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.75000   20.99000  -0.24000   -1.14340
新光店頭基金                                                       22.91000   22.74000   0.17000    0.74758
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.74150   42.72440   0.01710    0.04002
新光特選內需收益ETF基金                                            20.63000   20.53000   0.10000    0.48709
新光創新科技基金                                                   13.31000   13.23000   0.08000    0.60469
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.24280   10.24880  -0.00600   -0.05854
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64170   10.62240   0.01930    0.18169
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.06960   10.07250  -0.00290   -0.02879
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32510    9.33090  -0.00580   -0.06216
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.66140    9.64440   0.01700    0.17627
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14420    9.14010   0.00410    0.04486
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.41370   41.35810   0.05560    0.13444
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.80600   47.75460   0.05140    0.10763
新光澳幣八年期保本基金                                             11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.86390   10.87520  -0.01130   -0.10391
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52470    9.53400  -0.00930   -0.09755
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54740    9.54160   0.00580    0.06079
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.66230   10.65580   0.00650    0.06100
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.66310   10.67400  -0.01090   -0.10212
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53130    9.54110  -0.00980   -0.10271
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.49980    9.51370  -0.01390   -0.14611
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.61190   10.62830  -0.01640   -0.15431
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.21000    7.12000   0.09000    1.26404
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.76660   10.80770  -0.04110   -0.38028
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.51170    9.54820  -0.03650   -0.38227
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.51000   10.54650  -0.03650   -0.34609
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45830    9.49110  -0.03280   -0.34559
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.53520    9.56760  -0.03240   -0.33864
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59740   10.63300  -0.03560   -0.33481
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.92490   14.93780  -0.01290   -0.08636
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.62210    8.62950  -0.00740   -0.08575
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.05780   40.85550   0.20230    0.49516
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.02870   45.00270   0.02600    0.05777
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.65480   45.58140   0.07340    0.16103
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.17650   46.10280   0.07370    0.15986
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.19890   48.11660   0.08230    0.17104
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.59340   45.43050   0.16290    0.35857
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.58030   49.43950   0.14080    0.28479
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.62610   50.25110   0.37500    0.74625
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.58960   48.45790   0.13170    0.27178
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.90930   10.88070   0.02860    0.26285
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  48.36630   48.26570   0.10060    0.20843
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.86080   40.63510   0.22570    0.55543
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50040   11.49950   0.00090    0.00783
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.09800   10.06780   0.03020    0.29997
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.29010   13.39320  -0.10310   -0.76979
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.62120    9.69890  -0.07770   -0.80112
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.70000    9.82000  -0.12000   -1.22200
群益大印度基金-人民幣                                              13.01070   13.16190  -0.15120   -1.14877
群益大印度基金-美元                                                11.85130   12.04680  -0.19550   -1.62284
群益大印度基金-新臺幣                                              11.48000   11.62000  -0.14000   -1.20482
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.23280   12.11040   0.12240    1.01070
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.42620   11.31540   0.11080    0.97920
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.96000   10.82000   0.14000    1.29390
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.86680   10.75810   0.10870    1.01040
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.25970    9.16990   0.08980    0.97929
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.91000    8.79000   0.12000    1.36519
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.81800    9.71980   0.09820    1.01031
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.40080    8.31930   0.08150    0.97965
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.07000    8.95000   0.12000    1.34078
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.07360    8.98280   0.09080    1.01082
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.02420    7.94640   0.07780    0.97906
群益中小型股基金                                                   45.45000   44.90000   0.55000    1.22494
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.55630   10.59400  -0.03770   -0.35586
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.49260    9.52940  -0.03680   -0.38617
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.09520    9.09980  -0.00460   -0.05055
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.93440    8.96630  -0.03190   -0.35578
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.03280    8.06400  -0.03120   -0.38690
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.69750    7.70140  -0.00390   -0.05064
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.57770   10.59660  -0.01890   -0.17836
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.63540   11.65620  -0.02080   -0.17845
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.20050   11.22390  -0.02340   -0.20848
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.47680   10.45560   0.02120    0.20276
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.72610    8.78670  -0.06060   -0.68968
群益中國新機會基金N-美元                                            7.76120    7.81740  -0.05620   -0.71891
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.47000    8.50000  -0.03000   -0.35294
