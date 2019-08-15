[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/14 108/08/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.30700 10.33250 -0.02550 -0.24679 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09560 10.12060 -0.02500 -0.24702 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.39320 10.43170 -0.03850 -0.36907 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.18820 10.22600 -0.03780 -0.36965 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.17550 10.21200 -0.03650 -0.35742 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.17940 10.21260 -0.03320 -0.32509 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.17750 10.21120 -0.03370 -0.33003 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.28330 10.31690 -0.03360 -0.32568 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.78830 9.81390 -0.02560 -0.26085 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.78830 9.81390 -0.02560 -0.26085 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.78300 9.81160 -0.02860 -0.29149 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.78300 9.81160 -0.02860 -0.29149 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.91560 9.94030 -0.02470 -0.24848 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.91560 9.94030 -0.02470 -0.24848 大華銀多元特別收益平衡基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.71110 10.73670 -0.02560 -0.23843 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.51150 10.53660 -0.02510 -0.23822 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.62240 10.65630 -0.03390 -0.31812 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.50930 10.54300 -0.03370 -0.31964 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.72000 21.64000 0.08000 0.36969 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.53000 20.95000 -0.42000 -2.00477 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.44860 43.42250 0.02610 0.06011 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.17890 39.99510 0.18380 0.45956 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88040 9.90360 -0.02320 -0.23426 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.41780 10.44350 -0.02570 -0.24609 中國信託台灣活力基金 13.48000 13.33000 0.15000 1.12528 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.95000 11.08000 -0.13000 -1.17329 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.20000 0.14000 1.52174 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.15000 9.99000 0.16000 1.60160 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.19880 10.31900 -0.12020 -1.16484 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.26170 10.21360 0.04810 0.47094 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17220 9.12920 0.04300 0.47102 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.43190 10.41830 0.01360 0.13054 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29320 9.28090 0.01230 0.13253 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.76350 11.69780 0.06570 0.56164 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.96560 9.90990 0.05570 0.56206 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06930 11.11360 -0.04430 -0.39861 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.64720 9.68580 -0.03860 -0.39852 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.36730 47.27570 0.09160 0.19376 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.26600 43.04460 0.22140 0.51435 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.18410 48.08970 0.09440 0.19630 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.91540 48.82650 0.08890 0.18207 中國信託智能運動基金-台幣 10.86000 10.72000 0.14000 1.30597 中國信託智能運動基金-美元 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04070 11.04050 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.44080 10.41400 0.02680 0.25735 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.60180 9.57710 0.02470 0.25791 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.57040 10.56900 0.00140 0.01325 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71990 9.71830 0.00160 0.01646 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.69540 40.54240 0.15300 0.37738 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.25640 41.02860 0.22780 0.55522 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.41000 11.26000 0.15000 1.33215 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.33000 11.22000 0.11000 0.98039 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.81000 10.71000 0.10000 0.93371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.62360 45.56010 0.06350 0.13938 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.89130 45.89760 -0.00630 -0.01373 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.70250 45.63990 0.06260 0.13716 元大2001基金 64.48000 63.83000 0.65000 1.01833 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.69930 48.65090 0.04840 0.09948 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.00600 45.99760 0.00840 0.01826 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.18000 20.27000 -0.09000 -0.44401 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.72920 11.72850 0.00070 0.00597 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83340 10.65740 0.17600 1.65143 元大上證50基金 32.03000 31.82000 0.21000 0.65996 元大大中華TMT基金-人民幣 10.22000 10.36000 -0.14000 -1.35135 元大大中華TMT基金-新台幣 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.43000 12.80000 -0.37000 -2.89063 元大大中華價值指數基金-美元 11.42100 11.60900 -0.18800 -1.61943 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.75000 15.95600 -0.20600 -1.29105 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.96300 11.03700 -0.07400 -0.67047 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.57000 10.46900 0.10100 0.96475 元大中國平衡基金-人民幣 2.89000 2.94000 -0.05000 -1.70068 元大中國平衡基金-新台幣 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.75200 46.56950 0.18250 0.39189 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.05980 11.11740 -0.05760 -0.51811 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05530 10.10770 -0.05240 -0.51842 元大中國機會債券基金-新台幣 10.19870 10.08580 0.11290 1.11940 元大巴西指數基金 7.20400 7.05000 0.15400 2.18440 元大日經225基金 26.25000 26.02000 0.23000 0.88394 元大台商收成基金 22.63000 22.44000 0.19000 0.84670 元大台灣50單日反向1倍基金 11.74000 11.84000 -0.10000 -0.84459 元大台灣50單日正向2倍基金 38.63000 38.02000 0.61000 1.60442 元大台灣中型100基金 32.92000 32.66000 0.26000 0.79608 元大台灣加權股價指數基金 25.48000 25.28700 0.19300 0.76324 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 元大台灣卓越50基金 80.19000 79.56000 0.63000 0.79186 元大台灣金融基金 17.95000 17.89000 0.06000 0.33538 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.76000 31.75000 0.01000 0.03150 元大台灣高股息基金 26.88000 26.72000 0.16000 0.59880 元大台灣電子科技基金 35.69000 35.30000 0.39000 1.10482 元大全球ETF成長組合基金 10.67000 10.57000 0.10000 0.94607 元大全球ETF穩健組合基金 15.19000 15.06000 0.13000 0.86321 元大全球人工智慧ETF基金 23.63000 23.10000 0.53000 2.29437 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.58000 13.55000 0.03000 0.22140 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.31000 13.50000 -0.19000 -1.40741 元大全球不動產證券化基金-美元 12.25800 12.27600 -0.01800 -0.14663 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.91000 0.01000 0.14472 元大全球股票入息基金-美元配息 8.19800 8.14200 0.05600 0.68779 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.29000 8.20000 0.09000 1.09756 元大全球新興市場精選組合基金 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 元大全球農業商機基金 18.14000 18.00000 0.14000 0.77778 元大印尼指數基金 9.56300 9.54600 0.01700 0.17809 元大印度指數基金 9.46600 9.55400 -0.08800 -0.92108 元大印度基金 12.36000 12.49000 -0.13000 -1.04083 元大多多基金 17.50000 17.30000 0.20000 1.15607 元大多福基金 53.65000 53.08000 0.57000 1.07385 元大亞太成長基金 8.43000 8.51000 -0.08000 -0.94007 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.55750 9.46520 0.09230 0.97515 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.63190 7.55820 0.07370 0.97510 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.64000 8.85000 -0.21000 -2.37288 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.03000 9.20000 -0.17000 -1.84783 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.79600 10.01300 -0.21700 -2.16718 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20590 10.19320 0.01270 0.12459 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42460 10.42070 0.00390 0.03743 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.17730 10.17360 0.00370 0.03637 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.63550 10.59580 0.03970 0.37468 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.38460 10.34580 0.03880 0.37503 元大卓越基金 43.40000 43.16000 0.24000 0.55607 元大店頭基金 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371 元大美元貨幣市場基金-美元 10.49760 10.49700 0.00060 0.00572 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96320 9.99600 -0.03280 -0.32813 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.13670 33.07570 0.06100 0.18443 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.40830 46.33870 0.06960 0.15020 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.62510 15.59050 0.03460 0.22193 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.40350 26.47120 -0.06770 -0.25575 元大美國政府7至10年期債券基金 43.84480 43.85760 -0.01280 -0.02919 元大高科技基金 19.90000 19.63000 0.27000 1.37545 元大得利貨幣市場基金 16.33650 16.33630 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04010 12.03990 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 元大富櫃50基金 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992 元大華夏中小基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090 元大新中國基金-人民幣 9.45000 9.58000 -0.13000 -1.35699 元大新中國基金-美元 8.69100 8.69800 -0.00700 -0.08048 元大新中國基金-新台幣 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 元大新主流基金 25.25000 24.96000 0.29000 1.16186 元大新東協平衡基金-美元 9.33100 9.35000 -0.01900 -0.20321 元大新東協平衡基金-新台幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94350 11.04550 -0.10200 -0.92345 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.90820 9.87190 0.03630 0.36771 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.50010 11.41940 0.08070 0.70669 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.43010 9.36390 0.06620 0.70697 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.63600 10.64010 -0.00410 -0.03853 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84110 9.84490 -0.00380 -0.03860 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.03530 11.00250 0.03280 0.29811 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.22000 10.18950 0.03050 0.29933 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17200 10.17050 0.00150 0.01475 元大新興亞洲基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.74830 9.67860 0.06970 0.72015 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.03330 8.96880 0.06450 0.71916 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.23420 10.12690 0.10730 1.05955 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.49860 9.39890 0.09970 1.06076 元大萬泰貨幣市場基金 15.17340 15.17320 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.51000 37.11000 0.40000 1.07788 元大實質多重資產基金-人民幣 8.99000 9.12000 -0.13000 -1.42544 元大實質多重資產基金-美元 8.11900 8.13100 -0.01200 -0.14758 元大實質多重資產基金-新台幣 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 元大滬深300單日反向1倍基金 12.72000 12.83000 -0.11000 -0.85737 元大滬深300單日正向2倍基金 16.87000 16.73000 0.14000 0.83682 元大摩臺基金 37.53000 37.24000 0.29000 0.77873 元大標普500基金 27.98000 27.48000 0.50000 1.81951 元大標普500單日反向1倍基金 12.30000 12.52000 -0.22000 -1.75719 元大標普500單日正向2倍基金 35.87000 34.59000 1.28000 3.70049 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.17000 21.00000 0.17000 0.80952 元大標智滬深300基金 17.51000 17.33000 0.18000 1.03866 元大歐洲50基金 24.59000 24.36000 0.23000 0.94417 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.15450 9.15480 -0.00030 -0.00328 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30120 10.30100 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.55000 15.48000 0.07000 0.45220 日盛上選基金 35.87000 35.66000 0.21000 0.58890 日盛小而美基金 18.56000 18.42000 0.14000 0.76004 日盛中國內需動力基金 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37470 12.36830 0.00640 0.05175 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85680 9.85170 0.00510 0.05177 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.52470 12.55290 -0.02820 -0.22465 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.97110 9.99360 -0.02250 -0.22514 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43350 11.42050 0.01300 0.11383 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.08500 9.07470 0.01030 0.11350 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 日盛日盛基金 12.11000 11.99000 0.12000 1.00083 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛全球抗暖化基金 11.29000 11.16000 0.13000 1.16487 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55450 10.54760 0.00690 0.06542 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41390 9.40780 0.00610 0.06484 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.40100 10.36940 0.03160 0.30474 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27740 9.24920 0.02820 0.30489 日盛全球智能車基金(美元) 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.45000 10.30000 0.15000 1.45631 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52570 2.52430 0.00140 0.05546 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65660 1.65570 0.00090 0.05436 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38740 0.38810 -0.00070 -0.18037 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25460 0.25510 -0.00050 -0.19600 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88500 12.87230 0.01270 0.09866 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34230 8.33400 0.00830 0.09959 日盛亞洲機會基金 6.85000 6.91000 -0.06000 -0.86831 日盛首選基金 17.89000 17.77000 0.12000 0.67530 日盛高科技基金 18.90000 18.69000 0.21000 1.12360 日盛貨幣市場基金 14.84490 14.84470 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.88000 41.46000 0.42000 1.01302 日盛精選五虎基金 36.60000 36.32000 0.28000 0.77093 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55520 13.55500 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.64000 32.16000 0.48000 1.49254 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.86000 8.72000 0.14000 1.60550 台新MSCI中國基金 18.95000 18.95000 0.00000 0.00000 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.28000 19.85000 0.43000 2.16625 台新大眾貨幣市場基金 14.23190 14.23170 0.00020 0.00141 台新中國通基金 47.90000 47.00000 0.90000 1.91489 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53900 0.54220 -0.00320 -0.59019 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.95500 16.99600 -0.04100 -0.24123 台新中國精選中小基金-美元 0.31270 0.31330 -0.00060 -0.19151 台新中國精選中小基金-新台幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 台新主流基金 25.51000 25.33000 0.18000 0.71062 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.43000 24.34000 0.09000 0.36976 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78000 0.77990 0.00010 0.01282 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.29000 17.23000 0.06000 0.34823 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55120 0.55120 0.00000 0.00000 台新台灣中小基金 37.49000 36.97000 0.52000 1.40655 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.10870 11.11380 -0.00510 -0.04589 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.06110 10.04490 0.01620 0.16128 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.63770 11.61900 0.01870 0.16094 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07650 10.07120 0.00530 0.05263 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28110 11.27510 0.00600 0.05321 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 台新印度基金 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.68400 8.67010 0.01390 0.16032 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28070 0.28120 -0.00050 -0.17781 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.75230 12.73180 0.02050 0.16101 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40730 0.40800 -0.00070 -0.17157 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.03000 39.78000 0.25000 0.62846 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.20000 43.17000 0.03000 0.06949 台新真吉利貨幣市場基金 11.13550 11.13540 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.48720 33.28540 0.20180 0.60627 台新智慧生活基金-美元 10.69860 10.58900 0.10960 1.03504 台新智慧生活基金-新台幣 11.24000 11.09000 0.15000 1.35257 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.03930 8.10090 -0.06160 -0.76041 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.39550 8.43150 -0.03600 -0.42697 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.12930 9.19930 -0.07000 -0.76093 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54510 9.58600 -0.04090 -0.42666 台新新興市場債券基金(A類型) 11.62610 11.66640 -0.04030 -0.34544 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36340 0.36590 -0.00250 -0.68325 台新新興市場債券基金(B類型) 8.24390 8.27250 -0.02860 -0.34572 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27200 0.27380 -0.00180 -0.65741 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.35000 0.02000 0.37383 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.98000 22.87000 0.11000 0.48098 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.49210 10.61590 -0.12380 -1.16618 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08410 10.07170 0.01240 0.12312 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.25110 10.22070 0.03040 0.29744 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.49940 10.62770 -0.12830 -1.20722 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.07990 10.06730 0.01260 0.12516 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.25110 10.22070 0.03040 0.29744 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.93490 44.76900 0.16590 0.37057 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.57800 44.42300 0.15500 0.34892 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.62880 39.40730 0.22150 0.56208 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38350 11.38280 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.03040 9.98450 0.04590 0.45971 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32260 9.33250 -0.00990 -0.10608 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.98520 10.99680 -0.01160 -0.10549 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.76970 7.74400 0.02570 0.33187 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22550 9.19500 0.03050 0.33170 永豐中小基金 54.00000 53.41000 0.59000 1.10466 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.82650 1.83560 -0.00910 -0.49575 