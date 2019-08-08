亞太電先減資再增資 補虧損並準備資金競標5G頻譜

亞太電 (3682-TW) 今 (8) 日召開重訊表示，為彌補財報虧損，董事會決議辦理減資，減資比率為 34.45%，減資後每股淨值將從 6.5 元回到 10 元，此外，因應年底 5G 競標，將於 10 月初進行 150 億元私募增資案。

財務長洪龍珠表示，公司第 2 季財報累積虧損 221.47 億元，法定盈餘公積及資本公積彌補虧損後，累積虧損仍達 148.1 億元。

亞太電資本額 429.83 億元，減資 34.45%，減資後資本額降到 281.72 億元，每股淨值將從 6.5 元回到 10 元。

亞太電預計 10 月 2 日舉行股東臨時會，將討論減資及私募案，總經理黃南仁表示，減資再私募增資，是為了因應年底 5G 競標，大股東鴻海 (2317-TW)、台鐵及台灣大等，是否加碼參與，由股東自行評估。

董事長呂芳銘日前曾喊出，將備好 70 億元銀彈競標 5G 頻譜，黃南仁對此表示，後續 5G 標金，會待市場競爭狀況，隨時調整。

亞太電第 2 季營收 33.68 億元，季減 3%，年減 9.2%；毛利率 3.21%，季減 2 個百分點，年減 8.8 個百分點；營益率 - 38.98%，相較去年同期 - 32.06% 微幅增加；稅後虧損 13.13 億元，多於去年同期虧損 7.85 億元；每股虧損 0.31 元。

亞太電上半年營收 68.42 億元，年減 6%；毛利率 4.24%，年減 7.3 個百分點；營益率 - 38.04%，較去年同期 - 32.14% 微幅增加，稅後虧損 25.19 億元，虧損金額也大於去年同期虧損 12.31 億元，每股虧損 0.6 元。