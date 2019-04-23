環宇400萬股私募案 晶電出手認購 深化砷化鎵合作關係

環宇 - KY(4991)宣布 400 萬股私募案，晶電 (2448) 為公告參與私募應募人，目前尚無其他應募人，日前環宇宣布入股持股晶電 100% 子公司晶成半導體 16.4% 股權，此次晶電透過私募案投資環宇，市場解讀，深化在砷化鎵代工合作結盟關係。環宇此次私募資金用途為充實營運資金、購置設備、轉投資等一項或多項用途，以擴展營運規模及強化財務結構及市場競爭力，待股東會決議授權董事會視市場狀況，以及營運需求自股東會決議之日起一年內預計分二次辦理，以目前環宇 9.07 億股本換算下，晶電全數認購，持股比重約 0.44%。

晶電發展化合物半導體，主要業務聚焦在 LED，透過「晶成半導體」分割，把業務領域由 LED，延伸到三五族半導體應用，資本額約 10 億元，目前 EPI 競爭對手為光電元件廠英國 IQE、全新 (2455)，製程代工競爭對手為穩懋 ( 3105 )。

日前環宇、晶電宣布策略聯盟，環宇以 1.64 億元，入股晶成半導體 16.4% 股權，預計第一季末完成投資，未來晶成為環宇提供 6 吋磊晶圓代工服務，雙方主要會聚焦在供應消費性電子產品，如：VCSEL 手機臉部辨識、5G 應用，環宇甫宣布入股晶成半導體之，晶電又將參與環宇私募，透過交叉持股，深化兩者合作關係用意相當明顯。