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.55480 2.56770 -0.01290 -0.50240 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22100 8.22520 -0.00420 -0.05106 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15790 11.16360 -0.00570 -0.05106 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.77000 4.84000 -0.07000 -1.44628 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.20000 21.39000 -0.19000 -0.88827 永豐主流品牌基金 19.01000 18.85000 0.16000 0.84881 永豐永豐基金 33.26000 32.89000 0.37000 1.12496 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14840 9.17260 -0.02420 -0.26383 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.66740 9.69300 -0.02560 -0.26411 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.15220 9.14980 0.00240 0.02623 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67410 9.67160 0.00250 0.02585 永豐亞洲民生消費基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 14.15850 14.15000 0.00850 0.06007 永豐貨幣市場基金 13.94740 13.94720 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.15910 2.16900 -0.00990 -0.45643 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.67550 2.68780 -0.01230 -0.45762 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82660 7.82710 -0.00050 -0.00639 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.00670 11.00740 -0.00070 -0.00636 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20630 7.22080 -0.01450 -0.20081 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.59670 11.62010 -0.02340 -0.20138 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.77000 7.84000 -0.07000 -0.89286 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.09000 18.20000 -0.11000 -0.60440 永豐臺灣加權ETF基金 53.32000 52.93000 0.39000 0.73682 永豐領航科技基金 39.13000 38.56000 0.57000 1.47822 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.51000 11.76000 -0.25000 -2.12585 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.01000 11.23000 -0.22000 -1.95904 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051 永豐趨勢平衡基金 41.75000 41.32000 0.43000 1.04066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.91480 11.91400 0.00080 0.00671 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74650 9.75160 -0.00510 -0.05230 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39740 10.40280 -0.00540 -0.05191 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82920 9.84170 -0.01250 -0.12701 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.31690 10.33000 -0.01310 -0.12682 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80420 9.80940 -0.00520 -0.05301 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58430 10.58990 -0.00560 -0.05288 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83880 9.84910 -0.01030 -0.10458 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.40170 10.41260 -0.01090 -0.10468 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.77000 10.87000 -0.10000 -0.91996 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.65000 14.82000 -0.17000 -1.14710 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.98000 19.15000 -0.17000 -0.88773 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.74000 18.94000 -0.20000 -1.05597 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06810 10.07860 -0.01050 -0.10418 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06810 10.07860 -0.01050 -0.10418 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00710 10.01210 -0.00500 -0.04994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00710 10.01210 -0.00500 -0.04994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20340 10.20620 -0.00280 -0.02743 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20330 10.20610 -0.00280 -0.02743 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07310 10.07570 -0.00260 -0.02580 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07310 10.07560 -0.00250 -0.02481 兆豐國際生命科學基金 15.03000 14.82000 0.21000 1.41700 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.44310 10.35960 0.08350 0.80602 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.58530 10.52500 0.06030 0.57292 兆豐國際全球基金 30.78000 30.48000 0.30000 0.98425 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50810 10.50740 0.00070 0.00666 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33420 10.36620 -0.03200 -0.30870 兆豐國際國民基金 23.14000 22.80000 0.34000 1.49123 兆豐國際第一基金 13.13000 13.00000 0.13000 1.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.81190 10.80110 0.01080 0.09999 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25240 8.24410 0.00830 0.10068 兆豐國際萬全基金 20.52000 20.36000 0.16000 0.78585 兆豐國際電子基金 26.32000 26.01000 0.31000 1.19185 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.43000 21.26000 0.17000 0.79962 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.79000 15.91000 -0.12000 -0.75424 兆豐國際豐台灣基金 36.10000 35.64000 0.46000 1.29068 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56330 12.56310 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.75260 9.80110 -0.04850 -0.49484 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.74070 9.78870 -0.04800 -0.49036 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.90010 9.91460 -0.01450 -0.14625 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.76520 9.81250 -0.04730 -0.48204 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.76010 9.80640 -0.04630 -0.47214 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.75280 9.80130 -0.04850 -0.49483 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.74330 9.79130 -0.04800 -0.49023 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.90860 9.92310 -0.01450 -0.14612 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.76970 9.81700 -0.04730 -0.48182 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.76790 9.81420 -0.04630 -0.47177 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.86170 10.88230 -0.02060 -0.18930 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.60150 10.62300 -0.02150 -0.20239 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.86070 10.87900 -0.01830 -0.16821 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.54160 10.56160 -0.02000 -0.18937 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.66680 10.68840 -0.02160 -0.20209 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.65880 10.67680 -0.01800 -0.16859 合庫台灣基金 11.84000 11.68000 0.16000 1.36986 合庫全球高收益債券基金A類型 11.76740 11.72220 0.04520 0.38559 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.66800 12.64620 0.02180 0.17238 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.29720 11.27670 0.02050 0.18179 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.07290 12.05500 0.01790 0.14849 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14470 8.11340 0.03130 0.38578 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35120 9.33590 0.01530 0.16388 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07400 9.06170 0.01230 0.13574 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76380 8.75010 0.01370 0.15657 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.21700 9.20090 0.01610 0.17498 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 合庫全球新興市場基金 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 合庫貨幣市場基金 10.17840 10.17830 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.87090 9.90240 -0.03150 -0.31810 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.25930 10.27130 -0.01200 -0.11683 合庫新興多重收益基金A類型 10.58930 10.60010 -0.01080 -0.10189 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.04490 12.08550 -0.04060 -0.33594 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.32240 15.36260 -0.04020 -0.26167 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61740 8.64410 -0.02670 -0.30888 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49210 9.52140 -0.02930 -0.30773 合庫新興多重收益基金B類型 7.91990 7.92800 -0.00810 -0.10217 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62080 8.64810 -0.02730 -0.31568 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.50500 10.52970 -0.02470 -0.23457 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.19000 11.46000 -0.27000 -2.35602 安本標準兩岸價值基金 美元 10.78000 10.91000 -0.13000 -1.19157 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.12000 11.21000 -0.09000 -0.80285 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.18620 10.20660 -0.02040 -0.19987 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18390 10.19880 -0.01490 -0.14610 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.95630 9.88130 0.07500 0.75901 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15480 10.17370 -0.01890 -0.18577 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.18610 10.20650 -0.02040 -0.19987 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.18380 10.19880 -0.01500 -0.14708 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.95620 9.88120 0.07500 0.75902 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.15480 10.17370 -0.01890 -0.18577 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23910 11.23860 0.00050 0.00445 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78700 9.79230 -0.00530 -0.05412 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88040 9.85240 0.02800 0.28419 安聯中國東協基金 14.88000 14.98000 -0.10000 -0.66756 安聯中國策略基金-美元 11.74000 11.87000 -0.13000 -1.09520 安聯中國策略基金-新臺幣 15.58000 15.70000 -0.12000 -0.76433 安聯中華新思路基金-人民幣 15.03000 15.15000 -0.12000 -0.79208 安聯中華新思路基金-美元 13.55000 13.66000 -0.11000 -0.80527 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599 安聯台灣大壩基金 32.07000 31.74000 0.33000 1.03970 安聯台灣科技基金 53.37000 52.81000 0.56000 1.06041 安聯台灣貨幣市場基金 12.55430 12.55420 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 36.41000 36.09000 0.32000 0.88667 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.84940 10.86050 -0.01110 -0.10221 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.00970 16.02030 -0.01060 -0.06617 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94890 9.95540 -0.00650 -0.06529 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00470 10.01110 -0.00640 -0.06393 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 安聯四季成長組合基金-美元 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.30230 13.32150 -0.01920 -0.14413 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87150 10.88570 -0.01420 -0.13045 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.96350 12.97890 -0.01540 -0.11865 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61420 9.62990 -0.01570 -0.16303 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53740 9.55150 -0.01410 -0.14762 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08470 9.09550 -0.01080 -0.11874 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27660 10.30110 -0.02450 -0.23784 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.28740 10.29960 -0.01220 -0.11845 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.50280 12.52320 -0.02040 -0.16290 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.32280 11.34070 -0.01790 -0.15784 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95060 10.96350 -0.01290 -0.11766 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.58620 8.59960 -0.01340 -0.15582 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44330 8.45660 -0.01330 -0.15727 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.13920 8.14880 -0.00960 -0.11781 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24010 10.26240 -0.02230 -0.21730 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.11610 10.12800 -0.01190 -0.11750 安聯全球人口趨勢基金 12.24000 12.13000 0.11000 0.90684 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.21000 33.74000 0.47000 1.39301 安聯全球油礦金趨勢基金 7.73000 7.63000 0.10000 1.31062 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.60100 12.59200 0.00900 0.07147 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.64360 10.63600 0.00760 0.07146 安聯全球新興市場基金 16.64000 16.71000 -0.07000 -0.41891 安聯全球農金趨勢基金 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119 安聯全球綠能趨勢基金 9.09000 8.98000 0.11000 1.22494 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.90000 10.80000 0.10000 0.92593 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.81000 10.71000 0.10000 0.93371 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 安聯亞洲動態策略基金 21.78000 21.77000 0.01000 0.04593 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.05220 10.04740 0.00480 0.04777 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.10530 10.09650 0.00880 0.08716 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12600 10.12050 0.00550 0.05435 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.10270 10.09430 0.00840 0.08322 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.13820 10.13260 0.00560 0.05527 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.10940 10.10060 0.00880 0.08712 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05820 10.04920 0.00900 0.08956 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05820 10.04920 0.00900 0.08956 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05820 10.04920 0.00900 0.08956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.60320 10.59660 0.00660 0.06228 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13550 10.12910 0.00640 0.06318 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.99350 91.04070 -0.04720 -0.05184 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.28840 13.30690 -0.01850 -0.13903 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.37960 68.41420 -0.03460 -0.05057 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.88210 9.89590 -0.01380 -0.13945 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.76850 2.76590 0.00260 0.09400 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96030 10.94400 0.01630 0.14894 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33440 2.32980 0.00460 0.19744 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84740 8.83360 0.01380 0.15622 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.50540 10.49390 0.01150 0.10959 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30860 10.33140 -0.02280 -0.22069 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.76460 10.79720 -0.03260 -0.30193 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.26360 10.28530 -0.02170 -0.21098 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.30000 10.32520 -0.02520 -0.24406 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.40380 10.39240 0.01140 0.10970 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.17660 10.19890 -0.02230 -0.21865 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.53970 10.56980 -0.03010 -0.28477 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.16170 10.18320 -0.02150 -0.21113 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.20590 10.23050 -0.02460 -0.24046 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.13270 10.14520 -0.01250 -0.12321 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.27880 10.29410 -0.01530 -0.14863 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.11790 10.12940 -0.01150 -0.11353 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.05490 10.06750 -0.01260 -0.12516 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14740 10.16010 -0.01270 -0.12500 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.22880 10.24390 -0.01510 -0.14740 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.11760 10.12910 -0.01150 -0.11353 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.05600 10.06800 -0.01200 -0.11919 宏利台灣動力基金A類型 31.22000 30.90000 0.32000 1.03560 宏利台灣動力基金I類型 31.22000 30.90000 0.32000 1.03560 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.91910 9.86560 0.05350 0.54229 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94960 9.86420 0.08540 0.86576 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.47330 7.43310 0.04020 0.54082 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51600 7.45990 0.05610 0.75202 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.50000 11.37000 0.13000 1.14336 宏利全球債券組合基金 13.85990 13.88490 -0.02500 -0.18005 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99780 2.99990 -0.00210 -0.07000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.47930 12.47090 0.00840 0.06736 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97140 8.96350 0.00790 0.08814 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62360 2.61770 0.00590 0.22539 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65290 11.60490 0.04800 0.41362 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.21080 3.24260 -0.03180 -0.98069 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53150 0.53590 -0.00440 -0.82105 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.06000 15.17000 -0.11000 -0.72512 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36300 12.33390 0.02910 0.23594 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.93360 10.90540 0.02820 0.25859 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.51800 10.47900 0.03900 0.37217 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.72410 8.70440 0.01970 0.22632 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35650 8.33500 0.02150 0.25795 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25140 8.22180 0.02960 0.36002 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.37480 8.35700 0.01780 0.21300 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95620 2.97590 -0.01970 -0.66198 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42730 0.43010 -0.00280 -0.65101 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92360 12.99430 -0.07070 -0.54408 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97480 0.98070 -0.00590 -0.60161 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38880 7.42950 -0.04070 -0.54782 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04560 2.05920 -0.01360 -0.66045 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29500 0.29700 -0.00200 -0.67340 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98710 9.03830 -0.05120 -0.56648 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32520 0.32740 -0.00220 -0.67196 宏利萬利貨幣市場基金 13.69310 13.69300 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.35000 -0.03000 -1.27660 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.08000 26.01000 0.07000 0.26913 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.08000 26.01000 0.07000 0.26913 宏利澳幣保本基金 12.71390 12.71080 0.00310 0.02439 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.10000 10.20000 -0.10000 -0.98039 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.69000 