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.73860    7.79230  -0.05370   -0.68914
群益中國新機會基金-美元                                             8.29800    8.35820  -0.06020   -0.72025
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.09000    8.12000  -0.03000   -0.36946
群益平衡王基金                                                     20.03840   19.95950   0.07890    0.39530
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.92190    9.93930  -0.01740   -0.17506
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.05400   10.03780   0.01620    0.16139
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.92190    9.93940  -0.01750   -0.17607
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.05400   10.03780   0.01620    0.16139
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.92200    9.93940  -0.01740   -0.17506
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.05390   10.03770   0.01620    0.16139
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03240   10.01610   0.01630    0.16274
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.89440    9.91250  -0.01810   -0.18260
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.02610   10.01070   0.01540    0.15384
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.89440    9.91250  -0.01810   -0.18260
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.02610   10.01070   0.01540    0.15384
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.89440    9.91260  -0.01820   -0.18360
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.02610   10.01070   0.01540    0.15384
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.02240   10.00670   0.01570    0.15689
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.90590    9.92200  -0.01610   -0.16227
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.03770   10.02020   0.01750    0.17465
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.90590    9.92200  -0.01610   -0.16227
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.03780   10.02020   0.01760    0.17565
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.90580    9.92190  -0.01610   -0.16227
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.03770   10.02020   0.01750    0.17465
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.02740   10.00970   0.01770    0.17683
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.54000    6.52000   0.02000    0.30675
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.38400   12.39950  -0.01550   -0.12501
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.44860   11.46650  -0.01790   -0.15611
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.56400   10.57720  -0.01320   -0.12480
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.76490    9.78010  -0.01520   -0.15542
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.35430   10.36720  -0.01290   -0.12443
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.49830   10.45950   0.03880    0.37095
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.27920   10.24200   0.03720    0.36321
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.37000   10.30000   0.07000    0.67961
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24520    9.21090   0.03430    0.37238
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24650    9.21300   0.03350    0.36362
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.55940   10.52030   0.03910    0.37166
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.60190   10.56350   0.03840    0.36352
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40840    9.37360   0.03480    0.37126
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89350    9.85770   0.03580    0.36317
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.40040   11.39330   0.00710    0.06232
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.83410    7.82920   0.00490    0.06259
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.76200   10.74930   0.01270    0.11815
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.56580   10.55640   0.00940    0.08905
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.80900   10.76320   0.04580    0.42552
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91570    9.90400   0.01170    0.11813
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.84980    9.84120   0.00860    0.08739
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07730   10.03450   0.04280    0.42653
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.76210   10.74940   0.01270    0.11815
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.56560   10.55630   0.00930    0.08810
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.80890   10.76310   0.04580    0.42553
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91580    9.90410   0.01170    0.11813
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.84970    9.84100   0.00870    0.08841
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07730   10.03450   0.04280    0.42653
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.81540    9.73200   0.08340    0.85697
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.66000   11.52000   0.14000    1.21528
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.06000   15.92360   0.13640    0.85659
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.18000   15.99000   0.19000    1.18824
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.82000   11.90000  -0.08000   -0.67227
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.28580   10.42380  -0.13800   -1.32389
群益印度中小基金N-美元                                              8.36330    8.51630  -0.15300   -1.79655
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.07000    8.18000  -0.11000   -1.34474
群益印度中小基金-人民幣                                            13.92470   14.11150  -0.18680   -1.32374
群益印度中小基金-美元                                              11.96180   12.18060  -0.21880   -1.79630
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.13000   14.32000  -0.19000   -1.32682
群益多利策略組合基金                                               11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
群益多重資產組合基金                                               15.83000   15.74000   0.09000    0.57179
群益安家基金                                                       25.71480   25.56250   0.15230    0.59579
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16440   16.16410   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.88000   21.54000   0.34000    1.57846
群益亞太中小基金                                                   10.47000   10.56000  -0.09000   -0.85227
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.31000   16.39000  -0.08000   -0.48810
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.76430   10.75860   0.00570    0.05298
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.93910    7.93490   0.00420    0.05293
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.45790   10.45240   0.00550    0.05262
群益店頭市場基金                                                   97.70000   97.03000   0.67000    0.69051
