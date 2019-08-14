太景上半年轉虧為盈 純益637萬 EPS 0.01元

太景 (4157-TW) 受惠 C 肝新藥里程碑款 500 萬元美元 (約新台幣 1.5 億元) 認列業外收入，上半年轉虧為盈，稅後純益 637 萬元，年增 105%，每股純益 0.01 元；第 2 季稅後純益 6045 萬元，季增 211%，年增 162%；每股純益 0.08 元，展望後市，董事長黃國隆表示，多項產品將於明年展開海外授權，屆時可逐步貢獻營收，對營運樂觀看待。

太景第 2 季營收 414 萬元，季增 9%，年增 29%；毛利率 72.84%，季增 2.4%，年減 5.5 個百分點；營益率 - 1635%，相較去年同期 - 1903% 收斂；稅後純益 6045 萬元，季增 211%，年增 162%；每股純益 0.08 元。

太景上半年營收 869 萬元，年減 56.4%；毛利率 71.57%，年減 21.6 個百分點；營益率 - 1,454%，相較去年同期 - 538% 增加；稅後純益 637 萬元，年增 105%；每股純益 0.01 元。

太景表示，受惠 C 肝新藥伏拉瑞韋，6 月底完成二期臨床試驗的里程碑款 1.5 億元，認列業外收入，讓營運轉虧為盈。

展望後市，黃國隆表示，C 肝新藥伏拉瑞韋，已在中國啟動三期臨床，力拚今年 10 月底完成收案，明年下半年取得藥證，有助營收升溫，多項產品將從下半年開始有進展，長期營運樂觀看待。

另外，太景自行研發的抗流感病毒新藥，陸續向中國、美國、日本及韓國申請臨床試驗審查，預計今年底完成收案，明年申請藥證、上市，屆時可帶來營收貢獻。

抗生素太捷信口服膠囊方面，黃國隆表示，抗生素上半年銷售暢旺，已在中國賣出逾 8 萬盒，年增 258%，遠超過去年整年，此外，秋冬季節是肺炎高峰期，抗生素口服膠囊將挹注新一波營運動能。