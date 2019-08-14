【保德信投信】醫療獲利居冠 谷底反彈可期

美國第二季財報公佈季節即將步入尾聲，目前已有 425 間標普 500 成分股公佈第二季財報，將近有七成左右公司優於預期，其中以健康醫療產業財報最亮眼，營收與獲利成長優於整體產業水準。保德信投信指出，醫療產業獲利成長成為 S&P500 類股中獲利王，主要係因政策不確定因素有望底定，加上醫療併購題材利多，醫療成長趨勢動能強勁，獲利前景亮眼。(資料來源: Factset，2019/7)

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，市場對於美國標普 500 第二季整體營收成長預期，由 3.8% 調升至 4.1%，其中醫療產業由 12.4% 調升至 13.4%，成長率僅此於通訊服務業。此外，市場對於標普 500 第二季獲利成長預期，由 - 2.7% 調升至 - 1.0%，但醫療產業獲利營收最為亮眼，由 2.1% 大幅拉高至 8%，為所有產業中成長率最高。(資料來源: Factset，2019/7)

整體而言，市場對於今年美國標普 500 各產業營收於 6 月底大至持平，但醫療產業營收年成長預估為 12.6%，營收成長居所有產業之冠；另外，受到美中貿易戰影響，過去 3 個月市場下修標普整體獲利成長，由 2.6% 調降至 1.9%，而醫療產業一枝獨秀，其獲利預估由 4.6% 調升至 5.4%。 (資料來源: FactSet，2019/8，保德信投信整理)

江宜虔進一步表示，隨著生技藥廠研發能力與日俱增，新藥核准件數逐年增加。新藥核准上市後，藥品營收成長可維持數年成長，這將有利於整體製藥及生物科技產業成長動能持續。江宜虔認為，目前藥價風險對於醫療類股股價負向影響已經反應在股價上，加上近年大量新藥核准上市，醫療成長動能強勁。儘管醫療產業股價短期受到政策不確定性影響，但觀察醫療產業第二季財報表現優於整體股市，由於醫療產業長期產業成長動能並未改變，醫療股價若因政策討論出現大幅下跌，投資人可逢低分批佈局醫療類股基金。