群益東方盛世基金                                                    8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
群益東協成長基金-人民幣                                            13.29350   13.50050  -0.20700   -1.53328
群益東協成長基金-美元                                              11.30180   11.53300  -0.23120   -2.00468
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.42000   11.60000  -0.18000   -1.55172
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.10080   12.03710   0.06370    0.52920
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.17970   11.12380   0.05590    0.50253
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.70670   10.62340   0.08330    0.78412
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.87480    9.82280   0.05200    0.52938
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.12590    9.08030   0.04560    0.50219
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73800    8.67000   0.06800    0.78431
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.07110   10.98500   0.08610    0.78380
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.66350    9.61260   0.05090    0.52951
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.28790    9.24140   0.04650    0.50317
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.76160    9.68560   0.07600    0.78467
群益長安基金                                                       30.02000   29.53000   0.49000    1.65933
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.38480   10.24360   0.14120    1.37842
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.70980   15.49610   0.21370    1.37906
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.49000   15.23000   0.26000    1.70716
群益真善美基金                                                     15.93340   15.94100  -0.00760   -0.04768
群益馬拉松基金                                                    120.84000  119.23000   1.61000    1.35033
群益深証中小板基金                                                 11.44000   11.32000   0.12000    1.06007
群益創新科技基金                                                   33.30000   32.88000   0.42000    1.27737
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.78980    9.87380  -0.08400   -0.85074
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.72730    8.80490  -0.07760   -0.88133
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.66120   10.75270  -0.09150   -0.85095
群益華夏盛世基金-美元                                               9.62280    9.70830  -0.08550   -0.88069
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.21000   16.30000  -0.09000   -0.55215
群益奧斯卡基金                                                     30.49000   30.21000   0.28000    0.92685
群益新興金鑽基金-美元                                              10.99550   11.06660  -0.07110   -0.64247
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
群益葛萊美基金                                                     23.89000   23.65000   0.24000    1.01480
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.74000   22.64000   0.10000    0.44170
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.87000    7.94000  -0.07000   -0.88161
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.63000   13.40000   0.23000    1.71642
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.54700   11.48270   0.06430    0.55997
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.02630   10.96820   0.05810    0.52971
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.27630   11.17920   0.09710    0.86858
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.14920   11.08710   0.06210    0.56011
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.64580   10.58970   0.05610    0.52976
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.88730   10.79360   0.09370    0.86811
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.54690   11.48260   0.06430    0.55998
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.02660   10.96860   0.05800    0.52878
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.14920   11.08710   0.06210    0.56011
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.64530   10.58930   0.05600    0.52884
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.09590   10.00900   0.08690    0.86822
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.12730   13.08770   0.03960    0.30257
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.86060   11.83030   0.03030    0.25612
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   11.02000   10.95000   0.07000    0.63927
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.75630   11.72290   0.03340    0.28491
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74490    8.71860   0.02630    0.30165
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.01600    8.99300   0.02300    0.25575
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.38000    8.33000   0.05000    0.60024
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.50820    8.48400   0.02420    0.28524
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32450   10.29810   0.02640    0.25636
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.97450    9.94900   0.02550    0.25631
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.87000    9.77000   0.10000    1.02354
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.89000    9.78000   0.11000    1.12474
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.02000    9.88000   0.14000    1.41700
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.88000    9.77000   0.11000    1.12590
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.87000    9.77000   0.10000    1.02354
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.89000    9.78000   0.11000    1.12474
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.02000    9.88000   0.14000    1.41700
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.88000    9.77000   0.11000    1.12590
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.53000   30.35000   0.18000    0.59308
德信中國精選成長基金                                               11.54000   11.60000  -0.06000   -0.51724
德信台灣主流中小基金                                               20.83000   20.62000   0.21000    1.01843
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98900   11.98880   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   33.59000   33.22000   0.37000    1.11379
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.97010   11.00150  -0.03140   -0.28542
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.84780   10.86460  -0.01680   -0.15463
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71930   11.71910   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.93000   16.83000   0.10000    0.59418
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.33000   17.09000   0.24000    1.40433
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.76040   10.89650  -0.13610   -1.24902
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.35340   16.56240  -0.20900   -1.26189
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.31810    8.28840   0.02970    0.35833
