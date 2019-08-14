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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/13  108/08/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.33250   10.42130  -0.08880   -0.85210
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12060   10.20770  -0.08710   -0.85328
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.43170   10.50640  -0.07470   -0.71100
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22600   10.29900  -0.07300   -0.70881
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.21200   10.29000  -0.07800   -0.75802
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.21260   10.28620  -0.07360   -0.71552
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.21120   10.28460  -0.07340   -0.71369
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.31690   10.39160  -0.07470   -0.71885
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.81390    9.92590  -0.11200   -1.12836
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.81390    9.92590  -0.11200   -1.12836
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.81160    9.91660  -0.10500   -1.05883
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.81160    9.91660  -0.10500   -1.05883
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.94030   10.04850  -0.10820   -1.07678
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.94030   10.04850  -0.10820   -1.07678
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.73670   10.79600  -0.05930   -0.54928
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.53660   10.59480  -0.05820   -0.54933
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.65630   10.70740  -0.05110   -0.47724
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.54300   10.59360  -0.05060   -0.47765
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.64000   21.86000  -0.22000   -1.00640
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.95000   21.21000  -0.26000   -1.22584
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.42250   43.04470   0.37780    0.87769
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.99510   40.04390  -0.04880   -0.12187
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.90360    9.92190  -0.01830   -0.18444
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.44350   10.46020  -0.01670   -0.15965
中國信託台灣活力基金                                               13.33000   13.42000  -0.09000   -0.67064
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.20000    9.38000  -0.18000   -1.91898
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.99000   10.18000  -0.19000   -1.86640
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.31900   10.27590   0.04310    0.41943
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21360   10.19720   0.01640    0.16083
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.12920    9.11460   0.01460    0.16018
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41830   10.41520   0.00310    0.02976
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28090    9.27690   0.00400    0.04312
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.69780   11.77340  -0.07560   -0.64213
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.90990    9.97390  -0.06400   -0.64167
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.11360   11.10990   0.00370    0.03330
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.68580    9.68260   0.00320    0.03305
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              47.27570   46.26060   1.01510    2.19431
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.04460   42.31020   0.73440    1.73575
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.08970   47.36910   0.72060    1.52124
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.82650   48.15150   0.67500    1.40183
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.72000   10.88000  -0.16000   -1.47059
中國信託智能運動基金-美元                                          10.24000   10.40000  -0.16000   -1.53846
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.09000   10.19000  -0.10000   -0.98135
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04050   11.04040   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.41400   10.39670   0.01730    0.16640
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.57710    9.56120   0.01590    0.16630
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.56900   10.56070   0.00830    0.07859
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.71830    9.71050   0.00780    0.08033
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.54240   40.47370   0.06870    0.16974
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.02860   40.83580   0.19280    0.47213
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.26000   11.41000  -0.15000   -1.31464
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.69000   10.83000  -0.14000   -1.29271
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.22000   11.39000  -0.17000   -1.49254
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.71000   10.86000  -0.15000   -1.38122
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.56010   44.93490   0.62520    1.39135
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.89760   45.20450   0.69310    1.53325
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.63990   44.86420   0.77570    1.72900
元大2001基金                                                       63.83000   64.49000  -0.66000   -1.02341
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          48.65090   47.80670   0.84420    1.76586
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.99760   45.45690   0.54070    1.18948
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.27000   20.15000   0.12000    0.59553
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.72850   11.72550   0.00300    0.02559
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.65740   10.68080  -0.02340   -0.21908
元大上證50基金                                                     31.82000   32.06000  -0.24000   -0.74860
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.36000   10.15000   0.21000    2.06897
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.10000    8.95000   0.15000    1.67598
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.80000   12.84000  -0.04000   -0.31153
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.60900   11.69300  -0.08400   -0.71838
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.95600   16.05300  -0.09700   -0.60425
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.03700   10.94200   0.09500    0.86821
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.46900   10.40500   0.06400    0.61509
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.94000    2.94000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.94000   12.97000  -0.03000   -0.23130
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.56950   46.67000  -0.10050   -0.21534
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11740   11.09720   0.02020    0.18203
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.10770   10.10330   0.00440    0.04355
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.08580   10.09230  -0.00650   -0.06441
元大巴西指數基金                                                    7.05000    7.32800  -0.27800   -3.79367
元大日經225基金                                                    26.02000   26.19000  -0.17000   -0.64910
元大台商收成基金                                                   22.44000   22.61000  -0.17000   -0.75188
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.84000   11.73000   0.11000    0.93777
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.02000   38.80000  -0.78000   -2.01031
元大台灣中型100基金                                                32.66000   32.92000  -0.26000   -0.78979
元大台灣加權股價指數基金                                           25.28700   25.54200  -0.25500   -0.99836
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.10000   10.21000  -0.11000   -1.07738
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.01000   10.12000  -0.11000   -1.08696
元大台灣卓越50基金                                                 79.56000   80.52000  -0.96000   -1.19225
元大台灣金融基金                                                   17.89000   18.08000  -0.19000   -1.05088
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.75000   31.94000  -0.19000   -0.59487
元大台灣高股息基金                                                 26.72000   26.81000  -0.09000   -0.33570
元大台灣電子科技基金                                               35.30000   35.71000  -0.41000   -1.14814
元大全球ETF成長組合基金                                            10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.06000   15.15000  -0.09000   -0.59406
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.10000   23.63000  -0.53000   -2.24291
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.55000   13.58000  -0.03000   -0.22091
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.27600   12.31400  -0.03800   -0.30859
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.38000    8.43000  -0.05000   -0.59312
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.30000    6.34000  -0.04000   -0.63091
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.91000    6.94000  -0.03000   -0.43228
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.14200    8.29200  -0.15000   -1.80897
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.62000    9.75000  -0.13000   -1.33333
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.20000    8.35000  -0.15000   -1.79641
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.21000   13.33000  -0.12000   -0.90023
元大全球農業商機基金                                               18.00000   18.45000  -0.45000   -2.43902
元大印尼指數基金                                                    9.54600    9.67000  -0.12400   -1.28232
元大多多基金                                                       17.30000   17.45000  -0.15000   -0.85960
元大多福基金                                                       53.08000   53.47000  -0.39000   -0.72938
元大亞太成長基金                                                    8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.46520    9.48000  -0.01480   -0.15612
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.55820    7.58400  -0.02580   -0.34019
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.19320   10.22560  -0.03240   -0.31685
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42070   10.41280   0.00790    0.07587
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.17360   10.20080  -0.02720   -0.26665
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.59580   10.57530   0.02050    0.19385
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.34580   10.36070  -0.01490   -0.14381
元大卓越基金                                                       43.16000   43.33000  -0.17000   -0.39234
元大店頭基金                                                        8.52000    8.56000  -0.04000   -0.46729
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.49700   10.49640   0.00060    0.00572
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.99600    9.96180   0.03420    0.34331
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.07570   32.99050   0.08520    0.25826
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   46.33870   45.31560   1.02310    2.25772
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.59050   15.92950  -0.33900   -2.12813
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.47120   25.38890   1.08230    4.26289
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.85760   43.54770   0.30990    0.71163
元大高科技基金                                                     19.63000   19.77000  -0.14000   -0.70814
元大得利貨幣市場基金                                               16.33630   16.33600   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03990   12.03970   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.54000   10.67000  -0.13000   -1.21837
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.54000   10.67000  -0.13000   -1.21837
元大富櫃50基金                                                     12.70000   12.86000  -0.16000   -1.24417
元大華夏中小基金                                                    7.12000    7.06000   0.06000    0.84986
元大新中國基金-人民幣                                               9.58000    9.46000   0.12000    1.26850
元大新中國基金-美元                                                 8.69800    8.62500   0.07300    0.84638
元大新中國基金-新台幣                                               8.82000    8.73000   0.09000    1.03093
元大新主流基金                                                     24.96000   25.19000  -0.23000   -0.91306
元大新東協平衡基金-美元                                             9.35000    9.41200  -0.06200   -0.65873
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.04550   11.12920  -0.08370   -0.75208
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.87190    9.98770  -0.11580   -1.15943
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.41940   11.48750  -0.06810   -0.59282
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.36390    9.46500  -0.10110   -1.06815
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.64010   10.62710   0.01300    0.12233
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84490    9.86280  -0.01790   -0.18149
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.00250   10.97600   0.02650    0.24144
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.18950   10.19500  -0.00550   -0.05395
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17050   10.16070   0.00980    0.09645
元大新興亞洲基金                                                   10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.67860    9.76080  -0.08220   -0.84214
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.96880    9.04490  -0.07610   -0.84136
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.12690   10.20080  -0.07390   -0.72445
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.39890    9.46760  -0.06870   -0.72563
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17320   15.17300   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.11000   37.39000  -0.28000   -0.74886
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
元大實質多重資產基金-美元                                           8.13100    8.18400  -0.05300   -0.64761
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.78000  -0.05000   -0.56948
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.83000   12.80000   0.03000    0.23438
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.73000   16.72000   0.01000    0.05981
元大摩臺基金                                                       37.24000   37.68000  -0.44000   -1.16773
元大標普500基金                                                    27.48000   27.94000  -0.46000   -1.64639
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.52000   12.27000   0.25000    2.03749
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.59000   36.01000  -1.42000   -3.94335
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.00000   20.92000   0.08000    0.38241
元大標智滬深300基金                                                17.33000   17.40000  -0.07000   -0.40230
元大歐洲50基金                                                     24.36000   24.71000  -0.35000   -1.41643
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.15480    9.14980   0.00500    0.05465
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30100   10.30080   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.48000   15.57000  -0.09000   -0.57803
日盛上選基金                                                       35.66000   35.88000  -0.22000   -0.61315
日盛小而美基金                                                     18.42000   18.61000  -0.19000   -1.02096
日盛中國內需動力基金                                                9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.67000   10.55000   0.12000    1.13744
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
日盛日盛基金                                                       11.99000   12.06000  -0.07000   -0.58043
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛全球抗暖化基金                                                 11.16000   11.28000  -0.12000   -1.06383
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.54760   10.55220  -0.00460   -0.04359
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40780    9.41190  -0.00410   -0.04356
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.36940   10.36630   0.00310    0.02990
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.24920    9.24640   0.00280    0.03028
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.12000   10.29000  -0.17000   -1.65209
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.30000   10.47000  -0.17000   -1.62369
日盛亞洲機會基金                                                    6.91000    6.90000   0.01000    0.14493
日盛首選基金                                                       17.77000   17.89000  -0.12000   -0.67077
日盛高科技基金                                                     18.69000   18.82000  -0.13000   -0.69075
日盛貨幣市場基金                                                   14.84470   14.84440   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     41.46000   41.68000  -0.22000   -0.52783
日盛精選五虎基金                                                   36.32000   36.66000  -0.34000   -0.92744
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55500   13.55480   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.16000   32.40000  -0.24000   -0.74074
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          8.72000    8.95000  -0.23000   -2.56983
台新MSCI中國基金                                                   18.95000   19.11000  -0.16000   -0.83726
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.85000   20.29000  -0.44000   -2.16856
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23170   14.23150   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     47.00000   47.20000  -0.20000   -0.42373
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.54220    0.53640   0.00580    1.08128
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.99600   16.79400   0.20200    1.20281
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31330    0.31240   0.00090    0.28809
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
台新主流基金                                                       25.33000   25.31000   0.02000    0.07902
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.34000   24.30000   0.04000    0.16461
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77990    0.77940   0.00050    0.06415
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.23000   17.20000   0.03000    0.17442
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55120    0.55090   0.00030    0.05446
台新台灣中小基金                                                   36.97000   37.39000  -0.42000   -1.12329
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.11380   11.08760   0.02620    0.23630
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.04490   10.03880   0.00610    0.06076
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.61900   11.61320   0.00580    0.04994
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.07120   10.08220  -0.01100   -0.10910
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.27510   11.28750  -0.01240   -0.10986
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.67010    8.66720   0.00290    0.03346
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28120    0.28150  -0.00030   -0.10657
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.73180   12.72760   0.00420    0.03300
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40800    0.40840  -0.00040   -0.09794
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.78000   39.79000  -0.01000   -0.02513
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.17000   42.65000   0.52000    1.21923
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13540   11.13530   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.28540   33.32580  -0.04040   -0.12123
台新智慧生活基金-美元                                              10.58900   10.75540  -0.16640   -1.54713
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.09000   11.25000  -0.16000   -1.42222
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10090    8.28480  -0.18390   -2.21973
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.43150    8.61260  -0.18110   -2.10273
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.19930    9.40840  -0.20910   -2.22248
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.58600    9.79190  -0.20590   -2.10276
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.66640   11.92710  -0.26070   -2.18578
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36590    0.37450  -0.00860   -2.29640
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.27250    8.45730  -0.18480   -2.18509
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27380    0.28030  -0.00650   -2.31894
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.35000    5.43000  -0.08000   -1.47330
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.87000   22.83000   0.04000    0.17521
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.61590   10.57930   0.03660    0.34596
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.07170   10.07380  -0.00210   -0.02085
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.22070   10.21770   0.00300    0.02936
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.62770   10.58880   0.03890    0.36737
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.06730   10.06940  -0.00210   -0.02086
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.22070   10.21770   0.00300    0.02936
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永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.76900   44.05710   0.71190    1.61586
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.42300   43.85730   0.56570    1.28987
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.40730   39.53180  -0.12450   -0.31494
