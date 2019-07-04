太景-KY研發抗流感病毒新藥問世 最快明年開始授權

太景 - KY(4157-TW) 今 (4) 日宣布，自行研發的抗流感病毒新藥，董事長黃國隆指出，明年將與廠商簽授權，屆時就可開始貢獻營收。

黃國隆強調，新藥上市後，每年最高可挹注太景 - KY 約人民幣 150 億元 (約新台幣 675 億元)，若順利完成，明年可望轉虧為盈。

黃國龍指出，流感是未來 10 年全球主要疾病之一，每年約有 10 億人的需求，太景自行研發的流感新藥為口服藥品，估可對抗 A 流、B 流及禽流感，同時降低再次感染的風險。

展望後市，黃國龍表示，太景新藥今年底將陸續向中國、美國、日本及韓國申請臨床試驗審查，預計將收 1500 位受試者，明年開始與廠商洽談授權，順利完成後可望挹注營收，法人分析，授權金若一次到位，明年營運將可轉虧為盈。

黃國隆表示，目前開發流感新藥業者不多，中國市場每年營收可達人民幣 150 億元 、全球則可達 4.65 兆元，未來流感新藥將成太景的主要成漲動能。

另外，太景的抗生素太捷信與 C 肝新藥伏拉瑞韋已在收成階段，抗生素太捷信的注射劑中國藥證已完成臨床藥學審核，且專利獲美國認可，生產成本可望降低。

C 肝新藥伏拉瑞韋方面，目前已在中國啟動三期臨床，力拚今年 10 月底完成收案，明年下半年取得藥證，也有助營收逐步升溫。