11.79000 -0.10000 -0.84818 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.42000 11.33000 0.09000 0.79435 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.68000 10.81000 -0.13000 -1.20259 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.95000 10.06000 -0.11000 -1.09344 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.55000 11.64000 -0.09000 -0.77320 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46520 10.58910 -0.12390 -1.17007 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49680 9.52390 -0.02710 -0.28455 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.12930 9.11380 0.01550 0.17007 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56510 11.54540 0.01970 0.17063 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306 貝萊德新台幣基金 12.97530 12.97510 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.08000 26.91000 0.17000 0.63174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49280 11.46150 0.03130 0.27309 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11300 9.98820 0.12480 1.24947 保德信大中華基金-人民幣 9.88000 10.06000 -0.18000 -1.78926 保德信大中華基金-美元 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690 保德信大中華基金-新台幣 29.04000 29.16000 -0.12000 -0.41152 保德信中小型股基金 51.03000 50.20000 0.83000 1.65339 保德信中國中小基金-人民幣 8.67000 8.76000 -0.09000 -1.02740 保德信中國中小基金-美元 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240 保德信中國中小基金-新臺幣 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.94290 9.94820 -0.00530 -0.05328 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.05660 10.05370 0.00290 0.02885 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.06270 10.06870 -0.00600 -0.05959 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.16170 11.16840 -0.00670 -0.05999 保德信中國品牌基金-人民幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.98000 27.77000 0.21000 0.75621 保德信全球消費商機基金 19.55000 19.32000 0.23000 1.19048 保德信全球基礎建設基金 14.03000 13.94000 0.09000 0.64562 保德信全球資源基金 7.05000 6.96000 0.09000 1.29310 保德信全球醫療生化基金-美元 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.83000 32.59000 0.24000 0.73642 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.28580 10.40060 -0.11480 -1.10378 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.70560 10.82510 -0.11950 -1.10392 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.48240 10.55120 -0.06880 -0.65206 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.90790 10.97950 -0.07160 -0.65212 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.60820 9.58550 0.02270 0.23682 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.77430 10.74790 0.02640 0.24563 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.32330 9.26910 0.05420 0.58474 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.43370 10.37310 0.06060 0.58420 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27090 8.26290 0.00800 0.09682 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.40830 11.39720 0.01110 0.09739 保德信亞太基金 19.41000 19.53000 -0.12000 -0.61444 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.84200 8.83580 0.00620 0.07017 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.25720 12.24860 0.00860 0.07021 保德信店頭市場基金 36.87000 36.44000 0.43000 1.18002 保德信拉丁美洲基金 7.20000 7.05000 0.15000 2.12766 保德信金平衡基金 30.21000 29.94000 0.27000 0.90180 保德信金滿意基金 42.81000 42.41000 0.40000 0.94317 保德信科技島基金 27.89000 27.52000 0.37000 1.34448 保德信高成長基金 97.26000 96.14000 1.12000 1.16497 保德信貨幣市場基金 15.84800 15.84770 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53940 10.43500 0.10440 1.00048 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.94630 10.80140 0.14490 1.34149 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.99920 10.94300 0.05620 0.51357 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.69650 10.60610 0.09040 0.85234 保德信新世紀基金 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25370 8.25770 -0.00400 -0.04844 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.41170 10.42050 -0.00880 -0.08445 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.75610 11.76200 -0.00590 -0.05016 保德信新興趨勢組合基金 10.49000 10.32000 0.17000 1.64729 保德信瑞騰基金 15.66060 15.65990 0.00070 0.00447 保德信歐洲組合基金 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.72320 9.77990 -0.05670 -0.57976 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.28860 10.34880 -0.06020 -0.58171 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72160 9.76390 -0.04230 -0.43323 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.04250 10.08390 -0.04140 -0.41056 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82830 9.88760 -0.05930 -0.59974 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.28810 10.35020 -0.06210 -0.59999 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.68880 9.74340 -0.05460 -0.56038 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06140 10.11800 -0.05660 -0.55940 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.42300 10.46460 -0.04160 -0.39753 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09920 10.16400 -0.06480 -0.63754 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49640 10.56450 -0.06810 -0.64461 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.02930 10.09160 -0.06230 -0.61735 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.35820 10.42170 -0.06350 -0.60931 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03790 10.09370 -0.05580 -0.55282 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57720 10.63390 -0.05670 -0.53320 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.91260 9.96500 -0.05240 -0.52584 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.30850 10.36300 -0.05450 -0.52591 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.89960 9.92700 -0.02740 -0.27601 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.90030 9.92790 -0.02760 -0.27800 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.16990 10.20690 -0.03700 -0.36250 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.86670 9.89190 -0.02520 -0.25475 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.86670 9.89190 -0.02520 -0.25475 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.15870 10.20160 -0.04290 -0.42052 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36840 10.38900 -0.02060 -0.19829 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07000 10.08630 -0.01630 -0.16161 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19280 10.21420 -0.02140 -0.20951 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57240 10.59460 -0.02220 -0.20954 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.31700 10.33570 -0.01870 -0.18093 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.98720 11.00840 -0.02120 -0.19258 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.17130 10.19110 -0.01980 -0.19429 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.47560 10.49610 -0.02050 -0.19531 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51470 10.53270 -0.01800 -0.17090 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.53560 10.55080 -0.01520 -0.14406 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.72000 10.69930 0.02070 0.19347 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.32970 10.34930 -0.01960 -0.18938 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.33270 10.35230 -0.01960 -0.18933 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.44690 10.46870 -0.02180 -0.20824 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.62960 10.65270 -0.02310 -0.21685 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.11760 10.13330 -0.01570 -0.15493 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.21440 10.23020 -0.01580 -0.15444 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97290 1.97690 -0.00400 -0.20234 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83740 2.84280 -0.00540 -0.18995 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28960 0.29000 -0.00040 -0.13793 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45270 0.45330 -0.00060 -0.13236 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.27950 8.27590 0.00360 0.04350 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.11390 12.11730 -0.00340 -0.02806 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74730 9.76810 -0.02080 -0.21294 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.45550 12.48310 -0.02760 -0.22110 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64480 8.65830 -0.01350 -0.15592 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.08670 11.10410 -0.01740 -0.15670 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.66180 10.74020 -0.07840 -0.72997 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.53540 10.59920 -0.06380 -0.60193 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.49000 19.33000 0.16000 0.82773 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4515.14000 4477.42000 37.72000 0.84245 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19570 10.31720 -0.12150 -1.17765 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.08590 11.21830 -0.13240 -1.18021 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.14600 10.25290 -0.10690 -1.04263 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61550 9.72680 -0.11130 -1.14426 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22280 10.34110 -0.11830 -1.14398 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68910 9.78350 -0.09440 -0.96489 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03800 10.14510 -0.10710 -1.05568 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35970 10.42540 -0.06570 -0.63019 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.98170 5.99320 -0.01150 -0.19188 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.02620 11.04740 -0.02120 -0.19190 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.39910 10.42220 -0.02310 -0.22164 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.25550 11.31060 -0.05510 -0.48715 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.51210 10.56140 -0.04930 -0.46679 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93730 8.95710 -0.01980 -0.22105 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.14780 9.19260 -0.04480 -0.48735 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.04520 9.08770 -0.04250 -0.46767 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26370 10.28650 -0.02280 -0.22165 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.60440 10.65640 -0.05200 -0.48797 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.60420 10.65400 -0.04980 -0.46743 柏瑞五國金勢力建設基金 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493 柏瑞巨人基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70420 13.70410 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.72000 16.65000 0.07000 0.42042 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.37650 14.35180 0.02470 0.17210 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64180 12.64670 -0.00490 -0.03875 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.20810 13.21290 -0.00480 -0.03633 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.58430 8.56950 0.01480 0.17271 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.79430 6.78260 0.01170 0.17250 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64010 8.64340 -0.00330 -0.03818 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49020 8.49010 0.00010 0.00118 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70440 10.70830 -0.00390 -0.03642 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39070 8.39180 -0.00110 -0.01311 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.82940 12.83430 -0.00490 -0.03818 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.45280 12.43140 0.02140 0.17214 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.23820 13.23800 0.00020 0.00151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.02370 12.02800 -0.00430 -0.03575 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00250 8.98700 0.01550 0.17247 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65770 9.66140 -0.00370 -0.03830 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70170 9.70150 0.00020 0.00206 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51650 9.52000 -0.00350 -0.03676 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41120 9.41240 -0.00120 -0.01275 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.77750 10.75570 0.02180 0.20268 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.67570 10.67630 -0.00060 -0.00562 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.45920 10.45940 -0.00020 -0.00191 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.61720 10.60890 0.00830 0.07824 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.89190 9.87190 0.02000 0.20260 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55850 9.55910 -0.00060 -0.00628 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.79760 10.78950 0.00810 0.07507 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58220 9.58240 -0.00020 -0.00209 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73410 9.72650 0.00760 0.07814 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.75740 10.73560 0.02180 0.20306 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.67600 10.67670 -0.00070 -0.00656 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.45960 10.45980 -0.00020 -0.00191 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.61820 10.61000 0.00820 0.07729 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.89180 9.87170 0.02010 0.20361 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55880 9.55940 -0.00060 -0.00628 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.98270 10.97440 0.00830 0.07563 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58240 9.58260 -0.00020 -0.00209 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73480 9.72720 0.00760 0.07813 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.36280 11.33910 0.02370 0.20901 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74020 12.73460 0.00560 0.04397 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.99740 11.99880 -0.00140 -0.01167 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.99910 8.98020 0.01890 0.21046 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65850 9.65420 0.00430 0.04454 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.56220 9.56320 -0.00100 -0.01046 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05710 11.03390 0.02320 0.21026 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.86330 11.85800 0.00530 0.04470 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59040 11.59170 -0.00130 -0.01121 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99940 8.98050 0.01890 0.21046 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65900 9.65480 0.00420 0.04350 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.56260 9.56370 -0.00110 -0.01150 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.83000 12.99000 -0.16000 -1.23172 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.39000 13.61000 -0.22000 -1.61646 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.77000 8.91000 -0.14000 -1.57127 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.22000 8.32000 -0.10000 -1.20192 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.78000 8.92000 -0.14000 -1.56951 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.85000 10.98000 -0.13000 -1.18397 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.51000 10.68000 -0.17000 -1.59176 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.79000 10.96000 -0.17000 -1.55109 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.48000 12.67000 -0.19000 -1.49961 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.96000 13.12000 -0.16000 -1.21951 柏瑞拉丁美洲基金 10.22000 10.02000 0.20000 1.99601 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.35370 12.35600 -0.00230 -0.01861 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.43810 10.46270 -0.02460 -0.23512 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.85310 7.85460 -0.00150 -0.01910 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.31120 10.33540 -0.02420 -0.23415 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.39290 12.37500 0.01790 0.14465 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.03800 12.04670 -0.00870 -0.07222 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.01030 11.01780 -0.00750 -0.06807 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.61150 8.59910 0.01240 0.14420 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61980 9.62680 -0.00700 -0.07271 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.65550 9.66200 -0.00650 -0.06727 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.58010 11.58850 -0.00840 -0.07249 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.88260 10.86690 0.01570 0.14448 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.99190 10.99930 -0.00740 -0.06728 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96280 9.97000 -0.00720 -0.07222 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.30460 9.29110 0.01350 0.14530 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.20300 9.20500 -0.00200 -0.02173 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.68190 9.68850 -0.00660 -0.06812 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.68800 12.70290 -0.01490 -0.11730 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.11160 12.15450 -0.04290 -0.35296 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.41880 11.45800 -0.03920 -0.34212 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.08630 7.09460 -0.00830 -0.11699 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76210 8.79310 -0.03100 -0.35255 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.41270 9.44500 -0.03230 -0.34198 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.90710 10.91990 -0.01280 -0.11722 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.43660 11.47590 -0.03930 -0.34246 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49050 9.52400 -0.03350 -0.35174 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.04240 9.05310 -0.01070 -0.11819 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.61390 9.64690 -0.03300 -0.34208 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.22370 12.16400 0.05970 0.49079 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.95170 12.91310 0.03860 0.29892 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.78270 11.75230 0.03040 0.25867 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.48470 9.43850 0.04620 0.48948 