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38280   11.38000   0.00280    0.02460
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.98450   10.02460  -0.04010   -0.40002
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.33250    9.31000   0.02250    0.24168
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.99680   10.97030   0.02650    0.24156
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.74400    7.75860  -0.01460   -0.18818
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.19500    9.21240  -0.01740   -0.18888
永豐中小基金                                                       53.41000   54.04000  -0.63000   -1.16580
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83560    1.82560   0.01000    0.54777
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.56770    2.55370   0.01400    0.54822
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22520    8.21510   0.01010    0.12294
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.16360   11.14990   0.01370    0.12287
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.84000    4.75000   0.09000    1.89474
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.39000   21.11000   0.28000    1.32639
永豐主流品牌基金                                                   18.85000   19.22000  -0.37000   -1.92508
永豐永豐基金                                                       32.89000   33.15000  -0.26000   -0.78431
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.17260    9.17300  -0.00040   -0.00436
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.69300    9.69320  -0.00020   -0.00206
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14980    9.14080   0.00900    0.09846
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.67160    9.66210   0.00950    0.09832
永豐亞洲民生消費基金                                               11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
永豐南非幣2021保本基金                                             14.15000   14.14070   0.00930    0.06577
永豐高科技基金                                                     23.92000   24.00000  -0.08000   -0.33333
永豐貨幣市場基金                                                   13.94720   13.94700   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16900    2.16570   0.00330    0.15238
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.68780    2.68360   0.00420    0.15651
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82710    7.84830  -0.02120   -0.27012
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.00740   11.03720  -0.02980   -0.27000
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22080    7.23250  -0.01170   -0.16177
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62010   11.63890  -0.01880   -0.16153
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.93000   53.44000  -0.51000   -0.95434
永豐領航科技基金                                                   38.56000   38.68000  -0.12000   -0.31024
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.81000    9.96000  -0.15000   -1.50602
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.75000    9.88000  -0.13000   -1.31579
永豐趨勢平衡基金                                                   41.32000   41.72000  -0.40000   -0.95877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.91400   11.91320   0.00080    0.00672
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75160    9.75340  -0.00180   -0.01846
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40280   10.40480  -0.00200   -0.01922
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.84170    9.83280   0.00890    0.09051
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.33000   10.32070   0.00930    0.09011
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80940    9.81210  -0.00270   -0.02752
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58990   10.59280  -0.00290   -0.02738
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.84910    9.84190   0.00720    0.07316
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.41260   10.40500   0.00760    0.07304
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.82000   14.76000   0.06000    0.40650
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.15000   19.08000   0.07000    0.36688
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.94000   18.88000   0.06000    0.31780
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07860   10.08140  -0.00280   -0.02777
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07860   10.08140  -0.00280   -0.02777
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01210   10.01390  -0.00180   -0.01798
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01210   10.01390  -0.00180   -0.01798
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.20620   10.19530   0.01090    0.10691
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20610   10.19520   0.01090    0.10691
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07570   10.07520   0.00050    0.00496
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07560   10.07520   0.00040    0.00397
兆豐國際生命科學基金                                               14.82000   14.96000  -0.14000   -0.93583
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.35960   10.44370  -0.08410   -0.80527
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.52500   10.61860  -0.09360   -0.88147
兆豐國際全球基金                                                   30.48000   30.79000  -0.31000   -1.00682
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50740   10.50680   0.00060    0.00571
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.36620   10.33220   0.03400    0.32907
兆豐國際國民基金                                                   22.80000   22.88000  -0.08000   -0.34965
兆豐國際第一基金                                                   13.00000   13.09000  -0.09000   -0.68755
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.80110   10.79380   0.00730    0.06763
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24410    8.23860   0.00550    0.06676
兆豐國際萬全基金                                                   20.36000   20.46000  -0.10000   -0.48876
兆豐國際電子基金                                                   26.01000   26.15000  -0.14000   -0.53537
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.26000   21.48000  -0.22000   -1.02421
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.91000   15.78000   0.13000    0.82383
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.64000   35.88000  -0.24000   -0.66890
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56310   12.56290   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.60000    9.81000  -0.21000   -2.14067
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.55000    9.76000  -0.21000   -2.15164
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.80110    9.93230  -0.13120   -1.32094
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.78870    9.92750  -0.13880   -1.39814
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.91460   10.03390  -0.11930   -1.18897
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.81250    9.94220  -0.12970   -1.30454
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.80640    9.93850  -0.13210   -1.32917
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.80130    9.93260  -0.13130   -1.32191
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.79130    9.93010  -0.13880   -1.39777
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.92310   10.04240  -0.11930   -1.18796
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.81700    9.94680  -0.12980   -1.30494
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.81420    9.94650  -0.13230   -1.33012
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.88230   10.89010  -0.00780   -0.07162
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.62300   10.62990  -0.00690   -0.06491
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.87900   10.88140  -0.00240   -0.02206
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.56160   10.56930  -0.00770   -0.07285
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.68840   10.69540  -0.00700   -0.06545
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.67680   10.67920  -0.00240   -0.02247
合庫台灣基金                                                       11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72220   11.72750  -0.00530   -0.04519
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.64620   12.66060  -0.01440   -0.11374
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.27670   11.28850  -0.01180   -0.10453
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.05500   12.06770  -0.01270   -0.10524
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.11340    8.11700  -0.00360   -0.04435
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.33590    9.34570  -0.00980   -0.10486
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.06170    9.07120  -0.00950   -0.10473
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75010    8.75960  -0.00950   -0.10845
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.20090    9.21060  -0.00970   -0.10531
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
合庫全球新興市場基金                                                8.98000    9.07000  -0.09000   -0.99228
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
合庫貨幣市場基金                                                   10.17830   10.17810   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.90240    9.97680  -0.07440   -0.74573
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.27130   10.29670  -0.02540   -0.24668
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.60010   10.62040  -0.02030   -0.19114
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.08550   12.11840  -0.03290   -0.27149
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.36260   15.40910  -0.04650   -0.30177
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.64410    8.70950  -0.06540   -0.75090
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.52140    9.54500  -0.02360   -0.24725
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.92800    7.94320  -0.01520   -0.19136
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.64810    8.67120  -0.02310   -0.26640
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.52970   10.56650  -0.03680   -0.34827
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.91000   10.98000  -0.07000   -0.63752
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.20660   10.19860   0.00800    0.07844
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19880   10.19040   0.00840    0.08243
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.88130    9.94290  -0.06160   -0.61954
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.17370   10.16340   0.01030    0.10134
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.20650   10.19850   0.00800    0.07844
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.19880   10.19040   0.00840    0.08243
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.88120    9.94280  -0.06160   -0.61954
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17370   10.16340   0.01030    0.10134
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.44000   10.51000  -0.07000   -0.66603
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23860   11.23560   0.00300    0.02670
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.79230    9.83370  -0.04140   -0.42100
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.85240    9.88240  -0.03000   -0.30357
安聯中國東協基金                                                   14.98000   15.10000  -0.12000   -0.79470
安聯中國策略基金-美元                                              11.87000   11.76000   0.11000    0.93537
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.70000   15.53000   0.17000    1.09466
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.15000   15.08000   0.07000    0.46419
安聯中華新思路基金-美元                                            13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.06000   13.04000   0.02000    0.15337
安聯台灣大壩基金                                                   31.74000   31.79000  -0.05000   -0.15728
安聯台灣科技基金                                                   52.81000   52.91000  -0.10000   -0.18900
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55420   12.55400   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   36.09000   36.13000  -0.04000   -0.11071
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86050   10.85880   0.00170    0.01566
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.02030   16.01650   0.00380    0.02373
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.95540    9.95310   0.00230    0.02311
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01110   10.00800   0.00310    0.03098
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.92000   12.03000  -0.11000   -0.91438
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.43000   11.54000  -0.11000   -0.95321
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.32150   13.32640  -0.00490   -0.03677
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88570   10.88880  -0.00310   -0.02847
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.97890   12.97920  -0.00030   -0.00231
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62990    9.63020  -0.00030   -0.00312
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.55150    9.55210  -0.00060   -0.00628
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09550    9.09580  -0.00030   -0.00330
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.30110   10.29400   0.00710    0.06897
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29960   10.29990  -0.00030   -0.00291
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.38000   11.47000  -0.09000   -0.78466
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.51000   11.58000  -0.07000   -0.60449
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.27000   11.32000  -0.05000   -0.44170
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.52320   12.52740  -0.00420   -0.03353
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.34070   11.34610  -0.00540   -0.04759
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96350   10.96740  -0.00390   -0.03556
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.59960    8.60340  -0.00380   -0.04417
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.45660    8.46060  -0.00400   -0.04728
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.14880    8.15170  -0.00290   -0.03558
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.26240   10.25900   0.00340    0.03314
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.12800   10.13160  -0.00360   -0.03553
安聯全球人口趨勢基金                                               12.13000   12.29000  -0.16000   -1.30187
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.80000    8.98000  -0.18000   -2.00445
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.74000   34.35000  -0.61000   -1.77584
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.63000    7.75000  -0.12000   -1.54839
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.59200   12.57820   0.01380    0.10971
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.63600   10.62430   0.01170    0.11012
安聯全球新興市場基金                                               16.71000   16.79000  -0.08000   -0.47647
安聯全球農金趨勢基金                                                9.08000    9.27000  -0.19000   -2.04962
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.98000    9.13000  -0.15000   -1.64294
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.56000   10.67000  -0.11000   -1.03093
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.80000   10.91000  -0.11000   -1.00825
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.71000   10.82000  -0.11000   -1.01664
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.28000   10.38000  -0.10000   -0.96339
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.45000    9.55000  -0.10000   -1.04712
安聯亞洲動態策略基金                                               21.77000   21.83000  -0.06000   -0.27485
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.04740   10.04630   0.00110    0.01095
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.09650   10.09230   0.00420    0.04162
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12050   10.11860   0.00190    0.01878
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09430   10.09160   0.00270    0.02675
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.13260   10.12880   0.00380    0.03752
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.10060   10.09790   0.00270    0.02674
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04920   10.04720   0.00200    0.01991
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04920   10.04720   0.00200    0.01991
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04920   10.04720   0.00200    0.01991
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宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.49390   10.59150  -0.09760   -0.92149
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.33140   10.44340  -0.11200   -1.07245
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.79720   10.89780  -0.10060   -0.92312
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.28530   10.39630  -0.11100   -1.06769
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.32520   10.43630  -0.11110   -1.06455
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.39240   10.48910  -0.09670   -0.92191
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.19890   10.31010  -0.11120   -1.07855
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.56980   10.67210  -0.10230   -0.95857
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.18320   10.29310  -0.10990   -1.06771
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.23050   10.34120  -0.11070   -1.07048
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.14520   10.30300  -0.15780   -1.53159
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.29410   10.44890  -0.15480   -1.48150
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.12940   10.28660  -0.15720   -1.52820
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.06750   10.22500  -0.15750   -1.54034
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.16010   10.31740  -0.15730   -1.52461
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.24390   10.39820  -0.15430   -1.48391
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.12910   10.28630  -0.15720   -1.52825
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.06800   10.22530  -0.15730   -1.53834
宏利台灣動力基金A類型                                              30.90000   31.10000  -0.20000   -0.64309
宏利台灣動力基金I類型                                              30.90000   31.10000  -0.20000   -0.64309
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.86560    9.93650  -0.07090   -0.71353
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.86420    9.92050  -0.05630   -0.56751
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.43310    7.48640  -0.05330   -0.71196
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.45990    7.50650  -0.04660   -0.62080
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.37000   11.48000  -0.11000   -0.95819
宏利全球債券組合基金                                               13.88490   13.86280   0.02210    0.15942
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.24260    3.26870  -0.02610   -0.79848
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53590    0.54000  -0.00410   -0.75926
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.17000   15.27000  -0.10000   -0.65488
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33390   12.33400  -0.00010   -0.00081
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.90540   10.90820  -0.00280   -0.02567
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47900   10.47710   0.00190    0.01813
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.70440    8.70540  -0.00100   -0.01149
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33500    8.33710  -0.00210   -0.02519
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.22180    8.22060   0.00120    0.01460
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.35700    8.35760  -0.00060   -0.00718
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.90000   10.09000  -0.19000   -1.88305
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.09000   10.26000  -0.17000   -1.65692
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.89000   10.08000  -0.19000   -1.88492
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.97590    3.03520  -0.05930   -1.95374
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43010    0.43860  -0.00850   -1.93798
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.99430   13.24760  -0.25330   -1.91204
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98070    1.00160  -0.02090   -2.08666
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.42950    7.57450  -0.14500   -1.91432
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05920    2.10060  -0.04140   -1.97087
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29700    0.30290  -0.00590   -1.94784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.03830    9.21560  -0.17730   -1.92391
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32740    0.33400  -0.00660   -1.97605
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69300   13.69280   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.35000    2.37000  -0.02000   -0.84388
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.64000   10.73000  -0.09000   -0.83877
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.01000   26.09000  -0.08000   -0.30663
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.01000   26.09000  -0.08000   -0.30663
宏利澳幣保本基金                                                   12.71080   12.71200  -0.00120   -0.00944
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貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.64000   11.69000  -0.05000   -0.42772
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.68000    9.77000  -0.09000   -0.92119
