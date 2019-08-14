[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/13 108/08/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.33250 10.42130 -0.08880 -0.85210 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12060 10.20770 -0.08710 -0.85328 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.43170 10.50640 -0.07470 -0.71100 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22600 10.29900 -0.07300 -0.70881 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.21200 10.29000 -0.07800 -0.75802 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.21260 10.28620 -0.07360 -0.71552 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.21120 10.28460 -0.07340 -0.71369 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.31690 10.39160 -0.07470 -0.71885 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.81390 9.92590 -0.11200 -1.12836 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.81390 9.92590 -0.11200 -1.12836 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.81160 9.91660 -0.10500 -1.05883 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.81160 9.91660 -0.10500 -1.05883 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.94030 10.04850 -0.10820 -1.07678 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.94030 10.04850 -0.10820 -1.07678 大華銀多元特別收益平衡基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.73670 10.79600 -0.05930 -0.54928 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.53660 10.59480 -0.05820 -0.54933 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.65630 10.70740 -0.05110 -0.47724 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.54300 10.59360 -0.05060 -0.47765 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.64000 21.86000 -0.22000 -1.00640 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.95000 21.21000 -0.26000 -1.22584 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.42250 43.04470 0.37780 0.87769 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.99510 40.04390 -0.04880 -0.12187 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.90360 9.92190 -0.01830 -0.18444 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.44350 10.46020 -0.01670 -0.15965 中國信託台灣活力基金 13.33000 13.42000 -0.09000 -0.67064 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.20000 9.38000 -0.18000 -1.91898 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 10.18000 -0.19000 -1.86640 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.31900 10.27590 0.04310 0.41943 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21360 10.19720 0.01640 0.16083 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.12920 9.11460 0.01460 0.16018 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41830 10.41520 0.00310 0.02976 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28090 9.27690 0.00400 0.04312 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.69780 11.77340 -0.07560 -0.64213 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90990 9.97390 -0.06400 -0.64167 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11360 11.10990 0.00370 0.03330 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.68580 9.68260 0.00320 0.03305 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.27570 46.26060 1.01510 2.19431 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.04460 42.31020 0.73440 1.73575 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.08970 47.36910 0.72060 1.52124 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.82650 48.15150 0.67500 1.40183 中國信託智能運動基金-台幣 10.72000 10.88000 -0.16000 -1.47059 中國信託智能運動基金-美元 10.24000 10.40000 -0.16000 -1.53846 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04050 11.04040 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.41400 10.39670 0.01730 0.16640 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.57710 9.56120 0.01590 0.16630 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.56900 10.56070 0.00830 0.07859 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71830 9.71050 0.00780 0.08033 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.54240 40.47370 0.06870 0.16974 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.02860 40.83580 0.19280 0.47213 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.26000 11.41000 -0.15000 -1.31464 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.69000 10.83000 -0.14000 -1.29271 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.22000 11.39000 -0.17000 -1.49254 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.71000 10.86000 -0.15000 -1.38122 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.56010 44.93490 0.62520 1.39135 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.89760 45.20450 0.69310 1.53325 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.63990 44.86420 0.77570 1.72900 元大2001基金 63.83000 64.49000 -0.66000 -1.02341 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.65090 47.80670 0.84420 1.76586 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.99760 45.45690 0.54070 1.18948 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.27000 20.15000 0.12000 0.59553 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.72850 11.72550 0.00300 0.02559 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65740 10.68080 -0.02340 -0.21908 元大上證50基金 31.82000 32.06000 -0.24000 -0.74860 元大大中華TMT基金-人民幣 10.36000 10.15000 0.21000 2.06897 元大大中華TMT基金-新台幣 9.10000 8.95000 0.15000 1.67598 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153 元大大中華價值指數基金-美元 11.60900 11.69300 -0.08400 -0.71838 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.95600 16.05300 -0.09700 -0.60425 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.03700 10.94200 0.09500 0.86821 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.46900 10.40500 0.06400 0.61509 元大中國平衡基金-人民幣 2.94000 2.94000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.56950 46.67000 -0.10050 -0.21534 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11740 11.09720 0.02020 0.18203 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10770 10.10330 0.00440 0.04355 元大中國機會債券基金-新台幣 10.08580 10.09230 -0.00650 -0.06441 元大巴西指數基金 7.05000 7.32800 -0.27800 -3.79367 元大日經225基金 26.02000 26.19000 -0.17000 -0.64910 元大台商收成基金 22.44000 22.61000 -0.17000 -0.75188 元大台灣50單日反向1倍基金 11.84000 11.73000 0.11000 0.93777 元大台灣50單日正向2倍基金 38.02000 38.80000 -0.78000 -2.01031 元大台灣中型100基金 32.66000 32.92000 -0.26000 -0.78979 元大台灣加權股價指數基金 25.28700 25.54200 -0.25500 -0.99836 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 元大台灣卓越50基金 79.56000 80.52000 -0.96000 -1.19225 元大台灣金融基金 17.89000 18.08000 -0.19000 -1.05088 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.75000 31.94000 -0.19000 -0.59487 元大台灣高股息基金 26.72000 26.81000 -0.09000 -0.33570 元大台灣電子科技基金 35.30000 35.71000 -0.41000 -1.14814 元大全球ETF成長組合基金 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 元大全球ETF穩健組合基金 15.06000 15.15000 -0.09000 -0.59406 元大全球人工智慧ETF基金 23.10000 23.63000 -0.53000 -2.24291 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 元大全球不動產證券化基金-美元 12.27600 12.31400 -0.03800 -0.30859 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.34000 -0.04000 -0.63091 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.94000 -0.03000 -0.43228 元大全球股票入息基金-美元配息 8.14200 8.29200 -0.15000 -1.80897 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.62000 9.75000 -0.13000 -1.33333 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.20000 8.35000 -0.15000 -1.79641 元大全球新興市場精選組合基金 13.21000 13.33000 -0.12000 -0.90023 元大全球農業商機基金 18.00000 18.45000 -0.45000 -2.43902 元大印尼指數基金 9.54600 9.67000 -0.12400 -1.28232 元大多多基金 17.30000 17.45000 -0.15000 -0.85960 元大多福基金 53.08000 53.47000 -0.39000 -0.72938 元大亞太成長基金 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.46520 9.48000 -0.01480 -0.15612 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.55820 7.58400 -0.02580 -0.34019 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.19320 10.22560 -0.03240 -0.31685 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42070 10.41280 0.00790 0.07587 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.17360 10.20080 -0.02720 -0.26665 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.59580 10.57530 0.02050 0.19385 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34580 10.36070 -0.01490 -0.14381 元大卓越基金 43.16000 43.33000 -0.17000 -0.39234 元大店頭基金 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729 元大美元貨幣市場基金-美元 10.49700 10.49640 0.00060 0.00572 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.99600 9.96180 0.03420 0.34331 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.07570 32.99050 0.08520 0.25826 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.33870 45.31560 1.02310 2.25772 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.59050 15.92950 -0.33900 -2.12813 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.47120 25.38890 1.08230 4.26289 元大美國政府7至10年期債券基金 43.85760 43.54770 0.30990 0.71163 元大高科技基金 19.63000 19.77000 -0.14000 -0.70814 元大得利貨幣市場基金 16.33630 16.33600 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03990 12.03970 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.54000 10.67000 -0.13000 -1.21837 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.54000 10.67000 -0.13000 -1.21837 元大富櫃50基金 12.70000 12.86000 -0.16000 -1.24417 元大華夏中小基金 7.12000 7.06000 0.06000 0.84986 元大新中國基金-人民幣 9.58000 9.46000 0.12000 1.26850 元大新中國基金-美元 8.69800 8.62500 0.07300 0.84638 元大新中國基金-新台幣 8.82000 8.73000 0.09000 1.03093 元大新主流基金 24.96000 25.19000 -0.23000 -0.91306 元大新東協平衡基金-美元 9.35000 9.41200 -0.06200 -0.65873 元大新東協平衡基金-新台幣 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.04550 11.12920 -0.08370 -0.75208 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.87190 9.98770 -0.11580 -1.15943 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.41940 11.48750 -0.06810 -0.59282 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.36390 9.46500 -0.10110 -1.06815 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.64010 10.62710 0.01300 0.12233 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84490 9.86280 -0.01790 -0.18149 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.00250 10.97600 0.02650 0.24144 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.18950 10.19500 -0.00550 -0.05395 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17050 10.16070 0.00980 0.09645 元大新興亞洲基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.67860 9.76080 -0.08220 -0.84214 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.96880 9.04490 -0.07610 -0.84136 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.12690 10.20080 -0.07390 -0.72445 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.39890 9.46760 -0.06870 -0.72563 元大萬泰貨幣市場基金 15.17320 15.17300 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.11000 37.39000 -0.28000 -0.74886 元大實質多重資產基金-人民幣 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 元大實質多重資產基金-美元 8.13100 8.18400 -0.05300 -0.64761 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948 元大滬深300單日反向1倍基金 12.83000 12.80000 0.03000 0.23438 元大滬深300單日正向2倍基金 16.73000 16.72000 0.01000 0.05981 元大摩臺基金 37.24000 37.68000 -0.44000 -1.16773 元大標普500基金 27.48000 27.94000 -0.46000 -1.64639 元大標普500單日反向1倍基金 12.52000 12.27000 0.25000 2.03749 元大標普500單日正向2倍基金 34.59000 36.01000 -1.42000 -3.94335 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.00000 20.92000 0.08000 0.38241 元大標智滬深300基金 17.33000 17.40000 -0.07000 -0.40230 元大歐洲50基金 24.36000 24.71000 -0.35000 -1.41643 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.15480 9.14980 0.00500 0.05465 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30100 10.30080 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.48000 15.57000 -0.09000 -0.57803 日盛上選基金 35.66000 35.88000 -0.22000 -0.61315 日盛小而美基金 18.42000 18.61000 -0.19000 -1.02096 日盛中國內需動力基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 日盛日盛基金 11.99000 12.06000 -0.07000 -0.58043 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛全球抗暖化基金 11.16000 11.28000 -0.12000 -1.06383 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.54760 10.55220 -0.00460 -0.04359 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40780 9.41190 -0.00410 -0.04356 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.36940 10.36630 0.00310 0.02990 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.24920 9.24640 0.00280 0.03028 日盛全球智能車基金(美元) 10.12000 10.29000 -0.17000 -1.65209 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.30000 10.47000 -0.17000 -1.62369 日盛亞洲機會基金 6.91000 6.90000 0.01000 0.14493 日盛首選基金 17.77000 17.89000 -0.12000 -0.67077 日盛高科技基金 18.69000 18.82000 -0.13000 -0.69075 日盛貨幣市場基金 14.84470 14.84440 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 41.46000 41.68000 -0.22000 -0.52783 日盛精選五虎基金 36.32000 36.66000 -0.34000 -0.92744 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55500 13.55480 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.16000 32.40000 -0.24000 -0.74074 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.72000 8.95000 -0.23000 -2.56983 台新MSCI中國基金 18.95000 19.11000 -0.16000 -0.83726 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.85000 20.29000 -0.44000 -2.16856 台新大眾貨幣市場基金 14.23170 14.23150 0.00020 0.00141 台新中國通基金 47.00000 47.20000 -0.20000 -0.42373 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54220 0.53640 0.00580 1.08128 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.99600 16.79400 0.20200 1.20281 台新中國精選中小基金-美元 0.31330 0.31240 0.00090 0.28809 台新中國精選中小基金-新台幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 台新主流基金 25.33000 25.31000 0.02000 0.07902 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.34000 24.30000 0.04000 0.16461 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77990 0.77940 0.00050 0.06415 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55120 0.55090 0.00030 0.05446 台新台灣中小基金 36.97000 37.39000 -0.42000 -1.12329 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.11380 11.08760 0.02620 0.23630 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.04490 10.03880 0.00610 0.06076 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.61900 11.61320 0.00580 0.04994 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07120 10.08220 -0.01100 -0.10910 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.27510 11.28750 -0.01240 -0.10986 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67010 8.66720 0.00290 0.03346 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28120 0.28150 -0.00030 -0.10657 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.73180 12.72760 0.00420 0.03300 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40800 0.40840 -0.00040 -0.09794 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.78000 39.79000 -0.01000 -0.02513 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.17000 42.65000 0.52000 1.21923 台新真吉利貨幣市場基金 11.13540 11.13530 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.28540 33.32580 -0.04040 -0.12123 台新智慧生活基金-美元 10.58900 10.75540 -0.16640 -1.54713 台新智慧生活基金-新台幣 11.09000 11.25000 -0.16000 -1.42222 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10090 8.28480 -0.18390 -2.21973 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.43150 8.61260 -0.18110 -2.10273 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.19930 9.40840 -0.20910 -2.22248 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58600 9.79190 -0.20590 -2.10276 台新新興市場債券基金(A類型) 11.66640 11.92710 -0.26070 -2.18578 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36590 0.37450 -0.00860 -2.29640 台新新興市場債券基金(B類型) 8.27250 8.45730 -0.18480 -2.18509 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27380 0.28030 -0.00650 -2.31894 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.43000 -0.08000 -1.47330 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.87000 22.83000 0.04000 0.17521 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.61590 10.57930 0.03660 0.34596 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.07170 10.07380 -0.00210 -0.02085 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.22070 10.21770 0.00300 0.02936 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.62770 10.58880 0.03890 0.36737 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.06730 10.06940 -0.00210 -0.02086 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.22070 10.21770 0.00300 0.02936 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.76900 44.05710 0.71190 1.61586 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.42300 43.85730 0.56570 1.28987 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.40730 39.53180 -0.12450 -0.31494 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38280 11.38000 0.00280 0.02460 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.98450 10.02460 -0.04010 -0.40002 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33250 9.31000 0.02250 0.24168 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.99680 10.97030 0.02650 0.24156 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.74400 7.75860 -0.01460 -0.18818 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.19500 9.21240 -0.01740 -0.18888 永豐中小基金 53.41000 54.04000 -0.63000 -1.16580 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83560 1.82560 0.01000 0.54777 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.56770 2.55370 0.01400 0.54822 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22520 