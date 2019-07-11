貿易風暴再起 法國通過對美國科技大廠課徵數位稅

法國參議院週四通過對大型科技公司的營收課稅，如 Google，亞馬遜與臉書。完全未在意川普總統的警告 -- 這是不當將目標鎖定美國企業。

週三，川普下令調查法國這項對科技公司課徵數位稅的計畫。這項 3% 的稅賦將適用於約 30 家法國大型企業，而這些企業主要來自美國。

法國財政部長勒麥爾 (Bruno Le Maire) 在發布的聲明中說：「法國是主權國家，法國有權制定自己的稅則。這件事會進行下去。」

他補充說道，美國與法國可以找到共識，無需使用威脅，針對網路大廠的公平稅賦達成協定。

美國貿易代表萊特海澤則在週三發布的聲明中說，「美國將會調查法國的這項課稅是否涉及歧視或不合理，增加美國商務的負擔或限制了美國的商務。」這項調查可能導致美國對法國商品課徵關稅，或施加貿易限制，可能升高全球的貿易戰。

萊特海澤並說，美國將持續支持經濟發展暨貿易組織 (OECD) 針對數位經濟稅賦達成多邊協定的努力。OPEC 曾說，所謂的數位稅要到 2020 年才可能做成結論。

法國於今年初開始推動自身版本的數位稅。適用這項稅賦的企業，其數位服務創造的全球營收至少需達到 7.5 億歐元 (8.45 億美元)，其中 2500 萬歐元(2800 萬美元) 係來自法國。勒麥爾說過，這項稅賦一年的稅收將達 5 億歐元(5.65 億美元)。

亞馬遜公司在發布的聲明中說：「法國這項稅賦立意不佳，且具有歧視性。將對美國與法國的消費者造成重大傷害。」