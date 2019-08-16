能源盤後—中國嗆回擊、經濟衰退陰影壟罩 原油連2日收低

週四 (15 日) 交易，原油期貨連續 2 日收低，係因中美貿易緊張局勢繼續刺激市場對全球經濟放緩的擔憂，而這可能構成需求壓力。

與此同時，天然氣價格大幅上漲，站上本月迄今最高收盤價，係因上週庫存增加程度小於預期，天氣預報回暖，提高天然氣需求前景。

rice Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 在其每日報告中指出，「由於海外經濟數據疲弱，推測石油需求可能放緩，石油市場正因應恐懼而交易。然而，實際數據推測，經濟放緩程度可能被過度誇大，且我們還能靠更多的經濟刺激措施，最重要的是：有耐心、莫驚慌，尋覓機會。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 76 美分或 1.4%，收每桶 54.47 美元，盤中低點曾達 53.77 美元。昨日該契約收低 3.3%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.25 美元或 2.1%，收每桶 58.23 美元。

中國表示，如果美國對額外的中國進口貨品加徵 10% 關稅之計畫真的在 9 月 1 日生效，那麼中國將採取某些「必要對策」。此評論一出後，週四原油因應下跌，但在中國外交部發言人表示，中國當局仍希望找出雙方都能接受的貿易紛爭解決方案之後，原油跌勢有所緩和。

維也納諮商公司 JBC Energy 分析報告指出，「經濟衰退風險仍是焦點，因為市場認為，本週稍早川普雖遞延中國新一輪關稅生效時間，但並未實質改變貿易局勢，同時債券殖利率反轉的消息遍地皆是。」

全球經濟成長前景悲觀

美債主要殖利率曲線反轉，10 年期公債殖利率低於 2 年期公債殖利率，導致週三美股重挫，道指重挫約 800 點且為今年最大單日跌幅，因該曲線反轉被視為潛在的經濟衰退信號。

由於中國和歐洲的經濟數據也悲觀，加深了市場對全球經濟成長前景的擔憂，使得石油在內的資產遭大舉拋售。

Walsh Trading. 首席市場分析師 Scott Gecas 表示，「每則新聞都在提市場對全球經濟衰退的擔憂，這加重了石油的價格壓力，交易員預期 WTI 原油會在 55 美元至 50 美元間盤整，若要推動價格上升，需要一些大消息或者 OPEC 決議進一步減產。」

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格大漲 8.9 美分或 4.2%，收每百萬 Btu 2.232 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下降 3.9 美分或 2.4%，收每加侖 1.6364 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下降 3.3 美分或 1.8%，收每加侖 1.8107 美元。

EIA 週四報告，上週 (8/9 止) 國內天然氣庫存增加 490 億立方英呎。根據 S&P Global Platts ，分析師預期上週天然氣庫存增加 540 億立方英呎。

施耐德電氣商品分析師 Christin Redmond 表示，天氣回暖預計可提高未來幾週全美的發電需求，使其對抗上升的產量水準。