8.21510 0.01010 0.12294 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16360 11.14990 0.01370 0.12287 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.84000 4.75000 0.09000 1.89474 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.39000 21.11000 0.28000 1.32639 永豐主流品牌基金 18.85000 19.22000 -0.37000 -1.92508 永豐永豐基金 32.89000 33.15000 -0.26000 -0.78431 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.17260 9.17300 -0.00040 -0.00436 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69300 9.69320 -0.00020 -0.00206 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14980 9.14080 0.00900 0.09846 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67160 9.66210 0.00950 0.09832 永豐亞洲民生消費基金 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 永豐南非幣2021保本基金 14.15000 14.14070 0.00930 0.06577 永豐高科技基金 23.92000 24.00000 -0.08000 -0.33333 永豐貨幣市場基金 13.94720 13.94700 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16900 2.16570 0.00330 0.15238 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.68780 2.68360 0.00420 0.15651 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82710 7.84830 -0.02120 -0.27012 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.00740 11.03720 -0.02980 -0.27000 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22080 7.23250 -0.01170 -0.16177 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62010 11.63890 -0.01880 -0.16153 永豐臺灣加權ETF基金 52.93000 53.44000 -0.51000 -0.95434 永豐領航科技基金 38.56000 38.68000 -0.12000 -0.31024 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.81000 9.96000 -0.15000 -1.50602 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 永豐趨勢平衡基金 41.32000 41.72000 -0.40000 -0.95877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.91400 11.91320 0.00080 0.00672 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75160 9.75340 -0.00180 -0.01846 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40280 10.40480 -0.00200 -0.01922 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.84170 9.83280 0.00890 0.09051 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.33000 10.32070 0.00930 0.09011 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80940 9.81210 -0.00270 -0.02752 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58990 10.59280 -0.00290 -0.02738 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84910 9.84190 0.00720 0.07316 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.41260 10.40500 0.00760 0.07304 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.15000 19.08000 0.07000 0.36688 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.94000 18.88000 0.06000 0.31780 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07860 10.08140 -0.00280 -0.02777 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07860 10.08140 -0.00280 -0.02777 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01210 10.01390 -0.00180 -0.01798 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01210 10.01390 -0.00180 -0.01798 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20620 10.19530 0.01090 0.10691 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20610 10.19520 0.01090 0.10691 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07570 10.07520 0.00050 0.00496 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07560 10.07520 0.00040 0.00397 兆豐國際生命科學基金 14.82000 14.96000 -0.14000 -0.93583 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35960 10.44370 -0.08410 -0.80527 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.52500 10.61860 -0.09360 -0.88147 兆豐國際全球基金 30.48000 30.79000 -0.31000 -1.00682 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50740 10.50680 0.00060 0.00571 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.36620 10.33220 0.03400 0.32907 兆豐國際國民基金 22.80000 22.88000 -0.08000 -0.34965 兆豐國際第一基金 13.00000 13.09000 -0.09000 -0.68755 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.80110 10.79380 0.00730 0.06763 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24410 8.23860 0.00550 0.06676 兆豐國際萬全基金 20.36000 20.46000 -0.10000 -0.48876 兆豐國際電子基金 26.01000 26.15000 -0.14000 -0.53537 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.26000 21.48000 -0.22000 -1.02421 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.91000 15.78000 0.13000 0.82383 兆豐國際豐台灣基金 35.64000 35.88000 -0.24000 -0.66890 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56310 12.56290 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.60000 9.81000 -0.21000 -2.14067 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.55000 9.76000 -0.21000 -2.15164 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.80110 9.93230 -0.13120 -1.32094 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.78870 9.92750 -0.13880 -1.39814 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.91460 10.03390 -0.11930 -1.18897 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.81250 9.94220 -0.12970 -1.30454 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.80640 9.93850 -0.13210 -1.32917 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.80130 9.93260 -0.13130 -1.32191 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.79130 9.93010 -0.13880 -1.39777 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.92310 10.04240 -0.11930 -1.18796 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.81700 9.94680 -0.12980 -1.30494 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.81420 9.94650 -0.13230 -1.33012 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.88230 10.89010 -0.00780 -0.07162 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.62300 10.62990 -0.00690 -0.06491 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.87900 10.88140 -0.00240 -0.02206 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.56160 10.56930 -0.00770 -0.07285 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.68840 10.69540 -0.00700 -0.06545 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.67680 10.67920 -0.00240 -0.02247 合庫台灣基金 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72220 11.72750 -0.00530 -0.04519 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.64620 12.66060 -0.01440 -0.11374 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.27670 11.28850 -0.01180 -0.10453 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.05500 12.06770 -0.01270 -0.10524 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11340 8.11700 -0.00360 -0.04435 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33590 9.34570 -0.00980 -0.10486 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.06170 9.07120 -0.00950 -0.10473 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75010 8.75960 -0.00950 -0.10845 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20090 9.21060 -0.00970 -0.10531 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 合庫全球新興市場基金 8.98000 9.07000 -0.09000 -0.99228 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 合庫貨幣市場基金 10.17830 10.17810 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.90240 9.97680 -0.07440 -0.74573 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.27130 10.29670 -0.02540 -0.24668 合庫新興多重收益基金A類型 10.60010 10.62040 -0.02030 -0.19114 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.08550 12.11840 -0.03290 -0.27149 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.36260 15.40910 -0.04650 -0.30177 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64410 8.70950 -0.06540 -0.75090 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.52140 9.54500 -0.02360 -0.24725 合庫新興多重收益基金B類型 7.92800 7.94320 -0.01520 -0.19136 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64810 8.67120 -0.02310 -0.26640 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52970 10.56650 -0.03680 -0.34827 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 安本標準兩岸價值基金 美元 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20660 10.19860 0.00800 0.07844 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19880 10.19040 0.00840 0.08243 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.88130 9.94290 -0.06160 -0.61954 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.17370 10.16340 0.01030 0.10134 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.20650 10.19850 0.00800 0.07844 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.19880 10.19040 0.00840 0.08243 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.88120 9.94280 -0.06160 -0.61954 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17370 10.16340 0.01030 0.10134 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23860 11.23560 0.00300 0.02670 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.79230 9.83370 -0.04140 -0.42100 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85240 9.88240 -0.03000 -0.30357 安聯中國東協基金 14.98000 15.10000 -0.12000 -0.79470 安聯中國策略基金-美元 11.87000 11.76000 0.11000 0.93537 安聯中國策略基金-新臺幣 15.70000 15.53000 0.17000 1.09466 安聯中華新思路基金-人民幣 15.15000 15.08000 0.07000 0.46419 安聯中華新思路基金-美元 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 安聯台灣大壩基金 31.74000 31.79000 -0.05000 -0.15728 安聯台灣科技基金 52.81000 52.91000 -0.10000 -0.18900 安聯台灣貨幣市場基金 12.55420 12.55400 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 36.09000 36.13000 -0.04000 -0.11071 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86050 10.85880 0.00170 0.01566 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.02030 16.01650 0.00380 0.02373 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95540 9.95310 0.00230 0.02311 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01110 10.00800 0.00310 0.03098 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.92000 12.03000 -0.11000 -0.91438 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 安聯四季成長組合基金-美元 11.43000 11.54000 -0.11000 -0.95321 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.32150 13.32640 -0.00490 -0.03677 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88570 10.88880 -0.00310 -0.02847 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.97890 12.97920 -0.00030 -0.00231 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62990 9.63020 -0.00030 -0.00312 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55150 9.55210 -0.00060 -0.00628 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09550 9.09580 -0.00030 -0.00330 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.30110 10.29400 0.00710 0.06897 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29960 10.29990 -0.00030 -0.00291 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51000 11.58000 -0.07000 -0.60449 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.27000 11.32000 -0.05000 -0.44170 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.52320 12.52740 -0.00420 -0.03353 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.34070 11.34610 -0.00540 -0.04759 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96350 10.96740 -0.00390 -0.03556 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.59960 8.60340 -0.00380 -0.04417 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.45660 8.46060 -0.00400 -0.04728 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.14880 8.15170 -0.00290 -0.03558 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26240 10.25900 0.00340 0.03314 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.12800 10.13160 -0.00360 -0.03553 安聯全球人口趨勢基金 12.13000 12.29000 -0.16000 -1.30187 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.80000 8.98000 -0.18000 -2.00445 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.74000 34.35000 -0.61000 -1.77584 安聯全球油礦金趨勢基金 7.63000 7.75000 -0.12000 -1.54839 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.59200 12.57820 0.01380 0.10971 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.63600 10.62430 0.01170 0.11012 安聯全球新興市場基金 16.71000 16.79000 -0.08000 -0.47647 安聯全球農金趨勢基金 9.08000 9.27000 -0.19000 -2.04962 安聯全球綠能趨勢基金 8.98000 9.13000 -0.15000 -1.64294 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.80000 10.91000 -0.11000 -1.00825 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.38000 -0.10000 -0.96339 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.55000 -0.10000 -1.04712 安聯亞洲動態策略基金 21.77000 21.83000 -0.06000 -0.27485 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.04740 10.04630 0.00110 0.01095 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.09650 10.09230 0.00420 0.04162 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12050 10.11860 0.00190 0.01878 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09430 10.09160 0.00270 0.02675 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.13260 10.12880 0.00380 0.03752 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.10060 10.09790 0.00270 0.02674 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04920 10.04720 0.00200 0.01991 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04920 10.04720 0.00200 0.01991 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04920 10.04720 0.00200 0.01991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.49390 10.59150 -0.09760 -0.92149 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.33140 10.44340 -0.11200 -1.07245 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.79720 10.89780 -0.10060 -0.92312 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28530 10.39630 -0.11100 -1.06769 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.32520 10.43630 -0.11110 -1.06455 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.39240 10.48910 -0.09670 -0.92191 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19890 10.31010 -0.11120 -1.07855 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.56980 10.67210 -0.10230 -0.95857 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.18320 10.29310 -0.10990 -1.06771 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.23050 10.34120 -0.11070 -1.07048 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.14520 10.30300 -0.15780 -1.53159 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.29410 10.44890 -0.15480 -1.48150 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.12940 10.28660 -0.15720 -1.52820 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.06750 10.22500 -0.15750 -1.54034 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.16010 10.31740 -0.15730 -1.52461 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.24390 10.39820 -0.15430 -1.48391 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12910 10.28630 -0.15720 -1.52825 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.06800 10.22530 -0.15730 -1.53834 宏利台灣動力基金A類型 30.90000 31.10000 -0.20000 -0.64309 宏利台灣動力基金I類型 30.90000 31.10000 -0.20000 -0.64309 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86560 9.93650 -0.07090 -0.71353 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86420 9.92050 -0.05630 -0.56751 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.43310 7.48640 -0.05330 -0.71196 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.45990 7.50650 -0.04660 -0.62080 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.37000 11.48000 -0.11000 -0.95819 宏利全球債券組合基金 13.88490 13.86280 0.02210 0.15942 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.24260 3.26870 -0.02610 -0.79848 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53590 0.54000 -0.00410 -0.75926 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.17000 15.27000 -0.10000 -0.65488 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33390 12.33400 -0.00010 -0.00081 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.90540 10.90820 -0.00280 -0.02567 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47900 10.47710 0.00190 0.01813 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70440 8.70540 -0.00100 -0.01149 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33500 8.33710 -0.00210 -0.02519 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22180 8.22060 0.00120 0.01460 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.35700 8.35760 -0.00060 -0.00718 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.90000 10.09000 -0.19000 -1.88305 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.09000 10.26000 -0.17000 -1.65692 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.89000 10.08000 -0.19000 -1.88492 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97590 3.03520 -0.05930 -1.95374 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43010 0.43860 -0.00850 -1.93798 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.99430 13.24760 -0.25330 -1.91204 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98070 1.00160 -0.02090 -2.08666 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.42950 7.57450 -0.14500 -1.91432 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05920 2.10060 -0.04140 -1.97087 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29700 0.30290 -0.00590 -1.94784 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03830 9.21560 -0.17730 -1.92391 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32740 0.33400 -0.00660 -1.97605 宏利萬利貨幣市場基金 13.69300 13.69280 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.35000 2.37000 -0.02000 -0.84388 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.01000 26.09000 -0.08000 -0.30663 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.01000 26.09000 -0.08000 -0.30663 宏利澳幣保本基金 12.71080 12.71200 -0.00120 -0.00944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772 貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119 