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07690 10.04690 0.03000 0.29860 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05640 10.03050 0.02590 0.25821 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.20790 12.17160 0.03630 0.29824 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.90580 10.85270 0.05310 0.48928 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.22660 11.19770 0.02890 0.25809 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.08760 10.03850 0.04910 0.48912 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.65260 9.60560 0.04700 0.48930 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.31950 10.28870 0.03080 0.29936 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79590 9.77060 0.02530 0.25894 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.24000 19.11000 0.13000 0.68027 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.95000 17.78000 0.17000 0.95613 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.46590 13.47660 -0.01070 -0.07940 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.28030 10.21850 0.06180 0.60479 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.27940 11.22890 0.05050 0.44973 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.38410 12.31800 0.06610 0.53661 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.75390 10.70670 0.04720 0.44085 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.89800 8.84450 0.05350 0.60490 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.42580 9.38360 0.04220 0.44972 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.41370 9.36350 0.05020 0.53612 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.35340 9.31230 0.04110 0.44135 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.03140 8.97710 0.05430 0.60487 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.22920 9.18780 0.04140 0.45060 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.28020 11.22010 0.06010 0.53565 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.29680 9.25600 0.04080 0.44080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.83520 45.69160 0.14360 0.31428 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.63610 9.79720 -0.16110 -1.64435 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.84490 9.87490 -0.03000 -0.30380 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.56000 11.64000 -0.08000 -0.68729 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.61000 31.26000 0.35000 1.11964 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82200 11.82120 0.00080 0.00677 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.68190 1.66010 0.02180 1.31317 國泰大中華基金 20.56000 20.24000 0.32000 1.58103 國泰小龍基金-新台幣 15.40000 15.22000 0.18000 1.18265 國泰中小成長基金-新台幣 44.12000 43.50000 0.62000 1.42529 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.30040 4.38990 -0.08950 -2.03877 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67010 0.67530 -0.00520 -0.77003 國泰中國內需增長基金-美元I 0.71720 0.72270 -0.00550 -0.76104 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.33000 19.41000 -0.08000 -0.41216 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.80490 44.11370 0.69120 1.56686 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.34410 2.38960 -0.04550 -1.90408 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33210 0.33420 -0.00210 -0.62837 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.49360 10.52410 -0.03050 -0.28981 國泰中國新興債券基金-美元 0.33810 0.33720 0.00090 0.26690 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47540 10.41330 0.06210 0.59635 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.07200 4.16450 -0.09250 -2.22116 國泰中國新興戰略基金-美元 0.57580 0.58130 -0.00550 -0.94616 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.29000 18.40000 -0.11000 -0.59783 國泰中港台基金-人民幣 3.11910 3.17570 -0.05660 -1.78228 國泰中港台基金-美元 0.44660 0.44880 -0.00220 -0.49020 國泰中港台基金-新台幣 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.84880 9.97420 -0.12540 -1.25724 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.14420 10.20810 -0.06390 -0.62597 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.34030 10.37040 -0.03010 -0.29025 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.60000 25.33000 0.27000 1.06593 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.93000 13.13000 -0.20000 -1.52323 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.82000 28.99000 0.83000 2.86306 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35410 0.35390 0.00020 0.05651 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33260 0.33240 0.00020 0.06017 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33350 0.33330 0.00020 0.06001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.16600 11.12180 0.04420 0.39742 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.49380 10.45220 0.04160 0.39800 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.52940 10.48770 0.04170 0.39761 國泰台灣貨幣市場基金 12.46470 12.46460 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41870 0.41760 0.00110 0.26341 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36950 0.36850 0.00100 0.27137 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44710 0.44590 0.00120 0.26912 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55690 0.55940 -0.00250 -0.44691 國泰全球高股息基金-人民幣 2.49420 2.50600 -0.01180 -0.47087 國泰全球高股息基金-美元 0.35610 0.35320 0.00290 0.82106 國泰全球高股息基金-新台幣 11.23000 11.10000 0.13000 1.17117 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52650 0.52590 0.00060 0.11409 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48880 0.48850 0.00030 0.06141 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580 國泰全球資源基金-美元 0.16280 0.16160 0.00120 0.74257 國泰全球資源基金-新台幣 5.21000 5.15000 0.06000 1.16505 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59830 0.59500 0.00330 0.55462 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.85000 18.68000 0.17000 0.91006 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.31000 18.15000 0.16000 0.88154 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88030 0.88170 -0.00140 -0.15878 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.70000 20.43000 0.27000 1.32159 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 21.93000 21.88000 0.05000 0.22852 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.51270 2.56380 -0.05110 -1.99314 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35960 0.36220 -0.00260 -0.71784 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30770 0.30990 -0.00220 -0.70991 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.26370 11.31170 -0.04800 -0.42434 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.63560 9.67660 -0.04100 -0.42370 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52830 0.53590 -0.00760 -1.41818 國泰亞洲成長基金-美元 0.38350 0.38630 -0.00280 -0.72483 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072 國泰科技生化基金 34.84000 34.32000 0.52000 1.51515 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.37000 28.83000 0.54000 1.87305 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.55000 12.76000 -0.21000 -1.64577 國泰美國費城半導體基金 14.81000 14.33000 0.48000 3.34962 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.13070 48.03020 0.10050 0.20924 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.99330 15.95160 0.04170 0.26142 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.02810 27.10670 -0.07860 -0.28997 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.73070 46.65740 0.07330 0.15710 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.82970 46.58090 0.24880 0.53412 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.61560 43.29850 0.31710 0.73236 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31770 0.31690 0.00080 0.25245 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.94250 9.90680 0.03570 0.36036 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.00180 9.96580 0.03600 0.36124 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31730 0.31640 0.00090 0.28445 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.92790 9.88790 0.04000 0.40453 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.00250 9.96200 0.04050 0.40654 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31700 0.31600 0.00100 0.31646 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.92140 9.87690 0.04450 0.45055 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.00410 9.95910 0.04500 0.45185 國泰紐幣2021保本基金 12.90010 12.89150 0.00860 0.06671 國泰紐幣八年期保本基金 13.28050 13.27280 0.00770 0.05801 國泰紐幣保本基金 12.77330 12.76990 0.00340 0.02663 國泰國泰基金-新台幣A 23.70000 23.44000 0.26000 1.10922 國泰富時中國A50基金 21.26000 21.12000 0.14000 0.66288 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.48140 49.35960 0.12180 0.24676 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34900 0.34920 -0.00020 -0.05727 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52370 0.52770 -0.00400 -0.75801 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.29590 42.08370 0.21220 0.50423 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.23000 20.06000 0.17000 0.84746 國泰新興市場基金-美元 0.37430 0.37580 -0.00150 -0.39915 國泰新興市場基金-新台幣 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.41950 2.46510 -0.04560 -1.84982 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48430 1.51230 -0.02800 -1.85148 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35600 0.35800 -0.00200 -0.55866 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22060 0.22180 -0.00120 -0.54103 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.83270 10.88080 -0.04810 -0.44206 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.52000 6.54900 -0.02900 -0.44282 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.52220 47.51870 0.00350 0.00737 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.45080 47.25450 0.19630 0.41541 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.05020 44.02460 0.02560 0.05815 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.33000 13.44000 -0.11000 -0.81845 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.67000 35.08000 0.59000 1.68187 國泰標普北美科技ETF基金 23.64000 23.03000 0.61000 2.64872 國泰歐洲精選基金-美元 0.34660 0.34630 0.00030 0.08663 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.46910 39.32460 0.14450 0.36745 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.89000 21.59000 0.30000 1.38953 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.97000 19.04000 -0.07000 -0.36765 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.50000 17.28000 0.22000 1.27315 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41680 0.41730 -0.00050 -0.11982 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.62990 12.62810 0.00180 0.01425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56560 10.56950 -0.00390 -0.03690 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47390 10.48220 -0.00830 -0.07918 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.74840 10.72090 0.02750 0.25651 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24070 10.24440 -0.00370 -0.03612 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18260 10.19080 -0.00820 -0.08046 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.39230 10.36580 0.02650 0.25565 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.93980 9.95310 -0.01330 -0.13363 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79470 9.80960 -0.01490 -0.15189 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.91730 9.93600 -0.01870 -0.18820 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.88460 9.87000 0.01460 0.14792 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.93980 9.95300 -0.01320 -0.13262 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78980 9.80470 -0.01490 -0.15197 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.91720 9.93590 -0.01870 -0.18821 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.88460 9.87000 0.01460 0.14792 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45230 11.45120 0.00110 0.00961 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93930 9.90910 0.03020 0.30477 第一金大中華基金 26.13000 25.97000 0.16000 0.61610 第一金小型精選基金 33.16000 32.89000 0.27000 0.82092 第一金中國世紀基金-人民幣 13.14000 13.44000 -0.30000 -2.23214 第一金中國世紀基金-美元 8.04690 8.12440 -0.07750 -0.95392 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.82740 9.89370 -0.06630 -0.67012 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36900 8.33510 0.03390 0.40671 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.41380 11.49140 -0.07760 -0.67529 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.89760 9.85750 0.04010 0.40680 第一金中概平衡基金 28.11000 27.85000 0.26000 0.93357 第一金台灣貨幣市場基金 15.33090 15.33070 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.74800 178.74500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.59200 15.43880 0.15320 0.99231 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.59100 15.43780 0.15320 0.99237 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.30000 15.09000 0.21000 1.39165 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.30000 15.10000 0.20000 1.32450 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.58010 10.41460 0.16550 1.58912 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.57800 10.41280 0.16520 1.58651 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.79000 10.58000 0.21000 1.98488 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.79000 10.58000 0.21000 1.98488 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.18510 10.12360 0.06150 0.60749 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.18520 10.12350 0.06170 0.60947 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.72440 12.67070 0.05370 0.42381 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.74150 12.68780 0.05370 0.42324 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.27000 12.17000 0.10000 0.82169 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.29000 12.20000 0.09000 0.73770 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.73100 9.72950 0.00150 0.01542 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.72590 9.72440 0.00150 0.01543 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41480 9.39840 0.01640 0.17450 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43890 9.42250 0.01640 0.17405 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.62840 10.63050 -0.00210 -0.01975 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.32380 10.30580 0.01800 0.17466 第一金全球大趨勢基金 25.24000 24.90000 0.34000 1.36546 第一金全球不動產證券化基金A 9.29900 9.29520 0.00380 0.04088 第一金全球不動產證券化基金B 6.41940 6.41680 0.00260 0.04052 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.97800 9.93420 0.04380 0.44090 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.97820 9.93450 0.04370 0.43988 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.89050 10.84290 0.04760 0.43900 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.89240 10.84470 0.04770 0.43985 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56510 8.51950 0.04560 0.53524 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53730 10.48120 0.05610 0.53524 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.20170 9.21610 -0.01440 -0.15625 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.20010 9.21460 -0.01450 -0.15736 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.63670 7.62170 0.01500 0.19681 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.63140 7.61640 0.01500 0.19694 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44100 8.41230 0.02870 0.34117 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44150 8.41290 0.02860 0.33995 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.56770 11.58590 -0.01820 -0.15709 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.56830 11.58650 -0.01820 -0.15708 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.17640 10.15650 0.01990 0.19593 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.17720 10.15730 0.01990 0.19592 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.99710 14.94620 0.05090 0.34055 第一金亞洲科技基金 17.63000 17.80000 -0.17000 -0.95506 第一金亞洲新興市場基金 12.81000 12.93000 -0.12000 -0.92807 第一金店頭市場基金 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.18070 10.19380 -0.01310 -0.12851 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.18070 10.19380 -0.01310 -0.12851 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.31330 10.29190 0.02140 0.20793 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.31330 10.29180 0.02150 0.20890 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.18080 10.19400 -0.01320 -0.12949 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.18830 10.20130 -0.01300 -0.12743 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.18070 10.19380 -0.01310 -0.12851 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.31330 10.29180 0.02150 0.20890 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.32100 10.29930 0.02170 0.21069 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.31330 10.29190 0.02140 0.20793 第一金創新趨勢基金 21.77000 21.55000 0.22000 1.02088 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.34090 45.26810 0.07280 0.16082 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.23120 45.11520 0.11600 0.25712 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.51390 46.44980 0.06410 0.13800 第一金電子基金 34.51000 34.09000 0.42000 1.23203 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.22000 18.03000 0.19000 1.05380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.95000 19.39000 0.56000 2.88809 統一大中華中小基金(人民幣) 8.29000 8.42000 -0.13000 -1.54394 統一大中華中小基金(美元) 7.38000 7.49000 -0.11000 -1.46862 統一大中華中小基金(新台幣) 11.13000 11.27000 -0.14000 -1.24224 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 統一大東協高股息基金(美元) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 統一大滿貫基金-A類型 35.64000 35.33000 0.31000 0.87744 統一大滿貫基金-I類型 35.64000 35.33000 0.31000 0.87744 統一大龍印基金 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 統一大龍騰中國基金(美元) 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 統一中小基金 24.55000 24.36000 0.19000 0.77997 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02370 10.04930 -0.02560 -0.25474 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03000 9.04150 -0.01150 -0.12719 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87610 8.86300 0.01310 0.14781 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.61620 12.64850 -0.03230 -0.25537 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.32340 11.33780 -0.01440 -0.12701 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08610 11.06970 0.01640 0.14815 