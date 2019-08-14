你的錢有去無回！瑞銀：還在逢低買進 小心投報率極差

對過去延續十年多的長期牛市來說，「逢低買進」是一個獲利鐵律，但瑞銀警告，投資者現在可能要改改想法了。

瑞銀分析師 Francois Trahan 和 Samuel Blackman 週二表示，「如果是領先指標都在加速的世界，一般來說，股市修正期就是投資者逢低買進的賺錢良機，但相反的，在現今 PMI 低於 50 的背景下，且還可能進一步降息，通常這時候『逢低買進』就會變成不斷虧錢的說法。」

** PMI 數據以 50 為產業活動擴張或萎縮的分水嶺，低於 50 表明活動萎縮，尤其是製造業指數及其組成部分為主。

但現在撈便宜的買家可能感覺還不錯，至少就目前來說，週二在美國宣布將推遲加徵中國貨品進口關稅至 12 月中旬後，道指大漲 372 點左右、S&P 500 指數也有約莫 1.5% 漲幅，讓美股修復 8 月初受到的傷害，本月迄今道指跌幅收斂至 2.2%、S&P 500 跌幅縮小至 1.8%。

風險啟動、風險關閉

Trahan 和 Blackman 認為，過去 9 次完整的經濟週期都驗證了回溯至 1974 年的歷史，亦即當領先指標 (PMI 一類) 加速的時候，「逢低買進」策略的效果最棒。

那段時間即分析師所謂「風險啟動階段」，「逢低買進」策略幾乎不會失手，但當指數觸頂後進入「風險關閉階段」，該策略的表現就多空交錯，且一旦 PMI 低於 50，顯示經濟進入「風險厭惡階段」，「逢低買進」策略幾乎有去無回。

該分析師建議欲逢低買進的投資者先檢查這 3 大項目：

目前處於何種風險階段 利率是否支撐本益比擴張 企業獲利前景是否有利

現在不只是週期進入「風險關閉階段」，企業獲利前景也惡化，至於利率，分析師認為收益將滯後 18 個月。早期收益率下降的滯後效應，會導致 2019 年初 P/E 率上升，但「18 月前利率鋪下的道路顯示，現在管道正在收緊，未來幾個月我們恐怕會經歷更多次收縮，而非擴張 (係指本益比)。」

綜上所述，分析師認為這個時期他們會將「逢低買進」策略標示為「投報率極差」。