貝萊德新台幣基金 12.97510 12.97500 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.91000 27.22000 -0.31000 -1.13887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46150 11.46630 -0.00480 -0.04186 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98820 10.01550 -0.02730 -0.27258 保德信大中華基金-人民幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 保德信大中華基金-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 保德信大中華基金-新台幣 29.16000 29.08000 0.08000 0.27510 保德信中小型股基金 50.20000 50.09000 0.11000 0.21960 保德信中國中小基金-人民幣 8.76000 8.66000 0.10000 1.15473 保德信中國中小基金-美元 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576 保德信中國中小基金-新臺幣 8.03000 7.97000 0.06000 0.75282 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.94820 9.88070 0.06750 0.68315 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.05370 9.98230 0.07140 0.71527 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.06870 10.00030 0.06840 0.68398 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.16840 11.09250 0.07590 0.68425 保德信中國品牌基金-人民幣 10.14000 10.00000 0.14000 1.40000 保德信中國品牌基金-美元 10.13000 9.98000 0.15000 1.50301 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.90000 10.75000 0.15000 1.39535 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.77000 28.21000 -0.44000 -1.55973 保德信全球消費商機基金 19.32000 19.55000 -0.23000 -1.17647 保德信全球基礎建設基金 13.94000 14.00000 -0.06000 -0.42857 保德信全球資源基金 6.96000 7.09000 -0.13000 -1.83357 保德信全球醫療生化基金-美元 9.66000 9.82000 -0.16000 -1.62933 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.59000 33.11000 -0.52000 -1.57052 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.58550 9.64430 -0.05880 -0.60969 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.74790 10.81350 -0.06560 -0.60665 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26910 9.31470 -0.04560 -0.48955 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.37310 10.42410 -0.05100 -0.48925 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26290 8.27000 -0.00710 -0.08585 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.39720 11.40700 -0.00980 -0.08591 保德信亞太基金 19.53000 19.63000 -0.10000 -0.50942 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.83580 8.81010 0.02570 0.29171 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.24860 12.21300 0.03560 0.29149 保德信店頭市場基金 36.44000 36.52000 -0.08000 -0.21906 保德信拉丁美洲基金 7.05000 7.33000 -0.28000 -3.81992 保德信金平衡基金 29.94000 30.11000 -0.17000 -0.56460 保德信金滿意基金 42.41000 42.75000 -0.34000 -0.79532 保德信科技島基金 27.52000 27.71000 -0.19000 -0.68567 保德信高成長基金 96.14000 96.66000 -0.52000 -0.53797 保德信貨幣市場基金 15.84770 15.84750 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.43500 10.56150 -0.12650 -1.19775 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.80140 10.91940 -0.11800 -1.08065 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.94300 11.00440 -0.06140 -0.55796 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.60610 10.65310 -0.04700 -0.44119 保德信新世紀基金 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25770 8.27570 -0.01800 -0.21750 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.42050 10.44330 -0.02280 -0.21832 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.76200 11.78750 -0.02550 -0.21633 保德信新興趨勢組合基金 10.32000 10.55000 -0.23000 -2.18009 保德信瑞騰基金 15.65990 15.65910 0.00080 0.00511 保德信歐洲組合基金 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77990 9.96470 -0.18480 -1.85455 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34880 10.54390 -0.19510 -1.85036 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76390 9.94600 -0.18210 -1.83089 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.08390 10.26830 -0.18440 -1.79582 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88760 10.05230 -0.16470 -1.63843 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35020 10.53370 -0.18350 -1.74203 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74340 9.91390 -0.17050 -1.71981 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11800 10.29510 -0.17710 -1.72024 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46460 10.64170 -0.17710 -1.66421 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16400 10.33910 -0.17510 -1.69357 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56450 10.74270 -0.17820 -1.65880 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.09160 10.26580 -0.17420 -1.69690 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.42170 10.60080 -0.17910 -1.68950 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09370 10.22230 -0.12860 -1.25803 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.63390 10.76520 -0.13130 -1.21967 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96500 10.09370 -0.12870 -1.27505 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.36300 10.49680 -0.13380 -1.27467 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.92700 9.92220 0.00480 0.04838 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.92790 9.92280 0.00510 0.05140 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.20690 10.17290 0.03400 0.33422 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89190 9.88350 0.00840 0.08499 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89190 9.88350 0.00840 0.08499 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.20160 10.16760 0.03400 0.33440 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38900 10.50130 -0.11230 -1.06939 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08630 10.20250 -0.11620 -1.13894 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21420 10.39260 -0.17840 -1.71661 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.59460 10.77870 -0.18410 -1.70800 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.33570 10.51460 -0.17890 -1.70144 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.00840 11.19630 -0.18790 -1.67823 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.19110 10.36890 -0.17780 -1.71474 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.49610 10.67920 -0.18310 -1.71455 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53270 10.59980 -0.06710 -0.63303 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.55080 10.61770 -0.06690 -0.63008 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.69930 10.75460 -0.05530 -0.51420 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.34930 10.44910 -0.09980 -0.95511 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.35230 10.44890 -0.09660 -0.92450 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.46870 10.55520 -0.08650 -0.81950 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.65270 10.73850 -0.08580 -0.79899 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.13330 10.23110 -0.09780 -0.95591 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.23020 10.32880 -0.09860 -0.95461 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97690 1.97460 0.00230 0.11648 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84280 2.84110 0.00170 0.05984 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29000 0.29040 -0.00040 -0.13774 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45330 0.45390 -0.00060 -0.13219 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.27590 8.28540 -0.00950 -0.11466 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.11730 12.14320 -0.02590 -0.21329 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76810 9.75590 0.01220 0.12505 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.48310 12.46330 0.01980 0.15887 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65830 8.66310 -0.00480 -0.05541 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10410 11.11020 -0.00610 -0.05490 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.74020 10.93190 -0.19170 -1.75358 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.59920 10.78350 -0.18430 -1.70909 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.33000 19.44000 -0.11000 -0.56584 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4477.42000 4504.05000 -26.63000 -0.59125 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31720 10.31480 0.00240 0.02327 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21830 11.21600 0.00230 0.02051 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.25290 10.24840 0.00450 0.04391 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72680 9.93100 -0.20420 -2.05619 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34110 10.55820 -0.21710 -2.05622 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78350 9.98560 -0.20210 -2.02391 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14510 10.35490 -0.20980 -2.02609 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.42540 10.57390 -0.14850 -1.40440 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.99320 6.09490 -0.10170 -1.66861 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.04740 11.23500 -0.18760 -1.66978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.42220 10.41260 0.00960 0.09220 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.31060 11.31100 -0.00040 -0.00354 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.56140 10.56070 0.00070 0.00663 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.95710 8.94890 0.00820 0.09163 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.19260 9.19290 -0.00030 -0.00326 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.08770 9.08710 0.00060 0.00660 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.28650 10.27700 0.00950 0.09244 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.65640 10.65670 -0.00030 -0.00282 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.65400 10.65320 0.00080 0.00751 柏瑞五國金勢力建設基金 7.06000 7.11000 -0.05000 -0.70323 柏瑞巨人基金 12.75000 12.85000 -0.10000 -0.77821 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70410 13.70390 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.65000 16.74000 -0.09000 -0.53763 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.35180 14.40490 -0.05310 -0.36862 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64670 12.70120 -0.05450 -0.42909 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.21290 13.27070 -0.05780 -0.43555 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.56950 8.60120 -0.03170 -0.36855 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78260 6.80770 -0.02510 -0.36870 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64340 8.68060 -0.03720 -0.42854 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49010 8.50810 -0.01800 -0.21156 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70830 10.75510 -0.04680 -0.43514 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39180 8.42900 -0.03720 -0.44133 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.83430 12.88960 -0.05530 -0.42903 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.43140 12.47730 -0.04590 -0.36787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.23800 13.26600 -0.02800 -0.21107 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.02800 12.08060 -0.05260 -0.43541 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98700 9.02020 -0.03320 -0.36806 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66140 9.70310 -0.04170 -0.42976 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70150 9.72210 -0.02060 -0.21189 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52000 9.56160 -0.04160 -0.43507 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41240 9.45420 -0.04180 -0.44213 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75570 10.76110 -0.00540 -0.05018 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.67630 10.68360 -0.00730 -0.06833 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.45940 10.47180 -0.01240 -0.11841 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.60890 10.62100 -0.01210 -0.11393 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.87190 9.87680 -0.00490 -0.04961 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55910 9.56560 -0.00650 -0.06795 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.78950 10.75890 0.03060 0.28442 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58240 9.59370 -0.01130 -0.11779 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72650 9.73760 -0.01110 -0.11399 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73560 10.74090 -0.00530 -0.04934 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.67670 10.68390 -0.00720 -0.06739 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.45980 10.47220 -0.01240 -0.11841 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.61000 10.62200 -0.01200 -0.11297 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.87170 9.87660 -0.00490 -0.04961 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55940 9.56580 -0.00640 -0.06691 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.97440 10.94330 0.03110 0.28419 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58260 9.59390 -0.01130 -0.11778 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72720 9.73820 -0.01100 -0.11296 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.99000 13.03000 -0.04000 -0.30698 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.61000 13.66000 -0.05000 -0.36603 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 柏瑞拉丁美洲基金 10.02000 10.48000 -0.46000 -4.38931 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.35600 12.30410 0.05190 0.42181 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.46270 10.42650 0.03620 0.34719 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.85460 7.82160 0.03300 0.42191 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.33540 10.29960 0.03580 0.34759 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.37500 12.41460 -0.03960 -0.31898 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.04670 12.09280 -0.04610 -0.38122 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.01780 11.06090 -0.04310 -0.38966 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59910 8.62670 -0.02760 -0.31994 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62680 9.66360 -0.03680 -0.38081 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.66200 9.69980 -0.03780 -0.38970 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.58850 11.63280 -0.04430 -0.38082 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.86690 10.90180 -0.03490 -0.32013 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.99930 11.04230 -0.04300 -0.38941 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97000 10.00810 -0.03810 -0.38069 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.29110 9.32090 -0.02980 -0.31971 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.20500 9.21460 -0.00960 -0.10418 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.68850 9.72640 -0.03790 -0.38966 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.70290 12.82660 -0.12370 -0.96440 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.15450 12.27870 -0.12420 -1.01151 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.45800 11.57810 -0.12010 -1.03730 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.09460 7.16370 -0.06910 -0.96459 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79310 8.88290 -0.08980 -1.01093 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44500 9.54400 -0.09900 -1.03730 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.91990 11.02620 -0.10630 -0.96407 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.47590 11.59620 -0.12030 -1.03741 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52400 9.62130 -0.09730 -1.01130 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.05310 9.14120 -0.08810 -0.96377 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64690 9.74810 -0.10120 -1.03815 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.11000 19.19000 -0.08000 -0.41688 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.78000 17.95000 -0.17000 -0.94708 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.47660 13.48320 -0.00660 -0.04895 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21850 10.30980 -0.09130 -0.88557 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.22890 11.33310 -0.10420 -0.91943 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.31800 12.37400 -0.05600 -0.45256 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70670 10.80720 -0.10050 -0.92994 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.84450 8.92350 -0.07900 -0.88530 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.38360 9.47070 -0.08710 -0.91968 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.36350 9.40610 -0.04260 -0.45290 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.31230 9.39970 -0.08740 -0.92982 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.97710 9.05730 -0.08020 -0.88547 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.18780 9.27310 -0.08530 -0.91986 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.22010 11.27110 -0.05100 -0.45248 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.25600 9.34290 -0.08690 -0.93012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.69160 44.99470 0.69690 1.54885 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.79720 9.96340 -0.16620 -1.66811 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.87490 9.96320 -0.08830 -0.88626 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.26000 31.29000 -0.03000 -0.09588 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82120 11.81820 0.00300 0.02538 