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11230   11.11100   0.00130    0.01170
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.13570   12.13400   0.00170    0.01401
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.17940   14.12870   0.05070    0.35884
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摩根大歐洲基金                                                     16.72000   16.64000   0.08000    0.48077
摩根中小基金                                                       22.33000   22.19000   0.14000    0.63091
摩根中國A股基金                                                    14.77000   14.82000  -0.05000   -0.33738
摩根中國A股基金(美元)                                              11.36000   11.43000  -0.07000   -0.61242
摩根中國亮點基金                                                   12.52000   12.50000   0.02000    0.16000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.26530   11.29010  -0.02480   -0.21966
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.53500   12.67620  -0.14120   -1.11390
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.47500    9.51600  -0.04100   -0.43085
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.17010   13.19930  -0.02920   -0.22122
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.26000   15.43190  -0.17190   -1.11393
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.37000   19.26000   0.11000    0.57113
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.37000   19.26000   0.11000    0.57113
摩根台灣增長基金                                                   49.42000   49.04000   0.38000    0.77488
摩根平衡基金                                                       27.44000   27.36000   0.08000    0.29240
摩根全球α基金                                                     18.42000   18.21000   0.21000    1.15321
摩根全球平衡基金                                                   16.33590   16.34700  -0.01110   -0.06790
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44240    9.42610   0.01630    0.17292
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.58140   10.58860  -0.00720   -0.06800
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.97310    9.96090   0.01220    0.12248
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.65530   11.63520   0.02010    0.17275
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.39380   10.38110   0.01270    0.12234
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.33370   10.39620  -0.06250   -0.60118
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.76160   13.84480  -0.08320   -0.60095
摩根亞洲基金                                                       56.74000   57.46000  -0.72000   -1.25305
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45170    8.46380  -0.01210   -0.14296
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95830   10.00430  -0.04600   -0.45980
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81060    8.82980  -0.01920   -0.21745
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91820   12.93670  -0.01850   -0.14300
摩根東方內需機會基金                                               17.95000   18.18000  -0.23000   -1.26513
摩根東方科技基金                                                   31.27000   31.45000  -0.18000   -0.57234
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.43000    9.56000  -0.13000   -1.35983
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.89000    8.99000  -0.10000   -1.11235
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.38000   11.48000  -0.10000   -0.87108
摩根金龍收成基金                                                   21.32000   21.37000  -0.05000   -0.23397
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13600   15.13580   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.02000   14.11000  -0.09000   -0.63785
摩根新金磚五國基金                                                 12.29000   12.24000   0.05000    0.40850
摩根新絲路基金                                                      8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
摩根新興35基金                                                     13.07000   13.11000  -0.04000   -0.30511
摩根新興日本基金                                                   23.03000   23.09000  -0.06000   -0.25985
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17290    7.28580  -0.11290   -1.54959
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.51410    9.69310  -0.17900   -1.84667
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.32780    9.47800  -0.15020   -1.58472
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.13850   11.31360  -0.17510   -1.54769
摩根新興科技基金                                                   52.92000   52.47000   0.45000    0.85763
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.68650    8.69160  -0.00510   -0.05868
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.29500    9.33650  -0.04150   -0.44449
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.75270    8.77960  -0.02690   -0.30639
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.38430   10.39040  -0.00610   -0.05871
摩根龍揚基金                                                       31.86000   31.94000  -0.08000   -0.25047
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.41000   10.31000   0.10000    0.96993
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.05000   11.93000   0.12000    1.00587
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36840    9.34170   0.02670    0.28582
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60410   11.57120   0.03290    0.28433
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.09000   20.18000  -0.09000   -0.44599
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61790   12.61780   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.18000   11.03000   0.15000    1.35993
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.84760   10.87200  -0.02440   -0.22443
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.55330   10.56580  -0.01250   -0.11831
聯邦中國龍基金                                                     26.57000   26.32000   0.25000    0.94985
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.53920   12.58650  -0.04730   -0.37580
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76500   11.79530  -0.03030   -0.25688
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.75110   10.75070   0.00040    0.00372
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.31570   10.35480  -0.03910   -0.37760
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.73180    9.75690  -0.02510   -0.25725
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.88630    8.88600   0.00030    0.00338
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.76540    9.74440   0.02100    0.21551
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.13020   10.07440   0.05580    0.55388
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.26920    9.24930   0.01990    0.21515
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.61160    9.55870   0.05290    0.55342
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.57510   11.53560   0.03950    0.34242