統一台灣動力基金 19.29000 18.98000 0.31000 1.63330 統一全天候基金-A類型 114.34000 112.77000 1.57000 1.39221 統一全天候基金-I類型 115.02000 113.44000 1.58000 1.39281 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.42350 8.44450 -0.02100 -0.24868 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.87790 7.88750 -0.00960 -0.12171 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02600 8.00870 0.01730 0.21602 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.11520 9.13800 -0.02280 -0.24951 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.53270 8.54310 -0.01040 -0.12174 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.68560 8.66690 0.01870 0.21576 統一全球債券組合基金 12.44830 12.45710 -0.00880 -0.07064 統一全球新科技基金(人民幣) 16.09000 16.06000 0.03000 0.18680 統一全球新科技基金(美元) 14.73000 14.70000 0.03000 0.20408 統一全球新科技基金(新台幣) 14.42000 14.34000 0.08000 0.55788 統一亞太基金 24.81000 25.04000 -0.23000 -0.91853 統一亞洲大金磚基金 12.07000 12.13000 -0.06000 -0.49464 統一奔騰基金 60.95000 60.33000 0.62000 1.02768 統一強棒貨幣市場基金 16.74270 16.74240 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.27000 11.41000 -0.14000 -1.22699 統一強漢基金(美元) 9.87000 10.00000 -0.13000 -1.30000 統一強漢基金(新台幣) 26.52000 26.77000 -0.25000 -0.93388 統一統信基金 30.89000 30.48000 0.41000 1.34514 統一黑馬基金 61.35000 60.81000 0.54000 0.88801 統一新亞洲科技能源基金 16.29000 16.43000 -0.14000 -0.85210 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.15640 8.14690 0.00950 0.11661 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89690 10.88420 0.01270 0.11668 統一經建基金 48.40000 47.71000 0.69000 1.44624 統一龍馬基金 69.87000 69.25000 0.62000 0.89531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.83000 20.60000 0.23000 1.11650 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.34000 47.75000 0.59000 1.23560 野村中國機會基金 13.93000 14.02000 -0.09000 -0.64194 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41210 10.41880 -0.00670 -0.06431 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36990 10.37500 -0.00510 -0.04916 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.54500 10.51500 0.03000 0.28531 野村巴西基金 7.01000 6.84000 0.17000 2.48538 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576 野村台灣高股息基金 24.59000 24.32000 0.27000 1.11020 野村台灣運籌基金 37.50000 37.15000 0.35000 0.94213 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88300 9.88350 -0.00050 -0.00506 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76280 9.76150 0.00130 0.01332 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84150 9.83410 0.00740 0.07525 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.50570 10.50620 -0.00050 -0.00476 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27060 10.26910 0.00150 0.01461 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05830 10.05070 0.00760 0.07562 野村平衡基金 20.13000 19.97000 0.16000 0.80120 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93580 9.93070 0.00510 0.05136 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18510 10.24240 -0.05730 -0.55944 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94280 9.93400 0.00880 0.08858 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93580 9.93070 0.00510 0.05136 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.18510 10.24240 -0.05730 -0.55944 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94280 9.93400 0.00880 0.08858 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94880 9.90650 0.04230 0.42699 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.99100 10.00440 -0.01340 -0.13394 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.00010 10.00930 -0.00920 -0.09191 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.00610 9.98160 0.02450 0.24545 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441 野村全球生技醫療基金 17.05000 16.85000 0.20000 1.18694 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.25130 10.26400 -0.01270 -0.12373 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21920 10.23060 -0.01140 -0.11143 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.20960 10.20090 0.00870 0.08529 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.49680 10.50960 -0.01280 -0.12179 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.42800 10.43910 -0.01110 -0.10633 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.42300 10.41390 0.00910 0.08738 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.28630 10.27760 0.00870 0.08465 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.89580 10.90910 -0.01330 -0.12192 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.78010 10.79190 -0.01180 -0.10934 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.77790 10.76860 0.00930 0.08636 野村全球品牌基金 28.68000 28.40000 0.28000 0.98592 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.43000 10.32000 0.11000 1.06589 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.68000 12.54000 0.14000 1.11643 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.26000 19.04000 0.22000 1.15546 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.90000 11.81000 0.09000 0.76207 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.96140 10.96290 -0.00150 -0.01368 野村全球短期收益基金-美元計價 10.97470 10.97440 0.00030 0.00273 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78340 10.77180 0.01160 0.10769 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.46920 8.43710 0.03210 0.38046 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.30020 8.26760 0.03260 0.39431 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.93410 7.89050 0.04360 0.55256 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.88490 10.84360 0.04130 0.38087 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.38940 10.34850 0.04090 0.39523 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02770 9.97300 0.05470 0.54848 野村成長基金 32.14000 31.96000 0.18000 0.56320 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.13390 8.18840 -0.05450 -0.66558 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.14980 8.20240 -0.05260 -0.64128 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.44020 8.47440 -0.03420 -0.40357 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.41340 9.47650 -0.06310 -0.66586 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28350 9.34340 -0.05990 -0.64109 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.59720 9.63610 -0.03890 -0.40369 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.64000 8.76000 -0.12000 -1.36986 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.51000 12.70000 -0.19000 -1.49606 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.15570 10.16540 -0.00970 -0.09542 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.09170 10.10080 -0.00910 -0.09009 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.08010 10.06620 0.01390 0.13809 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59880 9.60820 -0.00940 -0.09783 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.61550 9.62390 -0.00840 -0.08728 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.81280 9.79890 0.01390 0.14185 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.17070 10.15660 0.01410 0.13883 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.73550 10.74400 -0.00850 -0.07911 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.64590 10.65510 -0.00920 -0.08634 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.86440 10.84900 0.01540 0.14195 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.93150 9.95180 -0.02030 -0.20398 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.93330 9.95310 -0.01980 -0.19893 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.92220 9.92230 -0.00010 -0.00101 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.44630 8.44640 -0.00010 -0.00118 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.00970 9.02810 -0.01840 -0.20381 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.87560 8.89350 -0.01790 -0.20127 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.03590 10.03400 0.00190 0.01894 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.74350 13.74360 -0.00010 -0.00073 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.82610 12.85230 -0.02620 -0.20385 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.37860 10.40020 -0.02160 -0.20769 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48020 10.49100 -0.01080 -0.10295 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44370 10.45080 -0.00710 -0.06794 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51410 10.51290 0.00120 0.01141 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77920 10.79030 -0.01110 -0.10287 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71840 10.72570 -0.00730 -0.06806 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70850 10.70700 0.00150 0.01401 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.73030 10.73470 -0.00440 -0.04099 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.65910 10.66010 -0.00100 -0.00938 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.94100 10.89100 0.05000 0.45909 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24010 10.20350 0.03660 0.35870 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78700 9.76640 0.02060 0.21093 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42500 9.40310 0.02190 0.23290 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.95850 8.92660 0.03190 0.35736 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.46090 11.42020 0.04070 0.35639 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45470 10.42620 0.02850 0.27335 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.56720 11.55090 0.01630 0.14111 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.98470 10.96670 0.01800 0.16413 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78980 10.76020 0.02960 0.27509 野村泰國基金 42.40000 43.43000 -1.03000 -2.37163 野村高科技基金 11.00000 10.88000 0.12000 1.10294 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.49370 10.41890 0.07480 0.71793 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.01730 9.97590 0.04140 0.41500 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.69850 10.67140 0.02710 0.25395 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.42000 9.37410 0.04590 0.48965 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.48370 9.41620 0.06750 0.71685 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.68650 9.65210 0.03440 0.35640 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.00380 11.95510 0.04870 0.40736 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.21790 14.20190 0.01600 0.11266 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.90160 10.84840 0.05320 0.49039 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.98290 10.90480 0.07810 0.71620 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.39230 11.35180 0.04050 0.35677 野村貨幣市場基金 16.34650 16.34620 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.70000 14.85000 -0.15000 -1.01010 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.41980 10.41790 0.00190 0.01824 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.01280 10.00020 0.01260 0.12600 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27260 10.22580 0.04680 0.45767 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31010 10.31700 -0.00690 -0.06688 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25630 10.25750 -0.00120 -0.01170 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28760 10.28560 0.00200 0.01944 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72030 10.72740 -0.00710 -0.06619 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62750 10.62850 -0.00100 -0.00941 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69880 10.69650 0.00230 0.02150 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.93120 10.00920 -0.07800 -0.77928 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.93120 10.00780 -0.07660 -0.76540 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.89970 9.95760 -0.05790 -0.58147 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.56220 10.64420 -0.08200 -0.77037 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.50900 10.59010 -0.08110 -0.76581 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.48140 10.54260 -0.06120 -0.58050 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.58600 10.61340 -0.02740 -0.25816 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93720 7.95780 -0.02060 -0.25887 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.30780 12.33960 -0.03180 -0.25771 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.38760 10.39520 -0.00760 -0.07311 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.65790 10.67360 -0.01570 -0.14709 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32980 10.33520 -0.00540 -0.05225 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.55040 10.52000 0.03040 0.28897 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39950 10.40920 -0.00970 -0.09319 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.38800 10.39560 -0.00760 -0.07311 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.65830 10.67390 -0.01560 -0.14615 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33020 10.33560 -0.00540 -0.05225 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.55440 10.52440 0.03000 0.28505 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39830 10.40800 -0.00970 -0.09320 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40460 10.40720 -0.00260 -0.02498 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68200 10.66510 0.01690 0.15846 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34560 10.34510 0.00050 0.00483 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.56770 10.51920 0.04850 0.46106 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41910 10.41840 0.00070 0.00672 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40460 10.40720 -0.00260 -0.02498 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68400 10.66710 0.01690 0.15843 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35270 10.35220 0.00050 0.00483 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.58220 10.53370 0.04850 0.46043 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41970 10.41900 0.00070 0.00672 野村精選貨幣市場基金 12.11800 12.11780 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 野村歐洲高股息基金季配型 7.57000 7.46000 0.11000 1.47453 野村歐洲高股息基金累積型 10.83000 10.68000 0.15000 1.40449 野村積極成長基金 13.62000 13.55000 0.07000 0.51661 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.26000 37.87000 0.39000 1.02984 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.66510 10.63970 0.02540 0.23873 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48150 8.46960 0.01190 0.14050 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81480 7.80310 0.01170 0.14994 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.67500 7.65680 0.01820 0.23770 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.22260 12.20460 0.01800 0.14749 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.93210 10.91570 0.01640 0.15024 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77760 10.75200 0.02560 0.23810 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.85000 11.68000 0.17000 1.45548 野村環球基金-人民幣計價 17.80000 17.60000 0.20000 1.13636 野村環球基金-美元計價 13.74000 13.58000 0.16000 1.17820 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.65000 19.37000 0.28000 1.44553 野村鴻利基金 24.18000 23.98000 0.20000 0.83403 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90760 16.90740 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.31000 20.13000 0.18000 0.89419 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.20000 13.37000 -0.17000 -1.27150 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.46000 15.34000 0.12000 0.78227 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79510 10.79880 -0.00370 -0.03426 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.13580 14.14080 -0.00500 -0.03536 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.86170 10.91760 -0.05590 -0.51202 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.59900 10.51940 0.07960 0.75670 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.68660 10.77510 -0.08850 -0.82134 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.39880 10.35340 0.04540 0.43850 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.18220 10.29370 -0.11150 -1.08319 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.08680 10.06530 0.02150 0.21361 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.08540 10.03210 0.05330 0.53129 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.35330 10.35810 -0.00480 -0.04634 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.49460 10.50860 -0.01400 -0.13322 凱基台商天下基金 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337 凱基台灣精五門基金 22.22000 21.96000 0.26000 1.18397 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.12050 46.97380 0.14670 0.31230 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.17610 47.87770 0.29840 0.62325 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.84620 42.54500 0.30120 0.70796 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.56150 10.48820 0.07330 0.69888 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.38120 47.31830 0.06290 0.13293 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 48.48610 48.41770 0.06840 0.14127 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.74000 48.62850 0.11150 0.22929 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.43000 12.56000 -0.13000 -1.03503 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.00840 11.02370 -0.01530 -0.13879 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60040 11.60020 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.87000 29.51000 0.36000 1.21993 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.14000 22.63000 0.51000 2.25365 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.92930 21.51680 0.41250 1.91711 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.15000 17.04000 0.11000 0.64554 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.02290 15.97560 0.04730 0.29608 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.34000 7.29000 0.05000 0.68587 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.43700 43.36430 0.07270 0.16765 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.59860 43.48760 0.11100 0.25525 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.78000 43.69590 0.08410 0.19247 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.17320 11.06950 0.10370 0.93681 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.45500 12.32430 0.13070 1.06051 