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66010 1.66580 -0.00570 -0.34218 國泰大中華基金 20.24000 20.36000 -0.12000 -0.58939 國泰小龍基金-新台幣 15.22000 15.38000 -0.16000 -1.04031 國泰中小成長基金-新台幣 43.50000 43.83000 -0.33000 -0.75291 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.38990 4.34940 0.04050 0.93116 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67530 0.67150 0.00380 0.56590 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72270 0.71860 0.00410 0.57055 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.41000 19.28000 0.13000 0.67427 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.11370 43.94720 0.16650 0.37886 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.38960 2.37000 0.01960 0.82700 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33420 0.33260 0.00160 0.48106 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.52410 10.46360 0.06050 0.57819 國泰中國新興債券基金-美元 0.33720 0.33760 -0.00040 -0.11848 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.41330 10.41200 0.00130 0.01249 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.16450 4.10230 0.06220 1.51622 國泰中國新興戰略基金-美元 0.58130 0.57470 0.00660 1.14843 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.40000 18.17000 0.23000 1.26582 國泰中港台基金-人民幣 3.17570 3.11660 0.05910 1.89630 國泰中港台基金-美元 0.44880 0.44210 0.00670 1.51549 國泰中港台基金-新台幣 14.04000 13.82000 0.22000 1.59190 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.97420 10.05850 -0.08430 -0.83810 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.20810 10.25550 -0.04740 -0.46219 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.37040 10.40630 -0.03590 -0.34498 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.33000 25.54000 -0.21000 -0.82224 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.13000 12.93000 0.20000 1.54679 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.99000 29.88000 -0.89000 -2.97858 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35390 0.35390 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33240 0.33240 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33330 0.33330 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.12180 11.11050 0.01130 0.10171 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.45220 10.44150 0.01070 0.10248 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.48770 10.47700 0.01070 0.10213 國泰台灣貨幣市場基金 12.46460 12.46440 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41760 0.41970 -0.00210 -0.50036 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36850 0.37040 -0.00190 -0.51296 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44590 0.44810 -0.00220 -0.49096 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55940 0.55780 0.00160 0.28684 國泰全球高股息基金-人民幣 2.50600 2.52710 -0.02110 -0.83495 國泰全球高股息基金-美元 0.35320 0.35740 -0.00420 -1.17515 國泰全球高股息基金-新台幣 11.10000 11.22000 -0.12000 -1.06952 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52590 0.52810 -0.00220 -0.41659 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48850 0.48740 0.00110 0.22569 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 國泰全球資源基金-美元 0.16160 0.16260 -0.00100 -0.61501 國泰全球資源基金-新台幣 5.15000 5.18000 -0.03000 -0.57915 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59500 0.60140 -0.00640 -1.06418 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.68000 18.86000 -0.18000 -0.95440 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.15000 18.32000 -0.17000 -0.92795 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88170 0.88420 -0.00250 -0.28274 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.43000 20.75000 -0.32000 -1.54217 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 21.88000 22.05000 -0.17000 -0.77098 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.56380 2.55090 0.01290 0.50570 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36220 0.36170 0.00050 0.13824 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30990 0.30940 0.00050 0.16160 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.31170 11.28390 0.02780 0.24637 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.67660 9.65290 0.02370 0.24552 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53590 0.53100 0.00490 0.92279 國泰亞洲成長基金-美元 0.38630 0.38490 0.00140 0.36373 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772 國泰科技生化基金 34.32000 34.45000 -0.13000 -0.37736 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.83000 29.32000 -0.49000 -1.67121 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.76000 12.52000 0.24000 1.91693 國泰美國費城半導體基金 14.33000 14.75000 -0.42000 -2.84746 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.03020 46.99820 1.03200 2.19583 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.95160 16.28950 -0.33790 -2.07434 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.10670 26.00180 1.10490 4.24932 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.65740 46.06490 0.59250 1.28623 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.58090 46.46640 0.11450 0.24641 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.29850 43.35600 -0.05750 -0.13262 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31690 0.31860 -0.00170 -0.53358 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.90680 9.95250 -0.04570 -0.45918 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.96580 10.01140 -0.04560 -0.45548 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31640 0.31830 -0.00190 -0.59692 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.88790 9.94340 -0.05550 -0.55816 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.96200 10.01730 -0.05530 -0.55204 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31600 0.31810 -0.00210 -0.66017 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.87690 9.93730 -0.06040 -0.60781 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.95910 10.01920 -0.06010 -0.59985 國泰紐幣2021保本基金 12.89150 12.89270 -0.00120 -0.00931 國泰紐幣八年期保本基金 13.27280 13.27240 0.00040 0.00301 國泰紐幣保本基金 12.76990 12.77060 -0.00070 -0.00548 國泰國泰基金-新台幣A 23.44000 23.53000 -0.09000 -0.38249 國泰富時中國A50基金 21.12000 21.25000 -0.13000 -0.61176 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.35960 48.61340 0.74620 1.53497 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34920 0.34910 0.00010 0.02865 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52770 0.52340 0.00430 0.82155 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.08370 42.07800 0.00570 0.01355 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.06000 20.12000 -0.06000 -0.29821 國泰新興市場基金-美元 0.37580 0.37660 -0.00080 -0.21243 國泰新興市場基金-新台幣 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46510 2.48990 -0.02480 -0.99602 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.51230 1.52740 -0.01510 -0.98861 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35800 0.36290 -0.00490 -1.35023 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22180 0.22490 -0.00310 -1.37839 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.88080 11.02640 -0.14560 -1.32047 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.54900 6.63650 -0.08750 -1.31847 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.51870 46.77540 0.74330 1.58908 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.25450 46.51550 0.73900 1.58872 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.02460 43.82300 0.20160 0.46003 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.44000 13.32000 0.12000 0.90090 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.08000 35.74000 -0.66000 -1.84667 國泰標普北美科技ETF基金 23.03000 23.61000 -0.58000 -2.45659 國泰歐洲精選基金-美元 0.34630 0.34730 -0.00100 -0.28794 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.32460 39.36440 -0.03980 -0.10111 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.59000 21.94000 -0.35000 -1.59526 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.04000 19.18000 -0.14000 -0.72993 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.28000 17.47000 -0.19000 -1.08758 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41730 0.41730 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.62810 12.62270 0.00540 0.04278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56950 10.57280 -0.00330 -0.03121 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48220 10.47660 0.00560 0.05345 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.72090 10.70160 0.01930 0.18035 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24440 10.24760 -0.00320 -0.03123 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19080 10.18530 0.00550 0.05400 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.36580 10.34800 0.01780 0.17201 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95310 9.95110 0.00200 0.02010 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.80960 9.79670 0.01290 0.13168 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.93600 9.92340 0.01260 0.12697 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.87000 9.84590 0.02410 0.24477 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95300 9.95100 0.00200 0.02010 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.80470 9.79190 0.01280 0.13072 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93590 9.92330 0.01260 0.12697 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.87000 9.84590 0.02410 0.24477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45120 11.44920 0.00200 0.01747 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90910 9.93900 -0.02990 -0.30084 第一金大中華基金 25.97000 26.19000 -0.22000 -0.84002 第一金小型精選基金 32.89000 33.05000 -0.16000 -0.48411 第一金中國世紀基金-人民幣 13.44000 13.26000 0.18000 1.35747 第一金中國世紀基金-美元 8.12440 8.04770 0.07670 0.95307 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.73000 9.62000 0.11000 1.14345 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.89370 9.87280 0.02090 0.21169 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33510 8.32700 0.00810 0.09727 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.49140 11.46710 0.02430 0.21191 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85750 9.84790 0.00960 0.09748 第一金中概平衡基金 27.85000 27.95000 -0.10000 -0.35778 第一金台灣貨幣市場基金 15.33070 15.33040 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.74500 178.74200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.43880 15.72960 -0.29080 -1.84874 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.43780 15.72960 -0.29180 -1.85510 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.09000 15.36000 -0.27000 -1.75781 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.10000 15.37000 -0.27000 -1.75667 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.41460 10.64570 -0.23110 -2.17083 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.41280 10.64410 -0.23130 -2.17303 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.58000 10.80000 -0.22000 -2.03704 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.58000 10.81000 -0.23000 -2.12766 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.12360 10.33360 -0.21000 -2.03221 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.12350 10.33420 -0.21070 -2.03886 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.50000 10.70000 -0.20000 -1.86916 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.49000 10.70000 -0.21000 -1.96262 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.67070 12.88430 -0.21360 -1.65783 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.68780 12.90160 -0.21380 -1.65716 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.17000 12.36000 -0.19000 -1.53722 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.20000 12.39000 -0.19000 -1.53349 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.72950 9.77860 -0.04910 -0.50212 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.72440 9.77350 -0.04910 -0.50238 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39840 9.44200 -0.04360 -0.46177 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42250 9.46610 -0.04360 -0.46059 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.63050 10.68420 -0.05370 -0.50261 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.30580 10.35360 -0.04780 -0.46168 第一金全球大趨勢基金 24.90000 25.25000 -0.35000 -1.38614 第一金全球不動產證券化基金A 9.29520 9.31760 -0.02240 -0.24041 第一金全球不動產證券化基金B 6.41680 6.43230 -0.01550 -0.24097 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.93420 9.96620 -0.03200 -0.32109 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.93450 9.96630 -0.03180 -0.31908 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.84290 10.87770 -0.03480 -0.31992 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.84470 10.87940 -0.03470 -0.31895 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.51950 8.54230 -0.02280 -0.26691 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.48120 10.50930 -0.02810 -0.26738 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21610 9.25390 -0.03780 -0.40848 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21460 9.25230 -0.03770 -0.40747 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62170 7.66050 -0.03880 -0.50649 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.61640 7.65340 -0.03700 -0.48345 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.41230 8.45050 -0.03820 -0.45204 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.41290 8.45130 -0.03840 -0.45437 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.58590 11.63340 -0.04750 -0.40831 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.58650 11.63400 -0.04750 -0.40829 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.15650 10.20580 -0.04930 -0.48306 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.15730 10.20670 -0.04940 -0.48400 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.94620 15.01410 -0.06790 -0.45224 第一金亞洲科技基金 17.80000 17.69000 0.11000 0.62182 第一金店頭市場基金 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.19380 10.16020 0.03360 0.33070 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.19380 10.16020 0.03360 0.33070 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.29190 10.24580 0.04610 0.44994 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.29180 10.24580 0.04600 0.44896 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.19400 10.16020 0.03380 0.33267 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.20130 10.16700 0.03430 0.33737 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.19380 10.16020 0.03360 0.33070 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.29180 10.24580 0.04600 0.44896 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.29930 10.25260 0.04670 0.45549 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.29190 10.24580 0.04610 0.44994 第一金創新趨勢基金 21.55000 21.75000 -0.20000 -0.91954 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.26810 44.66560 0.60250 1.34891 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.11520 44.39210 0.72310 1.62889 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.44980 45.45600 0.99380 2.18629 第一金電子基金 34.09000 34.30000 -0.21000 -0.61224 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.03000 18.25000 -0.22000 -1.20548 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.39000 19.96000 -0.57000 -2.85571 統一大中華中小基金(人民幣) 8.42000 8.23000 0.19000 2.30863 統一大中華中小基金(美元) 7.49000 7.34000 0.15000 2.04360 統一大中華中小基金(新台幣) 11.27000 11.03000 0.24000 2.17588 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 統一大東協高股息基金(美元) 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439 統一大滿貫基金-A類型 35.33000 35.74000 -0.41000 -1.14717 統一大滿貫基金-I類型 35.33000 35.74000 -0.41000 -1.14717 統一大龍印基金 14.50000 14.47000 0.03000 0.20733 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.70000 9.48000 0.22000 2.32068 統一大龍騰中國基金(美元) 8.64000 8.47000 0.17000 2.00708 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.99000 9.78000 0.21000 2.14724 統一中小基金 24.36000 24.55000 -0.19000 -0.77393 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.04930 9.98890 0.06040 0.60467 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.04150 9.03640 0.00510 0.05644 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86300 8.84970 0.01330 0.15029 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.64850 12.57240 0.07610 0.60529 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33780 11.33140 0.00640 0.05648 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06970 11.05310 0.01660 0.15018 統一台灣動力基金 18.98000 19.14000 -0.16000 -0.83595 統一全天候基金-A類型 112.77000 113.47000 -0.70000 -0.61690 統一全天候基金-I類型 113.44000 114.14000 -0.70000 -0.61328 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.44450 8.48630 -0.04180 -0.49256 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.88750 7.97000 -0.08250 -1.03513 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.00870 8.08300 -0.07430 -0.91921 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.13800 9.18320 -0.04520 -0.49220 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.54310 8.63250 -0.08940 -1.03562 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.66690 8.74730 -0.08040 -0.91914 統一全球債券組合基金 12.45710 12.46420 -0.00710 -0.05696 統一全球新科技基金(人民幣) 16.06000 16.20000 -0.14000 -0.86420 統一全球新科技基金(美元) 14.70000 14.88000 -0.18000 -1.20968 統一全球新科技基金(新台幣) 14.34000 14.50000 -0.16000 -1.10345 統一亞太基金 25.04000 24.87000 0.17000 0.68355 統一亞洲大金磚基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 統一奔騰基金 60.33000 