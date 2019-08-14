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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/13  108/08/12  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      26.47120   25.38890   1.08230    4.26289
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  27.10670   26.00180   1.10490    4.24932
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                48.26570   47.13930   1.12640    2.38951
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           48.62850   47.51250   1.11600    2.34886
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.70000    9.48000   0.22000    2.32068
統一大中華中小基金(人民幣)                                        8.42000    8.23000   0.19000    2.30863
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 46.33870   45.31560   1.02310    2.25772
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.79230    7.62130   0.17100    2.24371
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.78670    8.59390   0.19280    2.24345
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      48.37010   47.31930   1.05080    2.22066
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    74.24580   72.63800   1.60780    2.21344
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  48.03020   46.99820   1.03200    2.19583
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            47.27570   46.26060   1.01510    2.19431
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    46.44980   45.45600   0.99380    2.18629
統一大中華中小基金(新台幣)                                       11.27000   11.03000   0.24000    2.17588
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     47.75460   46.74170   1.01290    2.16702
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.73000   12.46000   0.27000    2.16693
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.99000    9.78000   0.21000    2.14724
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.75270   10.53250   0.22020    2.09067
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.87380    9.67170   0.20210    2.08960
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.36000   10.15000   0.21000    2.06897
統一大中華中小基金(美元)                                          7.49000    7.34000   0.15000    2.04360
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.52000   12.27000   0.25000    2.03749
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.64000    8.47000   0.17000    2.00708
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.76000   12.52000   0.24000    1.91693
國泰中港台基金-人民幣                                             3.17570    3.11660   0.05910    1.89630
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.84000    4.75000   0.09000    1.89474
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.12000    7.97000   0.15000    1.88206
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.34000    9.17000   0.17000    1.85387
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.74700    2.69740   0.04960    1.83881
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