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.43990   11.40370   0.03620    0.31744
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.77360   10.70780   0.06580    0.61451
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.68050   10.64520   0.03530    0.33160
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.54330   10.50990   0.03340    0.31780
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.92900    9.86840   0.06060    0.61408
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.56660   23.38090   0.18570    0.79424
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.30230    9.26150   0.04080    0.44053
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.81350    9.73760   0.07590    0.77945
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.25010    9.20960   0.04050    0.43976
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.74600    9.67060   0.07540    0.77968
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22710   13.22690   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.30000   13.19000   0.11000    0.83397
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.84680   16.86790  -0.02110   -0.12509
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.69870   12.66320   0.03550    0.28034
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.49680   12.41870   0.07810    0.62889
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.88520   11.81100   0.07420    0.62823
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.40220   12.39950   0.00270    0.02178
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.72010   11.67730   0.04280    0.36652
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56870   10.56710   0.00160    0.01514
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.80530    8.77350   0.03180    0.36246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.85000   35.48000   0.37000    1.04284
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.82000   18.00000  -0.18000   -1.00000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.39000   17.55000  -0.16000   -0.91168
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.75000   11.81000  -0.06000   -0.50804
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.23000   16.23000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.56000   0.02000    0.26455
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.91000   15.03000  -0.12000   -0.79840
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.21000   11.14000   0.07000    0.62837
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.82000   13.77000   0.05000    0.36311
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.79000   13.74000   0.05000    0.36390
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.81000   13.76000   0.05000    0.36337
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.47000   14.41000   0.06000    0.41638
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.49000    9.42000   0.07000    0.74310
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.65000   20.54000   0.11000    0.53554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.75000   18.65000   0.10000    0.53619
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.02000   12.92000   0.10000    0.77399
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.61000   14.53000   0.08000    0.55058
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.58000   15.49000   0.09000    0.58102
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.56000   14.48000   0.08000    0.55249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.56000   14.48000   0.08000    0.55249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.48000   12.41000   0.07000    0.56406
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.73000   14.65000   0.08000    0.54608
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.60000   12.53000   0.07000    0.55866
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.64000    8.58000   0.06000    0.69930
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.08000   13.01000   0.07000    0.53805
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.54000   19.58000  -0.04000   -0.20429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.27000   18.31000  -0.04000   -0.21846
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.12000   13.14000  -0.02000   -0.15221
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.14000  -0.03000   -0.21216
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.07000   13.10000  -0.03000   -0.22901
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.90000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.90000   12.93000  -0.03000   -0.23202
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.03000   14.01000   0.02000    0.14276
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
聯博貨幣市場基金                                                   15.04110   15.04100   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.14080   11.17290  -0.03210   -0.28730
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.85510   13.91890  -0.06380   -0.45837
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.51930    7.54100  -0.02170   -0.28776
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.30000   14.31000  -0.01000   -0.06988
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.35420   10.36150  -0.00730   -0.07045
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.74630   10.67410   0.07220    0.67640
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.23390   10.25970  -0.02580   -0.25147
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.33240   10.33550  -0.00310   -0.02999
瀚亞中小型股基金                                                   21.60000   21.25000   0.35000    1.64706
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.12000   12.26000  -0.14000   -1.14192
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.57000   12.69000  -0.12000   -0.94563
瀚亞巴西基金                                                        5.98000    5.91000   0.07000    1.18443
瀚亞外銷基金                                                       40.61000   39.95000   0.66000    1.65207
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.47330   11.44630   0.02700    0.23588
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.89000   10.87580   0.01420    0.13057
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.85560   12.82630   0.02930    0.22844
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.90980   10.87170   0.03810    0.35045
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.33540    7.31870   0.01670    0.22818
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94880    7.94430   0.00450    0.05664
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17130    8.15260   0.01870    0.22937
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10810    7.08320   0.02490    0.35154
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.73220    8.71230   0.01990    0.22841
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.02120    9.00030   0.02090    0.23221