60.89000 -0.56000 -0.91969 統一強棒貨幣市場基金 16.74240 16.74220 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289 統一強漢基金(美元) 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 統一強漢基金(新台幣) 26.77000 26.53000 0.24000 0.90464 統一統信基金 30.48000 30.80000 -0.32000 -1.03896 統一黑馬基金 60.81000 61.42000 -0.61000 -0.99316 統一新亞洲科技能源基金 16.43000 16.32000 0.11000 0.67402 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14690 8.15750 -0.01060 -0.12994 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.88420 10.89840 -0.01420 -0.13029 統一經建基金 47.71000 47.88000 -0.17000 -0.35505 統一龍馬基金 69.25000 70.03000 -0.78000 -1.11381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.60000 20.76000 -0.16000 -0.77071 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.75000 48.19000 -0.44000 -0.91305 野村中國機會基金 14.02000 13.94000 0.08000 0.57389 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41880 10.41240 0.00640 0.06147 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37500 10.36770 0.00730 0.07041 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.51500 10.49700 0.01800 0.17148 野村巴西基金 6.84000 7.09000 -0.25000 -3.52609 野村台灣高股息基金 24.32000 24.58000 -0.26000 -1.05777 野村台灣運籌基金 37.15000 37.47000 -0.32000 -0.85402 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88350 9.88060 0.00290 0.02935 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76150 9.76370 -0.00220 -0.02253 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83410 9.83760 -0.00350 -0.03558 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.50620 10.50310 0.00310 0.02952 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26910 10.27150 -0.00240 -0.02337 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05070 10.05430 -0.00360 -0.03581 野村平衡基金 19.97000 20.06000 -0.09000 -0.44865 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93070 9.95010 -0.01940 -0.19497 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.24240 10.13830 0.10410 1.02680 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93400 9.96450 -0.03050 -0.30609 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93070 9.95010 -0.01940 -0.19497 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.24240 10.13830 0.10410 1.02680 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93400 9.96450 -0.03050 -0.30609 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.90650 9.92530 -0.01880 -0.18941 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00440 10.00030 0.00410 0.04100 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.00930 10.01480 -0.00550 -0.05492 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.98160 9.97540 0.00620 0.06215 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.68000 14.72000 -0.04000 -0.27174 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 野村全球生技醫療基金 16.85000 16.90000 -0.05000 -0.29586 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.26400 10.24400 0.02000 0.19524 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.23060 10.21140 0.01920 0.18803 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.20090 10.17600 0.02490 0.24469 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.50960 10.48890 0.02070 0.19735 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43910 10.41950 0.01960 0.18811 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.41390 10.38840 0.02550 0.24547 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.27760 10.25270 0.02490 0.24286 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.90910 10.88780 0.02130 0.19563 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.79190 10.77170 0.02020 0.18753 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.76860 10.74240 0.02620 0.24389 野村全球品牌基金 28.40000 28.73000 -0.33000 -1.14863 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.54000 12.69000 -0.15000 -1.18203 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.45000 10.58000 -0.13000 -1.22873 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.04000 19.27000 -0.23000 -1.19357 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.81000 11.96000 -0.15000 -1.25418 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.96290 10.95910 0.00380 0.03467 野村全球短期收益基金-美元計價 10.97440 10.97110 0.00330 0.03008 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.77180 10.76710 0.00470 0.04365 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.43710 8.46750 -0.03040 -0.35902 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.26760 8.28910 -0.02150 -0.25938 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.89050 7.90850 -0.01800 -0.22760 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.84360 10.88280 -0.03920 -0.36020 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.34850 10.37540 -0.02690 -0.25927 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97300 9.99580 -0.02280 -0.22810 野村成長基金 31.96000 32.16000 -0.20000 -0.62189 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.18840 8.21160 -0.02320 -0.28253 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.20240 8.22190 -0.01950 -0.23717 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.47440 8.48860 -0.01420 -0.16728 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.47650 9.50300 -0.02650 -0.27886 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.34340 9.36560 -0.02220 -0.23704 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.63610 9.65210 -0.01600 -0.16577 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16540 10.16210 0.00330 0.03247 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.10080 10.08890 0.01190 0.11795 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06620 10.04780 0.01840 0.18312 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.60820 9.60360 0.00460 0.04790 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62390 9.61240 0.01150 0.11964 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79890 9.78090 0.01800 0.18403 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.15660 10.13790 0.01870 0.18446 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.74400 10.74500 -0.00100 -0.00931 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65510 10.64270 0.01240 0.11651 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.84900 10.82910 0.01990 0.18376 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.20350 10.21650 -0.01300 -0.12725 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76640 9.78880 -0.02240 -0.22883 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.40310 9.41880 -0.01570 -0.16669 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.92660 8.93860 -0.01200 -0.13425 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.42020 11.43560 -0.01540 -0.13467 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42620 10.43750 -0.01130 -0.10826 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.55090 11.57030 -0.01940 -0.16767 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.96670 10.98010 -0.01340 -0.12204 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76020 10.77200 -0.01180 -0.10954 野村高科技基金 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41890 10.47930 -0.06040 -0.57637 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.97590 10.04490 -0.06900 -0.68692 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.67140 10.70450 -0.03310 -0.30922 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.37410 9.43540 -0.06130 -0.64968 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.41620 9.47160 -0.05540 -0.58491 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.65210 9.70270 -0.05060 -0.52150 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.95510 12.03730 -0.08220 -0.68288 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.20190 14.21770 -0.01580 -0.11113 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84840 10.91930 -0.07090 -0.64931 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.90480 10.96890 -0.06410 -0.58438 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.35180 11.41130 -0.05950 -0.52141 野村貨幣市場基金 16.34620 16.34600 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.85000 14.85000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.41790 10.41400 0.00390 0.03745 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00020 10.03520 -0.03500 -0.34877 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.22580 10.24920 -0.02340 -0.22831 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.00920 10.09000 -0.08080 -0.80079 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.00780 10.08660 -0.07880 -0.78123 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.95760 10.03060 -0.07300 -0.72777 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.64420 10.73030 -0.08610 -0.80240 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.59010 10.67350 -0.08340 -0.78137 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.54260 10.62000 -0.07740 -0.72881 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61340 10.61090 0.00250 0.02356 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95780 7.95610 0.00170 0.02137 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33960 12.33700 0.00260 0.02107 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.89000 9.00000 -0.11000 -1.22222 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39520 10.39420 0.00100 0.00962 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.67360 10.64500 0.02860 0.26867 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33520 10.33330 0.00190 0.01839 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.52000 10.50550 0.01450 0.13802 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40920 10.40290 0.00630 0.06056 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39560 10.39460 0.00100 0.00962 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67390 10.64540 0.02850 0.26772 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33560 10.33360 0.00200 0.01935 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52440 10.51000 0.01440 0.13701 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40800 10.40170 0.00630 0.06057 野村精選貨幣市場基金 12.11780 12.11770 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.14000 10.25000 -0.11000 -1.07317 野村歐洲高股息基金季配型 7.46000 7.54000 -0.08000 -1.06101 野村歐洲高股息基金累積型 10.68000 10.78000 -0.10000 -0.92764 野村積極成長基金 13.55000 13.63000 -0.08000 -0.58694 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.87000 38.02000 -0.15000 -0.39453 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.63970 10.63080 0.00890 0.08372 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46960 8.46490 0.00470 0.05552 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.80310 7.79770 0.00540 0.06925 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.65680 7.65090 0.00590 0.07712 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.20460 12.19840 0.00620 0.05083 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.91570 10.90820 0.00750 0.06876 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.75200 10.74380 0.00820 0.07632 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.68000 11.86000 -0.18000 -1.51771 野村環球基金-人民幣計價 17.60000 17.89000 -0.29000 -1.62102 野村環球基金-美元計價 13.58000 13.81000 -0.23000 -1.66546 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.37000 19.66000 -0.29000 -1.47508 野村鴻利基金 23.98000 24.10000 -0.12000 -0.49793 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90740 16.90730 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.13000 20.30000 -0.17000 -0.83744 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.34000 15.41000 -0.07000 -0.45425 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79880 10.79090 0.00790 0.07321 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.14080 14.13070 0.01010 0.07148 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.91760 10.90200 0.01560 0.14309 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.51940 10.53860 -0.01920 -0.18219 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77510 10.74970 0.02540 0.23629 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.35340 10.36310 -0.00970 -0.09360 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.29370 10.26480 0.02890 0.28154 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.06530 10.07170 -0.00640 -0.06354 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.03210 10.02730 0.00480 0.04787 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.35810 10.35130 0.00680 0.06569 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.50860 10.50110 0.00750 0.07142 凱基台商天下基金 13.76000 13.68000 0.08000 0.58480 凱基台灣精五門基金 21.96000 22.11000 -0.15000 -0.67843 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.97380 46.24500 0.72880 1.57595 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.87770 47.77360 0.10410 0.21790 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.54500 42.35270 0.19230 0.45404 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.53000 9.63000 -0.10000 -1.03842 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.48820 10.61190 -0.12370 -1.16567 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.31830 46.60080 0.71750 1.53967 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 48.41770 47.75270 0.66500 1.39259 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.62850 47.51250 1.11600 2.34886 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60020 11.59990 0.00030 0.00259 凱基開創基金 29.51000 29.78000 -0.27000 -0.90665 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.63000 23.04000 -0.41000 -1.77951 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.51680 21.93630 -0.41950 -1.91236 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.04000 17.16000 -0.12000 -0.69930 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.97560 16.10690 -0.13130 -0.81518 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.29000 7.39000 -0.10000 -1.35318 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.36430 42.74130 0.62300 1.45761 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.48760 42.80270 0.68490 1.60013 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.69590 42.94910 0.74680 1.73880 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.75000 11.81000 -0.06000 -0.50804 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.06950 11.17340 -0.10390 -0.92989 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.32430 12.40760 -0.08330 -0.67136 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.87000 12.94000 -0.07000 -0.54096 凱基護城河基金-台幣計價A 12.78000 12.96000 -0.18000 -1.38889 凱基護城河基金-美元計價B 12.28940 12.47380 -0.18440 -1.47830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.42290 10.52120 -0.09830 -0.93430 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.85710 9.98720 -0.13010 -1.30267 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.06290 10.18370 -0.12080 -1.18621 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.42280 10.52110 -0.09830 -0.93431 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.85710 9.98720 -0.13010 -1.30267 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.06290 10.18370 -0.12080 -1.18621 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.73000 12.46000 0.27000 2.16693 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.75000 35.30000 -1.55000 -4.39093 富邦NASDAQ-100基金 32.22000 32.86000 -0.64000 -1.94766 富邦上証180基金 30.29000 30.45000 -0.16000 -0.52545 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19380 0.19160 0.00220 1.14823 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.09000 6.01000 0.08000 1.33111 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.80000 43.78000 0.02000 0.04568 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.34440 12.22450 0.11990 0.98082 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.30870 11.20960 0.09910 0.88406 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.82720 10.74610 0.08110 0.75469 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.45310 10.36950 0.08360 0.80621 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.49440 9.42830 0.06610 0.70108 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.10030 9.04810 0.05220 0.57692 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.60910 20.51950 0.08960 0.43666 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.66840 11.66510 0.00330 0.02829 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51430 10.53800 -0.02370 -0.22490 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.87970 13.86250 0.01720 0.12408 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00690 2.00690 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43610 9.47910 -0.04300 -0.45363 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41350 1.42160 -0.00810 -0.56978 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.53590 12.51420 0.02170 0.17340 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81740 1.81520 0.00220 0.12120 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.45590 10.46750 -0.01160 -0.11082 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53720 1.53950 -0.00230 -0.14940 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.98360 10.98110 0.00250 0.02277 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.92080 10.91170 0.00910 0.08340 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.14000 15.93000 0.21000 1.31827 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.58000 17.02000 -0.44000 -2.58519 富邦日本東証基金 19.16000 19.32000 -0.16000 -0.82816 