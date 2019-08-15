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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/14  108/08/13  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.36000   33.75000   1.61000    4.77037
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.87000   34.59000   1.28000    3.70049
國泰美國費城半導體基金                                           14.81000   14.33000   0.48000    3.34962
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.95000   19.39000   0.56000    2.88809
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     29.82000   28.99000   0.83000    2.86306
國泰標普北美科技ETF基金                                          23.64000   23.03000   0.61000    2.64872
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                     10.18000    9.92000   0.26000    2.62097
富邦NASDAQ-100基金                                               33.04000   32.22000   0.82000    2.54500
野村巴西基金                                                      7.01000    6.84000   0.17000    2.48538
瀚亞美國高科技基金                                               29.69000   28.98000   0.71000    2.44997
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                11.39000   11.12000   0.27000    2.42806
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.15000    9.91000   0.24000    2.42180
元大全球人工智慧ETF基金                                          23.63000   23.10000   0.53000    2.29437
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.26000   10.03000   0.23000    2.29312
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.91000    9.69000   0.22000    2.27038
景順全球科技基金                                                 23.88000   23.35000   0.53000    2.26981
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       23.14000   22.63000   0.51000    2.25365
復華復華基金                                                     21.98000   21.51000   0.47000    2.18503
元大巴西指數基金                                                  7.20400    7.05000   0.15400    2.18440
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                    20.28000   19.85000   0.43000    2.16625
復華高成長基金                                                   70.11000   68.64000   1.47000    2.14161
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.90000   13.61000   0.29000    2.13079
保德信拉丁美洲基金                                                7.20000    7.05000   0.15000    2.12766
華頓中小型基金                                                   21.07000   20.65000   0.42000    2.03390
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.22000   10.02000   0.20000    1.99601
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.79000   10.58000   0.21000    1.98488
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.79000   10.58000   0.21000    1.98488
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.92930   21.51680   0.41250    1.91711
台新中國通基金                                                   47.90000   47.00000   0.90000    1.91489
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     21.89000   21.48000   0.41000    1.90875
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