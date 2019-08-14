康控-KY Q2轉盈 上半年仍難脫虧損 EPS -0.17元

康控 - KY(4943-TW) 今 (14) 日公告第 2 季財報，雖然稅後純益 1.35 億元，較前季虧轉盈、年減 18.7%，每股純益 1.09 元，但上半年依舊面臨虧損，每股淨損 0.17 元。

康控第 2 季營收 12.15 億元，季增 105.5%、年減 17.4%；毛利率 34.61%，季增 19.95 個百分點、年減 4 個百分點；營益率 14.47%，較前季負轉正、年減 7.09 個百分點；稅後純益 1.35 億元，較前季虧轉盈、年減 18.7%，每股純益 1.09 元。

康控上半年營收 18.06 億元，毛利率 28.08%，年減 3.84 個百分點，營益率 4.34%，年減 9.93 個百分點、稅後淨損 2115.5 億元，每股淨損 0.17 元，較去年同期轉虧。

蘋果 iPhone 銷售不振，導致康控上半年難以擺脫虧損，不過公司指出，下半年在美系客戶的聲學產品上，除了既有的手持產品，也打進穿戴式產品，預期來自該客戶的品項將明顯增加。

此外，康控車用機構件也已陸續通過認證，部分產品開始量產，加上車載鏡頭也可望於近期出貨，下半年營運升溫，公司看好除了將優於上半年外，也可望優於去年同期，全年可望回到去年水準。