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.52000 45.95000 -0.43000 -0.93580 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.23000 45.59000 -0.36000 -0.78965 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.01000 51.61000 -0.60000 -1.16257 富邦台灣心基金 22.40000 22.53000 -0.13000 -0.57701 富邦台灣釆吉50基金 44.94000 45.49000 -0.55000 -1.20906 富邦台灣科技指數基金 54.25000 55.05000 -0.80000 -1.45322 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.44570 48.83080 0.61490 1.25925 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.83290 41.86270 -0.02980 -0.07119 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31100 0.31310 -0.00210 -0.67071 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.68720 2.67990 0.00730 0.27240 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36050 0.36020 0.00030 0.08329 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.21300 11.19320 0.01980 0.17689 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29130 2.28860 0.00270 0.11798 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33920 0.33950 -0.00030 -0.08837 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.49410 9.49410 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71410 15.71390 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 16.72000 16.78000 -0.06000 -0.35757 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.12630 41.92740 0.19890 0.47439 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.14720 45.53870 0.60850 1.33623 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.75840 40.57560 0.18280 0.45052 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.12490 40.96510 0.15980 0.39009 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.47840 40.35530 0.12310 0.30504 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.68460 46.95980 0.72480 1.54345 富邦長紅基金 62.38000 62.76000 -0.38000 -0.60548 富邦科技基金 25.14000 25.35000 -0.21000 -0.82840 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.92750 41.83310 0.09440 0.22566 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.37010 47.31930 1.05080 2.22066 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.45140 41.17390 0.27750 0.67397 富邦恒生國企ETF基金 19.34000 19.57000 -0.23000 -1.17527 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.70000 14.57000 0.13000 0.89224 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.38000 23.67000 -0.29000 -1.22518 富邦高成長基金 24.08000 24.22000 -0.14000 -0.57803 富邦基金A類型 13.76000 13.88000 -0.12000 -0.86455 富邦基金I類型 13.76000 13.88000 -0.12000 -0.86455 富邦深証100基金 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 富邦富時歐洲ETF基金 20.16000 20.44000 -0.28000 -1.36986 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42340 0.42400 -0.00060 -0.14151 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38750 12.41370 -0.02620 -0.21106 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18680 9.23800 -0.05120 -0.55423 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29810 0.29980 -0.00170 -0.56704 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.37930 8.44100 -0.06170 -0.73096 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.66000 17.79000 -0.13000 -0.73075 富邦精準基金 44.45000 44.87000 -0.42000 -0.93604 富邦精銳中小基金 11.95000 12.05000 -0.10000 -0.82988 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.90000 18.07000 -0.17000 -0.94079 富邦臺灣公司治理100基金 20.84000 21.06000 -0.22000 -1.04463 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.28000 7.21000 0.07000 0.97087 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.26000 15.55000 -0.29000 -1.86495 富邦標普美國特別股ETF基金 20.02000 19.97000 0.05000 0.25038 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.93010 10.86390 0.06620 0.60936 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.18090 10.17670 0.00420 0.04127 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52080 10.50320 0.01760 0.16757 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.34610 10.30350 0.04260 0.41345 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.59190 9.60700 -0.01510 -0.15718 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.90020 9.90230 -0.00210 -0.02121 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.78000 31.02000 -0.24000 -0.77369 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.87960 9.93870 -0.05910 -0.59465 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.84750 9.90950 -0.06200 -0.62566 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64760 9.71380 -0.06620 -0.68150 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24590 10.30720 -0.06130 -0.59473 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.22370 10.28810 -0.06440 -0.62597 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01860 10.08660 -0.06800 -0.67416 富達卓越領航全球組合基金 15.12000 15.27000 -0.15000 -0.98232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.07000 8.94000 0.13000 1.45414 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.41000 9.32000 0.09000 0.96567 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.79000 7.70000 0.09000 1.16883 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.09000 9.98000 0.11000 1.10220 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19450 10.20440 -0.00990 -0.09702 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.43810 9.45880 -0.02070 -0.21884 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.99680 9.01310 -0.01630 -0.18085 富蘭克林華美中華基金 11.42000 11.22000 0.20000 1.78253 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.45000 22.63000 -0.18000 -0.79540 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.23000 22.34000 -0.11000 -0.49239 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.20650 8.17970 0.02680 0.32764 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.29520 9.27130 0.02390 0.25778 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.31830 10.29190 0.02640 0.25651 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88220 9.85000 0.03220 0.32690 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60450 11.60240 0.00210 0.01810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65890 8.65730 0.00160 0.01848 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.77940 8.77780 0.00160 0.01823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.86260 9.86080 0.00180 0.01825 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.50050 14.44620 0.05430 0.37588 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.41470 10.37570 0.03900 0.37588 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33250 10.29380 0.03870 0.37595 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.60620 10.60410 0.00210 0.01980 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60980 7.60830 0.00150 0.01972 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92780 8.92610 0.00170 0.01905 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91550 9.91350 0.00200 0.02017 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.28540 11.27460 0.01080 0.09579 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56080 7.55360 0.00720 0.09532 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88900 8.88050 0.00850 0.09572 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03770 10.02810 0.00960 0.09573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.90260 10.89330 0.00930 0.08537 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65220 7.64570 0.00650 0.08502 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23770 8.24730 -0.00960 -0.11640 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.29440 9.31010 -0.01570 -0.16863 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.40580 10.42340 -0.01760 -0.16885 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14710 13.16250 -0.01540 -0.11700 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.08000 8.14000 -0.06000 -0.73710 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.37000 8.28000 0.09000 1.08696 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.47000 12.34000 0.13000 1.05348 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.10910 13.20380 -0.09470 -0.71722 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.34000 9.45000 -0.11000 -1.16402 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 富蘭克林華美第一富基金 39.13000 39.40000 -0.27000 -0.68528 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35670 10.35660 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.87000 15.14000 -0.27000 -1.78336 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.39000 13.68000 -0.29000 -2.11988 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.82000 16.15000 -0.33000 -2.04334 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.67430 9.95720 -0.28290 -2.84116 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.67420 9.95720 -0.28300 -2.84216 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.67840 9.92040 -0.24200 -2.43942 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.67830 9.92040 -0.24210 -2.44043 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.66760 9.95510 -0.28750 -2.88797 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.59440 9.87970 -0.28530 -2.88774 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.59440 9.87970 -0.28530 -2.88774 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.83060 10.11330 -0.28270 -2.79533 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.75600 10.03650 -0.28050 -2.79480 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.75600 10.03650 -0.28050 -2.79480 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.40880 6.45180 -0.04300 -0.66648 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.48020 10.52440 -0.04420 -0.41998 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.54710 9.58330 -0.03620 -0.37774 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61200 11.65610 -0.04410 -0.37834 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.76890 6.79220 -0.02330 -0.34304 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.90750 8.94350 -0.03600 -0.40253 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.01160 11.04940 -0.03780 -0.34210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.55000 70.66000 0.89000 1.25955 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 73.11000 71.92000 1.19000 1.65462 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.86890 62.77110 0.09780 0.15580 復華1至5年期高收益債券基金 20.89000 20.86000 0.03000 0.14382 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.36820 69.17700 1.19120 1.72196 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.90650 68.18220 0.72430 1.06230 復華人民幣貨幣市場基金 11.89360 11.89290 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 40.18810 40.38020 -0.19210 -0.47573 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 復華大中華中小策略基金 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 復華中小精選基金 66.11000 66.70000 -0.59000 -0.88456 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.42050 52.43910 -0.01860 -0.03547 復華中國特選信用債券ETF基金 63.19700 63.01940 0.17760 0.28182 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 復華六年到期新興市場債券基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.89000 9.98000 -0.09000 -0.90180 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 復華台灣智能基金 11.84000 11.87000 -0.03000 -0.25274 復華全方位基金 29.79000 30.00000 -0.21000 -0.70000 復華全球大趨勢基金-美元 12.57000 12.77000 -0.20000 -1.56617 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.07000 20.36000 -0.29000 -1.42436 復華全球平衡基金-美元 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 復華全球平衡基金-新臺幣 19.64000 19.71000 -0.07000 -0.35515 復華全球物聯網科技基金-美元 14.02000 14.27000 -0.25000 -1.75193 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.71000 13.93000 -0.22000 -1.57933 復華全球原物料基金 8.11000 8.22000 -0.11000 -1.33820 復華全球消費基金-新臺幣 12.95000 13.07000 -0.12000 -0.91813 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.26010 12.24130 0.01880 0.15358 復華全球債券基金 15.26690 15.21860 0.04830 0.31737 復華全球債券組合基金 15.41000 15.40000 0.01000 0.06494 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 復華全球戰略配置強基金-美元 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 復華有利貨幣市場基金 13.49970 13.49950 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 復華亞太成長基金 12.26000 12.42000 -0.16000 -1.28824 復華亞太神龍科技基金-美元 8.91000 9.05000 -0.14000 -1.54696 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737 復華南非幣長期收益基金A 13.89000 13.98000 -0.09000 -0.64378 復華南非幣長期收益基金B 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211 復華南非幣短期收益基金A 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 復華南非幣短期收益基金B 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 復華美國20年期以上公債ETF基金 74.24580 72.63800 1.60780 2.21344 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.75000 22.22000 -0.47000 -2.11521 復華美國新星基金-美元 12.50000 12.76000 -0.26000 -2.03762 復華美國新星基金-新臺幣 12.86000 13.11000 -0.25000 -1.90694 復華恒生基金 19.70000 20.05000 -0.35000 -1.74564 復華恒生單日反向一倍基金 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630 復華恒生單日正向二倍基金 25.33000 26.04000 -0.71000 -2.72657 復華神盾基金 27.42850 27.53910 -0.11060 -0.40161 復華高成長基金 68.64000 69.08000 -0.44000 -0.63694 復華高益策略組合基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315 復華貨幣市場基金 14.46350 14.46330 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.37000 18.68000 -0.31000 -1.65953 復華富時台灣高股息低波動基金 47.59000 47.87000 -0.28000 -0.58492 復華復華基金 21.51000 21.65000 -0.14000 -0.64665 復華華人世紀基金 16.92000 16.86000 0.06000 0.35587 復華傳家二號基金 33.24200 33.28200 -0.04000 -0.12019 復華傳家基金 23.22200 23.32850 -0.10650 -0.45652 復華奧林匹克全球組合基金 15.92000 15.92000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.67000 11.73000 -0.06000 -0.51151 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.39000 14.45000 -0.06000 -0.41522 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 復華新興人民幣短期收益基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 復華新興人民幣債券基金A 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 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0.00770 0.07655 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.23540 10.29690 -0.06150 -0.59727 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.96930 11.02230 -0.05300 -0.48084 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06840 10.09260 -0.02420 -0.23978 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.81400 10.82720 -0.01320 -0.12192 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.42690 10.45190 -0.02500 -0.23919 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.18570 11.19900 -0.01330 -0.11876 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.67670 10.77230 -0.09560 -0.88746 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.63660 10.72950 -0.09290 -0.86584 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.84040 10.92230 -0.08190 -0.74984 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.64220 10.73470 -0.09250 -0.86169 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.69100 11.81620 -0.12520 -1.05956 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.57470 10.66820 -0.09350 -0.87644 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.82430 10.91840 -0.09410 -0.86185 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.99360 12.14120 -0.14760 -1.21570 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.71760 10.81240 -0.09480 -0.87677 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.97080 11.05480 -0.08400 -0.75985 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.18550 10.25430 -0.06880 -0.67094 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.18280 10.24960 -0.06680 -0.65173 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.18740 10.24210 -0.05470 -0.53407 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.51300 10.60290 -0.08990 -0.84788 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.68770 10.78570 -0.09800 -0.90861 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.52270 10.61110 -0.08840 -0.83309 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.51160 10.60150 -0.08990 -0.84799 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.68750 10.78550 -0.09800 -0.90863 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.51940 10.60780 -0.08840 -0.83335 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.40410 10.45380 -0.04970 -0.47543 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.38830 10.43270 -0.04440 -0.42558 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.40220 10.45180 -0.04960 -0.47456 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.38930 10.43370 -0.04440 -0.42554 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.96860 11.01460 -0.04600 -0.41763 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.96610 11.00820 -0.04210 -0.38244 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.16640 11.19590 -0.02950 -0.26349 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.22550 10.32250 -0.09700 -0.93969 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.21970 10.31460 -0.09490 -0.92006 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.22490 10.30770 -0.08280 -0.80328 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26810 9.24960 0.01850 0.20001 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07160 8.08930 -0.01770 -0.21881 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.19090 8.19920 -0.00830 -0.10123 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.13930 12.11500 0.02430 0.20058 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.59990 10.62310 -0.02320 -0.21839 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.88150 