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.05000 12.87000 0.18000 1.39860 凱基護城河基金-台幣計價A 12.96000 12.78000 0.18000 1.40845 凱基護城河基金-美元計價B 12.41620 12.28940 0.12680 1.03178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.39640 10.42290 -0.02650 -0.25425 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.95880 9.85710 0.10170 1.03174 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.20100 10.06290 0.13810 1.37237 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.39630 10.42280 -0.02650 -0.25425 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.95880 9.85710 0.10170 1.03174 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.20100 10.06290 0.13810 1.37237 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.43000 12.73000 -0.30000 -2.35664 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.36000 33.75000 1.61000 4.77037 富邦NASDAQ-100基金 33.04000 32.22000 0.82000 2.54500 富邦上証180基金 30.48000 30.29000 0.19000 0.62727 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19420 0.19380 0.00040 0.20640 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.12000 6.09000 0.03000 0.49261 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.32000 6.37000 -0.05000 -0.78493 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.17000 43.80000 0.37000 0.84475 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.19390 12.34440 -0.15050 -1.21918 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.21150 11.30870 -0.09720 -0.85952 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.85870 10.82720 0.03150 0.29093 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.32560 10.45310 -0.12750 -1.21973 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41280 9.49440 -0.08160 -0.85945 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.12670 9.10030 0.02640 0.29010 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.71450 20.60910 0.10540 0.51142 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.66920 11.66840 0.00080 0.00686 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68620 10.51430 0.17190 1.63492 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.77510 13.87970 -0.10460 -0.75362 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00060 2.00690 -0.00630 -0.31392 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36510 9.43610 -0.07100 -0.75243 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40910 1.41350 -0.00440 -0.31128 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.49240 12.53590 -0.04350 -0.34700 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81440 1.81740 -0.00300 -0.16507 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.41960 10.45590 -0.03630 -0.34717 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53460 1.53720 -0.00260 -0.16914 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.97890 10.98360 -0.00470 -0.04279 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.90980 10.92080 -0.01100 -0.10073 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.97000 16.14000 -0.17000 -1.05328 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.88000 16.58000 0.30000 1.80941 富邦日本東証基金 19.30000 19.16000 0.14000 0.73069 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.63000 45.52000 0.11000 0.24165 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.52000 45.23000 0.29000 0.64117 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.41000 51.01000 0.40000 0.78416 富邦台灣心基金 22.72000 22.40000 0.32000 1.42857 富邦台灣釆吉50基金 45.29000 44.94000 0.35000 0.77882 富邦台灣科技指數基金 54.83000 54.25000 0.58000 1.06912 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.53180 49.44570 0.08610 0.17413 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.13190 41.83290 0.29900 0.71475 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30970 0.31100 -0.00130 -0.41801 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.66900 2.68720 -0.01820 -0.67728 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36040 0.36050 -0.00010 -0.02774 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.24520 11.21300 0.03220 0.28717 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.27580 2.29130 -0.01550 -0.67647 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33910 0.33920 -0.00010 -0.02948 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.52130 9.49410 0.02720 0.28649 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.79000 23.03000 -0.24000 -1.04212 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.92000 14.68000 0.24000 1.63488 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.33000 26.99000 -0.66000 -2.44535 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71430 15.71410 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 16.89000 16.72000 0.17000 1.01675 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.14550 42.12630 0.01920 0.04558 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.22020 46.14720 0.07300 0.15819 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.87250 40.75840 0.11410 0.27994 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.12730 41.12490 0.00240 0.00584 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.65200 40.47840 0.17360 0.42887 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.74360 47.68460 0.05900 0.12373 富邦長紅基金 63.31000 62.38000 0.93000 1.49086 富邦科技基金 25.53000 25.14000 0.39000 1.55131 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.00700 41.92750 0.07950 0.18961 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.45880 48.37010 0.08870 0.18338 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.43760 41.45140 -0.01380 -0.03329 富邦恒生國企ETF基金 19.28000 19.34000 -0.06000 -0.31024 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.65000 14.70000 -0.05000 -0.34014 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.28000 23.38000 -0.10000 -0.42772 富邦高成長基金 24.43000 24.08000 0.35000 1.45349 富邦基金A類型 13.94000 13.76000 0.18000 1.30814 富邦基金I類型 13.94000 13.76000 0.18000 1.30814 富邦深証100基金 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731 富邦富時歐洲ETF基金 20.38000 20.16000 0.22000 1.09127 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42470 0.42340 0.00130 0.30704 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.40000 12.38750 0.01250 0.10091 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.19600 9.18680 0.00920 0.10014 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29900 0.29810 0.00090 0.30191 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.38770 8.37930 0.00840 0.10025 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.04960 10.18240 -0.13280 -1.30421 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.84170 10.93510 -0.09340 -0.85413 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.27720 9.45280 -0.17560 -1.85765 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.00320 10.14640 -0.14320 -1.41134 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.73000 17.66000 0.07000 0.39638 富邦精準基金 45.25000 44.45000 0.80000 1.79978 富邦精銳中小基金 12.14000 11.95000 0.19000 1.58996 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.08000 17.90000 0.18000 1.00559 富邦臺灣公司治理100基金 20.99000 20.84000 0.15000 0.71977 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.22000 7.28000 -0.06000 -0.82418 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.52000 15.26000 0.26000 1.70380 富邦標普美國特別股ETF基金 20.14000 20.02000 0.12000 0.59940 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.74370 10.93010 -0.18640 -1.70538 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.19210 10.18090 0.01120 0.11001 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.58030 10.52080 0.05950 0.56555 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.16980 10.34610 -0.17630 -1.70402 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.60250 9.59190 0.01060 0.11051 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95620 9.90020 0.05600 0.56565 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.94000 30.78000 0.16000 0.51982 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.88190 9.87960 0.00230 0.02328 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.86050 9.84750 0.01300 0.13201 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66110 9.64760 0.01350 0.13993 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.25810 10.24590 0.01220 0.11907 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23720 10.22370 0.01350 0.13205 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03400 10.01860 0.01540 0.15371 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35850 8.38760 -0.02910 -0.34694 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06550 9.09510 -0.02960 -0.32545 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.60410 8.63420 -0.03010 -0.34861 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.18960 10.22330 -0.03370 -0.32964 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.27640 10.31000 -0.03360 -0.32590 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78290 9.81730 -0.03440 -0.35040 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94290 9.97440 -0.03150 -0.31581 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59240 8.61510 -0.02270 -0.26349 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89830 9.92260 -0.02430 -0.24490 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14760 9.17160 -0.02400 -0.26168 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.47530 11.50590 -0.03060 -0.26595 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.30240 11.33010 -0.02770 -0.24448 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.57440 10.60170 -0.02730 -0.25751 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.35530 9.37850 -0.02320 -0.24737 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.25000 15.12000 0.13000 0.85979 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83060 8.88130 -0.05070 -0.57086 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74370 9.79770 -0.05400 -0.55115 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21220 9.26600 -0.05380 -0.58062 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.73300 10.79100 -0.05800 -0.53748 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.77560 10.83530 -0.05970 -0.55098 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25490 10.31380 -0.05890 -0.57108 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.36970 9.42170 -0.05200 -0.55192 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.69000 7.79000 -0.10000 -1.28370 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14590 10.19450 -0.04860 -0.47673 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.43900 9.43810 0.00090 0.00954 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.01340 8.99680 0.01660 0.18451 富蘭克林華美中華基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.63000 22.45000 0.18000 0.80178 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.34000 22.23000 0.11000 0.49483 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.21610 8.20650 0.00960 0.11698 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.28340 9.29520 -0.01180 -0.12695 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.30520 10.31830 -0.01310 -0.12696 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89390 9.88220 0.01170 0.11839 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.62220 11.60450 0.01770 0.15253 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.67220 8.65890 0.01330 0.15360 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79280 8.77940 0.01340 0.15263 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.87770 9.86260 0.01510 0.15310 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.51080 14.50050 0.01030 0.07103 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.42210 10.41470 0.00740 0.07105 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33990 10.33250 0.00740 0.07162 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62610 10.60620 0.01990 0.18763 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62400 7.60980 0.01420 0.18660 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94450 8.92780 0.01670 0.18706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93410 9.91550 0.01860 0.18759 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.33540 11.28540 0.05000 0.44305 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59430 7.56080 0.03350 0.44307 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92830 8.88900 0.03930 0.44212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.08210 10.03770 0.04440 0.44233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.91090 10.90260 0.00830 0.07613 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65800 7.65220 0.00580 0.07580 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22170 8.23770 -0.01600 -0.19423 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25830 9.29440 -0.03610 -0.38841 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36540 10.40580 -0.04040 -0.38825 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12160 13.14710 -0.02550 -0.19396 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.17000 8.08000 0.09000 1.11386 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.58000 8.45000 0.13000 1.53846 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.38000 12.47000 -0.09000 -0.72173 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.27000 0.06000 0.72551 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.20200 13.10910 0.09290 0.70867 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 富蘭克林華美第一富基金 39.72000 39.13000 0.59000 1.50779 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35690 10.35670 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.58000 13.39000 0.19000 1.41897 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.09000 15.82000 0.27000 1.70670 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.63090 9.67430 -0.04340 -0.44861 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.63080 9.67420 -0.04340 -0.44862 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.63160 9.67840 -0.04680 -0.48355 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.63160 9.67830 -0.04670 -0.48252 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.64040 9.66760 -0.02720 -0.28135 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.56730 9.59440 -0.02710 -0.28246 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.56730 9.59440 -0.02710 -0.28246 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.83160 9.83060 0.00100 0.01017 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.75700 9.75600 0.00100 0.01025 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.75690 9.75600 0.00090 0.00923 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.43400 6.40880 0.02520 0.39321 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.43570 10.48020 -0.04450 -0.42461 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47680 9.54710 -0.07030 -0.73635 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.52660 11.61200 -0.08540 -0.73545 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74730 6.76890 -0.02160 -0.31911 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86040 8.90750 -0.04710 -0.52877 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.97640 11.01160 -0.03520 -0.31966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.41000 71.55000 -0.14000 -0.19567 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 73.28000 73.11000 0.17000 0.23253 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.02920 62.86890 0.16030 0.25498 復華1至5年期高收益債券基金 21.01000 20.89000 0.12000 0.57444 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.44320 70.36820 0.07500 0.10658 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.03120 68.90650 0.12470 0.18097 復華人民幣貨幣市場基金 11.89420 11.89360 0.00060 0.00504 復華人生目標基金 40.69400 40.18810 0.50590 1.25883 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 復華中小精選基金 67.26000 66.11000 1.15000 1.73953 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.71430 52.42050 0.29380 0.56047 復華中國特選信用債券ETF基金 63.34590 63.19700 0.14890 0.23561 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.65000 11.91000 -0.26000 -2.18304 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.45000 10.68000 -0.23000 -2.15356 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 復華六年到期新興市場債券基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華台灣智能基金 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 復華全方位基金 30.24000 29.79000 0.45000 1.51057 復華全球大趨勢基金-美元 12.67000 12.57000 0.10000 0.79554 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.30000 20.07000 0.23000 1.14599 復華全球平衡基金-美元 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 復華全球平衡基金-新臺幣 19.75000 19.64000 0.11000 0.56008 復華全球物聯網科技基金-美元 14.13000 14.02000 0.11000 0.78459 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.86000 13.71000 0.15000 1.09409 復華全球原物料基金 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983 復華全球消費基金-新臺幣 13.05000 12.95000 0.10000 0.77220 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.26270 12.26010 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復華恒生單日反向一倍基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 25.31000 25.33000 -0.02000 -0.07896 復華神盾基金 27.73240 27.42850 0.30390 1.10797 復華高成長基金 70.11000 68.64000 1.47000 2.14161 復華高益策略組合基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 復華貨幣市場基金 14.46370 14.46350 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.37000 18.37000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 47.66000 47.59000 0.07000 0.14709 復華復華基金 21.98000 21.51000 0.47000 2.18503 復華華人世紀基金 16.87000 16.92000 -0.05000 -0.29551 復華傳家二號基金 33.54720 33.24200 0.30520 0.91812 復華傳家基金 23.36350 23.22200 0.14150 0.60934 復華奧林匹克全球組合基金 15.93000 15.92000 0.01000 0.06281 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 復華新興人民幣短期收益基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 復華新興市場10年期以上債券基金 22.92000 22.77000 0.15000 0.65876 復華新興市場企業債券ETF基金 71.76000 71.45000 0.31000 0.43387 復華新興市場高收益債券基金A 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 復華新興市場高收益債券基金B 5.34000 5.38000 -0.04000 -0.74349 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.97000 12.05000 -0.08000 -0.66390 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.80000 11.89000 -0.09000 -0.75694 復華新興市場短期收益基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 復華滬深300 A股基金 22.88000 22.73000 0.15000 0.65992 復華數位經濟基金 47.15000 46.77000 0.38000 0.81249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.02760 10.06330 -0.03570 -0.35475 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80070 9.82710 -0.02640 -0.26864 