[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/14 108/08/13 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.36000 33.75000 1.61000 4.77037 元大標普500單日正向2倍基金 35.87000 34.59000 1.28000 3.70049 國泰美國費城半導體基金 14.81000 14.33000 0.48000 3.34962 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.95000 19.39000 0.56000 2.88809 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.82000 28.99000 0.83000 2.86306 國泰標普北美科技ETF基金 23.64000 23.03000 0.61000 2.64872 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.18000 9.92000 0.26000 2.62097 富邦NASDAQ-100基金 33.04000 32.22000 0.82000 2.54500 野村巴西基金 7.01000 6.84000 0.17000 2.48538 瀚亞美國高科技基金 29.69000 28.98000 0.71000 2.44997 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.39000 11.12000 0.27000 2.42806 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.15000 9.91000 0.24000 2.42180 元大全球人工智慧ETF基金 23.63000 23.10000 0.53000 2.29437 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.26000 10.03000 0.23000 2.29312 新光全球AI新創產業基金美元 9.91000 9.69000 0.22000 2.27038 景順全球科技基金 23.88000 23.35000 0.53000 2.26981 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.14000 22.63000 0.51000 2.25365 復華復華基金 21.98000 21.51000 0.47000 2.18503 元大巴西指數基金 7.20400 7.05000 0.15400 2.18440 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.28000 19.85000 0.43000 2.16625 復華高成長基金 70.11000 68.64000 1.47000 2.14161 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.90000 13.61000 0.29000 2.13079 保德信拉丁美洲基金 7.20000 7.05000 0.15000 2.12766 華頓中小型基金 21.07000 20.65000 0.42000 2.03390 柏瑞拉丁美洲基金 10.22000 10.02000 0.20000 1.99601 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.79000 10.58000 0.21000 1.98488 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.79000 10.58000 0.21000 1.98488 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.92930 21.51680 0.41250 1.91711 台新中國通基金 47.90000 47.00000 0.90000 1.91489 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.89000 21.48000 0.41000 1.90875 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------