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.29440    9.28910   0.00530    0.05706
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.10170    9.08090   0.02080    0.22905
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.14000   12.08000   0.06000    0.49669
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.30000   11.22000   0.08000    0.71301
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.47330   10.55310  -0.07980   -0.75618
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.85430    9.91710  -0.06280   -0.63325
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.45920    9.56540  -0.10620   -1.11025
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.63420    9.70760  -0.07340   -0.75611
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.92000   14.16000  -0.24000   -1.69492
瀚亞印度基金-美元                                                  12.73000   13.01000  -0.28000   -2.15219
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.83000   29.33000  -0.50000   -1.70474
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.67000    9.85000  -0.18000   -1.82741
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.84000    9.98000  -0.14000   -1.40281
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.30000    9.43000  -0.13000   -1.37858
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.06000    9.22000  -0.16000   -1.73536
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.20000    9.33000  -0.13000   -1.39335
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.32000    9.44000  -0.12000   -1.27119
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.05000    9.22000  -0.17000   -1.84382
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.20000    9.33000  -0.13000   -1.39335
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.27000   13.33000  -0.06000   -0.45011
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.25000   11.42000  -0.17000   -1.48862
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.78000    9.94000  -0.16000   -1.60966
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.07000   14.25000  -0.18000   -1.26316
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.45000    8.57000  -0.12000   -1.40023
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.41000    6.51000  -0.10000   -1.53610
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.27000    8.37000  -0.10000   -1.19474
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.25000   11.34000  -0.09000   -0.79365
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.42250   12.45100  -0.02850   -0.22890
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.80530   14.87110  -0.06580   -0.44247
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.07910   11.11850  -0.03940   -0.35436
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.94780   10.96180  -0.01400   -0.12772
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.75130   12.76680  -0.01550   -0.12141
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.97000    8.98890  -0.01890   -0.21026
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.07330   10.11810  -0.04480   -0.44277
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.78070    8.81200  -0.03130   -0.35520
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.66630    8.67740  -0.01110   -0.12792
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.31550    9.32720  -0.01170   -0.12544
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.99600   14.92140   0.07460    0.49995
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.71210   10.68460   0.02750    0.25738
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.19400   10.17680   0.01720    0.16901
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67370   12.61070   0.06300    0.49958
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.32000   18.30000   0.02000    0.10929
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62890   13.62870   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.69000   28.98000   0.71000    2.44997
瀚亞高科技基金                                                     59.91000   59.10000   0.81000    1.37056
瀚亞理財通基金                                                     26.39000   26.19000   0.20000    0.76365
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.63000    9.74000  -0.11000   -1.12936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.65000    8.75000  -0.10000   -1.14286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.16000    8.29000  -0.13000   -1.56815
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.46000    8.56000  -0.10000   -1.16822
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.61000    8.71000  -0.10000   -1.14811
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.20000    8.33000  -0.13000   -1.56062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.47000    8.57000  -0.10000   -1.16686
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.63000    9.73000  -0.10000   -1.02775
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.46000    8.55000  -0.09000   -1.05263
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.58000    8.67000  -0.09000   -1.03806
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
瀚亞菁華基金                                                       22.00000   21.74000   0.26000    1.19595
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.97830   13.94830   0.03000    0.21508
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.17270    9.15300   0.01970    0.21523
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.06460   11.07130  -0.00670   -0.06052
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.12290   12.15630  -0.03340   -0.27475
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.18800   10.17280   0.01520    0.14942
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.66910   10.67050  -0.00140   -0.01312
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22300    8.22790  -0.00490   -0.05955
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.46670    8.49010  -0.02340   -0.27562
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.60690    8.62670  -0.01980   -0.22952
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.19940    8.18720   0.01220    0.14901
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.08850    8.08950  -0.00100   -0.01236
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.23730   14.23820  -0.00090   -0.00632
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.79910   10.80880  -0.00970   -0.08974
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93590    9.95470  -0.01880   -0.18886
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.60890   11.60970  -0.00080   -0.00689
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.31580   10.32510  -0.00930   -0.09007
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.08710   10.08780  -0.00070   -0.00694
瀚亞歐洲基金                                                       10.31000   10.21000   0.10000    0.97943
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