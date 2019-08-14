[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/13 108/08/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.47120 25.38890 1.08230 4.26289 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.10670 26.00180 1.10490 4.24932 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.26570 47.13930 1.12640 2.38951 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.62850 47.51250 1.11600 2.34886 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.70000 9.48000 0.22000 2.32068 統一大中華中小基金(人民幣) 8.42000 8.23000 0.19000 2.30863 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.33870 45.31560 1.02310 2.25772 群益中國新機會基金-人民幣 7.79230 7.62130 0.17100 2.24371 群益中國新機會基金N-人民幣 8.78670 8.59390 0.19280 2.24345 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.37010 47.31930 1.05080 2.22066 復華美國20年期以上公債ETF基金 74.24580 72.63800 1.60780 2.21344 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.03020 46.99820 1.03200 2.19583 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.27570 46.26060 1.01510 2.19431 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.44980 45.45600 0.99380 2.18629 統一大中華中小基金(新台幣) 11.27000 11.03000 0.24000 2.17588 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.75460 46.74170 1.01290 2.16702 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.73000 12.46000 0.27000 2.16693 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.99000 9.78000 0.21000 2.14724 群益華夏盛世基金-人民幣 10.75270 10.53250 0.22020 2.09067 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.87380 9.67170 0.20210 2.08960 元大大中華TMT基金-人民幣 10.36000 10.15000 0.21000 2.06897 統一大中華中小基金(美元) 7.49000 7.34000 0.15000 2.04360 元大標普500單日反向1倍基金 12.52000 12.27000 0.25000 2.03749 統一大龍騰中國基金(美元) 8.64000 8.47000 0.17000 2.00708 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.76000 12.52000 0.24000 1.91693 國泰中港台基金-人民幣 3.17570 3.11660 0.05910 1.89630 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.84000 4.75000 0.09000 1.89474 群益中國新機會基金-新臺幣 8.12000 7.97000 0.15000 1.88206 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.34000 9.17000 0.17000 1.85387 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74700 2.69740 0.04960 1.83881 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------