貝萊德新台幣基金                                                   12.97510   12.97500   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.91000   27.22000  -0.31000   -1.13887
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46150   11.46630  -0.00480   -0.04186
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.98820   10.01550  -0.02730   -0.27258
保德信大中華基金-人民幣                                            10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
保德信大中華基金-美元                                               9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
保德信大中華基金-新台幣                                            29.16000   29.08000   0.08000    0.27510
保德信中小型股基金                                                 50.20000   50.09000   0.11000    0.21960
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.76000    8.66000   0.10000    1.15473
保德信中國中小基金-美元                                             8.17000    8.12000   0.05000    0.61576
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.03000    7.97000   0.06000    0.75282
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.94820    9.88070   0.06750    0.68315
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.05370    9.98230   0.07140    0.71527
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.06870   10.00030   0.06840    0.68398
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.16840   11.09250   0.07590    0.68425
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.14000   10.00000   0.14000    1.40000
保德信中國品牌基金-美元                                            10.13000    9.98000   0.15000    1.50301
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.90000   10.75000   0.15000    1.39535
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.77000   28.21000  -0.44000   -1.55973
保德信全球消費商機基金                                             19.32000   19.55000  -0.23000   -1.17647
保德信全球基礎建設基金                                             13.94000   14.00000  -0.06000   -0.42857
保德信全球資源基金                                                  6.96000    7.09000  -0.13000   -1.83357
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.66000    9.82000  -0.16000   -1.62933
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.59000   33.11000  -0.52000   -1.57052
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.58550    9.64430  -0.05880   -0.60969
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.74790   10.81350  -0.06560   -0.60665
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26910    9.31470  -0.04560   -0.48955
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.37310   10.42410  -0.05100   -0.48925
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.26290    8.27000  -0.00710   -0.08585
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.39720   11.40700  -0.00980   -0.08591
保德信亞太基金                                                     19.53000   19.63000  -0.10000   -0.50942
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.83580    8.81010   0.02570    0.29171
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.24860   12.21300   0.03560    0.29149
保德信店頭市場基金                                                 36.44000   36.52000  -0.08000   -0.21906
保德信拉丁美洲基金                                                  7.05000    7.33000  -0.28000   -3.81992
保德信金平衡基金                                                   29.94000   30.11000  -0.17000   -0.56460
保德信金滿意基金                                                   42.41000   42.75000  -0.34000   -0.79532
保德信科技島基金                                                   27.52000   27.71000  -0.19000   -0.68567
保德信高成長基金                                                   96.14000   96.66000  -0.52000   -0.53797
保德信貨幣市場基金                                                 15.84770   15.84750   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.43500   10.56150  -0.12650   -1.19775
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.80140   10.91940  -0.11800   -1.08065
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.94300   11.00440  -0.06140   -0.55796
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.60610   10.65310  -0.04700   -0.44119
保德信新世紀基金                                                   10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25770    8.27570  -0.01800   -0.21750
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.42050   10.44330  -0.02280   -0.21832
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.76200   11.78750  -0.02550   -0.21633
保德信新興趨勢組合基金                                             10.32000   10.55000  -0.23000   -2.18009
保德信瑞騰基金                                                     15.65990   15.65910   0.00080    0.00511
保德信歐洲組合基金                                                  9.98000   10.08000  -0.10000   -0.99206
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.77990    9.96470  -0.18480   -1.85455
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.34880   10.54390  -0.19510   -1.85036
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.76390    9.94600  -0.18210   -1.83089
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.08390   10.26830  -0.18440   -1.79582
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.88760   10.05230  -0.16470   -1.63843
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.35020   10.53370  -0.18350   -1.74203
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.74340    9.91390  -0.17050   -1.71981
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11800   10.29510  -0.17710   -1.72024
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.46460   10.64170  -0.17710   -1.66421
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.16400   10.33910  -0.17510   -1.69357
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.56450   10.74270  -0.17820   -1.65880
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.09160   10.26580  -0.17420   -1.69690
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.42170   10.60080  -0.17910   -1.68950
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.09370   10.22230  -0.12860   -1.25803
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.63390   10.76520  -0.13130   -1.21967
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.96500   10.09370  -0.12870   -1.27505
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.36300   10.49680  -0.13380   -1.27467
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.92700    9.92220   0.00480    0.04838
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.92790    9.92280   0.00510    0.05140
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.20690   10.17290   0.03400    0.33422
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.89190    9.88350   0.00840    0.08499
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.89190    9.88350   0.00840    0.08499
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.20160   10.16760   0.03400    0.33440
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.38900   10.50130  -0.11230   -1.06939
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08630   10.20250  -0.11620   -1.13894
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21420   10.39260  -0.17840   -1.71661
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.59460   10.77870  -0.18410   -1.70800
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.33570   10.51460  -0.17890   -1.70144
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.00840   11.19630  -0.18790   -1.67823
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.19110   10.36890  -0.17780   -1.71474
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.49610   10.67920  -0.18310   -1.71455
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53270   10.59980  -0.06710   -0.63303
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.55080   10.61770  -0.06690   -0.63008
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.69930   10.75460  -0.05530   -0.51420
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.34930   10.44910  -0.09980   -0.95511
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.35230   10.44890  -0.09660   -0.92450
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.46870   10.55520  -0.08650   -0.81950
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.65270   10.73850  -0.08580   -0.79899
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.13330   10.23110  -0.09780   -0.95591
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.23020   10.32880  -0.09860   -0.95461
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97690    1.97460   0.00230    0.11648
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84280    2.84110   0.00170    0.05984
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29000    0.29040  -0.00040   -0.13774
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45330    0.45390  -0.00060   -0.13219
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.27590    8.28540  -0.00950   -0.11466
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.11730   12.14320  -0.02590   -0.21329
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76810    9.75590   0.01220    0.12505
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.48310   12.46330   0.01980    0.15887
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65830    8.66310  -0.00480   -0.05541
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10410   11.11020  -0.00610   -0.05490
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.74020   10.93190  -0.19170   -1.75358
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.59920   10.78350  -0.18430   -1.70909
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.33000   19.44000  -0.11000   -0.56584
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4477.42000 4504.05000 -26.63000   -0.59125
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31720   10.31480   0.00240    0.02327
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21830   11.21600   0.00230    0.02051
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.25290   10.24840   0.00450    0.04391
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72680    9.93100  -0.20420   -2.05619
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.34110   10.55820  -0.21710   -2.05622
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.78350    9.98560  -0.20210   -2.02391
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.14510   10.35490  -0.20980   -2.02609
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.42540   10.57390  -0.14850   -1.40440
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.99320    6.09490  -0.10170   -1.66861
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.04740   11.23500  -0.18760   -1.66978
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.42220   10.41260   0.00960    0.09220
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.31060   11.31100  -0.00040   -0.00354
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.56140   10.56070   0.00070    0.00663
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.95710    8.94890   0.00820    0.09163
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.19260    9.19290  -0.00030   -0.00326
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.08770    9.08710   0.00060    0.00660
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.28650   10.27700   0.00950    0.09244
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.65640   10.65670  -0.00030   -0.00282
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.65400   10.65320   0.00080    0.00751
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.06000    7.11000  -0.05000   -0.70323
柏瑞巨人基金                                                       12.75000   12.85000  -0.10000   -0.77821
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70410   13.70390   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.65000   16.74000  -0.09000   -0.53763
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.35180   14.40490  -0.05310   -0.36862
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.64670   12.70120  -0.05450   -0.42909
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.21290   13.27070  -0.05780   -0.43555
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.56950    8.60120  -0.03170   -0.36855
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78260    6.80770  -0.02510   -0.36870
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64340    8.68060  -0.03720   -0.42854
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49010    8.50810  -0.01800   -0.21156
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70830   10.75510  -0.04680   -0.43514
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.39180    8.42900  -0.03720   -0.44133
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.83430   12.88960  -0.05530   -0.42903
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.43140   12.47730  -0.04590   -0.36787
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.23800   13.26600  -0.02800   -0.21107
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.02800   12.08060  -0.05260   -0.43541
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98700    9.02020  -0.03320   -0.36806
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66140    9.70310  -0.04170   -0.42976
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70150    9.72210  -0.02060   -0.21189
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52000    9.56160  -0.04160   -0.43507
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41240    9.45420  -0.04180   -0.44213
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75570   10.76110  -0.00540   -0.05018
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.67630   10.68360  -0.00730   -0.06833
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.45940   10.47180  -0.01240   -0.11841
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.60890   10.62100  -0.01210   -0.11393
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.87190    9.87680  -0.00490   -0.04961
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55910    9.56560  -0.00650   -0.06795
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.78950   10.75890   0.03060    0.28442
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58240    9.59370  -0.01130   -0.11779
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72650    9.73760  -0.01110   -0.11399
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73560   10.74090  -0.00530   -0.04934
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.67670   10.68390  -0.00720   -0.06739
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.45980   10.47220  -0.01240   -0.11841
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.61000   10.62200  -0.01200   -0.11297
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.87170    9.87660  -0.00490   -0.04961
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55940    9.56580  -0.00640   -0.06691
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.97440   10.94330   0.03110    0.28419
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58260    9.59390  -0.01130   -0.11778
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72720    9.73820  -0.01100   -0.11296
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.99000   13.03000  -0.04000   -0.30698
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.61000   13.66000  -0.05000   -0.36603
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.67000   12.68000  -0.01000   -0.07886
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.12000   13.12000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.02000   10.48000  -0.46000   -4.38931
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.35600   12.30410   0.05190    0.42181
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.46270   10.42650   0.03620    0.34719
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.85460    7.82160   0.03300    0.42191
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.33540   10.29960   0.03580    0.34759
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.37500   12.41460  -0.03960   -0.31898
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.04670   12.09280  -0.04610   -0.38122
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.01780   11.06090  -0.04310   -0.38966
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59910    8.62670  -0.02760   -0.31994
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62680    9.66360  -0.03680   -0.38081
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.66200    9.69980  -0.03780   -0.38970
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.58850   11.63280  -0.04430   -0.38082
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.86690   10.90180  -0.03490   -0.32013
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.99930   11.04230  -0.04300   -0.38941
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97000   10.00810  -0.03810   -0.38069
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29110    9.32090  -0.02980   -0.31971
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20500    9.21460  -0.00960   -0.10418
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.68850    9.72640  -0.03790   -0.38966
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.70290   12.82660  -0.12370   -0.96440
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.15450   12.27870  -0.12420   -1.01151
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.45800   11.57810  -0.12010   -1.03730
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.09460    7.16370  -0.06910   -0.96459
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.79310    8.88290  -0.08980   -1.01093
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44500    9.54400  -0.09900   -1.03730
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.91990   11.02620  -0.10630   -0.96407
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.47590   11.59620  -0.12030   -1.03741
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.52400    9.62130  -0.09730   -1.01130
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.05310    9.14120  -0.08810   -0.96377
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64690    9.74810  -0.10120   -1.03815
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.11000   19.19000  -0.08000   -0.41688
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.78000   17.95000  -0.17000   -0.94708
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.47660   13.48320  -0.00660   -0.04895
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.21850   10.30980  -0.09130   -0.88557
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.22890   11.33310  -0.10420   -0.91943
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.31800   12.37400  -0.05600   -0.45256
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.70670   10.80720  -0.10050   -0.92994
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.84450    8.92350  -0.07900   -0.88530
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.38360    9.47070  -0.08710   -0.91968
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.36350    9.40610  -0.04260   -0.45290
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.31230    9.39970  -0.08740   -0.92982
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.97710    9.05730  -0.08020   -0.88547
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.18780    9.27310  -0.08530   -0.91986
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.22010   11.27110  -0.05100   -0.45248
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.25600    9.34290  -0.08690   -0.93012
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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.69160   44.99470   0.69690    1.54885
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.79720    9.96340  -0.16620   -1.66811
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.87490    9.96320  -0.08830   -0.88626
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        31.26000   31.29000  -0.03000   -0.09588
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.82120   11.81820   0.00300    0.02538
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66010    1.66580  -0.00570   -0.34218
國泰大中華基金                                                     20.24000   20.36000  -0.12000   -0.58939
國泰小龍基金-新台幣                                                15.22000   15.38000  -0.16000   -1.04031
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.50000   43.83000  -0.33000   -0.75291
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.38990    4.34940   0.04050    0.93116
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67530    0.67150   0.00380    0.56590
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72270    0.71860   0.00410    0.57055
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.41000   19.28000   0.13000    0.67427
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.11370   43.94720   0.16650    0.37886
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.38960    2.37000   0.01960    0.82700
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33420    0.33260   0.00160    0.48106
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.52410   10.46360   0.06050    0.57819
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33720    0.33760  -0.00040   -0.11848
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.41330   10.41200   0.00130    0.01249
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.16450    4.10230   0.06220    1.51622
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.58130    0.57470   0.00660    1.14843
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.40000   18.17000   0.23000    1.26582
國泰中港台基金-人民幣                                               3.17570    3.11660   0.05910    1.89630
國泰中港台基金-美元                                                 0.44880    0.44210   0.00670    1.51549
國泰中港台基金-新台幣                                              14.04000   13.82000   0.22000    1.59190
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.97420   10.05850  -0.08430   -0.83810
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.20810   10.25550  -0.04740   -0.46219
