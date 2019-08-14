〈環宇法說〉調整高毛利產品 Q2純益季增498% EPS 1元

環宇 - KY(4991-TW) 今 (14) 日召開法說會公布第 2 季財報，稅後純益 8818.9 萬元，季增 498.22%、年減 4.64%，每股純益 1 元，環宇表示，獲利提升主要是調整產品組合，並與客戶溝通不再接毛利偏低產品訂單，將增加生產氮化鎵 (GaN) 等毛利高的產品。

環宇第 2 季營收 4.65 億元，季增 23.1%、年減 10.9 %，毛利率 51.38%，季增 15.37 個百分點、年增 2.35 個百分點，營益率 23.55%，季增 19.96 個百分點、年增 0.45 個百分點；稅後純益 8818.9 萬元，季增 498.22%、年減 4.64%，每股純益 1 元。

環宇上半年營收 8.43 億元，年減 15.8%，毛利率 44.5%，年減 2.5 個百分點，營益率 14.6%，年減 6.42 個百分點，稅後純益 1.03 億元，年減 41.6%，每股純益 1.18 元。

環宇表示，雖然今年上半年相對去年同期市場需求下滑，但客戶逐步庫存改善、公司調整產品組合奏效，將持續提升氮化鎵 (GaN) 等毛利高產品的生產比重，而與晶成半導體合作的計畫，也都如預期執行中。

以產品營收來看，環宇第 2 季 KGD 產品比重約 50%、Opto Foundry 占 15%，RF 相關占 33%，其他占 2%。