10.89250 -0.01100 -0.10099 景順主流基金 18.31000 18.46000 -0.15000 -0.81257 景順台灣科技基金 32.05000 32.26000 -0.21000 -0.65096 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.50000 11.58000 -0.08000 -0.69085 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 景順全球科技基金 23.35000 23.84000 -0.49000 -2.05537 景順全球康健基金 19.68000 19.74000 -0.06000 -0.30395 景順貨幣市場基金 15.99780 15.99770 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.66000 32.95000 -0.29000 -0.88012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.30000 14.56000 -0.26000 -1.78571 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.61000 13.84000 -0.23000 -1.66185 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.78000 10.96000 -0.18000 -1.64234 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.19000 11.37000 -0.18000 -1.58311 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.50000 11.66000 -0.16000 -1.37221 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.78000 11.93000 -0.15000 -1.25733 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62040 8.65170 -0.03130 -0.36178 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.82000 7.83590 -0.01590 -0.20291 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.50230 11.50600 -0.00370 -0.03216 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41240 10.39770 0.01470 0.14138 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.23000 8.14000 0.09000 1.10565 華南永昌中國A股基金(美元) 7.71000 7.61000 0.10000 1.31406 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.53000 11.36000 0.17000 1.49648 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63730 9.63400 0.00330 0.03425 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.01150 9.99640 0.01510 0.15105 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.24310 10.23970 0.00340 0.03320 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.64490 10.62880 0.01610 0.15148 華南永昌永昌基金 19.97000 20.18000 -0.21000 -1.04063 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.99470 15.01090 -0.01620 -0.10792 華南永昌全球神農水資源基金 9.81000 10.04000 -0.23000 -2.29084 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.93000 10.09000 -0.16000 -1.58573 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.42000 10.58000 -0.16000 -1.51229 華南永昌全球精品基金 16.85000 17.12000 -0.27000 -1.57710 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.50000 10.65000 -0.15000 -1.40845 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.67000 10.81000 -0.14000 -1.29510 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.37000 13.50000 -0.13000 -0.96296 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.50000 13.61000 -0.11000 -0.80823 華南永昌物聯網精選基金 11.98000 12.08000 -0.10000 -0.82781 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28660 16.28640 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.72900 24.89560 -0.16660 -0.66919 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99410 11.99390 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76630 10.76500 0.00130 0.01208 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.55280 10.57760 -0.02480 -0.23446 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97960 9.97850 0.00110 0.01102 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.71540 9.73820 -0.02280 -0.23413 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61060 10.61030 0.00030 0.00283 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.33350 10.35810 -0.02460 -0.23750 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95660 9.95630 0.00030 0.00301 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.63830 9.66170 -0.02340 -0.24219 華頓中小型基金 20.65000 20.74000 -0.09000 -0.43394 華頓中國多重機會平衡基金 12.01290 11.86770 0.14520 1.22349 華頓台灣基金 23.27000 23.45000 -0.18000 -0.76759 華頓平安貨幣市場基金 11.57460 11.57450 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.59000 17.87000 -0.28000 -1.56687 華頓全球高收益債券基金A 13.91250 14.05840 -0.14590 -1.03781 華頓全球高收益債券基金B 8.06660 8.15110 -0.08450 -1.03667 華頓全球黑鑽油源基金 4.93000 4.95000 -0.02000 -0.40404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74700 2.69740 0.04960 1.83881 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.15080 11.96730 0.18350 1.53335 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38700 0.38160 0.00540 1.41509 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.05820 11.97000 0.08820 0.73684 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.05820 11.97000 0.08820 0.73684 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.71420 10.62750 0.08670 0.81581 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.60370 10.55780 0.04590 0.43475 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.60320 10.55730 0.04590 0.43477 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.30480 9.26450 0.04030 0.43499 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.62840 10.59490 0.03350 0.31619 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.62830 10.59480 0.03350 0.31619 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.31650 9.29030 0.02620 0.28201 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69200 2.68590 0.00610 0.22711 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12300 2.11430 0.00870 0.41148 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.04060 12.06490 -0.02430 -0.20141 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.29620 9.31500 -0.01880 -0.20183 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37860 0.37930 -0.00070 -0.18455 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29360 0.29440 -0.00080 -0.27174 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.48000 0.02000 0.57471 匯豐中國動力基金(台幣) 15.48000 15.43000 0.05000 0.32404 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.10000 24.34000 -0.24000 -0.98603 匯豐全球趨勢組合基金 12.53000 12.74000 -0.21000 -1.64835 匯豐全球關鍵資源基金 8.18000 8.29000 -0.11000 -1.32690 匯豐安富基金 25.59000 25.74000 -0.15000 -0.58275 匯豐成功基金 42.52000 42.75000 -0.23000 -0.53801 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.77380 2.76420 0.00960 0.34730 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42660 2.41760 0.00900 0.37227 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98090 11.98430 -0.00340 -0.02837 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01810 8.02080 -0.00270 -0.03366 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39150 0.39180 -0.00030 -0.07657 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33500 0.33530 -0.00030 -0.08947 匯豐金磚動力基金 14.42000 14.51000 -0.09000 -0.62026 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01520 15.01510 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 5.17000 -0.11000 -2.12766 匯豐新鑽動力基金 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.53240 5.56750 -0.03510 -0.63044 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.40720 9.44280 -0.03560 -0.37701 匯豐龍鳳基金-A類型 52.05000 52.56000 -0.51000 -0.97032 匯豐龍鳳基金-I類型 52.05000 52.56000 -0.51000 -0.97032 匯豐龍騰電子基金 37.27000 37.55000 -0.28000 -0.74567 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81940 12.85100 -0.03160 -0.24590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.00000 18.14000 -0.14000 -0.77178 新光中國成長基金(人民幣) 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778 新光中國成長基金(美元) 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 新光中國成長基金(新臺幣) 8.99000 8.93000 0.06000 0.67189 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.51360 11.58610 -0.07250 -0.62575 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.31570 10.38250 -0.06680 -0.64339 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.83910 10.88910 -0.05000 -0.45917 新光台灣富貴基金 24.05000 24.18000 -0.13000 -0.53763 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.48000 21.84000 -0.36000 -1.64835 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.51000 40.49680 0.01320 0.03260 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.72220 46.18080 0.54140 1.17235 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.03000 10.23000 -0.20000 -1.95503 新光全球AI新創產業基金美元 9.69000 9.91000 -0.22000 -2.21998 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.92000 10.13000 -0.21000 -2.07305 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.80000 10.89000 -0.09000 -0.82645 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光全球債券基金(A累積)美元 11.11960 11.08430 0.03530 0.31847 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.06990 11.01440 0.05550 0.50389 新光全球債券基金(B配息)美元 10.46820 10.43520 0.03300 0.31624 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.40780 10.35560 0.05220 0.50408 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.17000 -0.11000 -1.19956 新光吉星貨幣市場基金 15.51330 15.51300 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 新光多重資產基金(A累積)美元 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 新光亞洲精選基金-美金 20.34000 20.40000 -0.06000 -0.29412 新光亞洲精選基金-新台幣 20.99000 21.02000 -0.03000 -0.14272 新光店頭基金 22.74000 22.90000 -0.16000 -0.69869 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.72440 42.04880 0.67560 1.60670 新光特選內需收益ETF基金 20.53000 20.66000 -0.13000 -0.62924 新光創新科技基金 13.23000 13.33000 -0.10000 -0.75019 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.35810 41.24700 0.11110 0.26935 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.75460 46.74170 1.01290 2.16702 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 新光澳幣保本基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.87520 10.87270 0.00250 0.02299 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53400 9.53220 0.00180 0.01888 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54160 9.53570 0.00590 0.06187 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.65580 10.64920 0.00660 0.06198 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.67400 10.66930 0.00470 0.04405 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54110 9.53690 0.00420 0.04404 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51370 9.50380 0.00990 0.10417 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62830 10.61720 0.01110 0.10455 瑞銀全球創新趨勢基金 7.12000 7.22000 -0.10000 -1.38504 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.85550 40.89550 -0.04000 -0.09781 群益10年期以上金融債ETF基金 45.00270 44.30650 0.69620 1.57133 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.58140 44.81870 0.76270 1.70175 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.10280 45.33790 0.76490 1.68711 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.11660 47.46560 0.65100 1.37152 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.43050 44.75230 0.67820 1.51545 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.43950 48.69330 0.74620 1.53245 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.25110 50.15820 0.09290 0.18521 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.45790 47.76980 0.68810 1.44045 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.88070 10.86840 0.01230 0.11317 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.26570 47.13930 1.12640 2.38951 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.63510 40.67000 -0.03490 -0.08581 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49950 11.49660 0.00290 0.02522 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06780 10.09810 -0.03030 -0.30006 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.39320 13.28110 0.11210 0.84406 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.69890 9.66100 0.03790 0.39230 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.11040 12.26110 -0.15070 -1.22909 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.31540 11.50780 -0.19240 -1.67191 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.82000 10.99000 -0.17000 -1.54686 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.75810 10.89210 -0.13400 -1.23025 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.16990 9.32580 -0.15590 -1.67171 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.79000 8.93000 -0.14000 -1.56775 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.71980 9.84080 -0.12100 -1.22957 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.31930 8.46080 -0.14150 -1.67242 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.95000 9.09000 -0.14000 -1.54015 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.98280 9.09460 -0.11180 -1.22930 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.94640 8.08150 -0.13510 -1.67172 群益中小型股基金 44.90000 45.21000 -0.31000 -0.68569 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.59400 10.50400 0.09000 0.85682 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.52940 9.49100 0.03840 0.40459 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.09980 9.05240 0.04740 0.52362 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.96630 8.89010 0.07620 0.85713 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.06400 8.03140 0.03260 0.40591 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.70140 7.66130 0.04010 0.52341 群益中國新機會基金N-人民幣 8.78670 8.59390 0.19280 2.24345 群益中國新機會基金N-美元 7.81740 7.68040 0.13700 1.78376 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.50000 8.35000 0.15000 1.79641 群益中國新機會基金-人民幣 7.79230 7.62130 0.17100 2.24371 群益中國新機會基金-美元 8.35820 8.21160 0.14660 1.78528 群益中國新機會基金-新臺幣 8.12000 7.97000 0.15000 1.88206 群益平衡王基金 19.95950 20.07280 -0.11330 -0.56445 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.93930 9.94420 -0.00490 -0.04927 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.03780 10.03090 0.00690 0.06879 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.93940 9.94430 -0.00490 -0.04927 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.03780 10.03090 0.00690 0.06879 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.93940 9.94430 -0.00490 -0.04927 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.03770 10.03080 0.00690 0.06879 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.01610 10.00830 0.00780 0.07794 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.91250 9.92650 -0.01400 -0.14104 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.01070 10.01300 -0.00230 -0.02297 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.91250 9.92650 -0.01400 -0.14104 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.01070 10.01300 -0.00230 -0.02297 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.91260 9.92650 -0.01390 -0.14003 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.01070 10.01300 -0.00230 -0.02297 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00670 10.00770 -0.00100 -0.00999 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.92200 9.93340 -0.01140 -0.11476 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.02020 10.01990 0.00030 0.00299 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.92200 9.93340 -0.01140 -0.11476 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.02020 10.01990 0.00030 0.00299 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.92190 9.93330 -0.01140 -0.11477 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.02020 10.01990 0.00030 0.00299 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.00970 10.00830 0.00140 0.01399 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.52000 6.51000 0.01000 0.15361 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.39950 12.38560 0.01390 0.11223 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.46650 11.50520 -0.03870 -0.33637 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.57720 10.56540 0.01180 0.11169 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.78010 9.81310 -0.03300 -0.33629 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.36720 10.35560 0.01160 0.11202 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.45950 10.44060 0.01890 0.18102 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.24200 10.22040 0.02160 0.21134 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21090 9.19430 0.01660 0.18055 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.21300 9.19360 0.01940 0.21102 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.52030 10.50130 0.01900 0.18093 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.56350 10.54130 0.02220 0.21060 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37360 9.35670 0.01690 0.18062 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85770 9.83690 0.02080 0.21145 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.39330 11.39890 -0.00560 -0.04913 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82920 7.83300 -0.00380 -0.04851 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.74930 10.74950 -0.00020 -0.00186 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55640 10.55380 0.00260 0.02464 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.76320 10.74770 0.01550 0.14422 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90400 9.90410 -0.00010 -0.00101 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.84120 9.83860 0.00260 0.02643 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03450 10.02010 0.01440 0.14371 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.74940 10.74950 -0.00010 -0.00093 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55630 10.55360 0.00270 0.02558 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.76310 10.74760 0.01550 0.14422 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90410 9.90420 -0.00010 -0.00101 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.84100 9.83850 0.00250 0.02541 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03450 