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.37040   10.40630  -0.03590   -0.34498
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.33000   25.54000  -0.21000   -0.82224
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.13000   12.93000   0.20000    1.54679
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       28.99000   29.88000  -0.89000   -2.97858
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35390    0.35390   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33240    0.33240   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33330    0.33330   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.12180   11.11050   0.01130    0.10171
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.45220   10.44150   0.01070    0.10248
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.48770   10.47700   0.01070    0.10213
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46460   12.46440   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41760    0.41970  -0.00210   -0.50036
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36850    0.37040  -0.00190   -0.51296
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44590    0.44810  -0.00220   -0.49096
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55940    0.55780   0.00160    0.28684
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.50600    2.52710  -0.02110   -0.83495
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35320    0.35740  -0.00420   -1.17515
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.10000   11.22000  -0.12000   -1.06952
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52590    0.52810  -0.00220   -0.41659
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48850    0.48740   0.00110    0.22569
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
國泰全球資源基金-美元                                               0.16160    0.16260  -0.00100   -0.61501
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.15000    5.18000  -0.03000   -0.57915
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59500    0.60140  -0.00640   -1.06418
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.68000   18.86000  -0.18000   -0.95440
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.15000   18.32000  -0.17000   -0.92795
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88170    0.88420  -0.00250   -0.28274
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.43000   20.75000  -0.32000   -1.54217
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    21.88000   22.05000  -0.17000   -0.77098
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.56380    2.55090   0.01290    0.50570
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36220    0.36170   0.00050    0.13824
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30990    0.30940   0.00050    0.16160
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.31170   11.28390   0.02780    0.24637
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.67660    9.65290   0.02370    0.24552
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53590    0.53100   0.00490    0.92279
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38630    0.38490   0.00140    0.36373
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.74000   11.69000   0.05000    0.42772
國泰科技生化基金                                                   34.32000   34.45000  -0.13000   -0.37736
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.83000   29.32000  -0.49000   -1.67121
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.76000   12.52000   0.24000    1.91693
國泰美國費城半導體基金                                             14.33000   14.75000  -0.42000   -2.84746
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.03020   46.99820   1.03200    2.19583
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.95160   16.28950  -0.33790   -2.07434
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.10670   26.00180   1.10490    4.24932
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.65740   46.06490   0.59250    1.28623
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.58090   46.46640   0.11450    0.24641
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.29850   43.35600  -0.05750   -0.13262
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31690    0.31860  -0.00170   -0.53358
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.90680    9.95250  -0.04570   -0.45918
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.96580   10.01140  -0.04560   -0.45548
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31640    0.31830  -0.00190   -0.59692
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.88790    9.94340  -0.05550   -0.55816
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.96200   10.01730  -0.05530   -0.55204
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31600    0.31810  -0.00210   -0.66017
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.87690    9.93730  -0.06040   -0.60781
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.95910   10.01920  -0.06010   -0.59985
國泰紐幣2021保本基金                                               12.89150   12.89270  -0.00120   -0.00931
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.27280   13.27240   0.00040    0.00301
國泰紐幣保本基金                                                   12.76990   12.77060  -0.00070   -0.00548
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.44000   23.53000  -0.09000   -0.38249
國泰富時中國A50基金                                                21.12000   21.25000  -0.13000   -0.61176
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.35960   48.61340   0.74620    1.53497
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34920    0.34910   0.00010    0.02865
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52770    0.52340   0.00430    0.82155
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.08370   42.07800   0.00570    0.01355
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.06000   20.12000  -0.06000   -0.29821
國泰新興市場基金-美元                                               0.37580    0.37660  -0.00080   -0.21243
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46510    2.48990  -0.02480   -0.99602
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51230    1.52740  -0.01510   -0.98861
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35800    0.36290  -0.00490   -1.35023
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22180    0.22490  -0.00310   -1.37839
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.88080   11.02640  -0.14560   -1.32047
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.54900    6.63650  -0.08750   -1.31847
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.51870   46.77540   0.74330    1.58908
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           47.25450   46.51550   0.73900    1.58872
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.02460   43.82300   0.20160    0.46003
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.44000   13.32000   0.12000    0.90090
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.08000   35.74000  -0.66000   -1.84667
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.03000   23.61000  -0.58000   -2.45659
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34630    0.34730  -0.00100   -0.28794
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.32460   39.36440  -0.03980   -0.10111
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.59000   21.94000  -0.35000   -1.59526
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.04000   19.18000  -0.14000   -0.72993
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.28000   17.47000  -0.19000   -1.08758
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41730    0.41730   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.62810   12.62270   0.00540    0.04278
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56950   10.57280  -0.00330   -0.03121
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48220   10.47660   0.00560    0.05345
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.72090   10.70160   0.01930    0.18035
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24440   10.24760  -0.00320   -0.03123
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19080   10.18530   0.00550    0.05400
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.36580   10.34800   0.01780    0.17201
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95310    9.95110   0.00200    0.02010
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.80960    9.79670   0.01290    0.13168
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.93600    9.92340   0.01260    0.12697
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.87000    9.84590   0.02410    0.24477
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95300    9.95100   0.00200    0.02010
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.80470    9.79190   0.01280    0.13072
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93590    9.92330   0.01260    0.12697
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.87000    9.84590   0.02410    0.24477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45120   11.44920   0.00200    0.01747
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.90910    9.93900  -0.02990   -0.30084
第一金大中華基金                                                   25.97000   26.19000  -0.22000   -0.84002
第一金小型精選基金                                                 32.89000   33.05000  -0.16000   -0.48411
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.44000   13.26000   0.18000    1.35747
第一金中國世紀基金-美元                                             8.12440    8.04770   0.07670    0.95307
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.73000    9.62000   0.11000    1.14345
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.89370    9.87280   0.02090    0.21169
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.33510    8.32700   0.00810    0.09727
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.49140   11.46710   0.02430    0.21191
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85750    9.84790   0.00960    0.09748
第一金中概平衡基金                                                 27.85000   27.95000  -0.10000   -0.35778
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33070   15.33040   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.74500  178.74200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.43880   15.72960  -0.29080   -1.84874
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.43780   15.72960  -0.29180   -1.85510
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.09000   15.36000  -0.27000   -1.75781
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.10000   15.37000  -0.27000   -1.75667
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.41460   10.64570  -0.23110   -2.17083
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.41280   10.64410  -0.23130   -2.17303
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.58000   10.80000  -0.22000   -2.03704
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.58000   10.81000  -0.23000   -2.12766
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.12360   10.33360  -0.21000   -2.03221
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.12350   10.33420  -0.21070   -2.03886
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.50000   10.70000  -0.20000   -1.86916
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.49000   10.70000  -0.21000   -1.96262
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.67070   12.88430  -0.21360   -1.65783
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.68780   12.90160  -0.21380   -1.65716
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.17000   12.36000  -0.19000   -1.53722
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.20000   12.39000  -0.19000   -1.53349
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.72950    9.77860  -0.04910   -0.50212
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.72440    9.77350  -0.04910   -0.50238
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.39840    9.44200  -0.04360   -0.46177
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.42250    9.46610  -0.04360   -0.46059
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.63050   10.68420  -0.05370   -0.50261
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.30580   10.35360  -0.04780   -0.46168
第一金全球大趨勢基金                                               24.90000   25.25000  -0.35000   -1.38614
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.29520    9.31760  -0.02240   -0.24041
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.41680    6.43230  -0.01550   -0.24097
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.93420    9.96620  -0.03200   -0.32109
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.93450    9.96630  -0.03180   -0.31908
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.84290   10.87770  -0.03480   -0.31992
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.84470   10.87940  -0.03470   -0.31895
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.51950    8.54230  -0.02280   -0.26691
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.48120   10.50930  -0.02810   -0.26738
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21610    9.25390  -0.03780   -0.40848
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21460    9.25230  -0.03770   -0.40747
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62170    7.66050  -0.03880   -0.50649
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.61640    7.65340  -0.03700   -0.48345
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.41230    8.45050  -0.03820   -0.45204
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.41290    8.45130  -0.03840   -0.45437
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.58590   11.63340  -0.04750   -0.40831
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.58650   11.63400  -0.04750   -0.40829
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.15650   10.20580  -0.04930   -0.48306
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.15730   10.20670  -0.04940   -0.48400
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.94620   15.01410  -0.06790   -0.45224
第一金亞洲科技基金                                                 17.80000   17.69000   0.11000    0.62182
第一金店頭市場基金                                                  8.06000    8.12000  -0.06000   -0.73892
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.19380   10.16020   0.03360    0.33070
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.19380   10.16020   0.03360    0.33070
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.29190   10.24580   0.04610    0.44994
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.29180   10.24580   0.04600    0.44896
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.19400   10.16020   0.03380    0.33267
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.20130   10.16700   0.03430    0.33737
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.19380   10.16020   0.03360    0.33070
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.29180   10.24580   0.04600    0.44896
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.29930   10.25260   0.04670    0.45549
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.29190   10.24580   0.04610    0.44994
第一金創新趨勢基金                                                 21.55000   21.75000  -0.20000   -0.91954
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.26810   44.66560   0.60250    1.34891
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.11520   44.39210   0.72310    1.62889
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      46.44980   45.45600   0.99380    2.18629
第一金電子基金                                                     34.09000   34.30000  -0.21000   -0.61224
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.03000   18.25000  -0.22000   -1.20548
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.39000   19.96000  -0.57000   -2.85571
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.42000    8.23000   0.19000    2.30863
統一大中華中小基金(美元)                                            7.49000    7.34000   0.15000    2.04360
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.27000   11.03000   0.24000    2.17588
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.00000    9.10000  -0.10000   -1.09890
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.44000    9.53000  -0.09000   -0.94439
統一大滿貫基金-A類型                                               35.33000   35.74000  -0.41000   -1.14717
統一大滿貫基金-I類型                                               35.33000   35.74000  -0.41000   -1.14717
統一大龍印基金                                                     14.50000   14.47000   0.03000    0.20733
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.70000    9.48000   0.22000    2.32068
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.64000    8.47000   0.17000    2.00708
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.99000    9.78000   0.21000    2.14724
統一中小基金                                                       24.36000   24.55000  -0.19000   -0.77393
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.04930    9.98890   0.06040    0.60467
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.04150    9.03640   0.00510    0.05644
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86300    8.84970   0.01330    0.15029
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.64850   12.57240   0.07610    0.60529
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33780   11.33140   0.00640    0.05648
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06970   11.05310   0.01660    0.15018
統一台灣動力基金                                                   18.98000   19.14000  -0.16000   -0.83595
統一全天候基金-A類型                                              112.77000  113.47000  -0.70000   -0.61690
統一全天候基金-I類型                                              113.44000  114.14000  -0.70000   -0.61328
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.44450    8.48630  -0.04180   -0.49256
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.88750    7.97000  -0.08250   -1.03513
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.00870    8.08300  -0.07430   -0.91921
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.13800    9.18320  -0.04520   -0.49220
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.54310    8.63250  -0.08940   -1.03562
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.66690    8.74730  -0.08040   -0.91914
統一全球債券組合基金                                               12.45710   12.46420  -0.00710   -0.05696
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.06000   16.20000  -0.14000   -0.86420
統一全球新科技基金(美元)                                           14.70000   14.88000  -0.18000   -1.20968
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.34000   14.50000  -0.16000   -1.10345
統一亞太基金                                                       25.04000   24.87000   0.17000    0.68355
統一亞洲大金磚基金                                                 12.13000   12.14000  -0.01000   -0.08237
統一奔騰基金                                                       60.33000   60.89000  -0.56000   -0.91969
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74240   16.74220   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               11.41000   11.29000   0.12000    1.06289
統一強漢基金(美元)                                                 10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
統一強漢基金(新台幣)                                               26.77000   26.53000   0.24000    0.90464
統一統信基金                                                       30.48000   30.80000  -0.32000   -1.03896
統一黑馬基金                                                       60.81000   61.42000  -0.61000   -0.99316
統一新亞洲科技能源基金                                             16.43000   16.32000   0.11000    0.67402
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.14690    8.15750  -0.01060   -0.12994
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.88420   10.89840  -0.01420   -0.13029
統一經建基金                                                       47.71000   47.88000  -0.17000   -0.35505
統一龍馬基金                                                       69.25000   70.03000  -0.78000   -1.11381
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.60000   20.76000  -0.16000   -0.77071
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.75000   48.19000  -0.44000   -0.91305
野村中國機會基金                                                   14.02000   13.94000   0.08000    0.57389
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41880   10.41240   0.00640    0.06147
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37500   10.36770   0.00730    0.07041
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.51500   10.49700   0.01800    0.17148
野村巴西基金                                                        6.84000    7.09000  -0.25000   -3.52609
野村台灣高股息基金                                                 24.32000   24.58000  -0.26000   -1.05777
野村台灣運籌基金                                                   37.15000   37.47000  -0.32000   -0.85402
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88350    9.88060   0.00290    0.02935
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76150    9.76370  -0.00220   -0.02253
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83410    9.83760  -0.00350   -0.03558
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.50620   10.50310   0.00310    0.02952
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26910   10.27150  -0.00240   -0.02337
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05070   10.05430  -0.00360   -0.03581
野村平衡基金                                                       19.97000   20.06000  -0.09000   -0.44865
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93070    9.95010  -0.01940   -0.19497
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.24240   10.13830   0.10410    1.02680
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93400    9.96450  -0.03050   -0.30609