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.57040 10.60810 -0.03770 -0.35539 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.19600 10.22460 -0.02860 -0.27972 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.90850 9.95760 -0.04910 -0.49309 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.04020 10.06610 -0.02590 -0.25730 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.20420 10.23540 -0.03120 -0.30482 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.97280 10.96930 0.00350 0.03191 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03470 10.06840 -0.03370 -0.33471 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.81410 10.81400 0.00010 0.00092 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.39200 10.42690 -0.03490 -0.33471 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.18580 11.18570 0.00010 0.00089 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.51940 10.67670 -0.15730 -1.47330 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.60010 10.63660 -0.03650 -0.34315 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.83990 10.84040 -0.00050 -0.00461 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.47760 10.64220 -0.16460 -1.54667 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.63260 11.69100 -0.05840 -0.49953 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.53200 10.57470 -0.04270 -0.40379 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.65690 10.82430 -0.16740 -1.54652 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.93550 11.99360 -0.05810 -0.48443 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.67410 10.71760 -0.04350 -0.40587 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.96310 10.97080 -0.00770 -0.07019 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.02950 10.18550 -0.15600 -1.53159 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.14160 10.18280 -0.04120 -0.40460 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.18040 10.18740 -0.00700 -0.06871 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.33780 10.51300 -0.17520 -1.66651 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.60470 10.68770 -0.08300 -0.77659 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.46650 10.52270 -0.05620 -0.53408 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.33650 10.51160 -0.17510 -1.66578 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.60460 10.68750 -0.08290 -0.77567 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46320 10.51940 -0.05620 -0.53425 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.23950 10.40410 -0.16460 -1.58207 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.34470 10.38830 -0.04360 -0.41970 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.23770 10.40220 -0.16450 -1.58140 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.34560 10.38930 -0.04370 -0.42063 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.78490 10.96860 -0.18370 -1.67478 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.91010 10.96610 -0.05600 -0.51066 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.14690 11.16640 -0.01950 -0.17463 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.03560 10.22550 -0.18990 -1.85712 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.14450 10.21970 -0.07520 -0.73583 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.18390 10.22490 -0.04100 -0.40098 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.22800 9.26810 -0.04010 -0.43267 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.13370 8.07160 0.06210 0.76936 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.28170 8.19090 0.09080 1.10855 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.08740 12.13930 -0.05190 -0.42754 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.68140 10.59990 0.08150 0.76888 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.00220 10.88150 0.12070 1.10922 景順主流基金 18.52000 18.31000 0.21000 1.14691 景順台灣科技基金 32.36000 32.05000 0.31000 0.96724 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 景順全球科技基金 23.88000 23.35000 0.53000 2.26981 景順全球康健基金 19.93000 19.68000 0.25000 1.27033 景順貨幣市場基金 15.99800 15.99780 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.90000 32.66000 0.24000 0.73484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.56000 14.30000 0.26000 1.81818 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.90000 13.61000 0.29000 2.13079 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.90000 10.78000 0.12000 1.11317 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.35000 11.19000 0.16000 1.42985 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.63000 11.50000 0.13000 1.13043 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.95000 11.78000 0.17000 1.44312 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61030 8.62040 -0.01010 -0.11716 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83580 7.82000 0.01580 0.20205 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.48870 11.50230 -0.01360 -0.11824 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43340 10.41240 0.02100 0.20168 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753 華南永昌中國A股基金(美元) 7.57000 7.71000 -0.14000 -1.81582 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.36000 11.53000 -0.17000 -1.47441 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63620 9.63730 -0.00110 -0.01141 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.04420 10.01150 0.03270 0.32662 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.24200 10.24310 -0.00110 -0.01074 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.67960 10.64490 0.03470 0.32598 華南永昌永昌基金 20.12000 19.97000 0.15000 0.75113 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 華南永昌全球亨利組合基金 14.98650 14.99470 -0.00820 -0.05469 華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163 華南永昌全球精品基金 16.99000 16.85000 0.14000 0.83086 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.37000 13.37000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 華南永昌物聯網精選基金 12.09000 11.98000 0.11000 0.91820 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28690 16.28660 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.79990 24.72900 0.07090 0.28671 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99420 11.99410 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76260 10.76630 -0.00370 -0.03437 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.72270 10.55280 0.16990 1.61000 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97610 9.97960 -0.00350 -0.03507 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.87180 9.71540 0.15640 1.60982 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60460 10.61060 -0.00600 -0.05655 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.49760 10.33350 0.16410 1.58804 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95100 9.95660 -0.00560 -0.05624 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.79140 9.63830 0.15310 1.58845 華頓中小型基金 21.07000 20.65000 0.42000 2.03390 華頓中國多重機會平衡基金 12.06480 12.01290 0.05190 0.43204 華頓台灣基金 23.52000 23.27000 0.25000 1.07434 華頓平安貨幣市場基金 11.57480 11.57460 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.58000 17.59000 -0.01000 -0.05685 華頓全球高收益債券基金A 13.92970 13.91250 0.01720 0.12363 華頓全球高收益債券基金B 8.07650 8.06660 0.00990 0.12273 華頓全球黑鑽油源基金 4.95000 4.93000 0.02000 0.40568 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69740 2.74700 -0.04960 -1.80561 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.11550 12.15080 -0.03530 -0.29052 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38450 0.38700 -0.00250 -0.64599 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.97650 12.05820 -0.08170 -0.67755 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.97650 12.05820 -0.08170 -0.67755 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.59940 10.71420 -0.11480 -1.07148 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.69440 10.60370 0.09070 0.85536 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.69390 10.60320 0.09070 0.85540 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.38430 9.30480 0.07950 0.85440 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.68330 10.62840 0.05490 0.51654 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.68310 10.62830 0.05480 0.51560 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.35560 9.31650 0.03910 0.41969 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.66000 10.87000 -0.21000 -1.93192 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.67440 2.69200 -0.01760 -0.65379 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.08990 2.12300 -0.03310 -1.55911 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.10470 12.04060 0.06410 0.53237 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.34570 9.29620 0.04950 0.53248 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38060 0.37860 0.00200 0.52826 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29430 0.29360 0.00070 0.23842 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.50000 -0.07000 -2.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.40000 15.48000 -0.08000 -0.51680 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.32000 24.10000 0.22000 0.91286 匯豐全球趨勢組合基金 12.73000 12.53000 0.20000 1.59617 匯豐全球關鍵資源基金 8.26000 8.18000 0.08000 0.97800 匯豐安富基金 25.73000 25.59000 0.14000 0.54709 匯豐成功基金 42.90000 42.52000 0.38000 0.89370 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.37000 2.42000 -0.05000 -2.06612 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.46000 10.55000 -0.09000 -0.85308 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.92000 10.08000 -0.16000 -1.58730 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.73570 2.77380 -0.03810 -1.37357 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.39210 2.42660 -0.03450 -1.42174 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97440 11.98090 -0.00650 -0.05425 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01180 8.01810 -0.00630 -0.07857 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39080 0.39150 -0.00070 -0.17880 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33440 0.33500 -0.00060 -0.17910 匯豐金磚動力基金 14.40000 14.42000 -0.02000 -0.13870 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01540 15.01520 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.09000 5.06000 0.03000 0.59289 匯豐新鑽動力基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.58400 5.53240 0.05160 0.93269 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.45870 9.40720 0.05150 0.54745 匯豐龍鳳基金-A類型 52.54000 52.05000 0.49000 0.94140 匯豐龍鳳基金-I類型 52.54000 52.05000 0.49000 0.94140 匯豐龍騰電子基金 37.69000 37.27000 0.42000 1.12691 匯豐雙高收益債券組合基金 12.80520 12.81940 -0.01420 -0.11077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.14000 18.00000 0.14000 0.77778 新光中國成長基金(人民幣) 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 新光中國成長基金(美元) 8.78000 8.86000 -0.08000 -0.90293 新光中國成長基金(新臺幣) 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.50100 11.51360 -0.01260 -0.10944 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.30130 10.31570 -0.01440 -0.13959 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.85810 10.83910 0.01900 0.17529 新光台灣富貴基金 24.23000 24.05000 0.18000 0.74844 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.89000 21.48000 0.41000 1.90875 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.73200 40.51000 0.22200 0.54801 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.85060 46.72220 0.12840 0.27482 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.26000 10.03000 0.23000 2.29312 新光全球AI新創產業基金美元 9.91000 9.69000 0.22000 2.27038 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.18000 9.92000 0.26000 2.62097 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 新光全球生技醫療基金(美元) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 新光全球債券基金(A累積)美元 11.09260 11.11960 -0.02700 -0.24281 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.07780 11.06990 0.00790 0.07136 新光全球債券基金(B配息)美元 10.44310 10.46820 -0.02510 -0.23977 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.41520 10.40780 0.00740 0.07110 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.15000 9.91000 0.24000 2.42180 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.39000 11.12000 0.27000 2.42806 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.73000 0.12000 1.23330 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 新光吉星貨幣市場基金 15.51350 15.51330 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 新光多重資產基金(A累積)美元 8.58000 8.50000 0.08000 0.94118 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.15000 9.03000 0.12000 1.32890 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.75000 8.65000 0.10000 1.15607 新光亞洲精選基金-美金 20.05000 20.34000 -0.29000 -1.42576 新光亞洲精選基金-新台幣 20.75000 20.99000 -0.24000 -1.14340 新光店頭基金 22.91000 22.74000 0.17000 0.74758 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.74150 42.72440 0.01710 0.04002 新光特選內需收益ETF基金 20.63000 20.53000 0.10000 0.48709 新光創新科技基金 13.31000 13.23000 0.08000 0.60469 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.24280 10.24880 -0.00600 -0.05854 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64170 10.62240 0.01930 0.18169 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.06960 10.07250 -0.00290 -0.02879 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32510 9.33090 -0.00580 -0.06216 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.66140 9.64440 0.01700 0.17627 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14420 9.14010 0.00410 0.04486 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.41370 41.35810 0.05560 0.13444 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.80600 47.75460 0.05140 0.10763 新光澳幣八年期保本基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.86390 10.87520 -0.01130 -0.10391 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52470 9.53400 -0.00930 -0.09755 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54740 9.54160 0.00580 0.06079 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.66230 10.65580 0.00650 0.06100 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66310 10.67400 -0.01090 -0.10212 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53130 9.54110 -0.00980 -0.10271 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49980 9.51370 -0.01390 -0.14611 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61190 10.62830 -0.01640 -0.15431 瑞銀全球創新趨勢基金 7.21000 7.12000 0.09000 1.26404 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76660 10.80770 -0.04110 -0.38028 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51170 9.54820 -0.03650 -0.38227 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.51000 10.54650 -0.03650 -0.34609 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45830 9.49110 -0.03280 -0.34559 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53520 9.56760 -0.03240 -0.33864 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59740 10.63300 -0.03560 -0.33481 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.92490 14.93780 -0.01290 -0.08636 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.62210 8.62950 -0.00740 -0.08575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.05780 40.85550 0.20230 0.49516 群益10年期以上金融債ETF基金 45.02870 45.00270 0.02600 0.05777 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.65480 45.58140 0.07340 0.16103 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.17650 46.10280 0.07370 0.15986 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.19890 48.11660 0.08230 0.17104 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.59340 45.43050 0.16290 0.35857 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.58030 49.43950 0.14080 0.28479 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.62610 50.25110 0.37500 0.74625 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.58960 48.45790 0.13170 0.27178 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.90930 10.88070 0.02860 0.26285 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.36630 48.26570 0.10060 0.20843 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.86080 40.63510 0.22570 0.55543 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50040 11.49950 0.00090 0.00783 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09800 10.06780 0.03020 0.29997 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.29010 13.39320 -0.10310 -0.76979 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.62120 9.69890 -0.07770 -0.80112 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 群益大印度基金N-新臺幣 9.70000 9.82000 -0.12000 -1.22200 群益大印度基金-人民幣 13.01070 13.16190 -0.15120 -1.14877 群益大印度基金-美元 11.85130 12.04680 -0.19550 -1.62284 群益大印度基金-新臺幣 11.48000 11.62000 -0.14000 -1.20482 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.23280 12.11040 0.12240 1.01070 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.42620 11.31540 0.11080 0.97920 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.96000 10.82000 0.14000 1.29390 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.86680 10.75810 0.10870 1.01040 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.25970 9.16990 0.08980 0.97929 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.79000 0.12000 1.36519 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.81800 9.71980 0.09820 1.01031 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.40080 8.31930 0.08150 0.97965 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.07000 8.95000 0.12000 1.34078 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.07360 8.98280 0.09080 1.01082 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.02420 7.94640 0.07780 0.97906 群益中小型股基金 45.45000 44.90000 0.55000 1.22494 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.55630 10.59400 -0.03770 -0.35586 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.49260 9.52940 -0.03680 -0.38617 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.09520 9.09980 -0.00460 -0.05055 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.93440 8.96630 -0.03190 -0.35578 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.03280 8.06400 -0.03120 -0.38690 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.69750 7.70140 -0.00390 -0.05064 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.57770 10.59660 -0.01890 -0.17836 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.63540 11.65620 -0.02080 -0.17845 群益中國高收益債券基金-美元 11.20050 11.22390 -0.02340 -0.20848 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47680 10.45560 