10.02010 0.01440 0.14371 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.73200 9.79430 -0.06230 -0.63608 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.52000 11.58000 -0.06000 -0.51813 群益全球關鍵生技基金-美元 15.92360 16.02550 -0.10190 -0.63586 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.99000 16.07000 -0.08000 -0.49782 群益多利策略組合基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 群益多重資產組合基金 15.74000 15.78000 -0.04000 -0.25349 群益安家基金 25.56250 25.72290 -0.16040 -0.62357 群益安穩貨幣市場基金 16.16410 16.16390 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.54000 21.86000 -0.32000 -1.46386 群益亞太中小基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 群益亞太新趨勢平衡基金 16.39000 16.34000 0.05000 0.30600 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.75860 10.73320 0.02540 0.23665 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.93490 7.91630 0.01860 0.23496 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.45240 10.42780 0.02460 0.23591 群益店頭市場基金 97.03000 97.63000 -0.60000 -0.61457 群益東方盛世基金 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.03710 12.06930 -0.03220 -0.26679 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.12380 11.19280 -0.06900 -0.61647 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.62340 10.67870 -0.05530 -0.51785 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.82280 9.84900 -0.02620 -0.26602 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.08030 9.13660 -0.05630 -0.61620 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.67000 8.71510 -0.04510 -0.51749 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.98500 11.04220 -0.05720 -0.51801 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61260 9.63820 -0.02560 -0.26561 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.24140 9.29880 -0.05740 -0.61728 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.68560 9.73600 -0.05040 -0.51767 群益長安基金 29.53000 29.60000 -0.07000 -0.23649 群益美國新創亮點基金N-美元 10.24360 10.41810 -0.17450 -1.67497 群益美國新創亮點基金-美元 15.49610 15.76010 -0.26400 -1.67512 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.23000 15.47000 -0.24000 -1.55139 群益真善美基金 15.94100 15.95660 -0.01560 -0.09777 群益馬拉松基金 119.23000 120.09000 -0.86000 -0.71613 群益深証中小板基金 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 群益創新科技基金 32.88000 33.16000 -0.28000 -0.84439 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.87380 9.67170 0.20210 2.08960 群益華夏盛世基金N-美元 8.80490 8.66340 0.14150 1.63331 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.34000 9.17000 0.17000 1.85387 群益華夏盛世基金-人民幣 10.75270 10.53250 0.22020 2.09067 群益華夏盛世基金-美元 9.70830 9.55240 0.15590 1.63205 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.30000 16.01000 0.29000 1.81137 群益奧斯卡基金 30.21000 30.25000 -0.04000 -0.13223 群益新興金鑽基金-美元 11.06660 11.12020 -0.05360 -0.48201 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 群益葛萊美基金 23.65000 23.75000 -0.10000 -0.42105 群益道瓊美國地產ETF基金 22.64000 22.69000 -0.05000 -0.22036 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.94000 7.86000 0.08000 1.01781 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.40000 13.66000 -0.26000 -1.90337 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.48270 11.49350 -0.01080 -0.09397 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.96820 11.02790 -0.05970 -0.54135 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.17920 11.22680 -0.04760 -0.42399 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.08710 11.09750 -0.01040 -0.09371 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.58970 10.64740 -0.05770 -0.54192 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.79360 10.83950 -0.04590 -0.42345 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.48260 11.49340 -0.01080 -0.09397 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.96860 11.02830 -0.05970 -0.54133 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.08710 11.09750 -0.01040 -0.09371 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.58930 10.64690 -0.05760 -0.54100 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.00900 10.05160 -0.04260 -0.42381 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.08770 13.09740 -0.00970 -0.07406 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83030 11.87650 -0.04620 -0.38900 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72290 11.76850 -0.04560 -0.38748 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71860 8.72500 -0.00640 -0.07335 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99300 9.02810 -0.03510 -0.38879 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48400 8.51700 -0.03300 -0.38746 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.29810 10.33830 -0.04020 -0.38885 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.94900 9.98780 -0.03880 -0.38847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.77000 9.96000 -0.19000 -1.90763 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.80000 9.98000 -0.18000 -1.80361 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.78000 9.97000 -0.19000 -1.90572 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.88000 10.05000 -0.17000 -1.69154 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.77000 9.95000 -0.18000 -1.80905 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.77000 9.96000 -0.19000 -1.90763 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.80000 9.98000 -0.18000 -1.80361 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.78000 9.97000 -0.19000 -1.90572 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.88000 10.05000 -0.17000 -1.69154 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.77000 9.95000 -0.18000 -1.80905 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 德信大發基金 30.35000 30.71000 -0.36000 -1.17226 德信中國精選成長基金 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602 德信台灣主流中小基金 20.62000 20.69000 -0.07000 -0.33833 德信萬保貨幣市場基金 11.98880 11.98860 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 33.22000 33.36000 -0.14000 -0.41966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.00150 10.99730 0.00420 0.03819 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.86460 10.86260 0.00200 0.01841 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71910 11.71890 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.83000 16.79000 0.04000 0.23824 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.09000 17.39000 -0.30000 -1.72513 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.89650 10.84510 0.05140 0.47395 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.56240 16.48430 0.07810 0.47378 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28840 8.26950 0.01890 0.22855 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11100 11.09860 0.01240 0.11173 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.13400 12.12090 0.01310 0.10808 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.12870 14.09660 0.03210 0.22771 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.64000 16.75000 -0.11000 -0.65672 摩根中小基金 22.19000 22.30000 -0.11000 -0.49327 摩根中國A股基金 14.82000 14.66000 0.16000 1.09141 摩根中國A股基金(美元) 11.43000 11.32000 0.11000 0.97173 摩根中國亮點基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.29010 11.24840 0.04170 0.37072 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.67620 12.61340 0.06280 0.49788 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.51600 9.49160 0.02440 0.25707 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.19930 13.15040 0.04890 0.37185 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.43190 15.35370 0.07820 0.50932 摩根台灣金磚基金-累積型 19.26000 19.39000 -0.13000 -0.67045 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.26000 19.39000 -0.13000 -0.67045 摩根台灣增長基金 49.04000 49.44000 -0.40000 -0.80906 摩根平衡基金 27.36000 27.52000 -0.16000 -0.58140 摩根全球α基金 18.21000 18.50000 -0.29000 -1.56757 摩根全球平衡基金 16.34700 16.36910 -0.02210 -0.13501 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42610 9.41970 0.00640 0.06794 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58860 10.57910 0.00950 0.08980 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96090 9.95730 0.00360 0.03615 摩根多元入息成長基金-累積型 11.63520 11.62780 0.00740 0.06364 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.38110 10.37740 0.00370 0.03565 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.39620 10.42400 -0.02780 -0.26669 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.84480 13.88180 -0.03700 -0.26654 摩根亞洲基金 57.46000 57.61000 -0.15000 -0.26037 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46380 8.45120 0.01260 0.14909 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00430 9.98690 0.01740 0.17423 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82980 8.82050 0.00930 0.10544 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.93670 12.91770 0.01900 0.14709 摩根東方內需機會基金 18.18000 18.22000 -0.04000 -0.21954 摩根東方科技基金 31.45000 31.44000 0.01000 0.03181 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.48000 11.54000 -0.06000 -0.51993 摩根金龍收成基金 21.37000 21.46000 -0.09000 -0.41938 摩根第一貨幣市場基金 15.13580 15.13560 0.00020 0.00132 摩根新金磚五國基金 12.24000 12.42000 -0.18000 -1.44928 摩根新絲路基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 摩根新興35基金 13.11000 13.19000 -0.08000 -0.60652 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.28580 7.32140 -0.03560 -0.48625 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.69310 9.73600 -0.04290 -0.44063 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47800 9.52460 -0.04660 -0.48926 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.31360 11.36890 -0.05530 -0.48641 摩根新興科技基金 52.47000 52.84000 -0.37000 -0.70023 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69160 8.73690 -0.04530 -0.51849 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.33650 9.39740 -0.06090 -0.64805 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.77960 8.83690 -0.05730 -0.64842 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.39040 10.44460 -0.05420 -0.51893 摩根龍揚基金 31.94000 32.06000 -0.12000 -0.37430 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.84000 10.94000 -0.10000 -0.91408 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162 摩根環球股票收益基金-累積型 11.93000 12.03000 -0.10000 -0.83126 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34170 9.33170 0.01000 0.10716 摩根總收益組合基金-累積型 11.57120 11.55870 0.01250 0.10814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.18000 20.16000 0.02000 0.09921 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61780 12.61770 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.03000 11.18000 -0.15000 -1.34168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.87200 10.84690 0.02510 0.23140 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.56580 10.57530 -0.00950 -0.08983 聯邦中國龍基金 26.32000 26.45000 -0.13000 -0.49149 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74440 9.81620 -0.07180 -0.73144 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.07440 10.13670 -0.06230 -0.61460 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.24930 9.31750 -0.06820 -0.73196 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55870 9.61780 -0.05910 -0.61449 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.53560 11.57950 -0.04390 -0.37912 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.40370 11.43450 -0.03080 -0.26936 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.70780 10.72570 -0.01790 -0.16689 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.64520 10.68570 -0.04050 -0.37901 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.50990 10.53830 -0.02840 -0.26949 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.86840 9.88490 -0.01650 -0.16692 聯邦金鑽平衡基金 23.38090 23.45350 -0.07260 -0.30955 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.26150 9.35870 -0.09720 -1.03861 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.73760 9.82820 -0.09060 -0.92184 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.20960 9.30620 -0.09660 -1.03802 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.67060 9.76060 -0.09000 -0.92207 聯邦貨幣市場基金 13.22690 13.22670 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.19000 13.25000 -0.06000 -0.45283 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.86790 16.89470 -0.02680 -0.15863 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.66320 12.71020 -0.04700 -0.36978 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.41870 12.48980 -0.07110 -0.56926 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.81100 11.87870 -0.06770 -0.56993 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.48000 35.73000 -0.25000 -0.69969 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.00000 17.83000 0.17000 0.95345 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.55000 17.45000 0.10000 0.57307 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.81000 11.73000 0.08000 0.68201 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.23000 16.31000 -0.08000 -0.49050 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.88000 11.95000 -0.07000 -0.58577 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.56000 7.60000 -0.04000 -0.52632 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.14000 11.27000 -0.13000 -1.15350 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.77000 13.94000 -0.17000 -1.21951 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.74000 13.90000 -0.16000 -1.15108 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.76000 13.92000 -0.16000 -1.14943 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.41000 14.58000 -0.17000 -1.16598 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.54000 20.74000 -0.20000 -0.96432 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.65000 18.83000 -0.18000 -0.95592 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.92000 13.04000 -0.12000 -0.92025 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.53000 14.67000 -0.14000 -0.95433 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.49000 15.63000 -0.14000 -0.89571 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.48000 14.62000 -0.14000 -0.95759 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.48000 14.62000 -0.14000 -0.95759 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.41000 12.53000 -0.12000 -0.95770 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.65000 14.78000 -0.13000 -0.87957 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.53000 12.65000 -0.12000 -0.94862 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.58000 8.65000 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聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.54100 7.58990 -0.04890 -0.64428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.36150 10.38070 -0.01920 -0.18496 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.67410 10.69600 -0.02190 -0.20475 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.25970 10.28900 -0.02930 -0.28477 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.33550 10.35840 -0.02290 -0.22108 瀚亞中小型股基金 21.25000 21.39000 -0.14000 -0.65451 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.26000 12.15000 0.11000 0.90535 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429 瀚亞巴西基金 5.91000 6.10000 -0.19000 -3.11475 瀚亞外銷基金 39.95000 40.13000 -0.18000 -0.44854 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.44630 11.43080 0.01550 0.13560 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.87580 10.87850 -0.00270 -0.02482 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.82630 12.82440 0.00190 0.01482 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.87170 10.88720 -0.01550 -0.14237 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.31870 7.30810 0.01060 0.14504 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.94430 7.94630 -0.00200 -0.02517 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.15260 8.15150 0.00110 0.01349 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.08320 7.09330 -0.01010 -0.14239 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.71230 8.71100 0.00130 0.01492 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.00030 8.98730 0.01300 0.14465 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.28910 9.29150 -0.00240 -0.02583 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.08090 9.07960 0.00130 0.01432 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.08000 12.13000 -0.05000 -0.41220 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.35000 11.43000 -0.08000 -0.69991 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.33000 13.39000 -0.06000 -0.44810 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.51000 6.53000 -0.02000 -0.30628 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 瀚亞亞太基礎建設基金 11.34000 11.41000 -0.07000 -0.61350 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.45100 12.45060 0.00040 0.00321 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.87110 14.62750 0.24360 1.66536 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.11850 11.15240 -0.03390 -0.30397 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.96180 10.98790 -0.02610 -0.23753 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.76680 12.80850 -0.04170 -0.32557 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.98890 8.99170 -0.00280 -0.03114 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.11810 9.94530 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