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93070    9.95010  -0.01940   -0.19497
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.24240   10.13830   0.10410    1.02680
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93400    9.96450  -0.03050   -0.30609
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.90650    9.92530  -0.01880   -0.18941
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00440   10.00030   0.00410    0.04100
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.00930   10.01480  -0.00550   -0.05492
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.98160    9.97540   0.00620    0.06215
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.68000   14.72000  -0.04000   -0.27174
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
野村全球生技醫療基金                                               16.85000   16.90000  -0.05000   -0.29586
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.26400   10.24400   0.02000    0.19524
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.23060   10.21140   0.01920    0.18803
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.20090   10.17600   0.02490    0.24469
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.50960   10.48890   0.02070    0.19735
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.43910   10.41950   0.01960    0.18811
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.41390   10.38840   0.02550    0.24547
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.27760   10.25270   0.02490    0.24286
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.90910   10.88780   0.02130    0.19563
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.79190   10.77170   0.02020    0.18753
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.76860   10.74240   0.02620    0.24389
野村全球品牌基金                                                   28.40000   28.73000  -0.33000   -1.14863
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.54000   12.69000  -0.15000   -1.18203
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.45000   10.58000  -0.13000   -1.22873
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.04000   19.27000  -0.23000   -1.19357
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.81000   11.96000  -0.15000   -1.25418
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.96290   10.95910   0.00380    0.03467
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.97440   10.97110   0.00330    0.03008
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.77180   10.76710   0.00470    0.04365
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.43710    8.46750  -0.03040   -0.35902
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.26760    8.28910  -0.02150   -0.25938
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.89050    7.90850  -0.01800   -0.22760
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.84360   10.88280  -0.03920   -0.36020
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.34850   10.37540  -0.02690   -0.25927
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.97300    9.99580  -0.02280   -0.22810
野村成長基金                                                       31.96000   32.16000  -0.20000   -0.62189
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.18840    8.21160  -0.02320   -0.28253
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.20240    8.22190  -0.01950   -0.23717
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.47440    8.48860  -0.01420   -0.16728
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.47650    9.50300  -0.02650   -0.27886
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.34340    9.36560  -0.02220   -0.23704
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.63610    9.65210  -0.01600   -0.16577
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.70000   12.71000  -0.01000   -0.07868
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16540   10.16210   0.00330    0.03247
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.10080   10.08890   0.01190    0.11795
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06620   10.04780   0.01840    0.18312
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.60820    9.60360   0.00460    0.04790
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62390    9.61240   0.01150    0.11964
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.79890    9.78090   0.01800    0.18403
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15660   10.13790   0.01870    0.18446
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.74400   10.74500  -0.00100   -0.00931
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65510   10.64270   0.01240    0.11651
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.84900   10.82910   0.01990    0.18376
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.20350   10.21650  -0.01300   -0.12725
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.76640    9.78880  -0.02240   -0.22883
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.40310    9.41880  -0.01570   -0.16669
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.92660    8.93860  -0.01200   -0.13425
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.42020   11.43560  -0.01540   -0.13467
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.42620   10.43750  -0.01130   -0.10826
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.55090   11.57030  -0.01940   -0.16767
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.96670   10.98010  -0.01340   -0.12204
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.76020   10.77200  -0.01180   -0.10954
野村高科技基金                                                     10.88000   10.97000  -0.09000   -0.82042
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41890   10.47930  -0.06040   -0.57637
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.97590   10.04490  -0.06900   -0.68692
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.67140   10.70450  -0.03310   -0.30922
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.37410    9.43540  -0.06130   -0.64968
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.41620    9.47160  -0.05540   -0.58491
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.65210    9.70270  -0.05060   -0.52150
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.95510   12.03730  -0.08220   -0.68288
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.20190   14.21770  -0.01580   -0.11113
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.84840   10.91930  -0.07090   -0.64931
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.90480   10.96890  -0.06410   -0.58438
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.35180   11.41130  -0.05950   -0.52141
野村貨幣市場基金                                                   16.34620   16.34600   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.85000   14.85000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.41790   10.41400   0.00390    0.03745
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.00020   10.03520  -0.03500   -0.34877
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.22580   10.24920  -0.02340   -0.22831
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.00920   10.09000  -0.08080   -0.80079
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.00780   10.08660  -0.07880   -0.78123
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.95760   10.03060  -0.07300   -0.72777
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.64420   10.73030  -0.08610   -0.80240
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.59010   10.67350  -0.08340   -0.78137
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.54260   10.62000  -0.07740   -0.72881
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61340   10.61090   0.00250    0.02356
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95780    7.95610   0.00170    0.02137
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33960   12.33700   0.00260    0.02107
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.89000    9.00000  -0.11000   -1.22222
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39520   10.39420   0.00100    0.00962
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.67360   10.64500   0.02860    0.26867
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33520   10.33330   0.00190    0.01839
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.52000   10.50550   0.01450    0.13802
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40920   10.40290   0.00630    0.06056
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39560   10.39460   0.00100    0.00962
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67390   10.64540   0.02850    0.26772
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33560   10.33360   0.00200    0.01935
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52440   10.51000   0.01440    0.13701
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40800   10.40170   0.00630    0.06057
野村精選貨幣市場基金                                               12.11780   12.11770   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.54000   11.67000  -0.13000   -1.11397
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.78000   10.90000  -0.12000   -1.10092
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.14000   10.25000  -0.11000   -1.07317
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.46000    7.54000  -0.08000   -1.06101
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.68000   10.78000  -0.10000   -0.92764
野村積極成長基金                                                   13.55000   13.63000  -0.08000   -0.58694
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.87000   38.02000  -0.15000   -0.39453
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.63970   10.63080   0.00890    0.08372
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.46960    8.46490   0.00470    0.05552
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.80310    7.79770   0.00540    0.06925
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.65680    7.65090   0.00590    0.07712
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.20460   12.19840   0.00620    0.05083
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.91570   10.90820   0.00750    0.06876
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.75200   10.74380   0.00820    0.07632
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.68000   11.86000  -0.18000   -1.51771
野村環球基金-人民幣計價                                            17.60000   17.89000  -0.29000   -1.62102
野村環球基金-美元計價                                              13.58000   13.81000  -0.23000   -1.66546
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.37000   19.66000  -0.29000   -1.47508
野村鴻利基金                                                       23.98000   24.10000  -0.12000   -0.49793
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90740   16.90730   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.13000   20.30000  -0.17000   -0.83744
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.29000   10.38000  -0.09000   -0.86705
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.34000   15.41000  -0.07000   -0.45425
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79880   10.79090   0.00790    0.07321
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.14080   14.13070   0.01010    0.07148
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.91760   10.90200   0.01560    0.14309
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51940   10.53860  -0.01920   -0.18219
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77510   10.74970   0.02540    0.23629
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.35340   10.36310  -0.00970   -0.09360
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.29370   10.26480   0.02890    0.28154
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.06530   10.07170  -0.00640   -0.06354
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.03210   10.02730   0.00480    0.04787
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.35810   10.35130   0.00680    0.06569
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50860   10.50110   0.00750    0.07142
凱基台商天下基金                                                   13.76000   13.68000   0.08000    0.58480
凱基台灣精五門基金                                                 21.96000   22.11000  -0.15000   -0.67843
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.97380   46.24500   0.72880    1.57595
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.87770   47.77360   0.10410    0.21790
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.54500   42.35270   0.19230    0.45404
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.41000   10.52000  -0.11000   -1.04563
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.53000    9.63000  -0.10000   -1.03842
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.48820   10.61190  -0.12370   -1.16567
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   47.31830   46.60080   0.71750    1.53967
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         48.41770   47.75270   0.66500    1.39259
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.62850   47.51250   1.11600    2.34886
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60020   11.59990   0.00030    0.00259
凱基開創基金                                                       29.51000   29.78000  -0.27000   -0.90665
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.63000   23.04000  -0.41000   -1.77951
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.51680   21.93630  -0.41950   -1.91236
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.04000   17.16000  -0.12000   -0.69930
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.97560   16.10690  -0.13130   -0.81518
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.29000    7.39000  -0.10000   -1.35318
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.36430   42.74130   0.62300    1.45761
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.48760   42.80270   0.68490    1.60013
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.69590   42.94910   0.74680    1.73880
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.75000   11.81000  -0.06000   -0.50804
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.06950   11.17340  -0.10390   -0.92989
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.80000   10.88000  -0.08000   -0.73529
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.32430   12.40760  -0.08330   -0.67136
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.87000   12.94000  -0.07000   -0.54096
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.78000   12.96000  -0.18000   -1.38889
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.28940   12.47380  -0.18440   -1.47830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.42290   10.52120  -0.09830   -0.93430
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.85710    9.98720  -0.13010   -1.30267
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.06290   10.18370  -0.12080   -1.18621
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.42280   10.52110  -0.09830   -0.93431
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.85710    9.98720  -0.13010   -1.30267
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.06290   10.18370  -0.12080   -1.18621
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.73000   12.46000   0.27000    2.16693
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.75000   35.30000  -1.55000   -4.39093
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.22000   32.86000  -0.64000   -1.94766
富邦上証180基金                                                    30.29000   30.45000  -0.16000   -0.52545
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19380    0.19160   0.00220    1.14823
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.09000    6.01000   0.08000    1.33111
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.37000    6.36000   0.01000    0.15723
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.80000   43.78000   0.02000    0.04568
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.34440   12.22450   0.11990    0.98082
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.30870   11.20960   0.09910    0.88406
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.82720   10.74610   0.08110    0.75469
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.45310   10.36950   0.08360    0.80621
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.49440    9.42830   0.06610    0.70108
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.10030    9.04810   0.05220    0.57692
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.60910   20.51950   0.08960    0.43666
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.66840   11.66510   0.00330    0.02829
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.51430   10.53800  -0.02370   -0.22490
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.87970   13.86250   0.01720    0.12408
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00690    2.00690   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43610    9.47910  -0.04300   -0.45363
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41350    1.42160  -0.00810   -0.56978
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.53590   12.51420   0.02170    0.17340
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81740    1.81520   0.00220    0.12120
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.45590   10.46750  -0.01160   -0.11082
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53720    1.53950  -0.00230   -0.14940
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.98360   10.98110   0.00250    0.02277
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.92080   10.91170   0.00910    0.08340
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  16.14000   15.93000   0.21000    1.31827
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.58000   17.02000  -0.44000   -2.58519
富邦日本東証基金                                                   19.16000   19.32000  -0.16000   -0.82816
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.52000   45.95000  -0.43000   -0.93580
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.23000   45.59000  -0.36000   -0.78965
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.01000   51.61000  -0.60000   -1.16257
富邦台灣心基金                                                     22.40000   22.53000  -0.13000   -0.57701
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.94000   45.49000  -0.55000   -1.20906
富邦台灣科技指數基金                                               54.25000   55.05000  -0.80000   -1.45322
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.44570   48.83080   0.61490    1.25925
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.83290   41.86270  -0.02980   -0.07119
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31100    0.31310  -0.00210   -0.67071
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.68720    2.67990   0.00730    0.27240
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36050    0.36020   0.00030    0.08329
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.21300   11.19320   0.01980    0.17689
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29130    2.28860   0.00270    0.11798
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33920    0.33950  -0.00030   -0.08837
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.49410    9.49410   0.00000    0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71410   15.71390   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              16.72000   16.78000  -0.06000   -0.35757
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.12630   41.92740   0.19890    0.47439
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.14720   45.53870   0.60850    1.33623
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.75840   40.57560   0.18280    0.45052
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.12490   40.96510   0.15980    0.39009
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.47840   40.35530   0.12310    0.30504
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.68460   46.95980   0.72480    1.54345
富邦長紅基金                                                       62.38000   62.76000  -0.38000   -0.60548
富邦科技基金                                                       25.14000   25.35000  -0.21000   -0.82840
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.92750   41.83310   0.09440    0.22566
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.37010   47.31930   1.05080    2.22066
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.45140   41.17390   0.27750    0.67397
富邦恒生國企ETF基金                                                19.34000   19.57000  -0.23000   -1.17527
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.70000   14.57000   0.13000    0.89224
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.38000   23.67000  -0.29000   -1.22518
富邦高成長基金                                                     24.08000   24.22000  -0.14000   -0.57803
富邦基金A類型                                                      13.76000   13.88000  -0.12000   -0.86455
富邦基金I類型                                                      13.76000   13.88000  -0.12000   -0.86455
富邦深証100基金                                                    10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.16000   20.44000  -0.28000   -1.36986
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42340    0.42400  -0.00060   -0.14151
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38750   12.41370  -0.02620   -0.21106
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.18680    9.23800  -0.05120   -0.55423
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29810    0.29980  -0.00170   -0.56704
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.37930    8.44100  -0.06170   -0.73096
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.66000   17.79000  -0.13000   -0.73075
富邦精準基金                                                       44.45000   44.87000  -0.42000   -0.93604