0.02120 0.20276 群益中國新機會基金N-人民幣 8.72610 8.78670 -0.06060 -0.68968 群益中國新機會基金N-美元 7.76120 7.81740 -0.05620 -0.71891 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294 群益中國新機會基金-人民幣 7.73860 7.79230 -0.05370 -0.68914 群益中國新機會基金-美元 8.29800 8.35820 -0.06020 -0.72025 群益中國新機會基金-新臺幣 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946 群益平衡王基金 20.03840 19.95950 0.07890 0.39530 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.92190 9.93930 -0.01740 -0.17506 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.05400 10.03780 0.01620 0.16139 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.92190 9.93940 -0.01750 -0.17607 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.05400 10.03780 0.01620 0.16139 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.92200 9.93940 -0.01740 -0.17506 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.05390 10.03770 0.01620 0.16139 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03240 10.01610 0.01630 0.16274 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.89440 9.91250 -0.01810 -0.18260 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.02610 10.01070 0.01540 0.15384 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.89440 9.91250 -0.01810 -0.18260 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.02610 10.01070 0.01540 0.15384 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.89440 9.91260 -0.01820 -0.18360 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.02610 10.01070 0.01540 0.15384 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.02240 10.00670 0.01570 0.15689 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.90590 9.92200 -0.01610 -0.16227 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.03770 10.02020 0.01750 0.17465 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.90590 9.92200 -0.01610 -0.16227 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.03780 10.02020 0.01760 0.17565 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.90580 9.92190 -0.01610 -0.16227 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.03770 10.02020 0.01750 0.17465 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.02740 10.00970 0.01770 0.17683 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.38400 12.39950 -0.01550 -0.12501 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.44860 11.46650 -0.01790 -0.15611 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.56400 10.57720 -0.01320 -0.12480 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.76490 9.78010 -0.01520 -0.15542 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.35430 10.36720 -0.01290 -0.12443 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.49830 10.45950 0.03880 0.37095 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.27920 10.24200 0.03720 0.36321 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24520 9.21090 0.03430 0.37238 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24650 9.21300 0.03350 0.36362 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.55940 10.52030 0.03910 0.37166 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.60190 10.56350 0.03840 0.36352 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40840 9.37360 0.03480 0.37126 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89350 9.85770 0.03580 0.36317 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.40040 11.39330 0.00710 0.06232 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.83410 7.82920 0.00490 0.06259 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.76200 10.74930 0.01270 0.11815 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.56580 10.55640 0.00940 0.08905 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.80900 10.76320 0.04580 0.42552 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91570 9.90400 0.01170 0.11813 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.84980 9.84120 0.00860 0.08739 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07730 10.03450 0.04280 0.42653 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.76210 10.74940 0.01270 0.11815 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.56560 10.55630 0.00930 0.08810 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.80890 10.76310 0.04580 0.42553 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91580 9.90410 0.01170 0.11813 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.84970 9.84100 0.00870 0.08841 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07730 10.03450 0.04280 0.42653 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.81540 9.73200 0.08340 0.85697 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.66000 11.52000 0.14000 1.21528 群益全球關鍵生技基金-美元 16.06000 15.92360 0.13640 0.85659 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.18000 15.99000 0.19000 1.18824 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.82000 11.90000 -0.08000 -0.67227 群益印度中小基金N-人民幣 10.28580 10.42380 -0.13800 -1.32389 群益印度中小基金N-美元 8.36330 8.51630 -0.15300 -1.79655 群益印度中小基金N-新臺幣 8.07000 8.18000 -0.11000 -1.34474 群益印度中小基金-人民幣 13.92470 14.11150 -0.18680 -1.32374 群益印度中小基金-美元 11.96180 12.18060 -0.21880 -1.79630 群益印度中小基金-新臺幣 14.13000 14.32000 -0.19000 -1.32682 群益多利策略組合基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 群益多重資產組合基金 15.83000 15.74000 0.09000 0.57179 群益安家基金 25.71480 25.56250 0.15230 0.59579 群益安穩貨幣市場基金 16.16440 16.16410 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.88000 21.54000 0.34000 1.57846 群益亞太中小基金 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227 群益亞太新趨勢平衡基金 16.31000 16.39000 -0.08000 -0.48810 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.76430 10.75860 0.00570 0.05298 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.93910 7.93490 0.00420 0.05293 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.45790 10.45240 0.00550 0.05262 群益店頭市場基金 97.70000 97.03000 0.67000 0.69051 群益東方盛世基金 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 群益東協成長基金-人民幣 13.29350 13.50050 -0.20700 -1.53328 群益東協成長基金-美元 11.30180 11.53300 -0.23120 -2.00468 群益東協成長基金-新臺幣 11.42000 11.60000 -0.18000 -1.55172 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.10080 12.03710 0.06370 0.52920 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.17970 11.12380 0.05590 0.50253 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.70670 10.62340 0.08330 0.78412 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.87480 9.82280 0.05200 0.52938 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.12590 9.08030 0.04560 0.50219 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73800 8.67000 0.06800 0.78431 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.07110 10.98500 0.08610 0.78380 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.66350 9.61260 0.05090 0.52951 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.28790 9.24140 0.04650 0.50317 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76160 9.68560 0.07600 0.78467 群益長安基金 30.02000 29.53000 0.49000 1.65933 群益美國新創亮點基金N-美元 10.38480 10.24360 0.14120 1.37842 群益美國新創亮點基金-美元 15.70980 15.49610 0.21370 1.37906 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.49000 15.23000 0.26000 1.70716 群益真善美基金 15.93340 15.94100 -0.00760 -0.04768 群益馬拉松基金 120.84000 119.23000 1.61000 1.35033 群益深証中小板基金 11.44000 11.32000 0.12000 1.06007 群益創新科技基金 33.30000 32.88000 0.42000 1.27737 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.78980 9.87380 -0.08400 -0.85074 群益華夏盛世基金N-美元 8.72730 8.80490 -0.07760 -0.88133 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 群益華夏盛世基金-人民幣 10.66120 10.75270 -0.09150 -0.85095 群益華夏盛世基金-美元 9.62280 9.70830 -0.08550 -0.88069 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.21000 16.30000 -0.09000 -0.55215 群益奧斯卡基金 30.49000 30.21000 0.28000 0.92685 群益新興金鑽基金-美元 10.99550 11.06660 -0.07110 -0.64247 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256 群益葛萊美基金 23.89000 23.65000 0.24000 1.01480 群益道瓊美國地產ETF基金 22.74000 22.64000 0.10000 0.44170 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.87000 7.94000 -0.07000 -0.88161 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.63000 13.40000 0.23000 1.71642 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.54700 11.48270 0.06430 0.55997 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.02630 10.96820 0.05810 0.52971 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.27630 11.17920 0.09710 0.86858 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.14920 11.08710 0.06210 0.56011 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.64580 10.58970 0.05610 0.52976 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.88730 10.79360 0.09370 0.86811 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.54690 11.48260 0.06430 0.55998 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.02660 10.96860 0.05800 0.52878 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.14920 11.08710 0.06210 0.56011 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.64530 10.58930 0.05600 0.52884 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.09590 10.00900 0.08690 0.86822 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.12730 13.08770 0.03960 0.30257 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.86060 11.83030 0.03030 0.25612 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.75630 11.72290 0.03340 0.28491 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74490 8.71860 0.02630 0.30165 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01600 8.99300 0.02300 0.25575 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.50820 8.48400 0.02420 0.28524 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32450 10.29810 0.02640 0.25636 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.97450 9.94900 0.02550 0.25631 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.99000 9.99000 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路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.53000 30.35000 0.18000 0.59308 德信中國精選成長基金 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 德信台灣主流中小基金 20.83000 20.62000 0.21000 1.01843 德信萬保貨幣市場基金 11.98900 11.98880 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 33.59000 33.22000 0.37000 1.11379 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.97010 11.00150 -0.03140 -0.28542 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.84780 10.86460 -0.01680 -0.15463 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71930 11.71910 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.93000 16.83000 0.10000 0.59418 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.33000 17.09000 0.24000 1.40433 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.76040 10.89650 -0.13610 -1.24902 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.35340 16.56240 -0.20900 -1.26189 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.31810 8.28840 0.02970 0.35833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11230 11.11100 0.00130 0.01170 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.13570 12.13400 0.00170 0.01401 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.17940 14.12870 0.05070 0.35884 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.72000 16.64000 0.08000 0.48077 摩根中小基金 22.33000 22.19000 0.14000 0.63091 摩根中國A股基金 14.77000 14.82000 -0.05000 -0.33738 摩根中國A股基金(美元) 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 摩根中國亮點基金 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.26530 11.29010 -0.02480 -0.21966 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.53500 12.67620 -0.14120 -1.11390 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.47500 9.51600 -0.04100 -0.43085 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.17010 13.19930 -0.02920 -0.22122 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.26000 15.43190 -0.17190 -1.11393 摩根台灣金磚基金-累積型 19.37000 19.26000 0.11000 0.57113 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.37000 19.26000 0.11000 0.57113 摩根台灣增長基金 49.42000 49.04000 0.38000 0.77488 摩根平衡基金 27.44000 27.36000 0.08000 0.29240 摩根全球α基金 18.42000 18.21000 0.21000 1.15321 摩根全球平衡基金 16.33590 16.34700 -0.01110 -0.06790 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44240 9.42610 0.01630 0.17292 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58140 10.58860 -0.00720 -0.06800 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97310 9.96090 0.01220 0.12248 摩根多元入息成長基金-累積型 11.65530 11.63520 0.02010 0.17275 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.39380 10.38110 0.01270 0.12234 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.33370 10.39620 -0.06250 -0.60118 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.76160 13.84480 -0.08320 -0.60095 摩根亞洲基金 56.74000 57.46000 -0.72000 -1.25305 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45170 8.46380 -0.01210 -0.14296 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95830 10.00430 -0.04600 -0.45980 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81060 8.82980 -0.01920 -0.21745 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91820 12.93670 -0.01850 -0.14300 摩根東方內需機會基金 17.95000 18.18000 -0.23000 -1.26513 摩根東方科技基金 31.27000 31.45000 -0.18000 -0.57234 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.43000 9.56000 -0.13000 -1.35983 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.89000 8.99000 -0.10000 -1.11235 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.38000 11.48000 -0.10000 -0.87108 摩根金龍收成基金 21.32000 21.37000 -0.05000 -0.23397 摩根第一貨幣市場基金 15.13600 15.13580 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.02000 14.11000 -0.09000 -0.63785 摩根新金磚五國基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850 摩根新絲路基金 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 摩根新興35基金 13.07000 13.11000 -0.04000 -0.30511 摩根新興日本基金 23.03000 23.09000 -0.06000 -0.25985 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17290 7.28580 -0.11290 -1.54959 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51410 9.69310 -0.17900 -1.84667 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32780 9.47800 -0.15020 -1.58472 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.13850 11.31360 -0.17510 -1.54769 摩根新興科技基金 52.92000 52.47000 0.45000 0.85763 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.68650 8.69160 -0.00510 -0.05868 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.29500 9.33650 -0.04150 -0.44449 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.75270 8.77960 -0.02690 -0.30639 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.38430 10.39040 -0.00610 -0.05871 摩根龍揚基金 31.86000 31.94000 -0.08000 -0.25047 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 摩根環球股票收益基金-累積型 12.05000 11.93000 0.12000 1.00587 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36840 9.34170 0.02670 0.28582 摩根總收益組合基金-累積型 11.60410 11.57120 0.03290 0.28433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.09000 20.18000 -0.09000 -0.44599 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61790 12.61780 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.18000 11.03000 0.15000 1.35993 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.84760 10.87200 -0.02440 -0.22443 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.55330 10.56580 -0.01250 -0.11831 聯邦中國龍基金 26.57000 26.32000 0.25000 0.94985 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53920 12.58650 -0.04730 -0.37580 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.76500 11.79530 -0.03030 -0.25688 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.75110 10.75070 0.00040 0.00372 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31570 10.35480 -0.03910 -0.37760 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.73180 9.75690 -0.02510 -0.25725 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.88630 8.88600 0.00030 0.00338 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.76540 9.74440 0.02100 0.21551 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.13020 10.07440 0.05580 0.55388 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.26920 9.24930 0.01990 0.21515 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61160 9.55870 0.05290 0.55342 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.57510 11.53560 0.03950 0.34242 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.43990 11.40370 0.03620 0.31744 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.77360 10.70780 0.06580 0.61451 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.68050 10.64520 0.03530 0.33160 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.54330 10.50990 0.03340 0.31780 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92900 9.86840 0.06060 0.61408 聯邦金鑽平衡基金 23.56660 23.38090 0.18570 0.79424 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.30230 9.26150 0.04080 0.44053 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.81350 9.73760 0.07590 0.77945 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.25010 9.20960 0.04050 0.43976 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.74600 9.67060 0.07540 0.77968 聯邦貨幣市場基金 13.22710 13.22690 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.30000 13.19000 0.11000 0.83397 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.84680 16.86790 -0.02110 -0.12509 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.69870 12.66320 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聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.58000 15.49000 0.09000 0.58102 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.56000 14.48000 0.08000 0.55249 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.56000 14.48000 0.08000 0.55249 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.73000 14.65000 0.08000 0.54608 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.64000 8.58000 0.06000 0.69930 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.08000 13.01000 0.07000 0.53805 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.54000 19.58000 -0.04000 -0.20429 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.27000 18.31000 -0.04000 -0.21846 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 聯博貨幣市場基金 15.04110 15.04100 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.14080 11.17290 -0.03210 -0.28730 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.85510 13.91890 -0.06380 -0.45837 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.51930 7.54100 -0.02170 -0.28776 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.35420 10.36150 -0.00730 -0.07045 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.74630 10.67410 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