富邦精銳中小基金                                                   11.95000   12.05000  -0.10000   -0.82988
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.90000   18.07000  -0.17000   -0.94079
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.84000   21.06000  -0.22000   -1.04463
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.28000    7.21000   0.07000    0.97087
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.26000   15.55000  -0.29000   -1.86495
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.02000   19.97000   0.05000    0.25038
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.93010   10.86390   0.06620    0.60936
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.18090   10.17670   0.00420    0.04127
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.52080   10.50320   0.01760    0.16757
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.34610   10.30350   0.04260    0.41345
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.59190    9.60700  -0.01510   -0.15718
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.90020    9.90230  -0.00210   -0.02121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.78000   31.02000  -0.24000   -0.77369
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.87960    9.93870  -0.05910   -0.59465
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.84750    9.90950  -0.06200   -0.62566
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.64760    9.71380  -0.06620   -0.68150
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.24590   10.30720  -0.06130   -0.59473
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.22370   10.28810  -0.06440   -0.62597
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.01860   10.08660  -0.06800   -0.67416
富達卓越領航全球組合基金                                           15.12000   15.27000  -0.15000   -0.98232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.07000    8.94000   0.13000    1.45414
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.41000    9.32000   0.09000    0.96567
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.42000    8.33000   0.09000    1.08043
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.79000    7.70000   0.09000    1.16883
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.09000    9.98000   0.11000    1.10220
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.63000    8.57000   0.06000    0.70012
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.59000    8.52000   0.07000    0.82160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19450   10.20440  -0.00990   -0.09702
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.43810    9.45880  -0.02070   -0.21884
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.99680    9.01310  -0.01630   -0.18085
富蘭克林華美中華基金                                               11.42000   11.22000   0.20000    1.78253
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.45000   22.63000  -0.18000   -0.79540
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.23000   22.34000  -0.11000   -0.49239
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.57000    9.70000  -0.13000   -1.34021
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.46000    9.58000  -0.12000   -1.25261
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.20650    8.17970   0.02680    0.32764
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.29520    9.27130   0.02390    0.25778
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.31830   10.29190   0.02640    0.25651
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.88220    9.85000   0.03220    0.32690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60450   11.60240   0.00210    0.01810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.65890    8.65730   0.00160    0.01848
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.77940    8.77780   0.00160    0.01823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.86260    9.86080   0.00180    0.01825
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.50050   14.44620   0.05430    0.37588
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.41470   10.37570   0.03900    0.37588
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33250   10.29380   0.03870    0.37595
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.60620   10.60410   0.00210    0.01980
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60980    7.60830   0.00150    0.01972
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92780    8.92610   0.00170    0.01905
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91550    9.91350   0.00200    0.02017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.28540   11.27460   0.01080    0.09579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56080    7.55360   0.00720    0.09532
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88900    8.88050   0.00850    0.09572
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03770   10.02810   0.00960    0.09573
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.90260   10.89330   0.00930    0.08537
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65220    7.64570   0.00650    0.08502
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23770    8.24730  -0.00960   -0.11640
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.29440    9.31010  -0.01570   -0.16863
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.40580   10.42340  -0.01760   -0.16885
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.14710   13.16250  -0.01540   -0.11700
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.08000    8.14000  -0.06000   -0.73710
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.45000    8.51000  -0.06000   -0.70505
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.37000    8.28000   0.09000    1.08696
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.47000   12.34000   0.13000    1.05348
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.27000    8.31000  -0.04000   -0.48135
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.10910   13.20380  -0.09470   -0.71722
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.34000    9.45000  -0.11000   -1.16402
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
富蘭克林華美第一富基金                                             39.13000   39.40000  -0.27000   -0.68528
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35670   10.35660   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.44000    8.50000  -0.06000   -0.70588
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.87000   15.14000  -0.27000   -1.78336
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.39000   13.68000  -0.29000   -2.11988
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.82000   16.15000  -0.33000   -2.04334
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.67430    9.95720  -0.28290   -2.84116
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.67420    9.95720  -0.28300   -2.84216
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.67840    9.92040  -0.24200   -2.43942
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.67830    9.92040  -0.24210   -2.44043
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.66760    9.95510  -0.28750   -2.88797
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.59440    9.87970  -0.28530   -2.88774
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.59440    9.87970  -0.28530   -2.88774
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.83060   10.11330  -0.28270   -2.79533
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.75600   10.03650  -0.28050   -2.79480
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.75600   10.03650  -0.28050   -2.79480
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.40880    6.45180  -0.04300   -0.66648
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.48020   10.52440  -0.04420   -0.41998
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.54710    9.58330  -0.03620   -0.37774
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61200   11.65610  -0.04410   -0.37834
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.76890    6.79220  -0.02330   -0.34304
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.90750    8.94350  -0.03600   -0.40253
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.01160   11.04940  -0.03780   -0.34210
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.55000   70.66000   0.89000    1.25955
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    73.11000   71.92000   1.19000    1.65462
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.86890   62.77110   0.09780    0.15580
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.89000   20.86000   0.03000    0.14382
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.73000   10.79000  -0.06000   -0.55607
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              70.36820   69.17700   1.19120    1.72196
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.90650   68.18220   0.72430    1.06230
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89360   11.89290   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   40.18810   40.38020  -0.19210   -0.47573
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.22000   10.31000  -0.09000   -0.87294
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.23000   10.31000  -0.08000   -0.77595
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
復華大中華中小策略基金                                              8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
復華中小精選基金                                                   66.11000   66.70000  -0.59000   -0.88456
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.42050   52.43910  -0.01860   -0.03547
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.19700   63.01940   0.17760    0.28182
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.91000   11.85000   0.06000    0.50633
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.79000   10.83000  -0.04000   -0.36934
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.89000    9.98000  -0.09000   -0.90180
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
復華台灣智能基金                                                   11.84000   11.87000  -0.03000   -0.25274
復華全方位基金                                                     29.79000   30.00000  -0.21000   -0.70000
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.57000   12.77000  -0.20000   -1.56617
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.07000   20.36000  -0.29000   -1.42436
復華全球平衡基金-美元                                               9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.64000   19.71000  -0.07000   -0.35515
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.02000   14.27000  -0.25000   -1.75193
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.71000   13.93000  -0.22000   -1.57933
復華全球原物料基金                                                  8.11000    8.22000  -0.11000   -1.33820
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.95000   13.07000  -0.12000   -0.91813
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.26010   12.24130   0.01880    0.15358
復華全球債券基金                                                   15.26690   15.21860   0.04830    0.31737
復華全球債券組合基金                                               15.41000   15.40000   0.01000    0.06494
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.26000   15.28000  -0.02000   -0.13089
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
復華有利貨幣市場基金                                               13.49970   13.49950   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
復華亞太成長基金                                                   12.26000   12.42000  -0.16000   -1.28824
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.91000    9.05000  -0.14000   -1.54696
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.60000    9.74000  -0.14000   -1.43737
復華南非幣長期收益基金A                                            13.89000   13.98000  -0.09000   -0.64378
復華南非幣長期收益基金B                                             7.86000    7.91000  -0.05000   -0.63211
復華南非幣短期收益基金A                                            14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
復華南非幣短期收益基金B                                             8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      74.24580   72.63800   1.60780    2.21344
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.75000   22.22000  -0.47000   -2.11521
復華美國新星基金-美元                                              12.50000   12.76000  -0.26000   -2.03762
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.86000   13.11000  -0.25000   -1.90694
復華恒生基金                                                       19.70000   20.05000  -0.35000   -1.74564
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.10000    8.98000   0.12000    1.33630
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.33000   26.04000  -0.71000   -2.72657
復華神盾基金                                                       27.42850   27.53910  -0.11060   -0.40161
復華高成長基金                                                     68.64000   69.08000  -0.44000   -0.63694
復華高益策略組合基金                                               13.68000   13.67000   0.01000    0.07315
復華貨幣市場基金                                                   14.46350   14.46330   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.37000   18.68000  -0.31000   -1.65953
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.59000   47.87000  -0.28000   -0.58492
復華復華基金                                                       21.51000   21.65000  -0.14000   -0.64665
復華華人世紀基金                                                   16.92000   16.86000   0.06000    0.35587
復華傳家二號基金                                                   33.24200   33.28200  -0.04000   -0.12019
復華傳家基金                                                       23.22200   23.32850  -0.10650   -0.45652
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.92000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.67000   11.73000  -0.06000   -0.51151
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.39000   14.45000  -0.06000   -0.41522
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
復華新興人民幣債券基金A                                            12.25000   12.24000   0.01000    0.08170
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.77000   22.71000   0.06000    0.26420
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.45000   71.19000   0.26000    0.36522
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.38000    5.41000  -0.03000   -0.55453
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.05000   12.13000  -0.08000   -0.65952
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.89000   11.95000  -0.06000   -0.50209
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
復華滬深300 A股基金                                                22.73000   22.84000  -0.11000   -0.48161
復華數位經濟基金                                                   46.77000   47.13000  -0.36000   -0.76384
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06330   10.09370  -0.03040   -0.30118
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82710    9.85700  -0.02990   -0.30334
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.60810   10.64030  -0.03220   -0.30262
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22460   10.25300  -0.02840   -0.27699
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.95760    9.95810  -0.00050   -0.00502
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.06610   10.05840   0.00770    0.07655
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.23540   10.29690  -0.06150   -0.59727
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.96930   11.02230  -0.05300   -0.48084
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06840   10.09260  -0.02420   -0.23978
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.81400   10.82720  -0.01320   -0.12192
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.42690   10.45190  -0.02500   -0.23919
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.18570   11.19900  -0.01330   -0.11876
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.67670   10.77230  -0.09560   -0.88746
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.63660   10.72950  -0.09290   -0.86584
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.84040   10.92230  -0.08190   -0.74984
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.64220   10.73470  -0.09250   -0.86169
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.69100   11.81620  -0.12520   -1.05956
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.57470   10.66820  -0.09350   -0.87644
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.82430   10.91840  -0.09410   -0.86185
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.99360   12.14120  -0.14760   -1.21570
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.71760   10.81240  -0.09480   -0.87677
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.97080   11.05480  -0.08400   -0.75985
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.18550   10.25430  -0.06880   -0.67094
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.18280   10.24960  -0.06680   -0.65173
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.18740   10.24210  -0.05470   -0.53407
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.51300   10.60290  -0.08990   -0.84788
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.68770   10.78570  -0.09800   -0.90861
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.52270   10.61110  -0.08840   -0.83309
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.51160   10.60150  -0.08990   -0.84799
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.68750   10.78550  -0.09800   -0.90863
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.51940   10.60780  -0.08840   -0.83335
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.40410   10.45380  -0.04970   -0.47543
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.38830   10.43270  -0.04440   -0.42558
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.40220   10.45180  -0.04960   -0.47456
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.38930   10.43370  -0.04440   -0.42554
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.96860   11.01460  -0.04600   -0.41763
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.96610   11.00820  -0.04210   -0.38244
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.16640   11.19590  -0.02950   -0.26349
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.22550   10.32250  -0.09700   -0.93969
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.21970   10.31460  -0.09490   -0.92006
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.22490   10.30770  -0.08280   -0.80328
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.26810    9.24960   0.01850    0.20001
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07160    8.08930  -0.01770   -0.21881
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.19090    8.19920  -0.00830   -0.10123
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.13930   12.11500   0.02430    0.20058
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.59990   10.62310  -0.02320   -0.21839
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.88150   10.89250  -0.01100   -0.10099
景順主流基金                                                       18.31000   18.46000  -0.15000   -0.81257
景順台灣科技基金                                                   32.05000   32.26000  -0.21000   -0.65096
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.50000   11.58000  -0.08000   -0.69085
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
景順全球科技基金                                                   23.35000   23.84000  -0.49000   -2.05537
景順全球康健基金                                                   19.68000   19.74000  -0.06000   -0.30395
景順貨幣市場基金                                                   15.99780   15.99770   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       32.66000   32.95000  -0.29000   -0.88012
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.30000   14.56000  -0.26000   -1.78571
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.61000   13.84000  -0.23000   -1.66185
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.78000   10.96000  -0.18000   -1.64234
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.19000   11.37000  -0.18000   -1.58311
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.50000   11.66000  -0.16000   -1.37221
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.78000   11.93000  -0.15000   -1.25733
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62040    8.65170  -0.03130   -0.36178
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.82000    7.83590  -0.01590   -0.20291
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.50230   11.50600  -0.00370   -0.03216
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.41240   10.39770   0.01470    0.14138
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.23000    8.14000   0.09000    1.10565
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.71000    7.61000   0.10000    1.31406
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.53000   11.36000   0.17000    1.49648
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63730    9.63400   0.00330    0.03425
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.01150    9.99640   0.01510    0.15105
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.24310   10.23970   0.00340    0.03320
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.64490   10.62880   0.01610    0.15148
華南永昌永昌基金                                                   19.97000   20.18000  -0.21000   -1.04063
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.99470   15.01090  -0.01620   -0.10792
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.81000   10.04000  -0.23000   -2.29084
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.93000   10.09000  -0.16000   -1.58573
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.42000   10.58000  -0.16000   -1.51229
華南永昌全球精品基金                                               16.85000   17.12000  -0.27000   -1.57710
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.50000   10.65000  -0.15000   -1.40845
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.67000   10.81000  -0.14000   -1.29510
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.37000   13.50000  -0.13000   -0.96296
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.50000   13.61000  -0.11000   -0.80823
華南永昌物聯網精選基金                                             11.98000   12.08000  -0.10000   -0.82781
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28660   16.28640   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.72900   24.89560  -0.16660   -0.66919
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99410   11.99390   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76630   10.76500   0.00130    0.01208
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.55280   10.57760  -0.02480   -0.23446
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97960    9.97850   0.00110    0.01102
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.71540    9.73820  -0.02280   -0.23413
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61060   10.61030   0.00030    0.00283
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.33350   10.35810  -0.02460   -0.23750
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95660    9.95630   0.00030    0.00301
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.63830    9.66170  -0.02340   -0.24219
華頓中小型基金                                                     20.65000   20.74000  -0.09000   -0.43394
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.01290   11.86770   0.14520    1.22349
華頓台灣基金                                                       23.27000   23.45000  -0.18000   -0.76759
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57460   11.57450   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.59000   17.87000  -0.28000   -1.56687
華頓全球高收益債券基金A                                            13.91250   14.05840  -0.14590   -1.03781
華頓全球高收益債券基金B                                             8.06660    8.15110  -0.08450   -1.03667
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.93000    4.95000  -0.02000   -0.40404
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.74700    2.69740   0.04960    1.83881
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.15080   11.96730   0.18350    1.53335
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38700    0.38160   0.00540    1.41509
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.05820   11.97000   0.08820    0.73684
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.05820   11.97000   0.08820    0.73684
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.71420   10.62750   0.08670    0.81581
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.60370   10.55780   0.04590    0.43475
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.60320   10.55730   0.04590    0.43477
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.30480    9.26450   0.04030    0.43499
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.62840   10.59490   0.03350    0.31619
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.62830   10.59480   0.03350    0.31619
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.31650    9.29030   0.02620    0.28201
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.87000   10.75000   0.12000    1.11628
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69200    2.68590   0.00610    0.22711
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12300    2.11430   0.00870    0.41148
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.04060   12.06490  -0.02430   -0.20141
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.29620    9.31500  -0.01880   -0.20183
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37860    0.37930  -0.00070   -0.18455
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29360    0.29440  -0.00080   -0.27174
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.50000    3.48000   0.02000    0.57471
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.48000   15.43000   0.05000    0.32404
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.10000   24.34000  -0.24000   -0.98603
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.53000   12.74000  -0.21000   -1.64835
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.18000    8.29000  -0.11000   -1.32690
匯豐安富基金                                                       25.59000   25.74000  -0.15000   -0.58275
匯豐成功基金                                                       42.52000   42.75000  -0.23000   -0.53801
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.77380    2.76420   0.00960    0.34730
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.42660    2.41760   0.00900    0.37227
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.98090   11.98430  -0.00340   -0.02837
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.01810    8.02080  -0.00270   -0.03366
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39150    0.39180  -0.00030   -0.07657
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33500    0.33530  -0.00030   -0.08947
匯豐金磚動力基金                                                   14.42000   14.51000  -0.09000   -0.62026
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01520   15.01510   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.06000    5.17000  -0.11000   -2.12766
匯豐新鑽動力基金                                                   10.24000   10.32000  -0.08000   -0.77519
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.53240    5.56750  -0.03510   -0.63044
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.40720    9.44280  -0.03560   -0.37701
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.05000   52.56000  -0.51000   -0.97032
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.05000   52.56000  -0.51000   -0.97032
匯豐龍騰電子基金                                                   37.27000   37.55000  -0.28000   -0.74567
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81940   12.85100  -0.03160   -0.24590
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.00000   18.14000  -0.14000   -0.77178
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.07000    9.00000   0.07000    0.77778
新光中國成長基金(美元)                                              8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.99000    8.93000   0.06000    0.67189
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.51360   11.58610  -0.07250   -0.62575
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.31570   10.38250  -0.06680   -0.64339
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.83910   10.88910  -0.05000   -0.45917
新光台灣富貴基金                                                   24.05000   24.18000  -0.13000   -0.53763
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.48000   21.84000  -0.36000   -1.64835
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.51000   40.49680   0.01320    0.03260
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.72220   46.18080   0.54140    1.17235
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.03000   10.23000  -0.20000   -1.95503
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.69000    9.91000  -0.22000   -2.21998
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.92000   10.13000  -0.21000   -2.07305
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.80000   10.89000  -0.09000   -0.82645
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.72000   10.79000  -0.07000   -0.64875
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.11960   11.08430   0.03530    0.31847
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.06990   11.01440   0.05550    0.50389
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.46820   10.43520   0.03300    0.31624
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.40780   10.35560   0.05220    0.50408
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.06000    9.17000  -0.11000   -1.19956
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51330   15.51300   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.50000    8.58000  -0.08000   -0.93240
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.03000    9.11000  -0.08000   -0.87816
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.65000    8.72000  -0.07000   -0.80275
新光亞洲精選基金-美金                                              20.34000   20.40000  -0.06000   -0.29412
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.99000   21.02000  -0.03000   -0.14272
新光店頭基金                                                       22.74000   22.90000  -0.16000   -0.69869
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.72440   42.04880   0.67560    1.60670
新光特選內需收益ETF基金                                            20.53000   20.66000  -0.13000   -0.62924
新光創新科技基金                                                   13.23000   13.33000  -0.10000   -0.75019
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.35810   41.24700   0.11110    0.26935
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.75460   46.74170   1.01290    2.16702
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
新光澳幣保本基金                                                   12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.87520   10.87270   0.00250    0.02299
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53400    9.53220   0.00180    0.01888
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54160    9.53570   0.00590    0.06187
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.65580   10.64920   0.00660    0.06198
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.67400   10.66930   0.00470    0.04405
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54110    9.53690   0.00420    0.04404
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51370    9.50380   0.00990    0.10417
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.62830   10.61720   0.01110    0.10455
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.12000    7.22000  -0.10000   -1.38504
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.85550   40.89550  -0.04000   -0.09781
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.00270   44.30650   0.69620    1.57133
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.58140   44.81870   0.76270    1.70175
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.10280   45.33790   0.76490    1.68711
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.11660   47.46560   0.65100    1.37152
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.43050   44.75230   0.67820    1.51545
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.43950   48.69330   0.74620    1.53245
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.25110   50.15820   0.09290    0.18521
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.45790   47.76980   0.68810    1.44045
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.88070   10.86840   0.01230    0.11317
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  48.26570   47.13930   1.12640    2.38951
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.63510   40.67000  -0.03490   -0.08581
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49950   11.49660   0.00290    0.02522
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.06780   10.09810  -0.03030   -0.30006
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.39320   13.28110   0.11210    0.84406
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.69890    9.66100   0.03790    0.39230
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.11040   12.26110  -0.15070   -1.22909
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.31540   11.50780  -0.19240   -1.67191
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.82000   10.99000  -0.17000   -1.54686
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.75810   10.89210  -0.13400   -1.23025
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.16990    9.32580  -0.15590   -1.67171
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.79000    8.93000  -0.14000   -1.56775
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.71980    9.84080  -0.12100   -1.22957
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.31930    8.46080  -0.14150   -1.67242
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.95000    9.09000  -0.14000   -1.54015
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.98280    9.09460  -0.11180   -1.22930
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.94640    8.08150  -0.13510   -1.67172
群益中小型股基金                                                   44.90000   45.21000  -0.31000   -0.68569
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.59400   10.50400   0.09000    0.85682
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.52940    9.49100   0.03840    0.40459
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.09980    9.05240   0.04740    0.52362
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.96630    8.89010   0.07620    0.85713
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.06400    8.03140   0.03260    0.40591
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.70140    7.66130   0.04010    0.52341
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.78670    8.59390   0.19280    2.24345
群益中國新機會基金N-美元                                            7.81740    7.68040   0.13700    1.78376
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.50000    8.35000   0.15000    1.79641
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.79230    7.62130   0.17100    2.24371
群益中國新機會基金-美元                                             8.35820    8.21160   0.14660    1.78528
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.12000    7.97000   0.15000    1.88206
群益平衡王基金                                                     19.95950   20.07280  -0.11330   -0.56445
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.93930    9.94420  -0.00490   -0.04927
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.03780   10.03090   0.00690    0.06879
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.93940    9.94430  -0.00490   -0.04927
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.03780   10.03090   0.00690    0.06879
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.93940    9.94430  -0.00490   -0.04927
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.03770   10.03080   0.00690    0.06879
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.01610   10.00830   0.00780    0.07794
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.91250    9.92650  -0.01400   -0.14104
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.01070   10.01300  -0.00230   -0.02297
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.91250    9.92650  -0.01400   -0.14104
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.01070   10.01300  -0.00230   -0.02297
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.91260    9.92650  -0.01390   -0.14003
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.01070   10.01300  -0.00230   -0.02297
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00670   10.00770  -0.00100   -0.00999
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.92200    9.93340  -0.01140   -0.11476
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.02020   10.01990   0.00030    0.00299
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.92200    9.93340  -0.01140   -0.11476
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.02020   10.01990   0.00030    0.00299
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.92190    9.93330  -0.01140   -0.11477
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.02020   10.01990   0.00030    0.00299
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.00970   10.00830   0.00140    0.01399
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.52000    6.51000   0.01000    0.15361
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.39950   12.38560   0.01390    0.11223
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.46650   11.50520  -0.03870   -0.33637
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.57720   10.56540   0.01180    0.11169
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.78010    9.81310  -0.03300   -0.33629
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.36720   10.35560   0.01160    0.11202
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.45950   10.44060   0.01890    0.18102
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.24200   10.22040   0.02160    0.21134
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21090    9.19430   0.01660    0.18055
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.21300    9.19360   0.01940    0.21102
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.52030   10.50130   0.01900    0.18093
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.56350   10.54130   0.02220    0.21060
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.37360    9.35670   0.01690    0.18062
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.85770    9.83690   0.02080    0.21145
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.39330   11.39890  -0.00560   -0.04913
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.82920    7.83300  -0.00380   -0.04851
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.74930   10.74950  -0.00020   -0.00186
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55640   10.55380   0.00260    0.02464
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.76320   10.74770   0.01550    0.14422
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90400    9.90410  -0.00010   -0.00101
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.84120    9.83860   0.00260    0.02643
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03450   10.02010   0.01440    0.14371
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.74940   10.74950  -0.00010   -0.00093
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55630   10.55360   0.00270    0.02558
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.76310   10.74760   0.01550    0.14422
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90410    9.90420  -0.00010   -0.00101
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.84100    9.83850   0.00250    0.02541
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03450   10.02010   0.01440    0.14371
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.73200    9.79430  -0.06230   -0.63608
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.52000   11.58000  -0.06000   -0.51813
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.92360   16.02550  -0.10190   -0.63586
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.99000   16.07000  -0.08000   -0.49782
群益多利策略組合基金                                               11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
群益多重資產組合基金                                               15.74000   15.78000  -0.04000   -0.25349
群益安家基金                                                       25.56250   25.72290  -0.16040   -0.62357
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16410   16.16390   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.54000   21.86000  -0.32000   -1.46386
群益亞太中小基金                                                   10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.39000   16.34000   0.05000    0.30600
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.75860   10.73320   0.02540    0.23665
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.93490    7.91630   0.01860    0.23496
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.45240   10.42780   0.02460    0.23591
群益店頭市場基金                                                   97.03000   97.63000  -0.60000   -0.61457
群益東方盛世基金                                                    8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.03710   12.06930  -0.03220   -0.26679
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.12380   11.19280  -0.06900   -0.61647
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.62340   10.67870  -0.05530   -0.51785
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.82280    9.84900  -0.02620   -0.26602
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.08030    9.13660  -0.05630   -0.61620
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.67000    8.71510  -0.04510   -0.51749
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.98500   11.04220  -0.05720   -0.51801
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.61260    9.63820  -0.02560   -0.26561
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.24140    9.29880  -0.05740   -0.61728
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.68560    9.73600  -0.05040   -0.51767
群益長安基金                                                       29.53000   29.60000  -0.07000   -0.23649
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.24360   10.41810  -0.17450   -1.67497
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.49610   15.76010  -0.26400   -1.67512
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.23000   15.47000  -0.24000   -1.55139
群益真善美基金                                                     15.94100   15.95660  -0.01560   -0.09777
群益馬拉松基金                                                    119.23000  120.09000  -0.86000   -0.71613
群益深証中小板基金                                                 11.32000   11.40000  -0.08000   -0.70175
群益創新科技基金                                                   32.88000   33.16000  -0.28000   -0.84439
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.87380    9.67170   0.20210    2.08960
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.80490    8.66340   0.14150    1.63331
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.34000    9.17000   0.17000    1.85387
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.75270   10.53250   0.22020    2.09067
群益華夏盛世基金-美元                                               9.70830    9.55240   0.15590    1.63205
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.30000   16.01000   0.29000    1.81137
群益奧斯卡基金                                                     30.21000   30.25000  -0.04000   -0.13223
群益新興金鑽基金-美元                                              11.06660   11.12020  -0.05360   -0.48201
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
群益葛萊美基金                                                     23.65000   23.75000  -0.10000   -0.42105
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.64000   22.69000  -0.05000   -0.22036
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.94000    7.86000   0.08000    1.01781
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.40000   13.66000  -0.26000   -1.90337
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.48270   11.49350  -0.01080   -0.09397
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.96820   11.02790  -0.05970   -0.54135
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.17920   11.22680  -0.04760   -0.42399
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.08710   11.09750  -0.01040   -0.09371
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.58970   10.64740  -0.05770   -0.54192
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.79360   10.83950  -0.04590   -0.42345
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.48260   11.49340  -0.01080   -0.09397
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.96860   11.02830  -0.05970   -0.54133
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.08710   11.09750  -0.01040   -0.09371
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.58930   10.64690  -0.05760   -0.54100
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.00900   10.05160  -0.04260   -0.42381
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.08770   13.09740  -0.00970   -0.07406
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83030   11.87650  -0.04620   -0.38900
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72290   11.76850  -0.04560   -0.38748
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.71860    8.72500  -0.00640   -0.07335
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.99300    9.02810  -0.03510   -0.38879
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.36000  -0.03000   -0.35885
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.48400    8.51700  -0.03300   -0.38746
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.29810   10.33830  -0.04020   -0.38885
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.94900    9.98780  -0.03880   -0.38847
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.77000    9.96000  -0.19000   -1.90763
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.80000    9.98000  -0.18000   -1.80361
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.78000    9.97000  -0.19000   -1.90572
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.88000   10.05000  -0.17000   -1.69154
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.77000    9.95000  -0.18000   -1.80905
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.77000    9.96000  -0.19000   -1.90763
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.80000    9.98000  -0.18000   -1.80361
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.78000    9.97000  -0.19000   -1.90572
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.88000   10.05000  -0.17000   -1.69154
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.77000    9.95000  -0.18000   -1.80905
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
德信大發基金                                                       30.35000   30.71000  -0.36000   -1.17226
德信中國精選成長基金                                               11.60000   11.56000   0.04000    0.34602
德信台灣主流中小基金                                               20.62000   20.69000  -0.07000   -0.33833
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98880   11.98860   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   33.22000   33.36000  -0.14000   -0.41966
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.00150   10.99730   0.00420    0.03819
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.86460   10.86260   0.00200    0.01841
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71910   11.71890   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.83000   16.79000   0.04000    0.23824
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.09000   17.39000  -0.30000   -1.72513
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.89650   10.84510   0.05140    0.47395
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.56240   16.48430   0.07810    0.47378
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28840    8.26950   0.01890    0.22855
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11100   11.09860   0.01240    0.11173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.13400   12.12090   0.01310    0.10808
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.12870   14.09660   0.03210    0.22771
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摩根大歐洲基金                                                     16.64000   16.75000  -0.11000   -0.65672
摩根中小基金                                                       22.19000   22.30000  -0.11000   -0.49327
摩根中國A股基金                                                    14.82000   14.66000   0.16000    1.09141
摩根中國A股基金(美元)                                              11.43000   11.32000   0.11000    0.97173
摩根中國亮點基金                                                   12.50000   12.51000  -0.01000   -0.07994
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.29010   11.24840   0.04170    0.37072
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.67620   12.61340   0.06280    0.49788
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.51600    9.49160   0.02440    0.25707
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.19930   13.15040   0.04890    0.37185
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.43190   15.35370   0.07820    0.50932
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.26000   19.39000  -0.13000   -0.67045
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.26000   19.39000  -0.13000   -0.67045
摩根台灣增長基金                                                   49.04000   49.44000  -0.40000   -0.80906
摩根平衡基金                                                       27.36000   27.52000  -0.16000   -0.58140
摩根全球α基金                                                     18.21000   18.50000  -0.29000   -1.56757
摩根全球平衡基金                                                   16.34700   16.36910  -0.02210   -0.13501
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.42610    9.41970   0.00640    0.06794
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.58860   10.57910   0.00950    0.08980
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.96090    9.95730   0.00360    0.03615
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.63520   11.62780   0.00740    0.06364
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.38110   10.37740   0.00370    0.03565
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.39620   10.42400  -0.02780   -0.26669
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.84480   13.88180  -0.03700   -0.26654
摩根亞洲基金                                                       57.46000   57.61000  -0.15000   -0.26037
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.46380    8.45120   0.01260    0.14909
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.00430    9.98690   0.01740    0.17423
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.82980    8.82050   0.00930    0.10544
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.93670   12.91770   0.01900    0.14709
摩根東方內需機會基金                                               18.18000   18.22000  -0.04000   -0.21954
摩根東方科技基金                                                   31.45000   31.44000   0.01000    0.03181
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.48000   11.54000  -0.06000   -0.51993
摩根金龍收成基金                                                   21.37000   21.46000  -0.09000   -0.41938
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13580   15.13560   0.00020    0.00132
摩根新金磚五國基金                                                 12.24000   12.42000  -0.18000   -1.44928
摩根新絲路基金                                                      8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
摩根新興35基金                                                     13.11000   13.19000  -0.08000   -0.60652
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.28580    7.32140  -0.03560   -0.48625
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.69310    9.73600  -0.04290   -0.44063
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.47800    9.52460  -0.04660   -0.48926
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.31360   11.36890  -0.05530   -0.48641
摩根新興科技基金                                                   52.47000   52.84000  -0.37000   -0.70023
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.69160    8.73690  -0.04530   -0.51849
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.33650    9.39740  -0.06090   -0.64805
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.77960    8.83690  -0.05730   -0.64842
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.39040   10.44460  -0.05420   -0.51893
摩根龍揚基金                                                       31.94000   32.06000  -0.12000   -0.37430
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.84000   10.94000  -0.10000   -0.91408
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.52000   10.62000  -0.10000   -0.94162
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.93000   12.03000  -0.10000   -0.83126
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34170    9.33170   0.01000    0.10716
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.57120   11.55870   0.01250    0.10814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.18000   20.16000   0.02000    0.09921
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61780   12.61770   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.03000   11.18000  -0.15000   -1.34168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.87200   10.84690   0.02510    0.23140
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.56580   10.57530  -0.00950   -0.08983
聯邦中國龍基金                                                     26.32000   26.45000  -0.13000   -0.49149
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.74440    9.81620  -0.07180   -0.73144
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.07440   10.13670  -0.06230   -0.61460
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.24930    9.31750  -0.06820   -0.73196
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.55870    9.61780  -0.05910   -0.61449
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.53560   11.57950  -0.04390   -0.37912
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.40370   11.43450  -0.03080   -0.26936
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.70780   10.72570  -0.01790   -0.16689
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.64520   10.68570  -0.04050   -0.37901
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.50990   10.53830  -0.02840   -0.26949
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.86840    9.88490  -0.01650   -0.16692
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.38090   23.45350  -0.07260   -0.30955
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.26150    9.35870  -0.09720   -1.03861
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.73760    9.82820  -0.09060   -0.92184
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.20960    9.30620  -0.09660   -1.03802
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.67060    9.76060  -0.09000   -0.92207
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22690   13.22670   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.19000   13.25000  -0.06000   -0.45283
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.86790   16.89470  -0.02680   -0.15863
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.66320   12.71020  -0.04700   -0.36978
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.41870   12.48980  -0.07110   -0.56926
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.81100   11.87870  -0.06770   -0.56993
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.48000   35.73000  -0.25000   -0.69969
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.00000   17.83000   0.17000    0.95345
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.55000   17.45000   0.10000    0.57307
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.81000   11.73000   0.08000    0.68201
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.23000   16.31000  -0.08000   -0.49050
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.88000   11.95000  -0.07000   -0.58577
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.73000   12.78000  -0.05000   -0.39124
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.86000   11.92000  -0.06000   -0.50336
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.56000    7.60000  -0.04000   -0.52632
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.41000   11.47000  -0.06000   -0.52310
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.03000   15.08000  -0.05000   -0.33156
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.14000   11.27000  -0.13000   -1.15350
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.77000   13.94000  -0.17000   -1.21951
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.74000   13.90000  -0.16000   -1.15108
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.76000   13.92000  -0.16000   -1.14943
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.91000    9.01000  -0.10000   -1.10988
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.41000   14.58000  -0.17000   -1.16598
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.42000    9.53000  -0.11000   -1.15425
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.54000   20.74000  -0.20000   -0.96432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.65000   18.83000  -0.18000   -0.95592
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.92000   13.04000  -0.12000   -0.92025
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.53000   14.67000  -0.14000   -0.95433
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.49000   15.63000  -0.14000   -0.89571
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.48000   14.62000  -0.14000   -0.95759
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.48000   14.62000  -0.14000   -0.95759
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.41000   12.53000  -0.12000   -0.95770
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.65000   14.78000  -0.13000   -0.87957
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.53000   12.65000  -0.12000   -0.94862
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.58000    8.65000  -0.07000   -0.80925
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.01000   13.13000  -0.12000   -0.91394
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.58000   19.60000  -0.02000   -0.10204
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.31000   18.32000  -0.01000   -0.05459
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.10000   13.11000  -0.01000   -0.07628
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.91000  -0.01000   -0.12642
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.01000   14.03000  -0.02000   -0.14255
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.11000   14.13000  -0.02000   -0.14154
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
聯博貨幣市場基金                                                   15.04100   15.04080   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.17290   11.24530  -0.07240   -0.64382
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.91890   14.01410  -0.09520   -0.67932
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.54100    7.58990  -0.04890   -0.64428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.36150   10.38070  -0.01920   -0.18496
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.67410   10.69600  -0.02190   -0.20475
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25970   10.28900  -0.02930   -0.28477
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.33550   10.35840  -0.02290   -0.22108
瀚亞中小型股基金                                                   21.25000   21.39000  -0.14000   -0.65451
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.26000   12.15000   0.11000    0.90535
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.69000   12.60000   0.09000    0.71429
瀚亞巴西基金                                                        5.91000    6.10000  -0.19000   -3.11475
瀚亞外銷基金                                                       39.95000   40.13000  -0.18000   -0.44854
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.44630   11.43080   0.01550    0.13560
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.87580   10.87850  -0.00270   -0.02482
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.82630   12.82440   0.00190    0.01482
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.87170   10.88720  -0.01550   -0.14237
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.31870    7.30810   0.01060    0.14504
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94430    7.94630  -0.00200   -0.02517
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.15260    8.15150   0.00110    0.01349
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.08320    7.09330  -0.01010   -0.14239
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71230    8.71100   0.00130    0.01492
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.00030    8.98730   0.01300    0.14465
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.28910    9.29150  -0.00240   -0.02583
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08090    9.07960   0.00130    0.01432
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.08000   12.13000  -0.05000   -0.41220
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.35000   11.43000  -0.08000   -0.69991
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.49000    9.40000   0.09000    0.95745
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.33000   13.39000  -0.06000   -0.44810
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.25000   14.28000  -0.03000   -0.21008
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.51000    6.53000  -0.02000   -0.30628
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.37000    8.39000  -0.02000   -0.23838
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.34000   11.41000  -0.07000   -0.61350
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.45100   12.45060   0.00040    0.00321
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.87110   14.62750   0.24360    1.66536
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.11850   11.15240  -0.03390   -0.30397
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.96180   10.98790  -0.02610   -0.23753
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.76680   12.80850  -0.04170   -0.32557
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.98890    8.99170  -0.00280   -0.03114
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.11810    9.94530   0.17280    1.73750
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.81200    8.83880  -0.02680   -0.30321
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.67740    8.69810  -0.02070   -0.23798
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.32720    9.35780  -0.03060   -0.32700
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.92140   14.93200  -0.01060   -0.07099
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.68460   10.66400   0.02060    0.19317
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.17680   10.19710  -0.02030   -0.19908
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.61070   12.61960  -0.00890   -0.07053
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.30000   18.55000  -0.25000   -1.34771
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62870   13.62850   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.98000   29.71000  -0.73000   -2.45709
瀚亞高科技基金                                                     59.10000   59.51000  -0.41000   -0.68896
瀚亞理財通基金                                                     26.19000   26.29000  -0.10000   -0.38037
瀚亞菁華基金                                                       21.74000   21.89000  -0.15000   -0.68524
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.94830   14.01960  -0.07130   -0.50857
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.15300    9.19980  -0.04680   -0.50871
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.07130   11.12280  -0.05150   -0.46301
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.15630   12.01920   0.13710    1.14067
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.17280   10.24460  -0.07180   -0.70086
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.67050   10.75140  -0.08090   -0.75246
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22790    8.26620  -0.03830   -0.46333
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.49010    8.39430   0.09580    1.14125
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.62670    8.69790  -0.07120   -0.81859
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.18720    8.24500  -0.05780   -0.70103
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.08950    8.15080  -0.06130   -0.75207
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.23820   14.21090   0.02730    0.19211
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.80880   10.75170   0.05710    0.53108
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95470    9.94020   0.01450    0.14587
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.60970   11.58740   0.02230    0.19245
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.32510   10.27050   0.05460    0.53162
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.08780   10.06840   0.01940    0.19268
瀚亞歐洲基金                                                       10.21000   10.35000  -0.14000   -1.35266
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